11:21 Keine Korrektur der Konjunktur-Prognose Trotz der zweiten Coronawelle und des neuerlichen Shutdowns bestätigen die Ökonomen des Bundes ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr. Sie betonen aber die «aussergewöhnlich grosse Unsicherheit» wegen der Pandemie und der laufenden Impfkampagne. Konkret rechnet die Expertengruppe des Bundes für 2021 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes (BIP) von 3.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Die Prognose ist somit unverändert zu jener vom letzten Dezember.

11:07 Dänemark zieht Astra-Zeneca vorübergehend aus dem Verkehr Dänemark stoppt Impfungen mit dem Wirkstoff des schwedisch-britischen Konzerns Astra-Zeneca. Bei mehreren geimpften Personen seien Komplikationen durch Blutgerinsel aufgetreten, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Die Anwendungssperre sei befristet. Audio Corona-Impfstoff von Astra Zeneca ist besser als sein Ruf 03:39 min, aus Rendez-vous vom 02.03.2021. abspielen. Laufzeit 03:39 Minuten.

10:47 Vier neue Impfzentren in St. Gallen geplant Nach Ostern wird der Kanton in St. Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil vier Impfzentren eröffnen. Termine gib es zuerst für die über 75-Jährigen. Bisher lag die Altersgrenze bei 80 Jahren. Aktuell werden geeignete Lokalitäten für die Nutzung als Impfzentren vorbereitet. Die genauen Standorte würden erst kurz vor der Eröffnung kommuniziert, teilt der Kanton mit. In der ersten Phase sind die Impfzentren für über 75 Jahre alte Personen reserviert. Danach kämen laufend die nächsten Jahrgänge an die Reihe. Sobald es genug Dosen gebe, könne sich auch die breite Bevölkerung in den vier Zentren impfen lassen, heisst es in der Mitteilung. Die Kapazitäten werden je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs erhöht.

9:39 Kanton Nidwalden erlaubt «Outdoor-Demokratie» Im Kanton Nidwalden können anstehende Gemeindeversammlungen wegen der Corona-Pandemie im Freien stattfinden. Die Regierung hat eine entsprechende Notverordnung erlassen. Sie tritt heute in Kraft. Damit will sie die politischen Rechte sichern. Bei den durch die Covid-19-Verordnung des Bundes gestatteten Gemeindeversammlungen müssten die Abstands- und Verhaltensregeln eingehalten werden, teilt die Nidwaldner Staatskanzlei mit. Dies führe dazu, dass unter Umständen nicht alle Bürgerinnen und Bürger zur Versammlung zugelassen werden könnten. Mit dem Veranstaltungsrecht im Freien erhielten die Gemeinden, aber auch alle anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Kanton die notwendige Flexibilität.

9:28 Frühjahrssession derzeit virenfrei In der zweiten Woche der Frühjahrssession sind 288 Ratsmitglieder auf das Coronavirus getestet worden. Alle Teste fielen negativ aus. Zudem seien 368 weitere Sessionsteilnehmende getestet worden, teilen die Parlamentsdienste mit. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass ein Mitglied der eidgenössischen Räte in der ersten Sessionswoche positiv auf das Virus getestet wurde. Es wurden in diesem Zeitraum insgesamt 250 Tests von Ratsmitgliedern sowie von 367 weiteren Sessionsteilnehmenden durchgeführt. Dabei fiel das Testresultat von Ständerat Josef Dittli (FDP/UR) positiv aus. Um an der Frühlingssession Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, hatten die Parlamentsmitglieder ein Speicheltest-Kit nach Hause geschickt bekommen.

8:41 Hat die dritte Welle in Deutschland begonnen? In Deutschland hat nach Überzeugung des Robert-Koch-Instituts die dritte Corona-Welle begonnen. «Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle begonnen», sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung in Genf. Die Impfkampagne sei ein Wettlauf gegen das mutierende Virus. Die Ziellinie sei aber in Sicht: Wenn es keine Unterbrechungen wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus seien. «Wenn das der Fall ist, können alle Massnahmen aufgehoben werden», sagte Wieler. Derzeit ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Wochenvergleich allerdings kräftig angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem staatliche Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14'356 neue Fälle – und damit 2444 mehr als vor genau einer Woche. 03:47 Video Aus dem Archiv: Experten befürchten dritte Welle in der Schweiz Aus 10 vor 10 vom 12.02.2021. abspielen

8:19 «Coronatag» für die WHO Heute vor einem Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Corona offiziell zur Pandemie erklärt. Zu diesem Zeitpunkt waren weltweit 118'000 Infektionen gemeldet und knapp 4300 Menschen nach einer Infektion gestorben. Die aktuell grösste Sorge der WHO ist die ungleiche Verteilung der Impfstoffe. Wenn das Virus sich in einigen Weltregionen ungehindert ausbreite, könne es mutieren und die Varianten könnten wieder für die ganze Welt zur Bedrohung werden, warnt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus seit geraumer Zeit. Da reiche Länder direkte Verträge mit den Impfstofffirmen gemacht haben, sind weniger Dosen für die solidarische Impfinitiative Covax auf dem Markt erhältlich. In der WHO in Genf scheiterte am Mittwoch im achten Anlauf die Forderung von mehr als 100 Ländern, die Patente auf Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen. Reiche Länder blockierten den Vorstoss.

7:21 Ältere Personen würden Restaurants später öffnen als junge Jüngere Bewohner der Schweiz wollen zu einem Grossteil die Restaurants noch im März eröffnen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Link-Instituts. Im Detail: 45 Prozent der Befragten zwischen 18 und 50 Jahren haben sich für eine Öffnung der Restaurants im Monat März ausgesprochen.

22 Prozent votierten für den 1. April.

22 Prozent im Lauf des Aprils.

11 Prozent nicht vor dem 1. Mai Weniger eilig hat es die Befragtengruppe bei den 51 bis 79-Jährigen, wie die Zeitung «Blick» über die Umfrage berichtet. 36 Prozent für waren für eine Öffnung im März.

27 Prozent am 1. April.

30 Prozent im Laufe des Aprils und

7 Prozent nicht vor dem 1. Mai Als einer der Hauptgründe für diese Situation gibt das Link-Institut an, dass die jüngere Altersgruppe eher berufstätig und damit auch stärker von den Coronavirus-Massnahmen betroffen sei. Das Institut hat rund 1100 Personen ab dem 1. März für acht Tage lang befragt. 04:25 Video Die Restaurants bleiben geschlossen Aus 10 vor 10 vom 24.02.2021. abspielen

5:55 Brasilien meldet erstmals über 2'000 Corona-Tote in 24 Stunden Nach der bisher todbringendsten Woche in der Pandemie hat Brasilien erstmals mehr als 2'000 Corona-Tote an einem Tag erfasst. 2'286 Menschen sind nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Mittwochabend innerhalb von 24 Stunden gestorben. Zugleich infizierten sich fast 80'000 Menschen neu. In den meisten Grossstädten seien die Gesundheitssysteme am Anschlag, teilte das nationale Gesundheitsinstitut mit. Bisher sind in Brasilien fast 270'000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben - die zweithöchste Zahl weltweit, nach den USA.

3:33 Biden will überschüssige Impfdosen mit anderen Ländern teilen Nach der Corona-Impfung aller Menschen in den Vereinigten Staaten will die US-Regierung übrigbleibende Dosen nach Angaben von Präsident Joe Biden auch anderen Ländern zur Verfügung stellen. Die USA könnten sich erst in Sicherheit wiegen, wenn auch die ganze Welt mit Blick auf die Pandemie sicher sei, sagte Biden am Mittwoch im Weissen Haus. Biden bestätigte, dass die USA beim Hersteller Johnson & Johnson noch zusätzliche 100 Millionen Impfdosen bestellen. «Falls wir einen Überschuss haben, dann teilen wir ihn mit dem Rest der Welt», versprach er. Die US-Regierung machte zunächst keine Angaben, bis wann die zusätzlichen 100 Millionen Dosen von Johnson & Johnson geliefert werden sollen. Biden hat zugesagt, schon bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle rund 260 Millionen Erwachsenen in den USA zu haben. Die Regierung hat sich bis Ende Juli die Lieferung von je 300 Millionen Dosen der Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer gesichert. Legende: Der 78-jährige US-Präsident Joe Biden wurde bereits zwei Mal geimpft. Reuters

2:56 Gefäss der ersten Impfdosis kommt ins Museum Das Gefäss der ersten gespritzten Corona-Impfdosis in den USA kommt ins Museum. Das nun leere Glasfläschchen, aus dem die Krankenschwester Sandra Lindsay am 14. Dezember 2020 in New York die erste Dosis des Impfstoffes von Biontech/Pfizer erhalten hatte, sei nun Teil der Sammlung, teilte das National Museum of American History in Washington in der Nacht zum Mittwoch mit. «Diese jetzt historischen Artefakte dokumentieren nicht nur den bemerkenswerten wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch die Hoffnung von Millionen, die die von Corona herbeigeführten Krisen durchstehen müssen», sagte Museumsdirektorin Anthea Hartig. Das National Museum of American History ist wegen der Pandemie derzeit geschlossen, arbeitet aber für die Zeit nach der Wiedereröffnung an einer Ausstellung über Medizingeschichte, die auch die Corona-Pandemie beinhalten soll.

22:03 Malta schliesst Schulen und Geschäfte Malta schliesst im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen ab Donnerstag die Schulen sowie alle Geschäfte und Dienstleistungen, die nicht als systemrelevant gelten. Die Sperren gelten für rund einen Monat, kündigte Premierminister Robert Abela an. Reisen auf Maltas Schwesterinsel Gozo werden eingeschränkt. Organisierter Sport ist verboten. Hochzeiten dürfen nicht mehr gefeiert werden. Die Beschränkungen gelten den Angaben zufolge bis mindestens 11. April, wenn die Osterferien enden. Zuvor hatte das kleine EU-Land mit rund 500'000 Einwohnern einen Rekordwert von über 500 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden registriert.

21:23 Im Baselbiet wird die nächste Bevölkerungsgruppe geimpft Im Kanton Baselland sind ab Freitag auch Personen zwischen 65 und 74 Jahren zur Corona-Impfung zugelassen. Zudem steht die Impf-Warteliste ab diesem Zeitpunkt auch für Personen über 16 Jahren für eine Vorregistrierung offen. Allerdings werde es aufgrund der beschränkten Impfstoffmenge Sommer oder Spätsommer, bis auch jüngere Personen ohne Risikovorerkrankungen einen Termin erhalten würden, teilte der Kantonale Krisenstab mit. Legende: Bis Dienstagabend wurden im Baselbiet 35'193 Impfungen durchgeführt, davon 10'523 Zweitimpfungen. Keystone

20:36 Corona-Hilfspaket von 1'900'000'000'000 Dollar beschlossen Das von US-Präsident Joe Biden vorgelegte Konjunkturpaket im Umfang von 1900 Milliarden Dollar zur Bewältigung der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Nach dem US-Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus dem Gesetz zu. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, kündigte an, Präsident Biden wolle das Gesetz am Freitag unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. Die 1.9 Billionen Dollar entsprechen fast zehn Prozent der jährlichen US-Wirtschaftsleistung. Viele Republikaner hatten sich gegen diese immensen Hilfsgelder ausgesprochen. Biden will damit die Wirtschaft ankurbeln und Millionen neuer Jobs schaffen. Vorgesehen sind unter anderem Direktzahlungen für Steuerzahler in Höhe von 1400 Dollar. Zudem soll es Finanzierungshilfen für Coronavirus-Tests, die Impfkampagne, Schulöffnungen sowie zusätzliche Unterstützung für Arbeitslose geben. Legende: Hochbetrieb in einer Notendruckerei in Washington (Archivbild 2001) beim Zuschneiden der Geldnoten. Keystone

20:08 Grossbritannien zitiert EU-Vertreterin im Impfstoff-Streit Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astra-Zeneca liefert weniger Impfstoff als zugesagt an die EU. Im Streit um diesen Impfstoff hat nun Grossbritannien die Vertreterin der EU in London ins Aussenministerium einbestellt. Hintergrund ist die Kritik von EU-Ratspräsident Charles Michel an einer angeblichen Sperre für den Export des Impfstoffs aus Grossbritannien. Premierminister Boris Johnson sagte, Grossbritannien verurteile «Impf-Nationalismus in all seinen Formen». Alle Verweise auf ein Exportverbot für Impfstoffe seien komplett falsch. Ein entsprechendes Schreiben schickte auch Aussenminister Dominic Raab an Charles Michel. Michel hatte in einem Newsletter das EU-Programm zur Impfstoffbeschaffung verteidigt. Behauptungen, die EU betreibe Impf-Nationalismus seien schockierend, schrieb Michel. Grossbritannien und die USA haben eine regelrechte Sperre verhängt für den Export von Impfstoffen oder Impfstoff-Komponenten», schrieb Michel. Tatsächlich beklagen EU-Vertreter seit langem, dass faktisch nur aus der EU grössere Mengen Corona-Impfstoff an Drittstaaten exportiert werde. Das ist politisch heikel, weil in der EU Impfstoffmangel herrscht und die Impfkampagnen nur langsam vorankommen.

19:47 «Don't Mess with Texas» («Leg dich nicht mit Texas an») Die vergangene Woche angekündigte Aufhebung aller Corona-Beschränkungen sind in Texas seit heute Mittwoch in Kraft: kein Maskentragzwang mehr in der Öffentlichkeit und die Wiedereröffnung aller Geschäfte ohne Einschränkungen. «Die Positivitätsrate ist seit 15 Tagen in Folge gesunken», teilte Gouverneur Greg Abbott (Rep.) auf Twitter mit. Viele Menschen lehnten diesen Entscheid als verfrüht ab. So muss in Texas’ Hauptstadt Austin weiterhin eine Maske getragen werden. «Wenn die Staatsbeamten ihren Job in dieser Pandemie nicht machen wollen, werden wir es selbst tun», twitterte Stadtrat Gregorio Casar. Mehrere grosse Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte und Restaurantketten in Texas teilten aber mit, sie würden weiterhin das Tragen von Masken in ihren Räumlichkeiten empfehlen. Viele erwarten, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen maskenlosen Kunden und Angestellten kommen könnte. 02:58 Video Texas hebt alle Covid-Regeln auf Aus 10 vor 10 vom 10.03.2021. abspielen

18:49 Präventivtests im Kanton Glarus Die Regierung des Kantons Glarus hat ein Konzept mit flächendeckenden Covid-19-Präventivtests vorgestellt, das zur Eindämmung der Pandemie beitragen soll. Mit den Schnelltests sollen neue Corona-Hotspots verhindert werden. Die für den Kanton verfügbaren Kapazitäten betragen in der ersten Phase 2800 Personen pro Woche. Ein Ausbau auf 8800 Personen pro Woche wird in Aussicht gestellt. Das Konzept umfasst zuerst Tests in Alters- und Pflegeheimen sowie im Kantonsspital. Später folgen die Spitex, die Schulen und schliesslich die Betriebe. Im Maximalausbau sollen rund 13'200 Personen wöchentlich getestet werden. Die Kosten belaufen sich auf 140'000 Franken. Dazu kommen weitere 145'000 Franken für die Tests in den Betrieben. Die Kosten übernimmt der Bund.

18:03 Fughafen Zürich erneut mit tiefen Passagierzahlen Der Betrieb am Flughafen Zürich hat auch im Februar unter der zweiten Coronawelle gelitten. Konkret flogen im Monat nur 192'558 Passagiere über den Flughafen Zürich, wie die Flughafenbetreiberin mitteilte. Das waren 90.4 Prozent weniger als im Februar vergangenen Jahres. Damals hatte es lediglich erste Anzeichen für die Krise gegeben, die Passagierzahlen waren aber noch auf einem sehr hohem Niveau. Der grosse Einbruch folgte dann im März und vor allem April. Legende: Keystone