4:02 New York verlegt die Kultur unter den freien Himmel Nach Geschäften und Restaurants soll sich in New York während der Pandemie jetzt auch die Kultur unter freiem Himmel ausbreiten. «Kunst, Kultur und Live-Veranstaltungen sind das Herz von New York», sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag bei einer Pressekonferenz. «Heute bringen wir sie zurück.» Ab dem 1. März dürfen kulturelle Einrichtungen Anträge dafür einreichen, auf bestimmten Strassen der Metropole Kunstausstellungen oder kulturelle Vorstellungen zu präsentieren. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, aber gleichzeitig den Einzelhandel und die Gastronomie zu unterstützen, hatte die Stadt zuvor bereits Geschäften, Restaurants, Bars und Cafés erlaubt, sich auf Strassen, Plätzen und Bürgersteigen auszubreiten. Die Programme gelten als Erfolg, vor allem bei Restaurants.

3:40 Lufthansa bereitet Pilotinnen auf Neustart vor In der Pandemie ist das Flugangebot deutlich reduziert. Deshalb sind etliche Piloten der Lufthansa zurzeit nicht im Einsatz, etwa die 350 Piloten, die den Superjumbo Airbus A380 steuern. Der Konzern hat zudem 400 seiner 700 Flugzeuge geparkt oder längerfristig abgestellt. Um ihre Pilotinnen und Piloten auf den Neustart nach der Pandemie vorzubereiten, führt die Fluggesellschaft ein umfangreiches Schulungsprogramm durch. «Bei einer Abwesenheit von einem Jahr üben wir in mindestens fünf bis sechs Simulatorschichten den kompletten Betrieb – Checklisten, Handgriffe, manuelles Fliegen und Notverfahren wie bei zum Beispiel bei einem Triebwerksausfall», wie Konzernsicherheitspilot Andreas Flaig gegenüber den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» erklärte. Legende: Reuters

1:48 Facebook geht gegen Corona-Falschinformationen vor Facebook will schärfer gegen Falschinformationen über die Corona-Pandemie und Impfungen vorgehen. Zudem soll es den Nutzern leichter gemacht werden, sich über Möglichkeiten für eine Impfung zu informieren, heisst es in einem Blog-Posting des US-Konzerns.

22:42 Lettland setzt Impfungen fort Trotz Problemen in der Kühlkette kann eine Lieferung von 7200 Dosen des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca in Lettland eingesetzt werden. Die staatliche Arzneimittelbehörde hatte das neue Vakzin zunächst zurückgehalten, nachdem es beim Transport ein halbes Grad unter der vorgegebenen Temperatur von zwei bis acht Grad aufbewahrt worden war. Die Qualität der Impfstoffe sei dadurch nach Angaben des Herstellers jedoch nicht beeinträchtigt worden, teilte die Behörde mit. Lettland hatte am Sonntag die erste Lieferung an Impfstoffen von Astra-Zeneca erhalten. Neben dem Präparat des schwedisch-britischen Herstellers werden bereits die Vakzine von Pfizer/Biontech und Moderna verabreicht. Die Impfkampagne ist in Lettland sehr schleppend angelaufen. Bislang wurden knapp 18’000 Menschen geimpft, davon haben gut zwei Drittel bereits beide Injektionen erhalten.

22:03 Macron untersützt ACT-A-Initiative gegen die Pandemie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron macht sich für eine weltweit gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen stark. Impfungen in armen Ländern müssten beschleunigt werden, ein «Impf-Nationalismus» führe nicht weiter. Das verlautete aus dem Élysée-Palast nach einem Telefonat von Macron mit dem Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aus dem Präsidialamt wurde auch auf das Projekt ACT Accelerator (ACT-A) der WHO hingewiesen. Mit der Initiative soll Forschung und Entwicklung in der Corona-Pandemie in drei Bereichen beschleunigen werden: Tests, Behandlungen und Impfstoffe. Am Freitag will Macron mit den Organisationen sprechen, die sich bei der Initiative ACT-A engagieren. Frankreichs Regierung steht unter Druck, weil die Impfkampagne nur schleppend angelaufen ist. Trotz der Schwierigkeiten bekannte sich Macron mehrfach zum eingeschlagenen Weg der EU. Macron machte das Thema Impfungen schliesslich zur Chefsache. ACT-A fördert die Entwicklung von Tests, Behandlungen und Impfstoffen

21:30 Bayern: Grenzschliessung zu Tirol ist kein Tabu Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das Nachbarland Österreich für die Corona-Lockerungen kritisiert. Die Inzidenz sei deutlich höher als in Bayern und könne innerhalb weniger Wochen zu einem neuen Lockdown führen. Söder betonte, man werde auf deutscher Seite Grenzkontrollen und Schleierfahndung massiv verstärken. Jeglicher Grenzverkehr zum Einkaufen oder aus touristischen Zwecken müsse unterbleiben. Ausnahmen seien nur das Berufspendeln und zwingend erforderliche Familienbesuche. Auch eine «Grenzschliessungen zu Tirol dürfen kein Tabu sein», sagte Söder dem «Münchner Merkur»

20:49 Covid auf der Isle of Man? Fehlanzeige Die kleine Insel Isle of Man zwischen Irland und Grossbritannien liegt in der irischen See. Normalerweise macht die Insel, die direkt der britischen Krone unterstellt ist, Schlagzeilen als Steueroase oder wegen des gefährlichsten Motorradrennens der Welt. Zurzeit allerdings macht sie wegen anderem von sich reden: nach einem mehrwöchigen Lockdown hat die Isle of Man Covid unter Kontrolle. 01:40 Video Isle of Man ist Corona-frei Aus Tagesschau vom 08.02.2021. abspielen

20:07 EU-Vertrag mit Pfizer/Biontech finalisiert Der EU-Vertrag mit Pfizer/Biontech über weitere bis zu 300 Millionen Corona-Impfdosen hat die letzte formelle Hürde genommen. Das Kollegium der EU-Kommissare habe dem Vertrag über 200 Millionen Dosen und eine Option auf 100 Millionen weitere am Montag zugestimmt, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Dies sei nur noch eine Formalie gewesen, hiess es aus EU-Kreisen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Abmachung bereits am 8. Januar öffentlich gemacht. Insgesamt kann die EU nun bis zu 600 Millionen Impfstoff-Dosen von Pfizer/Biontech beziehen.

20:02 Experten beraten über Astra-Zeneca Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben am Montag über den weiteren Umgang mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff beraten. Südafrika hatte geplante Impfungen mit dem Vakzin wegen Zweifeln an dessen Wirksamkeit gegen die dort vorherrschende Coronavirus-Variante vorläufig gestoppt. «Das sind auf jeden Fall beunruhigende Nachrichten», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Tedros will sich am Dienstag mit den Experten der Strategie-Gruppe der WHO (SAGE) treffen, um Empfehlungen im Umgang mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca zu besprechen. Derweil warnte der Vize-Chef des englischen Gesundheitsdienstes die Bevölkerung davor, wegen der Variante aus Südafrika auf eine Impfung zu verzichten. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass diese Variante in den kommenden Monaten die heute in Grossbritannien vorherrschende ersetzen werde, sagt Jonathan Van-Tam. Jeder solle sich zunächst «gegen die unmittelbare Bedrohung» schützen.

19:11 Die Niederlande verlängern die Ausgangssperre Die niederländische Regierung hat angekündigt, die Ausgangssperre bis zum 2. März zu verlängern. Sie erklärte, dies sei notwendig, um die Ausbreitung der infektiöseren Variante des Coronavirus zu verlangsamen, die zuerst in Grossbritannien entdeckt wurde. Die Ausgangssperre sollte am Mittwoch auslaufen. Justizminister Ferd Grapperhaus sagte, die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem ein Expertenteam, das die Regierung berät, die Minister bei einem Treffen am Montag «dringend gewarnt» habe, was die infektiösere Variante angeht. Die Ausgangssperre von 21 Uhr bis 4:30 Uhr wurde am 23. Januar eingeführt und löste tagelange Unruhen in Städten in den Niederlanden aus. Die Unruhen haben sich jedoch inzwischen gelegt und die überwiegende Mehrheit der Einwohner hält sich an die Ausgangssperre. Legende: Ferd Grapperhaus verkündet den Entscheid der niederländischen Regierung. Keystone

18:52 Ministerin vergleicht Coronakrise mit dem Zweiten Weltkrieg Die tschechische Arbeits- und Sozialministerin Jana Malacova hat sich nach einem Vergleich der Coronakrise mit dem Zweiten Weltkrieg entschuldigen müssen. Ihre Wortwahl sei unpassend gewesen, bedauerte die Sozialdemokratin am Montag. «Das ganze Land steht still – selbst der Zweite Weltkrieg hat nicht das verursacht, wofür Covid-19 gesorgt hat», hatte sie in einer Fernsehdebatte gesagt. Keine andere Situation habe jemals verhindert, dass die Kinder in die Schule gehen können, behauptete die 39-Jährige. Der Leiter des Jüdischen Museums in Prag, Leo Pavlat, stellte die historischen Fakten klar. Jüdische Kinder seien unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg erst teilweise und vom Juli 1942 an ganz am Schulbesuch gehindert worden. Angesichts der Opfer der Schoah seien die Äusserungen der Ministerin in jedem Fall «extrem taktlos» gewesen, kritisierte der 70-Jährige in einer Stellungnahme.

18:27 Roche beantragt US-Notfallzulassung für weiteren Corona-Test Der Pharmakonzern Roche hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung für einen weiteren Corona-Test beantragt. Das SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test-Kit ermögliche verlässliche Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten, heisst es in einer Mitteilung am Montagabend. Das Test-Kit sei klein und könne ohne Zusatzinstrumente verwendet werden, heisst es weiter. Die Durchführung soll durch Pflegepersonal per Nasenabstrich erfolgen. Der Pharmakonzern rechnet damit, dass bei einer Zulassung in den USA dort mehrere 10 Millionen Tests per Monat zur Verfügung gestellt werden können, wobei die Kapazität noch ausgebaut werden kann. Die Tests würden in Zusammenarbeit mit SD Biosensor lanciert.

17:50 R-Wert in der Schweiz steigt auf 1 Am Montag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für den 29. Januar einen Reproduktionswert (R-Wert) von 1.00. Der für den 26. Januar gemeldete Wert hatte noch 0.88 betragen. Dies ist der Internetseite , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Bundesamts für Gesundheit zu entnehmen. Die Reproduktionszahl R gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, muss die Reproduktionszahl kleiner als 1 sein.

17:32 Niedrigster Wert seit zwei Monaten in Grossbritannien Grossbritannien meldet mit 14'104 Neuinfektionen den niedrigsten Wert seit zwei Monaten. Inzwischen hätten 12.3 Millionen Bürger mindestens eine Impfung erhalten, gibt die Regierung weiter bekannt. In Grossbritannien leben etwa 66.7 Millionen Menschen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 200 Personen pro Minute Impfen im Eiltempo – die Briten sind die schnellsten in Europa 23.01.2021 Mit Video

16:34 «Der Maschinist muss im Bagger seinen Zmittag essen» Wegen Corona sind die Restaurants aktuell geschlossen. Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter im ganzen Land müssen auf ihr gewohntes warmes Mittagessen in der Beiz verzichten. Beim Augenschein auf einer Baustelle in der Stadt St. Gallen haben die Arbeiter eine Baracke in einen Mittagsraum umfunktioniert. Der Tisch hätte eigentlich für sieben Leute Platz, sie würden aber wegen der Corona-Regeln nur zu dritt dort sitzen, sagt Polier Marco Cadosch. Der Rest esse im Baumaterialcontainer, «und der Maschinist sitzt im Bagger und isst seinen Zmittag», berichtet Cadosch. Josef Zimmermann ist der Chef von Marco Cadosch und Präsident des Baumeisterverbands beider Appenzell. In seinen Augen müsste es möglich sein, dass gewisse Restaurants für Bauarbeiter geöffnet würden. «Jeder Skifahrer geht irgendwann gerne rein, um sich aufzuwärmen und das hätten die Bauarbeiter auch gerne», sagt Zimmermann. Arbeiter, die nicht in die Restaurants können, beschäftigen auch die Politik. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats forderte unlängst vom Bundesrat, dass Restaurants während des Shutdowns als Kantinen betrieben werden dürfen. Wer draussen arbeitet, soll die Möglichkeit haben, drinnen Mittag zu essen. Audio Kein Mittagessen im Restaurant für Büezer 03:11 min, aus Regionaljournal Graubünden vom 08.02.2021. abspielen. Laufzeit 03:11 Minuten.

15:57 Griechenland und Zypern wollen Impfbescheinigung Gegen Covid-19 geimpfte EU-Bürger sollen nach Ansicht der griechischen und der zyprischen Regierung eine EU-weit gültige Impfbescheinigung erhalten. «Das ist was wir fordern von der EU», sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einem Treffen mit dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiades im zyprischen Staatsfernsehen (RIK). Mit dieser Impfbescheinigung könnte man den für Zypern und Griechenland sowie viele andere Staaten Europas wichtigen Wirtschaftsbereich des Tourismus ankurbeln, sagte Mitsotakis weiter. Dem schloss sich Anastasiades an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise in Europa EU-Corona-Impfpass und ab in die Ferien? So einfach wird es nicht 21.01.2021 Mit Audio

15:27 BL: Gemeinde schliesst Schule und Kindergärten – ohne Absprache mit Kantonsarzt In der Gemeinde Arisdorf (BL) haben die Gemeinde und die Schule gemeinsam beschlossen, den Unterricht bis zu den Ferien nächste Woche einzustellen – dies ohne Absprache mit dem Kantonsarzt. Von der Schulschliessung sind acht Primarklassen und zwei Kindergärten betroffen. Grund für die Schliessung: Im Schulhaus sind zwei Coronafälle bekannt geworden. Das habe im Lehrkörper und unter den Eltern für Verunsicherung gesorgt, schreibt die Gemeinde auf Anfrage. Das Bild abgerundet habe, dass Arisdorf in der übrigen Bevölkerung relativ viele Coronafälle aufweise. Der Schritt der Gemeinde ist ungewöhnlich. Normalerweise verfügt der Kantonsarzt Schulschliessungen. Dass Arisdorf ohne Absprache seine Schule zumacht, ist eigentlich verboten. Beim kantonale Krisenstab sucht man jetzt das Gespräch mit der Gemeinde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Baselland 08.02.2021 Mit Audio

14:44 Das BAG meldet 3280 neue Fälle und 50 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3280 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1430 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'551 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 50 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 19 Verstorbenen . Das sind 43 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1238 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

