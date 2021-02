Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:19 Nationalratskommission will Restaurants schneller wieder öffnen Restaurants und Fitnesscenter sollen schon in einem Monat wieder öffnen dürfen. Das fordert die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N). Restaurants sollen bereits am 22. März öffnen. Der Entschied fiel mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Auch Betriebe in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport seien spätestens ab dem 22. März 2021 offen zu halten, fordert eine Kommissionsmehrheit von 14 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung. Die SGK-N will die Forderungen im Covid-19-Gesetz verankern, das ab übernächster Woche an der Frühjahrssession der eidgenössischen Räte diskutiert wird.

16:00 Ständeratskommission unterstützt weitere Corona-Milliarden Die Finanzkommission des Ständerats (FK-S) ist mit dem Bundesrat einverstanden, zur Bewältigung der Corona-Pandemie weitere 14.3 Milliarden Franken an Bundesgeldern zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Vorlagen werden an der Frühjahrssession behandelt. Die FK-S beantragt ihrem Rat Zustimmung zu den Nachtragskrediten im Budget 2021, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Dabei fallen die Erhöhung des Bundesbetrags für die kantonalen Härtefallmassnahmen (6.3 Milliarden Franken) und der Beitrag an die Arbeitslosenversicherung zur Deckung der Kurzarbeitsentschädigung im Jahr 2021 (6 Milliarden Franken) am meisten ins Gewicht. Die Finanzkommission unterstützt grundsätzlich auch die damit einhergehenden Änderungen im Covid-Gesetz. Vorläufig beantragt sie einstimmig Zustimmung zum entsprechenden Bundesbeschluss. Sie wird zu Beginn der Session abschliessend über die Anträge entscheiden – nachdem die federführende Wirtschaftskommission (WAK-S) das Geschäft beraten hat.

15:38 Swissmedic: Vereinzelt Rötungen und Schwellungen nach Impfung Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat nach Impfungen gegen das Coronavirus Meldungen über vereinzelte Rötungen und Schwellungen etwa eine Woche nach der Verabreichungen erhalten. Die lokalen Reaktionen am gespritzten Arm traten beim Moderna-Impfstoff öfters auf als bei der Impfung von Pfizer/Biontech. Die Lokalreaktionen sind als «Covid-Arm» bekannt und werden auch in anderen Ländern beobachtet, wie Swissmedic mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen wegen des Aufbaus des körpereigenen Immunsystems. Gesundheitsschädlich ist es nicht und verschwindet von selbst nach einigen Tagen. In einigen Fällen sind die gut abgegrenzten Rötungen oder Schwellungen mit Schmerzen oder Juckreiz verbunden. Auch das verschwindet. In schlimmeren Fällen kann eine Behandlung mit Analgetika oder Antihistaminika angezeigt sein. Einigen Meldungen an Swissmedic zufolge wurden Personen mit der verzögerten Reaktion unter der vermutlich falschen Annahme einer bakteriellen Hautinfektion mit einem Antibiotikum behandelt. Legende: Die zweite Dosis sei für den wirksamen Schutz wichtig, ruft Swissmedic in Erinnerung. Es gebe keinen Grund darauf zu verzichten. Keystone

15:27 Bald wieder Präsenzunterricht für Aargauer Mittel- und Berufsfachschüler Die Aargauer Mittel- und Berufsfachschülerinnen und -schüler werden ab dem 1. März wieder vor Ort in der Schule unterrichtet. Der Fernunterricht für die Sekundarstufe II zur Eindämmung der Corona-Pandemie endet wie vorgesehen nach fünf Wochen. Die Maskentragepflicht für alle Personen auf den Schularealen gelte weiterhin, teilte das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) mit. Die Lage habe sich in der ganzen Schweiz und auch im Aargau weiter stabilisiert, und der Bundesrat habe Lockerungen seiner Massnahmen ab März in Aussicht gestellt, heisst es zur Begründung des Abschlusses des Fernunterrichts. Eine Ausnahme gilt an der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales: Weil deren Lernende regelmässigen Kontakt mit verletzlichen Personen haben, wird dort bis zum 9. April und damit bis zum Beginn der Frühlingsferien reduzierter Präsenzunterricht durchgeführt.

15:02 Alle 300 Hotelangestellte Wengens müssen sich testen lassen Im Berner Oberländer Tourismusort Wengen müssen am Samstag die Angestellten sämtlicher Hotels zum Coronatest antraben. Grund dafür ist, dass sich mehrere Angestellte mit der südafrikanischen oder der brasilianische Variante des Coronavirus infiziert haben. Der kantonsärztliche Dienst hat die Massentestung angeordnet, wie die bernische Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) mitteilte. Wie GSI-Mediensprecher Gundekar Giebel auf Anfrage sagte, betrifft die Massnahme 300 Personen. Ob das brasilianische Virus im Berner Oberland zirkuliert, ist laut Giebel noch nicht klar.

14:20 Dramatische Situation bei Zürcher Hotels Im letzten Jahr gab es in der Tourismusregion Zürich nur gerade 2.2 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Logiernächte ist damit um rund 65 Prozent gesunken. Von einer «dramatischen Situation» spricht Martin Sturzenegger, Direktor von Zürich Tourismus gegenüber SRF. «Es ist eine Krise, die wir uns bis jetzt nicht vorstellen konnten», so Sturzenegger. «Einige Hotels mussten die Segel in Zürich bereits streichen». Am härtesten habe es dabei die Stadt Zürich getroffen: Die Übernachtungen sind um fast 70 Prozent gesunken. Laut Zürich Tourismus ist dies im Vergleich mit anderen Schweizer Städten das grösste Minus. Zwar unterstützten Instrumente wie Kurzarbeit, Covid-Kredite und Härtefall-Gelder die Hotels. «Aber auf lange Frist reicht so etwas nicht», ist Martin Sturzenegger überzeugt. Deshalb sei es wichtig, dass die Reisetätigkeit wieder losgehe. Laut der Nachrichtenagentur SDA mussten bisher folgende Hotels schliessen: Atlantis by Giardino, Hotel X-tra, Hotel Sunnehus, Swissôtel Oerlikon, Hotel Ascot, Hotel Coronado, Hotel Fly Away, Hotel Jakob Rapperswil, The guest's house Zürich und Hotel Glärnischhof. Legende: Das Hotel Ascot in Zürich hat den Betrieb eingestellt. Keystone

13:51 Bis Mittwoch 613'346 Impfdosen verabreicht Insgesamt wurden laut BAG bis Mittwochabend 847'900 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden bis am vergangenen Mittwoch 613'346 Dosen verabreicht.

13:35 BAG meldet 1021 neue Corona-Infektionen und 10 neue Tote Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1021 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1021 . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'866 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 13 Verstorbenen . Das sind 32 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 968 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 82.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent.

13:00 EU will bei G7-Treffen halbe Milliarde Euro für Impf-Hilfe zusagen Die Europäische Union will bei der Videokonferenz der G7-Staaten weitere 500 Millionen Euro für die Versorgung ärmerer Länder mit Corona-Impfstoffen zusagen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr, sollen 300 Millionen Euro davon als Zuschuss fliessen. Die restlichen 200 Millionen Euro würden als ein über den EU-Haushalt abgesicherter Kredit vergeben. Zudem ist geplant, 100 Millionen Euro zur Unterstützung von Impfkampagnen in Afrika bereit zu stellen. Die 500 Millionen Euro sollen konkret der Initiative Covax zu Gute kommen, die unter anderem eine faire Impfstoff-Verteilung gewährleisten will.

12:33 Afrikanische Länder setzen auch auf russischen Impfstoff Bis zu 300 Millionen Dosen des russischen Sputnik-Impfstoffs sollen afrikanische Länder einsetzen können. Ein entsprechendes Angebot aus Moskau inklusive günstiger Finanzierungsbedingungen liege der Impfstoff-Beschaffungskommission der Afrikanischen Union (Avatt) vor, teilte das Gremium mit. Die von Avatt bisher schon beschafften 270 Millionen Dosen von den Unternehmen Astra-Zeneca, Pfizer sowie Johnson & Johnson seien bereits alle von den 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union (AU) gebucht. Ab Mai würden Impfungen mit Sputnik V-Impfstoffen möglich sein. Die AU-Staaten seien aufgerufen, Bestellungen aufzugeben. Laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC steht Afrikas Impf-Offensive kurz vor dem Start. Die Auslieferung der ersten Million Dosen auf dem Kontinent soll kommende Woche beginnen.

11:21 Tourismus: Historischer Einbruch bei Logiernächten Die Übernachtungen in Schweizer Hotels haben vergangenes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent abgenommen. Damit haben die Logiernächte einen historischen Tiefststand erreicht, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Schweizer Hotellerie wurde in das Jahr 1950 zurückkatapultiert. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Wegen der Einreiserestriktionen blieben vor allem die Gäste aus dem Ausland aus. Die Hotelübernachtungen von ausländischen Gästen sanken um zwei Drittel auf nur noch 7.3 Millionen Nächte. Bei den Schweizer Gästen fiel der Einbruch etwas weniger drastisch aus, die Logiernächte von Schweizer Gästen gingen gesamthaft um 1.5 Millionen zurück (-8.6 Prozent). Weil die Schweizer diesen Sommer allerdings weniger ins Ausland gereist sind, wurde von Juli bis Oktober eine rekordhohe Nachfrage aus dem Inland verzeichnet. Dies kompensierte den allgemeinen Rückgang allerdings nicht. Den stärksten Rückgang an Gästeübernachtungen verzeichneten die Schweizer Städte. In Genf und Zürich gingen die Logiernächte um rund zwei Drittel zurück, in Basel um deutlich über die Hälfte. In den Regionen Graubünden (-9.2%) und Tessin (-16.3%) gingen die Hotelübernachtungen hingegen etwas weniger stark zurück.

11:07 Massentests in Appenzell Innerrhoder Gesundheitseinrichtungen und am Gymnasium Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Appenzell Innerrhoden lässt bei asymptomatischen Mitarbeitenden in Gesundheitseinrichtungen künftig wöchentlich Corona-Spucktests durchführen. Die Tests würden solange durchgeführt, bis eine Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und sozialmedizinischen Institutionen vollständig geimpft seien, teilt das Innerrhoder Gesundheitsamt mit. Zudem werden am Gymnasium St. Antonius in einer Pilotphase nach den Sportferien flächendeckende Tests durchgeführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Zwar zählten Kinder und Jugendliche nicht zu den primär gefährdeten Personengruppen, könnten das Virus jedoch übertragen. «Um diese Gefahr zu minimieren, ist es essenziell, Trägerinnen und Träger des Virus frühzeitig zu identifizieren», so das Innerrhoder Gesundheitsamt.

10:32 Bürgschaftshilfe für Berner Unternehmen verzögert sich Der Kanton Bern gewährt Unternehmen im Rahmen seiner Härtefallhilfe Bürgschaften erst ab Anfang April, nicht schon ab Anfang März. Als Grund dafür gibt die Kantonsregierung die am Mittwoch vom Bundesrat bekannt gegebene Erhöhung der Härtefallhilfe an. Sie unterstütze die vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung der Mittel auf zehn Milliarden Franken, teilte die Berner Regierung mit. Auch die neue Aufteilung der Gelder in drei Tranchen sei gut. Die Änderungen auf Bundesebene würden aber eine Anpassung der kantonalen Härtefallverordnung und die Gewährung von zusätzlichen Kantonsmitteln verlangen. Sie werde über diese Anpassungen erst nach der eidgenössischen Frühlingssession entscheiden, schreibt die Kantonsregierung.

9:28 Mehr als zehn Millionen Corona-Infizierte in Brasilien Nach den USA und Indien hat Brasilien als drittes Land die Marke von zehn Millionen Corona-Infizierten überschritten. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Donnerstag (Ortszeit) hervor. Die Gesamtzahl an Infektionen stieg demnach auf 10'030'626 Fälle. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 243'457. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner. Im grössten Land Lateinamerikas wurde erst im Januar mit den Impfungen begonnen. Angesichts fehlenden Impfstoffs stoppten grosse Städte wie Rio de Janeiro oder Salvador diese Woche die Corona-Impfungen.

8:18 Neuseeland hat mit den Impfungen begonnen Neuseeland hat seine Impfungen gegen das Virus gestartet. In dem Inselstaat im Südpazifik hätten zunächst rund zwei Dutzend Impfärzte das Mittel von Biontech/Pfizer gespritzt bekommen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Ab dem Wochenende sollen 12'000 Beschäftigte an den Landesgrenzen, etwa an Flughäfen und Häfen, sowie in Quarantäneeinrichtungen die erste Dosis erhalten. Erst anschliessend werde nach und nach der Rest der Bevölkerung geimpft, sagte der Chef der Gesundheitsbehörde, Ashley Bloomfield. Es werde etwa ein Jahr dauern, alle fünf Millionen Einwohner Neuseelands zu impfen. Das Mittel von Biontech und Pfizer ist bislang das einzige, das im Land zugelassen ist. Legende: Am Freitag haben die Impfungen in Auckland begonnen. Reuters

7:56 NGO-Bericht: Reiche Länder haben 1 Milliarde Impfstoffdosen mehr als benötigt Menschrechtsaktivisten fordern eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe in der Welt. Die reichen Länder hätten künftig über eine Milliarde Dosen mehr als benötigt, ergibt eine Analyse der Organisation ONE Campaign, die sich gegen Armut und verhinderbare Krankheiten einsetzt. Sie hat die aktuellen Lieferverträge für Corona-Impfstoffe untersucht. «Reiche Länder haben zu Beginn der Pandemie hohe Investitionen in Bezug auf die Sicherung von Impfstoffen getätigt, aber nun ist eine massive Kurskorrektur erforderlich, wenn wir Menschen auf der ganzen Welt schützen wollen», sagt ONE-Campaign-Expertin Jenny Ottenhoff. Nur so könne man die Pandemie auch erfolgreich bekämpfen.

7:14 Pfizer/Biontech-Vakzin nach erster Dosis zu 85 Prozent effektiv Der Impfstoff von Pfizer und Biontech zeigt eine 85-prozentige Wirksamkeit gegen das Coronavirus nach Verabreichung der ersten Dosis. Dies berichtet die medizinische Fachzeitschrift «The Lancet» am Freitag. Die Zeitschrift beruft sich dabei auf eine Studie aus Israel. Die Untersuchung wurde demnach an mehr als 7000 Beschäftigten im israelischen Gesundheitswesen durchgeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Überblick über Corona-Vakzine Bei diesen Herstellern hat der Bund Impfstoff bestellt 03.02.2021 Mit Video

5:57 Boris Johnson ruft zu schnellerer Herstellung von Impfstoffen auf Der britische Premierminister Boris Johnson hat zu einer deutlich schnelleren Herstellung von Impfstoffen aufgerufen. Es sei eine beispiellose globale Leistung gewesen, innerhalb von rund 300 Tagen ein Corona-Vakzin zu entwickeln. Ziel sei nun, nur noch 100 Tage für eine solche Entwicklung zu benötigen, um bei künftigen Gesundheitskrisen viele Leben zu retten, teilte die britische Regierung vor einem Videogipfel der G7-Staats- und Regierungschefs mit. Grossbritannien hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe sieben führender Wirtschaftsmächte inne. «Die Entwicklung brauchbarer Coronavirus-Impfstoffe bietet die verlockende Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität, aber wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen», sagte Johnson. Mehr denn je zuvor ruhten die Hoffnungen der Welt auf den Schultern von Wissenschaftlern. «Indem wir unseren kollektiven Einfallsreichtum nutzen, stellen wir sicher, dass wir über die Impfstoffe, Behandlungsmethoden und Tests verfügen, um für künftige Gesundheitsbedrohungen kampfbereit zu sein.» Als Staats- und Regierungschefs der G7 müssen wir heute sagen: Nie wieder.

4:33 USA: Biden will Corona-Impfinitiative Covax mit Milliarden unterstützen Mit der Impfinitiative Covax will die Weltgesundheitsorganisation WHO sicherstellen, dass auch ärmere Länder Corona-Impfstoff erhalten. Nun wollen die USA unter Präsident Joe Biden dieses Programm finanziell unterstützen. Zunächst sollen zwei Milliarden Dollar bereitgestellt werden, teilte das Weisse Haus mit. Biden wolle beim heutigen Treffen der sieben grossen Wirtschaftsnationen die Absicht der USA unterstreichen, sich für die weltweite Gesundheitssicherheit einzusetzen. Wenn auch andere Geldgeber ihre Zusagen erfüllen, sollen laut Mitteilung weitere zwei Milliarden Dollar aus den USA innerhalb der nächsten zwei Jahren in die Impfinitiative Covax fliessen. Legende: Reuters/Archiv