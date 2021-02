Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:48 «Sicherster Impfstoff der Welt»: Venezuela beginnt mit Sputnik-Impfungen Venezuela hat nach einer ersten Lieferung von rund 100'000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V laut Regierungsangaben die Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus gestartet. «Es ist ein historischer Tag! Heute haben wir die erste Stufe der Immunisierung begonnen», schrieb der venezolanische Präsident Nicolás Maduro auf Twitter. Es sei «der sicherste Impfstoff der Welt». Maduro forderte sämtliches Gesundheitspersonal, Sozialarbeiter, Polizei, Militär und Behörden auf, sich impfen zu lassen.

22:10 Mehr als 100’000 Corona-Tote in Afrika In Afrika sind seit dem Beginn der Pandemie mehr als 100’000 Corona-Tote registriert worden. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. In den 54 afrikanischen Ländern wurden insgesamt mehr als 3.3 Millionen Infektionen gemeldet. Damit ist Afrika bisher in weit geringerem Ausmass von der Pandemie betroffen als Europa, Lateinamerika oder Nordamerika. Auf dem Kontinent am stärksten betroffen ist Südafrika. Mit mehr als 48'400 Toten wurden dort fast die Hälfte aller Sterbefälle gemeldet. In Südafrika breitet sich eine mutierte Version des Coronavirus aus, die als deutlich ansteckender gilt als frühere Varianten. 01:55 Video Aus dem Archiv: Corona-Mutation – Unterwegs in Südafrika Aus Tagesschau vom 27.12.2020. abspielen

21:39 Macron: Reiche Länder sollen Impfdosen an ärmere Staaten abgeben Der französische Präsident setzt sich dafür ein, dass reiche Länder vier bis fünf Prozent ihrer Corona-Impfdosen möglichst schnell an ärmere Länder abgeben. Er habe dies mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprochen und sie unterstütze dies, sagte Emmanuel Macron in einem Interview mit der «Financial Times». Eine Spende von vier bis fünf Prozent der vorhandenen Impfdosen würde die Impfpläne der reicheren Länder nicht stören, meinte Macron. «Jedes Land sollte eine kleine Zahl zur Verfügung stellen, so dass Dutzende Millionen zusammenkommen, sehr schnell, und dass die Leute (in den Ländern) sehen, das etwas passiert,» sagte er. Die Situation mit dem Mangel an Impfdosen für die ganze Welt werde schon zur politischen Einflussnahme ausgenutzt, sagte Macron. «Man kann die chinesische Strategie sehen, und die russische auch.» Beide Länder verteilen oder verkaufen ihre selbst entwickelten Impfstoffe in vielen Ländern.

21:06 Portugal: Nachfrage nach FFP2-Maske setzt Textil-Fabriken zu Millionen Hygienemasken haben Frauen in portugiesischen Textil-Fabriken seit März vergangenen Jahres genäht. Damit haben sie ihren Arbeitsplatz und ganze Unternehmen gerettet. Doch das Geschäft könnte wegen der neu verlangten FFP2-Masken einbrechen. 02:13 Video Portugal leidet unter dem Trend zur FFP2-Maske Aus Tagesschau vom 18.02.2021. abspielen

20:38 Zank um Ausgangssperre in den Niederlanden Im Streit um die coronabedingte Ausgangssperre in den Niederlanden hat die Zweite Kammer des Parlaments im Eilverfahren einem Notgesetz zur Legalisierung der Massnahme zugestimmt. Eine breite Mehrheit unterstützte einen Gesetzesvorschlag der Regierung. Die abendliche Ausgangssperre gilt bereits seit Mitte Januar, war aber von einem Verwaltungsgericht am Dienstag für unrechtmässig erklärt worden. Die Regierung hatte die Ausgangssperre auf Grundlage eines Notgesetzes verhängt, nach Auffassung des Gerichts handelte es sich aber nicht um eine akute Notsituation. Die Regierung hatte daraufhin Berufung eingelegt, über die am Freitag verhandelt werden soll. Zugleich hatte sie auch ein neues Gesetz vorgelegt, nach dem die Ausgangssperre in die bereits bestehenden Corona-Regeln integriert werden soll. Das Gesetz muss nun noch von der Ersten Kammer verabschiedet werden. Das soll ebenfalls am Freitag geschehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gericht hebt Entscheid auf Aus dem Archiv: Ausgangssperre in den Niederlanden bleibt vorläufig 16.02.2021 Mit Video

20:05 WHO startet Milliarden-Spendenaufruf Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen neuen Spendenaufruf für ihre Aktivitäten im Kampf gegen das Coronavirus gestartet. Nötig seien in diesem Jahr 1.96 Milliarden Dollar, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Die WHO wolle damit Gesundheitsmassnahmen finanzieren, aber auch Kampagnen gegen Gerüchte und Falschinformationen. Im vergangenen Jahr hatte die WHO um 1.7 Milliarden Dollar zur Unterstützung ihrer Coronavirus-Aktivitäten gebeten. Davon seien 1.58 Milliarden Dollar zusammengekommen. Die WHO habe damit unter anderem 191 medizinische Nothilfeteams entsandt, epidemiologische Untersuchungen in 58 Ländern unterstützt und mehr als 150 Schulungen für Gesundheitspersonal über den Umgang mit dem Virus durchgeführt, an dem 4.7 Millionen Menschen teilgenommen hätten.

19:34 Start der Impfungen in 20 afrikanischen Ländern steht bevor Afrikas Impfstoff-Offensive gegen das Coronavirus steht der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC zufolge unmittelbar vor dem Start. «Ich freue mich zu verkünden, dass die Auslieferung der ersten Million Dosen auf dem Kontinent kommende Woche beginnen wird», kündigte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, bei einer Pressekonferenz an. Der Astra-Zeneca-Impfstoff werde an insgesamt 20 Länder gehen, die damit vorrangig ihr Gesundheitspersonal impfen wollen. Ebenfalls am Donnerstag traf im westafrikanischen Senegal eine erste Impfstofflieferung aus China ein. «Senegal hat seine ersten Impfstoffdosen erhalten», bestätigte Tandakha Dièye, der Leiter des nationalen Anti-Covid-Impfstoffkomitees. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Afrika kommt bei der Verteilung der Impfdosen zu kurz 10.01.2021 Mit Audio

19:03 Astra-Zeneca: Nebenwirkungen bei Impfstoff wie erwartet Der Pharmakonzern Astra-Zeneca hat keine Kenntnis über schwere Nebenwirkungen seines Impfstoffs. «Derzeit fallen die beschriebenen Reaktionen so aus, wie wir sie aufgrund der Informationen aus unseren klinischen Tests erwartet hatten», teilte ein Sprecher in Cambridge mit. Dazu zählten vorübergehende Schmerzen und Druckempfindlichkeit an der Injektionsstelle, leichte bis mittelschwere Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber, Unwohlsein und Muskelschmerzen. Nebenwirkungen träten meistens am Tag nach der Impfung auf und seltener nach der zweiten Dosis. «Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Astra-Zeneca bestätigt», betonte der Sprecher.

18:30 USA: Lebenserwartung deutlich gesunken Wegen der Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in den USA deutlich gesunken. Besonders betroffen sind Schwarze und Latinos. Die durchschnittliche Lebenserwartung sank im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zu 2019 um ein Jahr von 78.8 auf 77.8 Jahre, wie aus einer Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorging. Damit fiel die zuletzt stetig angestiegene Lebenserwartung auf den niedrigsten Wert seit 2006. Für die von der Pandemie in den USA besonders betroffenen Minderheiten ging die Lebenserwartung noch stärker zurück: Für Schwarze um 2.7 Jahre von 74.7 auf 72 Jahre. Das ist der niedrigste Wert seit zwei Jahrzehnten. Für Latinos ging sie um knapp zwei Jahre zurück, von 81.8 auf 79.9 Jahre, wie die CDC-Daten zeigten.

18:08 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Die Kantone haben nun eine Woche Zeit, die Vorschläge des Bundesrates von gestern zu diskutieren. Am 24. Februar will der Bundesrat in einer Medienkonferenz erneut informieren.

18:04 «Terrassenstreit»: «Eine permanente Überwachung ist nicht möglich» Erneut wird der «Terrassenstreit» diskutiert. «Wir haben heute nur nebenbei über dieses Thema gesprochen», so Engelberger. Der Vollzug dieser Massnahme sei für die Kantone anspruchsvoll. Innerhalb der Kantone gebe es Vollzugsmöglichkeiten, beispielsweise Kontrollen von Take-Aways. «Eine permanente Überwachung ist aber nicht möglich.» Engelberger appelliert an die Verantwortung der verschiedenen Firmen.

17:58 Sollen einzelne Kantone belohnt werden? Sollten einzelne Kantone belohnt werden, etwa wenn viele Tests gemacht werden? Berset beantwortet diese Frage und erklärt, dass man dem Bundesrat aufgrund der Lockerungen sogar Fahrlässigkeit vorwerfen könnte. Es sei aber ein kalkuliertes Risiko. Die Öffnung müsse vorsichtig vonstattengehen. «Ein solches Belohnungssystem scheint schwierig umzusetzen.»

17:54 Unterschiede in den Kantonen? In den Kantonen gebe es Unterschiede bezüglich der epidemiologischen Lage, sagt eine Journalistin zu Engelberger. «Aktuell ist ein schweizerischer Ansatz die beste Lösung». Die Unterschiede seien nicht dermassen gross, merkt Berset an.

17:51 Berset zu «Terrassenstreit» Auch die Diskussion mit den Terrassen ist ein Thema. «Rechtlich gesehen ist es nicht erlaubt, was gewisse Kantone aktuell machen», so Berset. Man sei diesbezüglich in Abklärung mit den Kantonen. 00:21 Video Berset zum «Terrassenstreit»: «Die rechtliche Vorgabe ist klar» Aus News-Clip vom 18.02.2021. abspielen

17:48 Kommt der Bundesrat den Wirten entgegen? Eine Journalistin merkt an, dass die Wirte nach den gestrigen Vorschlägen verärgert seien. «In Kenntnis aller Probleme haben wir versucht, die beste Lösung zu finden», so Berset. Der Bundesrat habe diesbezüglich alles Wichtige bereits gesagt.

17:44 Gesundheitsdirektoren: «Der Druck von gewissen Branchen ist gross» Die Kantone bekommen nun die Gelegenheit, die bundesrätlichen Vorschläge zu diskutieren. «Der Druck von gewissen Branchen ist gross.» Man müsse aber auch das grosse Ganze wahren, sagt Engelberger. 00:27 Video Engelberger: «Druck von gewissen Branchen ist gross» Aus News-Clip vom 18.02.2021. abspielen

17:42 Engelberger versteht den Unmut in der Bevölkerung Engelberger sagt, dass er den Unmut der Bevölkerung verstehe. «Öffnungen sind angebracht». Man wolle aber jetzt nicht Öffnungen zulassen, um später wieder alles rückgängig zu machen. Der Öffnungs- und Lockerungsschritt müsse vorsichtig vonstattengehen. Momentan würde in den Kantonen noch mit angezogener Handbremse geimpft. «Impfstoffe sind ein knappes Gut», so Engelberger. Der Schutz der vulnerablen Personen würde voranschreiten.

17:40 Engelberger: «Hoffnung zeichnet sich ab» Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, erklärt, dass seit dem Ausbruch des Virus über eine halbe Million Menschen in der Schweiz daran erkrankt seien. «Die gesellschaftlichen Folgen wiegen schwer». Nun würde sich aber Hoffnung abzeichnen. Die Impfkampagne sei gut angelaufen, so Engelberger weiter. Die Lage sei verbessert. «Damit müssen wir verantwortungsvoll umgehen». Alle Kantone seien sich dieser Verantwortung bewusst. 00:47 Video Engelberger: «Der Frühling soll uns nicht die dritte Welle bringen» Aus News-Clip vom 18.02.2021. abspielen

17:37 Berset: «Die Lage bleibt fragil» Das Contact Tracing bleibe eine schwierige Aufgabe. «Mit den Mutationen ist es wichtig, dass das Tracing gut funktioniert», so Berset. Die aktuelle epidemiologische Lage sei aktuell gut, auch die Belastung der Spitäler. «Die Lage bleibt aber fragil.» 00:33 Video Berset: «Lage bleibt fragil» Aus News-Clip vom 18.02.2021. abspielen