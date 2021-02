Der Ticker startet um 5:50 Uhr

10:20 Mutiertes Coronavirus an zwei St. Galler Schulen entdeckt In zwei Schulhäusern in der Stadt St. Gallen und in Wattwil-Krinau ist nach Tests von rund 350 Personen bei sechs Schülerinnen und Schülern das mutierte Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt fielen 20 Proben positiv aus. Im Oberstufen-Schulhaus Engelwies in der Stadt St. Gallen wurden letzte Woche insgesamt 168 Personen getestet. Bei vier Schülerinnen und Schülern sei das Resultat positiv ausgefallen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Bei allen vier wurde die Mutation N501Y nachgewiesen.

9:50 WHO hilft in Manaus aus Nach dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Manaus haben die brasilianische Amazonas-Metropole und der Bundesstaat Amazonas Corona-Hilfe von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen. In der vergangenen Woche seien 45 Sauerstoff-Zylinder gespendet worden, hiess es in einer Mitteilung der Pan-Amerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho). Zu der Lieferung gehörten demnach auch 1500 Thermometer zur Temperatur-Messung von Covid-19-Patienten und 4600 Oximeter, die dabei helfen, den Gesundheitszustand eines Patienten zu bestimmen. Zudem wurden 60'000 Schnelltests zur Diagnose von Covid-19 in Aussicht gestellt.

8:46 Spreitenbach: Illegales Treffen in Shisha-Bar aufgelöst In Spreitenbach (AG) hat die Polizei am Sonntag ein illegales Treffen in einer Shisha-Bar aufgelöst. Knapp 40 Personen hatten sich trotz der geltenden Corona-Massnahmen dort getroffen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Sie war durch eine Drittperson auf das Treffen aufmerksam gemacht worden. Die ausgerückten Polizeipatrouillen seien nicht in das Lokal eingelassen worden, heisst es in der Mitteilung. Deshalb sei die Liegenschaft gestützt auf einen Durchsuchungsbefehl durchsucht worden. Um diverse verschlossene Türen im Innern öffnen zu können, musste ein Schlüsseldienst hinzugezogen werden. Schliesslich traf die Polizei in dem Lokal knapp 40 Personen an, die sich teilweise versteckt hatten. Sie alle wurden wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung angezeigt, der Betrieb wurde geschlossen.

7:52 Epidemiologin sieht Schulschliessungen nur als letzte Option Für Susi Kriemler, Epidemiologin und Kinderärztin, ist eine schweizweite Schulschliessung zur Eindämmung der Corona-Pandemie kein Thema. Zuerst müssten andere Möglichkeiten in der Schule ausgeschöpft werden – welche das sein könnten, erklärt sie im Interview. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona an Schulen Epidemiologin: Schulen haben noch nicht alle Mittel ausgeschöpft 02.02.2021 Mit Video

7:17 WHO will bei Corona-Forschung Langzeitfolgen im Blick behalten Im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegt derzeit das Hauptaugenmerk auf Impfstoffen und der Erforschung neuer Virus-Varianten. Doch nach Einschätzung der WHO-Expertin Janet Diaz sind Forschungen über die langfristigen Folgen mancher Corona-Infektionen genauso wichtig. «Wir haben immer noch nicht vollständig ergründet, was Long Covid ist», sagte Diaz in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Genf. Es gebe da noch einiges zu lernen, sagte die Long-Covid-Beauftragte im WHO-Notfallprogramm für die Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation richtet daher am 9. Februar das erste globale Long-Covid-Seminar mit Wissenschaftlern und Ärzten aus. Danach soll der Austausch zu dem Thema in regelmässigen Abständen fortgesetzt werden.

6:01 Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA in Kraft Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten. An Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln muss seit kurz vor Mitternacht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie die Gesundheitsbehörde CDC verfügte. Die Maskenpflicht gilt auch an Verkehrsknotenpunkten wie zum Beispiel Flughäfen, Bahnhöfen oder Häfen. Verkehrsunternehmen dürfen demnach nur Personen transportierten, die der Maskenpflicht Folge leisteten. Legende: Keystone

5:50 EU-Exportbeschränkungen verzögern Impf-Versorgung in Japan Die Exportbeschränkungen der Europäischen Union für Covid-19-Vakzine beeinträchtigen einem Medienbericht zufolge das Impfprogramm in Japan. Die Entscheidung der EU habe Auswirkungen auf die Versorgung des Landes, sagt der japanische Impfbeauftragte Taro Kono laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo. Kono hatte bereits vergangene Woche vor wachsendem Nationalismus bei der Versorgung mit Impf-Einheiten gewarnt, der zu Störungen der weltweiten Versorgung führen könnte. Legende: Reuters

4:37 Jüngere Schulkinder dürfen in Dänemark bald zurück ins Klassenzimmer Trotz des weiter herrschenden Corona-Lockdowns dürfen die jüngeren Schulkinder in Dänemark ab Montag wieder in die Schule. Das gelte für alle Schülerinnen und Schüler bis zur vierten Klasse und sei ein Resultat davon, dass die Infektionszahlen im Zuge der strikten Beschränkungen der jüngsten Zeit gesunken seien, sagte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Die höheren Klassenstufen werden dagegen weiter aus der Distanz unterrichtet. Auch alle weiteren Corona-Massnahmen bleiben noch bis vorläufig zum 28. Februar bestehen. Legende: Reuters

3:47 Moderna will Herstellungsprobleme mit mehr Dosen pro Ampulle lösen Der amerikanische Pharmahersteller Moderna will mit zusätzlichen Einheiten des Impfstoffs pro Fläschchen einen Engpass im Herstellungsprozess beheben. Statt mit bislang 10 könnten die Durchstechflaschen mit bis zu 15 Impf-Einheiten befüllt werden, um die Produktion zu steigern, teilt das Unternehmen mit. Pro Tag könne nur eine bestimmte Anzahl Ampullen befüllt werden. Vor der Implementierung müsse jedoch die Aufsichtsbehörde FDA grünes Licht geben. Legende: Reuters

3:01 Corona-Hilfspaket: Kein Durchbruch nach Treffen Bidens mit Republikanern Im Ringen um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket in den USA ist bei einem zweistündigen Treffen zwischen dem demokratischen Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren kein Durchbruch erzielt worden. Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, es gebe in einigen Bereichen Übereinstimmung, der Vorschlag der Republikaner sei jedoch in manchen Bereichen nicht ausreichend. Biden werde keine Einigung akzeptieren, die der Corona-Krise nicht gerecht werde. Biden hat ein Massnahmenbündel im Umfang von rund 1.9 Billionen US-Dollar vorgeschlagen, was fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung entspräche. Legende: Reuters

22:06 Frankreichs Skilifte bleiben geschlossen In Frankreichs Wintersportorten müssen die Skilifte vorerst weiterhin geschlossen bleiben. «Die gesundheitliche Situation lässt die Wiedereröffnung der Skilifte in unseren Skigebieten nicht zu», schreibt Premierminister Jean Castex nach einem Treffen mit Vertretern aus der Branche auf Twitter. Castex nannte kein Datum für eine geplante Wiedereröffnung. Das Amt des Premiers bestätigte auf Nachfrage Medienberichte, wonach die Skilifte auf jeden Fall den ganzen Februar über geschlossen blieben und es noch kein Datum für eine Öffnung gebe. 03:30 Video Keine Ski-Saison in Frankreich Aus 10 vor 10 vom 01.02.2021. abspielen

21:36 Biontech will 2021 zwei Milliarden Dosen seines Vakzins herstellen Der Impfstoffhersteller Biontech will 2021 zwei Milliarden Dosen seines Vakzins herstellen und damit die bisher erwartete Produktion von 1.3 Milliarden Dosen um mehr als 50 Prozent steigern. «Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern», teilte das Unternehmen in Mainz mit. Die Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs seien erfolgreich abgeschlossen worden. «Nun sind wir zurück im eigentlichen Zeitplan für die Lieferung von Impfstoffdosen an die Europäische Union.» Pfizer und Biontech würden weiter an erhöhten Liefermengen arbeiten – von der Woche des 15. Februar an. Man wolle sicherzustellen, dass man im ersten Quartal die Menge an Impfstoffdosen erfülle, auf die man sich vertraglich verpflichtet habe – und im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen weitere Dosen an die Europäische Union liefern können.

21:02 Flächentest in Arosa: Bei 63 Proben wurde mutierte Form des Virus festgestellt Wegen der Ausbreitung mutierter Coronaviren hatte Arosa Flächentests durchgeführt. Rund 2800 Personen liessen sich testen, 76 davon waren mit dem Coronavirus infiziert. Bei 63 diese Proben wurde eine mutierte Form des Virus festgestellt. Alle Infektionen befinden sich im Umfeld der Schule. Der Kanton will die Schule am Mittwoch nochmals durchtesten. Die Schüler und Schülerinnen befinden sich derzeit im Fernunterricht. 03:12 Video In Arosa bleibt die Schule geschlossen Aus Schweiz aktuell vom 01.02.2021. abspielen

20:35 EMA prüft Antikörper-Medikament Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung eines neuen Corona-Medikaments begonnen. Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel untersuche das auf der Kombination von zwei Antikörpern beruhende Mittel REGN-COV2, teilte die Behörde mit. Das Medikament, das gemeinsam von Roche und dem US-Hersteller Regeneron entwickelt wurde, soll im vergangenen Jahr zur Behandlung der Covid-Infektion des damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt worden sein. Nach Angaben der EMA erfolgt die Wirksamkeitsprüfung im Rahmen eines sogenannten Rolling-Review-Verfahrens. Dabei bewerten Experten Daten aus Studien, auch wenn diese Versuche noch nicht abgeschlossen sind und noch kein Antrag auf Zulassung gestellt wurde. Das Zulassungsverfahren kann auf diese Weise verkürzt werden.

20:25 Südafrika erhält erste Impfstoff-Ladung Südafrika hat eine erste Flugzeugladung Impfstoff erhalten. Eine Million Dosen trafen nach Regierungsangaben am Nachmittag in Johannesburg ein. Sie stammen vom britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astra-Zeneca und der Universität Oxford und sollen vor allem den 1.25 Millionen Mitarbeitern des öffentlichen und privaten Gesundheitssystems zugutekommen. Man werde «nichts unversucht lassen», um in der Bevölkerung eine Herdenimmunität zu erreichen, sagte Präsident Cyril Ramaphosa in einer Ansprache an die Nation. «Wir wollen alle frei von dieser Krankheit sein.» Zudem versicherte er, dass alle in Südafrika lebenden Menschen Zugang zu einer Corona-Impfung haben würden, ungeachtet von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus.

20:04 Merkel: Impfangebot für alle bis Ende Sommer Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hält an der Prognose fest, dass jedem Bürger bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lieferzusagen der Hersteller könne diese Aussage aufrechterhalten werden, sagte Merkel in Berlin nach Bund-Länder-Fachgesprächen zur Impfstoffversorgung. Zum Ende des dritten Quartals, also zum Ende des Sommers, könne ein Impfangebot gemacht werden. Dies gelte sogar, wenn lediglich die bereits zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca verimpft werden könnten, ohne dass bis dann weitere Impfstoffe zugelassen sind. Auch in diesem Fall könne den 73 Millionen erwachsenen Menschen hierzulande ein Impfangebot gemacht werden, für Kinder seien die Impfstoffe nicht vorgesehen. Sollten andere Hersteller dazukommen, gebe es ein grösseres Angebot. Merkel begründete das langsamere Impftempo in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern unter anderem damit, dass etwa in Europa die Produktionskapazitäten im Vergleich zu den USA begrenzt seien, dass die EU lange über Haftungsfragen verhandelt habe und sich zudem nicht für eine Notzulassung von Impfstoffen entschieden habe. 00:13 Video Merkel: Impfangebot für jeden Bundesbürger bis Ende Sommer Aus News-Clip vom 01.02.2021. abspielen

19:48 EU-Kommission: Mehr Geld hätte Impfstoffknappheit nicht verhindert Die Impfstoffknappheit in der EU ist nach Ansicht der EU-Kommission nicht auf Geiz zurückzuführen. «Mit mehr Geld hätten wir definitiv nicht mehr Impfdosen erhalten», sagte die für Gesundheit zuständige Generaldirektorin der Kommission, Sandra Gallina, vor dem Haushaltsausschuss des EU-Parlaments. Wenn die EU mit mehr Geld früher Impfdosen bekommen hätte, dann hätte die EU das Geld auch ausgegeben. Die EU habe sich die Impfdosen «extrem schnell» gesichert, betonte Gallina. Zugleich räumte die Generaldirektorin ein, dass man Zeit gebraucht habe, um Risiken auszuschliessen und Haftungsfragen zu klären. Die Sicherheit der Impfstoffe sei sehr wichtig, betonte sie.

19:21 Massentests in England wegen Mutation aus Südafrika In mehreren Regionen Englands sollen sich insgesamt Zehntausende Menschen Corona-Schnelltests unterziehen. Zuvor waren einige weitere Fälle der Virus-Mutation aus Südafrika aufgetaucht. 11 von 105 Fällen, die in den vergangenen Tagen bekannt geworden seien, hätten keine nachvollziehbaren Reiseverbindungen nach Südafrika, hiess es von der Behörde Public Health England. Die übrigen in Grossbritannien entdeckten Fälle der Mutation hatte man in Verbindung mit Reisen aus den betroffenen Gebieten bringen können. In London, im Südosten sowie Nordwesten von England und im Westen der Midlands sollen nun in den nächsten Tagen mobile Teams mit Heimtests durch die Viertel ziehen und bis zu 80'000 Bürger zu Schnelltests auffordern – egal, ob sie Symptome haben oder nicht. Davon erhofft man sich, mögliche weitere Fälle schnell zu entdecken, Infektionsketten nachvollziehen zu können und die weitere Ausbreitung der Variante zu verhindern.

18:42 Roche bringt einen neuen Corona-Schnelltest auf den Markt Mitte Februar wird in Ländern, die die CE-Kennung der EU akzeptieren, ein Sars-Cov-2-Antigentest mit Nasenabstrich von Roche lanciert. Dieser ist für die Patienten weniger unangenehm als der Rachenabstrich mit Zugang über die Nase. Die Probe kann daher von den Patienten auch selbst entnommen werden, wie Roche in einer Mitteilung schreibt. Je nach landesspezifischer Regulation braucht es dazu aber eine medizinische Aufsicht. Neben dem als weniger invasiv empfundenen Abstrich könne diese Testmethode damit auch helfen, das Risiko für die medizinischen Fachpersonen zu reduzieren, so Roche. Der Pharmakonzern hat bereits mehrere Coronatests im Angebot. So hat er im Juli einen Antikörper-Schnelltest im Juli sowie einen Antigen-Schnelltest im September 2020 lanciert. Wie diese beiden Tests wird auch der neue Test in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen SD Biosensor angeboten.