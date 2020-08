11:30

Israels Schulen sollen am 1. September öffnen

Israel will in der Coronakrise seine Schulen und Kindergärten am 1. September mit einer Obergrenze für Kinder und Jugendliche wieder öffnen. Das israelische Bildungsministerium hat einen entsprechenden Plan veröffentlicht. Demnach sollen nicht mehr als 18 Kinder in einer Gruppe lernen. Israelische Schulklassen sind normalerweise mit 30 bis 40 Kindern sehr gross.