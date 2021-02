Der Ticker startet um 5:50 Uhr

20:33 Massentests in Bündner Unternehmen Der Kanton Graubünden baut seine Corona-Massentest-Strategie weiter aus. Schon fast 300 Unternehmen im Bündnerland werden ihre Mitarbeiter ab jetzt regelmässig testen lassen. Andere Kantone planen ebenfalls mit Massentests zu starten. 02:03 Video Kanton Graubünden: Massentests auch für Unternehmen Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

20:30 Behörde in Frankreich empfiehlt Altersvorgabe bei Astra-Zeneca Die oberste Gesundheitsbehörde in Frankreich empfiehlt eine Altersvorgabe für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca. Der Einsatz des Impfstoffs werde vorzugsweise bei Erwachsenen unter 65 Jahren empfohlen, teilte die Gesundheitsbehörde HAS mit. Das liege daran, dass es zunächst nicht genügend Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs in der Altersgruppe über 65 gebe. «Die Empfehlung wird im Lichte zusätzlicher Daten, die in naher Zukunft zur Verfügung stehen werden, insbesondere für Personen im Alter von 65 Jahren und älter, erneut überprüft werden», heisst es.

20:06 Macher des Gurtenfestivals organisieren Corona-Tests Die Veranstalter des Gurtenfestivals betreiben im Auftrag des Kantons Bern ein Corona-Testcenter in Belp. Die jahrelange Erfahrung vom sommerlichen Grossanlass kommt ihnen beim Testen nun zugute. Ein Blick in das nicht alltägliche Testzentrum. 06:04 Video Gurtenfestival-Crew organisiert Corona-Tests Aus Schweiz aktuell vom 02.02.2021. abspielen

19:46 Niederlande: Lockdown verlängert, aber erleichtert Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der britischen Corona-Variante in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag die Verlängerung des Lockdowns bis mindestens zum 2. März beschlossen. Inzwischen gingen zwei Drittel aller Neuinfektionen auf diese weit stärker ansteckende Variante zurück, sagte Ministerpräsident Mark Rutte zur Begründung. Eine dritte Corona-Welle sei unvermeidlich. Zugleich gab Rutte einige Erleichterungen des bereits seit dem 15. Dezember geltenden Lockdowns bekannt. So sollen Grundschulen und Kitas am kommenden Montag wieder öffnen. Der Regierungschef verwies auf die Einschätzung von Experten, dass Kinder in diesen Altersgruppen weniger zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen als ältere Kinder oder Erwachsene. Die Grundschul- und Kita-Öffnung werde mit einem strengen Testregime einhergehen. Oberschulen sollen bis mindestens zum 1. März geschlossen bleiben. Vom 10. Februar an dürfen alle Geschäfte ein Bestell- und Abholsystem anbieten. Kunden sollen Waren online oder telefonisch ordern und in einem zugeteilten Zeitfenster abholen dürfen. Bislang waren nur Lieferungen nach Hause möglich; Ausnahmen wurden auch vorher schon für Lebensmittelgeschäfte gemacht. Legende: Rutte bereitete die Niederländer zudem darauf vor, dass die seit dem 23. Januar geltende – und teils heftig umstrittene – nächtliche Ausgangssperre möglicherweise verlängert wird. Keystone

19:24 US-Regierung erhöht Impfstoff-Lieferung an Bundesstaaten Die USA erhöhen bei der Corona-Impfkampagne erneut das Tempo. Die Regierung wird den Bundesstaaten ab dieser Woche fünf Prozent mehr Impfstoff liefern, nämlich 10.5 Millionen Dosen, wie US-Präsident Joe Bidens Corona-Koordinator Jeff Zients heute Dienstag sagte. Zudem sollen im Rahmen eines neuen Programms kommende Woche erstmals rund eine Million Dosen an Apotheken ausgeliefert werden. Die US-Regierung hofft, bis Ende des Sommers genug Impfdosen zu haben, um der gesamten Bevölkerung ein Impfangebot machen zu können. Bislang kamen die Impfungen gegen das Coronavirus in den USA nicht im erhofften Tempo voran. Bislang wurden in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern 50 Millionen Dosen ausgeliefert, von denen 32 Millionen auch verabreicht wurden, wie Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC zeigen. Darunter sind demnach sechs Millionen Menschen, die inzwischen schon die beiden nötigen Impfungen bekommen haben.

19:00 Über 10 Millionen Impfdosen in Grossbritannien verabreicht In Grossbritannien sind mittlerweile mehr als zehn Millionen Corona-Impfdosen verabreicht worden. 9.65 Millionen Menschen haben eine erste Impfdosis erhalten, knapp 500'000 auch bereits die zweite, wie aus offiziellen Zahlen der Regierung hervorgeht. Damit hat fast jeder siebte Bürger in Grossbritannien schon eine erste Impfdosis erhalten. Bis Mitte Februar will die Regierung allen gefährdetsten Gruppen – das sind rund 15 Millionen Bürger – eine erste Corona-Impfung angeboten haben. Bei der Zahl der Erstgeimpften kommt Grossbritannien schnell voran, da es die zweite Dosis auf zwölf Wochen nach der ersten verzögert – anders als etwa von Biontech/Pfizer empfohlen. Ausserdem ist das Land weniger von Lieferproblemen betroffen als EU-Länder.

18:22 Spanien schränkt Einreisen aus Südafrika und Brasilien ein Nach Deutschland und anderen Ländern Europas schränkt nun auch Spanien die Einreisen aus den Corona-Risikoländern Südafrika und Brasilien ein. Die Massnahme trete morgen Mittwoch in Kraft und gelte zunächst für zwei Wochen, teilte Regierungssprecherin María Jesús Montero in Madrid mit. Von der Einreisesperre nicht betroffen sind demnach Staatsbürger von Spanien und Andorra sowie Menschen, die in Spanien oder Andorra ihren Hauptwohnsitz haben. Zudem dürfen Reisende, die auf einem spanischen Flughafen den internationalen Transitbereich nicht verlassen und deren Endreiseziel ausserhalb des Schengen-Raums liegt, ebenfalls weiterhin Maschinen nach Spanien besteigen. Flugreisende aus Grossbritannien, das ebenfalls eine ansteckendere Variante des Virus Sars-CoV-2 aufweist, lässt Spanien bereits seit dem 22. Dezember bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr ins Land.

17:53 Wirtschaftskommission will Restaurants für im Freien arbeitende Personen öffnen Restaurants sollen während des Corona-Shutdown als Kantinen betrieben werden und ab sofort – unter Einhaltung der Schutzkonzepte – am Mittag für im Freien arbeitende Personen öffnen dürfen. Das fordert die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) vom Bundesrat. Sie hat an ihrer Sitzung diese und zahlreiche weitere Massnahmen zur Dämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise beschlossen, die der Bundesrat nun rasch umsetzen oder prüfen solle, wie die Parlamentsdienste heute Dienstag mitteilten. Die Regierung hatte angekündigt, dem Parlament in den nächsten Wochen eine dringliche Botschaft zum Covid-19-Gesetz und zu dazugehörigen Verordnungen vorzulegen. 01:55 Video Für Lastwagen-Chauffeure gilt bereits eine Ausnahmebewilligung Aus SRF News vom 30.01.2021. abspielen

17:41 Schweiz registriert Obduktionen von Corona-Toten In der Schweiz wird zurzeit ein Register erstellt, in dem alle Obduktionen von Corona-Toten samt Befunden aufgeführt sind. Das sagte Zsuzsanna Varga, Pathologieprofessorin am Universitätsspital Zürich, im Tagesgespräch: «Das Register für Covid-Obduktionen wird im Referenz-infektiösen-Pathologieinstitut aufgebaut. Ich persönlich finde es auch sehr wichtig, dass man die Covid-Obduktionen zentral erfasst. Je mehr Fälle wir untersucht haben, desto mehr Fragen können wir beantworten – zum Beispiel, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist.» Aus den Obduktionsbefunden lassen sich auch Rückschlüsse zur Behandlung von (lebenden) Corona-Kranken ziehen. Zsuzsanna Varga ist die Forscherin, die als erste weltweit erkannte, dass es sich bei der durch den Sars-CoV-2-Erreger ausgelösten Erkrankung nicht um eine reine Lungenkrankheit, sondern um eine systemische Krankheit handelt. Seither werden bei Covid-19 in bestimmten Krankheitsstadien auch gefäss-schonende und blutgerinnungs-hemmende Medikamente eingesetzt. Audio Professorin Varga und die Lehre aus 40 obduzierten Corona-Toten 24:27 min, aus Tagesgespräch vom 02.02.2021. abspielen. Laufzeit 24:27 Minuten.

17:12 Captain Tom stirbt nach Corona-Infektion Der 100 Jahre alte britische Rekordspendensammler Tom Moore (Captain Tom) ist tot. Das teilten seine Töchter Hannah und Lucy in einem Statement mit. Er hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Wegen Medikamenten, die er zur Behandlung einer Lungenentzündung erhalten hatte, war Moore nicht gegen Covid-19 geimpft worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Corona-Infektion 100-jähriger Rekordspendensammler Captain Tom gestorben 02.02.2021 Mit Video

16:52 Pfizer rechnet mit Milliarden-Umsatz durch Corona-Impfung Der US-Pharmakonzern Pfizer erhofft sich von dem gemeinsamen Corona-Impfstoff mit Biontech im laufenden Jahr noch mehr Schub als bisher gedacht. Die Amerikaner hoben heute Dienstag ihre Ziele für 2021 weiter an. Grund seien die überarbeiteten Annahmen für das Vakzin, teilte Pfizer zur Vorlage seiner Jahreszahlen 2020 in New York mit. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer seinen Umsatz um 2 Prozent auf 41.9 Milliarden Dollar gesteigert. 2021 erwartet das Management einen Umsatzsprung auf 59.4 bis 61.4 Milliarden Dollar – dies wären bis zu rund 47 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Dabei soll allein der Corona-Impfstoff BNT162b2 (Markenname: Comirnaty) rund 15 Milliarden Dollar in die Kassen spülen, also rund ein Viertel der Gesamtumsätze. Das Mittel war im Dezember nach einer Notfallzulassung in den USA erstmals auf einen Markt gekommen – Pfizer machte den Angaben zufolge im Schlussquartal mit dem Medikament bereits 154 Millionen Dollar Umsatz.

16:23 Jeder zweite in Delhi hatte Corona-Kontakt Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner der indischen Hauptstadt Delhi hatte Kontakt mit dem Coronavirus und hat entsprechende Antikörper entwickelt. Zu diesem Schluss komme eine Untersuchung im Auftrag der indischen Regierung mit Proben von 28'000 Personen vom Januar, schrieb der Gesundheitsminister der Stadt, Satyendar Jain, auf Twitter. Nach den offiziell erfassten Infektionszahlen hatten in der Megametropole hingegen gerade mal etwas mehr als drei Prozent der Einwohner Corona. Dies bedeute, dass ein Grossteil der Infizierten asymptomatisch gewesen seien, hiess es von den Gesundheitsbehörden. Ausserdem zeige dies, dass sich die Stadt Richtung Herdenimmunität bewege und sich die Krankheit deshalb langsamer verbreite, sagte der Minister.

15:55 Sputnik V hat eine Wirksamkeit von 91.6 Prozent Bislang mangelte es an belastbaren Studien. Jetzt haben russische Forscher Details zum Impfstoff Sputnik V veröffentlicht. Eine Studie, die heute Dienstag im medizinischen Fachblatt «The Lancet» publiziert wurde, kommt zum Schluss, dass der russische Impfstoff eine Wirksamkeit von 91.6 Prozent aufweist. Russland strebt nun die Zulassung von Sputnik V in Europa an. Einem Medienbericht zufolge will Russland in der Lage sein, in diesem Jahr 700 Millionen Menschen mit dem Sputnik-V-Impfstoff zu impfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Chef des russischen Staatsfonds RDIF, der die Forschung finanziert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Studie zu Sputnik V Russischer Corona-Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit 02.02.2021 Mit Video

15:36 Impfstoffstreit: Grossbritannien kritisiert die EU scharf «Vertrauen wurde untergraben, Schaden angerichtet, und dringende Handlungen sind notwendig», sagte der britische Staatsminister Michael Gove im Parlament in London. Die EU-Kommission habe einen schweren Fehler gemacht. Gove kündigte an, er werde sich morgen Mittwoch mit EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic treffen und auch Gespräche mit der nordirischen Regierungsspitze führen. Die EU hatte als Reaktion auf Lieferkürzungen des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers Astra-Zeneca angekündigt, künftig stärker zu überwachen, wohin wie viel Impfstoff exportiert wird. Zunächst klang es so, als wolle Brüssel dafür an der irisch-nordirischen Grenze Kontrollen durchführen und damit einen Notfallmechanismus – den Artikel 16 – des sogenannten Nordirland-Protokolls aktivieren. Die EU wollte sich mit diesem Schritt wohl davor schützen, dass über Nordirland als Hintertür doch unreguliert Impfstoffdosen nach Grossbritannien gelangen. Später lenkte die Kommission ein.

15:07 Baselland will 50'000 Personen wöchentlich testen Zur Eindämmung der Corona-Pandemie lanciert der Kanton Basel-Landschaft eine breit angelegte Testkampagne. Ab nächster Woche sollen rund 50'000 Personen wiederholt auf das Coronavirus getestet werden. Im Visier hat Baselland bei seinen systematischen Tests Infizierte, die keine Krankheitssymptome aufweisen, wie die Regierung mitteilte. Durchgeführt werden sollen die Tests vorab in Schulen, Institutionen und Unternehmen. Gestartet wird mit der Kampagne nächste Woche. Die Tests sollen wöchentlich wiederholt werden. Zur Anwendung kommen gemäss Communiqué validierte Speicheltests auf PCR-Basis, die von Speziallabors ausgewertet werden. Die Verantwortlichen im Kanton Baselland gehen davon aus, dass die regelmässigen Tests bis Ende Juli durchgeführt werden müssen. Gerechnet wird mit insgesamt rund 1,3 Millionen Tests. Die Kosten für die Kampagne werden gemäss Mitteilung auf rund 14 Millionen Franken veranschlagt. Der Bundesrat hat letzte Woche beschlossen, dass die Kosten für Tests an Personen ohne Symptome übernommen werden sollen. Baselland will dem Bund nun möglich rasch sein Testkonzept vorlegen.

14:44 Impfungen: Nidwalden an der Spitze, Bern das Schlusslicht Die Impf-Situation in den Kantonen präsentiert sich weiterhin unterschiedlich. Am meisten impfte bisher der Kanton Nidwalden mit 7.47 Dosen pro 100 Einwohner, gefolgt von Basel-Stadt (7.02 Dosen) und Schaffhausen (6.9 Dosen). Schlusslicht bildet weiter der Kanton Bern, der allerdings mit Impfbeginn am 11. Januar auch spät anfing. Bisher kamen dort laut BAG 2.35 Impfungen pro 100 Bewohner zustande. Wegen Lieferengpässen beim Impfstoff von Pfizer/Biontech kommt es laut BAG nun zu einer kurzfristigen Impfabtausch-Vereinbarung zwischen den Kantonen. So treten Bern und Luzern einen Teil der ihnen zustehenden Corona-Impfdosen an Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zug ab. Damit soll in diesen Kantonen allen bereits Geimpften eine Zweitimpfung ermöglicht werden.

14:17 Soll die Bevölkerung FFP2-Masken tragen? «Wir empfehlen das Tragen von FFP2- Masken in der breiten Bevölkerung nach wie vor nicht. Wir sehen momentan keine Evidenz, dass das wirklich sinnvoll ist. Das schliesst das Tragen dieser Masken in besonderen Settings allerdings nicht aus», sagt Mathys. Einzelne Kantone verteilen FFP2-Masken an die Lehrerschaft. Kann sich das BAG hier eine generelle Weisung vorstellen? «Wir empfehlen auch das Tragen von FFP2-Masken an Schulen derzeit nicht grundsätzlich», sagt Mathys dazu.

14:15 Sind Schulschliessungen ein Thema? «Es werden derzeit keine Massnahmen im Detail vorbereitet», sagt Mathys. Was möglich sei, habe man aber in der Vergangenheit gesehen. Derzeit seien die Kantone verantwortlich. «Die Schulen sind ein Werkzeug, das wir noch anpacken können, wenn sich die Zahlen zum negativen verändern», sagt Mathys. Viel mehr sei nicht möglich. Aber welche Massnahmen wann getroffen würde, sei ein politischer Entscheid. Derzeit sei es ohnehin schwierig, Aussagen zu machen, die länger als ein paar Tage Bestand hätten. 01:04 Video Patrick Mathys: «Es werden derzeit keine Massnahmen im Detail vorbereitet» Aus News-Clip vom 02.02.2021. abspielen