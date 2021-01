Der Ticker startet um 5:32 Uhr

19:17 Moderna startet Impfstoff-Lieferungen an europäische Länder Heute ist der Vertrieb des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna in die EU und den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie nach Norwegen und Island gestartet. Die Verteilung sei eine der grössten logistischen Aufgaben, die Moderna bisher habe bewältigen müssen, teilt das Unternehmen mit. Ausgeliefert wird der Wirkstoff vom Schweizer Logistiker Kühne+Nagel. Die Impfstoff-Lieferungen würden von dessen europäischem Pharmahub an zentrale Orte in den entsprechenden Ländern ausgeliefert. Von dort aus koordinieren die Staaten die nationale Verteilung. Hergestellt wird das Vakzin unter anderem durch den Pharmazulieferer Lonza in der Schweiz. In der EU ist der Moderna-Impfstoff schon seit fünf Tagen zugelassen. Laut mehreren Quellen soll die Arzneimittelbehörde Swissmedic dem Impfstoff in der Schweiz morgen Dienstag eine Zulassung erteilen. Es wäre nach dem Impfstoff von Biontech/Pfizer der zweite in der Schweiz zugelassene. 02:10 Video Impfstoffe von Pfizer und Moderna im Vergleich Aus SRF News vom 11.01.2021. abspielen

18:29 Glarus: IT-Panne bei Start der Impf-Anmeldung Seit Montagmorgen können sich die Glarnerinnen und Glarner für einen Impftermin voranmelden. Der Start wurde jedoch von technischen Problemen begleitet. Wegen der grossen Nachfrage nach Impfterminen kam es zu zeitweiligen Verzögerungen bei der Anmeldung, da das System überlastet wurde. Die Impftermine müssen nun nochmals überprüft werden, wie der Kanton Glarus mitteilt. Derweil zeigte man sich in der Mitteilung erfreut über die Nachfrage. Die ersten rund 700 verfügbaren Impfdosen sind im Kanton Glarus für die Bewohnenden von Alters- und Pflegezentren und dem dortigen Pflegepersonal reserviert worden. Die mobilen Impfteams berichteten von «erfreulichen 70-90 Prozent Impfwilligen», wie es weiter heisst.

18:04 Mallorca verbietet alle privaten Treffen Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca und den anderen Baleareninseln sind Treffen im privaten Kreis wegen hoher Corona-Zahlen ab Mittwoch ganz verboten. Das gelte für den öffentlichen Raum und auch für zuhause, teilte die Regionalregierung mit. Ab Mittwoch müssten auch alle Restaurants, Bars, Einkaufszentren und Fitnessstudios schliessen. Die Einschränkungen sollen zunächst bis zum 30 Januar gelten. Legende: Ausgenommen von dem Besuchsverbot sind nur hilfsbedürftige Menschen, getrennt lebende Paare, Kinder, deren Eltern getrennt leben, und Single-Haushalte. Letztere dürfen Familie oder Freunde besuchen, um nicht zu vereinsamen. Keystone

17:48 Im Kanton Freiburg startet Impf-Anmeldung am Mittwoch Ab dem 13. Januar kann man sich im Kanton Freiburg für die Impfung gegen das Coronavirus anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster – gemäss den definierten Prioritäten. Ab Montag, den 18. Januar, können dann im Forum Freiburg oder im Espace Gruyère bis zu 1800 Personen geimpft werden. Die Zahl der Impflinien wird schrittweise erhöht, sodass der verfügbare Bestand an Impfdosen genutzt wird, das teilt der Kanton Freiburg mit. Bislang wurden in den Pflegeheimen 1500 Personen geimpft.

17:37 Impf-Anmeldung ist in Graubünden ab Dienstag möglich Personen über 75 Jahren und Erwachsene, die an chronischen Krankheiten leiden, können sich im Kanton Graubünden ab Dienstag, 12. Januar, für einen Impftermin anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster. Personen unter 75 Jahren müssten sich noch etwas gedulden, teilt der Kanton am Montag mit. Grossflächige Impfungen würden von der Verfügbarkeit des Impfstoffs abhängen und voraussichtlich erst im April erfolgen. Geimpft wird im Kanton Graubünden vorerst in den Spitälern. Sobald der Impfstoff in grösseren Mengen verfügbar ist, sollen Impfungen auch in Bündner Hausarztpraxen durchgeführt werden.

17:26 Wohin mit Verstorbenen? Engpass im Raum Solothurn Aufgrund der Coronakrise sterben mehr Menschen als üblich. Die Krematorien haben deshalb viel zu tun. Besonders viel Arbeit entfällt auf das Krematorium in Olten. Die Mitarbeitenden müssen Überstunden leisten und auch am Samstag arbeiten. Das bestätigt der Zuständige der Stadt auf Anfrage. Besonders schlimm sei es vor Weihnachten gewesen. Das Oltner Krematorium ist aber nicht ausgelastet, weil hier besonders viele Menschen sterben, sondern weil das Krematorium in Solothurn geschlossen ist. Der alte Elektro-Ofen muss ersetzt werden, der neue Gas-Ofen wird erst im April in Betrieb gehen. Solothurner Bestatter weichen auf die Krematorien in Olten (SO), Langenthal (BE) oder Biel (BE) aus. Audio Oltner Krematorium hat sehr viel zu tun – auch weil jenes in Solothurn nicht offen ist 01:34 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 11.01.2021. abspielen. Laufzeit 01:34 Minuten.

17:23 Darbellay: «Hoffen auf Impfstoff als Licht am Ende des Tunnels» «Wir hoffen, dass das Licht am Ende des Tunnels ein neuer Impfstoff sein wird und sind sehr gespannt, was der Bundesrat am Mittwoch verkünden wird», sagt Christophe Darbellay, Staatsratspräsident des Kantons Wallis. Berset bedankt sich derweil für die gute Zusammenarbeit mit dem Wallis während der Krise. Mit diesem Schlusswort endet die Medienorientierung.

17:20 Wie lange dauert es noch, bis der zweite Impfstoff kommt? «Hauptziel jedes Medikaments und Impfstoffs ist es, hochwirksam zu sein, hochqualitativ und sicher. Um dieses Ziel zu erreichen, soll es nicht die Politik sein, die bestimmt, wann die Impfstoffe freigegeben werden können. Deswegen haben wir mit Swissmedic ein unabhängiges Institut, das die Impfstoffe freigibt», antwortet Berset. «Die Signale sind gut, und ich gehe davon aus, dass es nun sehr rasch gehen wird.» Ab dem Moment, wenn Moderna die Zulassung bekomme, würden sehr schnell 200'000 zusätzliche Impfdosen bereitstehen. «Drei Wochen wäre nicht so rasch», sagt Berset lachend. Genaueres könne er aber wirklich nicht sagen. 01:06 Video Berset: «Glaube, es könnte sehr rasch gehen» Aus News-Clip vom 11.01.2021. abspielen

17:15 Berset: «Wir sind gut positioniert» Niemand habe vorhersehen können, dass diese Mutation komme. Man habe nun eine schwierigere Ausgangslage. Aber: «Wir sind gut positioniert mit den Vakzinen und den Impfungen», so Berset. Aber es brauche nun Geduld. Die vulnerablen Personen müssten nun geimpft werden. 01:14 Video Berset: «Eine Chance für uns, dass im Wallis produziert wird» Aus News-Clip vom 11.01.2021. abspielen

17:13 Wie geht es bezüglich neuer Virus-Mutationen weiter? Natürlich sei man besorgt, betont der Gesundheitsminister. «Das erste Mal in dieser Pandemie haben wir nun aber einen Wissensvorsprung von etwa zwei Monaten. Anfang 2020 wurden wir vom Virus noch überrascht und waren nicht vorbereitet. Nun mit der neuen Virusvariante sind wir etwas voraus, sehen anhand der Nachbarländer, dass sie kommen wird und können uns entsprechend vorbereiten», sagt Berset.

17:10 Gute Zusammenarbeit zwischen Lonza und Moderna Auf die Frage eines Journalisten, welchen Eindruck Berset von der Produktionsstätte hatte, sagt er, er sei kein Spezialist. Aber die Kontakte zwischen Lonza und Moderna seien sehr eng. «Ein sehr wichtiger Teil der Produktion passiert im Wallis, aber nicht nur», so Berset. Moderna sei international organisiert. Diese Internationalität sei sicher auch ein wichtiger Punkt für eine stabile Produktion. Legende: SRF

17:10 Berset: «Zulassung für Moderna-Impfstoff steht kurz bevor» Nun spricht Berset über die Impfstoffe. Man stehe mit den Kantonen in Kontakt bezüglich Impfstoffverteilung. «Die Schweiz rechnet mit drei unterschiedlichen Impfstoffen, für die bereits Verträge bestehen. Das ist einerseits der Impfstoff von Pfizer/Biontech, der bereits angewendet wird in der Schweiz und von dem wir drei Millionen Dosen bestellt haben. Für den Impfstoff von Moderna, der teilweise hier in Visp hergestellt wird, steht die Zulassung kurz bevor. Davon haben wir siebeneinhalb Millionen Dosen bestellt», erklärt der Gesundheitsminister. Der dritte Impfstoff, der in der Schweiz zur Anwendung kommen soll, ist jener von AstraZeneca, der ebenfalls noch keine Zulassung besitzt. «Wir begrüssen, dass sich viele impfen lassen wollen, das ist sehr wichtig. Wir sind auf Kurs, aber es braucht bezüglich Impfstoff-Entwicklung und -Verteilung noch etwas Geduld», betont Alain Berset. Die bestehenden Hygienemassnahmen seien weiterhin von zentraler Bedeutung. 01:10 Video Berset: «Moderna-Zulassung steht kurz bevor» Aus News-Clip vom 11.01.2021. abspielen

17:05 Berset: «Blicken mit Sorge nach Grossbritannien» Es sei ihm eine Freude gewesen, heute hier zu Gast gewesen zu sein und die Produktionsstätte besuchen zu dürfen, erklärt Berset zu Beginn. Die Situation in der Schweiz sei bei den Zahlen ziemlich trügerisch im Moment. Die Testung habe sich während der Festtage ziemlich verändert, doch ein starker Anstieg habe sich nach den Festtagen nicht feststellen lassen. Die neuen Ansteckungen seien weiterhin viel zu hoch. Man sehe nun mit grossen Sorgen, was die britische Virus-Variante bedeute. Es bestätige sich jetzt, dass sie viel ansteckender sei. Mit gleichbleibenden Massnahmen werde es also zu mehr Ansteckungen führen. Es brauche strengere Massnahmen, wenn man Fortschritte machen wolle, so Berset. Es entwickle sich ziemlich rasant, aber im Moment auf tiefem Niveau. Die Variante sei bereits in der Schweiz, und man schaue mit Sorge nach Irland und Grossbritannien. Man habe nicht vorhersehen können, dass sich diese Variante nun auch in der Schweiz entwickle. Das sei die schlechte Nachricht. Doch die positive Nachricht sei die Impfung. 02:18 Video Berset: «Es braucht strengere Massnahmen» Aus News-Clip vom 11.01.2021. abspielen

16:56 Darbellay: «Sind stolz, diese Technologie in der Schweiz zu haben» Der Walliser Staatsratspräsident Christophe Darbellay eröffnet die Medienkonferenz. «Die Besichtigung des Unternehmens Lonza heute in Visp war ein besonderes Erlebnis. Hier wird in den Ibex-Produktionsstätten das mRNA-Vakzin gegen Covid-19 des US-Biotechnologie-Unternehmens Moderna hergestellt. Wir sind stolz, diese Technologie hier in der Schweiz zu haben und einen Beitrag gegen die Krise zu leisten.» «Wir müssen uns mit dem Impfstoff auf die folgenden schwierigen Monate vorbereiten – und zwar so schnell wie möglich», fährt Darbellay fort. Das sei ein hochkomplexer Vorgang. Der Bundesrat habe viele Dosen von Moderna bestellt.

15:43 Pflegefachpersonen: Gefragt wie nie – doch Löhne steigen kaum Pflegefachpersonen werden immer begehrter. Seit 2012 ist laut Datenermittler x28 AG die Anzahl der offenen Stellen in diesem Berufsfeld um 150 Prozent gestiegen. Ende 2020 erreichte sie mit 6742 einen Höchstwert. Auch im Vergleich zu anderen Fachkräften, etwa Elektromonteuren (4494) oder Software-Entwicklerinnen (2977), schwingen Jobangebote für Pflegefachpersonen oben aus. Auf die Lohnentwicklung des Berufes hat sich die steigende Nachfrage aber kaum ausgewirkt. Das zeigen Zahlen von 110 Spitälern, die dem Wirtschaftsmagazin «ECO» exklusiv vorliegen. Von 2009 bis 2019 ist gemäss Unternehmensberatung Perinnova der durchschnittliche, monatliche Vollzeit-Bruttolohn für Berufseinsteigerinnen ins Pflegefach, also Personen zwischen 20 und 24 Jahren, lediglich um 539 Franken gestiegen (2019: 5846 Franken). Bei Pflegefachpersonen mit längerer Berufserfahrung betrug der Lohnzuwachs in diesem Zeitraum im Schnitt 460 Franken (2019: 6690 Franken). Auch nach dem ersten Corona-Jahr sind keine deutlichen Lohnzuwächse zu erwarten – und das, obwohl die Belastung extrem hoch ist. Legende: Berechnet wurde der monatliche Bruttolohn auf Vollzeitbasis. Perinnova, Unternehmensberatung

15:23 Lauberhorn-Rennen in Wengen sind abgesagt Der Kanton Bern legt eine Kehrtwende ein und sagt in Absprache mit den Beteiligten die Lauberhorn-Rennen in Wengen doch noch ab. «Die Situation in Wengen mit weiterhin zunehmenden Ansteckungen mit dem Coronavirus hat den Kanton Bern veranlasst, auf den gestern bekanntgegebenen Entscheid zurückzukommen», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Noch am Sonntag hatten die Behörden nach einigem Hin und Her grünes Licht für die Wengener Weltcup-Woche gegeben. Grund für das Umdenken war, dass sich die Corona-Situation über Nacht noch einmal verschlechtert hat. In Wengen wären am kommenden Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom geplant gewesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronasituation verschlechtert Lauberhorn-Rennen finden nun doch nicht statt 11.01.2021 Mit Audio

14:24 Seit heute gelten Verschärfungen in Deutschland Der Corona-Impfstoff von Moderna soll noch heute in Deutschland eintreffen und bereits morgen an die Bundesländer verteilt werden, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Gleichzeitig gelten seit heute strengere Massnahmen. Private Treffen sind nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. In Landkreisen mit hohen Ansteckungszahlen gilt ein Bewegungsradius von maximal 15 Kilometern. Die Schulen bleiben bis Ende Januar geschlossen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt laut Robert-Koch-Institut auf 166.6 von zuletzt 162. Bund und Länder streben an, den Wert der Ansteckungen pro 100'000 Einwohner und binnen sieben Tagen auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen. In Deutschland sind bislang 613'347 Impfungen gegen Covid-19 registriert. Die Daten für Schleswig-Holstein sowie die Meldungen aus den Krankenhäusern in Thüringen stünden jedoch noch aus, teilt das Robert-Koch-Institut mit. 01:34 Video Deutschland schränkt Kontakte stark ein Aus Tagesschau vom 11.01.2021. abspielen

13:30 Neue Zahlen des BAG nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 6523 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3259 . Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 15.1 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozent gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'345 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gestiegen.

im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gestiegen. Das BAG meldet zudem 112 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 43 Verstorbenen. Das sind 39 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 43 Verstorbenen. Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet 2411 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind zu 90 Prozent ausgelastet, mit Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 78 Prozent.