16:41

770 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden ist in Deutschland so hoch wie seit einem Monat nicht mehr. Die Gesundheitsämter meldeten dem staatlichen Robert Koch-Institut (RKI) 770 neue Fälle (Datenstand 19. Juni, 0.00 Uhr). Zuletzt war der Wert am 20. Mai so hoch (797 Neuinfektionen).

Eine Ursache für die vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfektionen könnte der Ausbruch in einem Fleischereibetrieb im Kreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) sein. Am Donnerstagabend hatte der Kreis 730 registrierte Neuinfektionen (Vortag 657) gemeldet. Für tausende Mitarbeiter des Schlachtbetriebs stehen noch Tests aus. Schulen und Kindertagesstätten sind in Gütersloh bereits geschlossen.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 18. Juni, 0:00 Uhr, unverändert bei 0.86 und damit unter der kritischen Marke von 1.0. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt.