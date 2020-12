Der Ticker startet um 5:44 Uhr

21:47 Neue Coronavirus-Variante in Südafrika In Südafrika kursiert eine neue Variante des Sars-CoV-2-Virus. Entdeckt worden sei die vorerst 501.V2 genannte Variante bei genetischen Untersuchungen von Proben aus verschiedenen Provinzen, sagte Gesundheitsminister Zweli Mkhize in einer TV-Rede. Unklar ist bisher, ob sich das Auftauchen der neuen Variante auf künftige Impfungen auswirkt. Die bisherigen Strategien der Regierung sollen jedoch nicht geändert werden. Kürzlich hatten britische Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über eine in Grossbritannien gefundene neue Variante des Coronavirus informiert. Nach Angaben der WHO haben sich die schon bekannten Varianten des Virus im Hinblick auf Ansteckungswege oder Schwere der Erkrankung kaum oder gar nicht anders verhalten als das zuerst identifizierte Virus. Legende: In Südafrika wurden bisher 892'813 Corona-Fälle bestätigt, mehr als 24'000 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Keystone

20:41 Weltweit laufen Corona-Impfungen an Heute haben die Mitglieder der internationalen Impf-Initiative Covax-Allianz ein gemeinsames Vorgehen für die Impfstoff-Verteilung vereinbart. 190 Länder sichern sich dabei den Zugang zu Corona-Impfstoffen, insgesamt 2 Milliarden Dosen. Weltweit werden in vielen Ländern bereits Menschen gegen das Corona-Virus geimpft – darunter etwa in Grossbritannien und in den USA. In der EU steht die Impfung kurz vor der Zulassung. In Deutschland erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn, die Impfungen sollten am 27. Dezember beginnen. Zuerst würden die über 80-Jährigen und die Schwächsten geschützt. Die einzelnen Massnahmen im Überblick zeigt ein Beitrag der «Tagesschau»: 02:05 Video Corona-Impfungen starten in diversen Ländern Aus Tagesschau vom 18.12.2020. abspielen

20:10 Bundesrat bleibt dem Schweizer Weg treu Aus dem souveränen Bundesrat sei ein von verschiedenen Einflüssen getriebener Krisenmanager geworden, schreibt Bundeshaus-Redaktor Gion-Duri Vincenz in seiner Analyse. «Dabei ist der Bundesrat eigentlich nur dem treu geblieben, was er den Schweizer Weg nannte. Die Entwicklung der Pandemie bis Ende Jahr und die Situation in den Spitälern entscheiden wohl, wie viel Schweizer Weg sich der Bundesrat künftig noch leisten kann.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Letzte Chance für den Schweizer Weg 18.12.2020 Mit Video

19:25 US-Vizepräsident lässt sich medienwirksam impfen Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat sich gemeinsam mit seiner Frau Karen vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. «Ich habe nichts gemerkt», sagte Pence in einer Ansprache, nachdem ihm der Impfstoff verabreicht wurde. Es sei ein «medizinisches Wunder», dass der erste Corona-Impfstoff mittlerweile in Bundesstaaten quer durch das Land verabreicht werde. Er und seine Frau hätten mit der eigenen Impfung das amerikanische Volk versichern wollen, dass der Impfstoff trotz der raschen Entwicklung sicher und effektiv sei.

19:12 Auch in Schweden gelten strengere Regeln – und erstmals Maskenempfehlung Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter steigt, hat die schwedische Regierung strengere Regeln angekündigt. In den Restaurants dürfen ab Heiligabend nur maximal vier Personen an einem Tisch sitzen und nach 20 Uhr darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie forderte Ministerpräsident Stefan Löfven die Schweden auf, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen. Das Nichtbefolgen werde aber nicht unter Strafe gestellt. Johan Carlson von der Gesundheitsbehörde warnte: «Ein Mundschutz sollte niemals als Ersatz oder Alternative zur Distanzierung angesehen werden.» Einkaufszentren, Geschäfte und Fitness-Studios sind aufgerufen, die Anzahl der Kunden zu begrenzen, um Gedränge zu vermeiden. Museen, Bibliotheken, Schwimmbäder und andere nicht notwendige öffentliche Behörden bleiben bis zum 24. Januar geschlossen. Löfven forderte die Schweden auf, ihre sozialen Kontakte zu begrenzen und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten.

18:46 Jura schliesst ab Dienstag ebenfalls die Restaurants Hatten die Restaurants und Barbetriebe im Kanton Jura wegen der besseren Coronazahlen noch von der Sonderregelung des Bundes profitiert und erst um 23 Uhr schliessen müssen, so gehen sie ab Dienstag ganz zu. Die Ansteckungszahlen seien in den letzten Tagen erneut gestiegen, teilt die jurassische Regierung mit, die Reproduktionszahl läge derzeit bei 1.31. Davon betroffen sind auch Freizeit-, Sport und Kultureinrichtungen sowie die Geschäfte. Letztere müssen ab 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben.

18:37 Zürcher wollen sich vermehrt testen lassen Die Nachfrage nach Tests in Zürich hat in den letzten zwei Wochen stark zugenommen. Dies bestätigen Testzentren und Apotheken gegenüber Radio SRF. Die Kapazitätsgrenzen sind beinahe erreicht.Grund für die vielen Tests sind meist die Feiertage. Ein grosser Teil der Menschen will dadurch die Sicherheit haben, nicht ansteckend zu sein. Diese Überlegung sei vollkommen falsch, sagen die Verantwortlichen für die Tests. Ein negativer Test sage nur, dass die getestete Person zum Zeitpunkt des Tests nicht ansteckend sei. Ob dies wenige Stunden später immer noch der Fall sei, darüber könne der Test nichts aussagen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weihnachten in Pandemiezeiten Präventiver Coronatest für ein unbesorgtes Fest? 12.12.2020 Mit Audio

18:23 In der Waadt bleiben Restaurants offen Die waadtländer Regierung hat beschlossen, von der Ausnahmeregelung für Kantone mit einem R-Wert unter 1 Gebrauch zu machen. So dürfen Restaurants in der Waadt weiterhin bis um 23.00 Uhr offenbleiben. Ebenfalls dürfen Sporthallen, Museen, Bibliotheken sowie Skigebiete ihren Betrieb vorerst bis zum 24.12. weiterführen. Am Montag wird die Regierung die Situation neu beurteilen.

18:12 Harter genereller Lockdown in Österreich Österreich geht ab dem 26. Dezember für mindestens drei Wochen erneut in den coronabedingten Lockdown. Ab dem 18. Januar sollen der Handel sowie erstmals seit November auch Kultur und Gastronomie wieder öffnen – allerdings nur für Menschen, die bei einem der dann landesweit umsonst angebotenen Corona-Schnelltests negativ getestet werden. «Für alle, die nicht bereit sind, sich testen zu lassen, gelten die Regelungen des Lockdowns bis 24. Januar, also eine Woche länger», sagte Kanzler Sebastian Kurz. Tests seien die Voraussetzung für Lockerungen in der Pandemie. «Ohne Einschränkungen gibt es keine Möglichkeit, durch diese Pandemie zu kommen.» Konkret sieht der Plan für den dritten Lockdown vor, dass Ausgangsbeschränkungen vom 26. Dezember bis 24. Januar wieder den ganzen Tag gelten. Das Haus darf nur aus triftigen Gründen verlassen werden, zu denen neben diversen Grundbedürfnissen wie Einkauf oder Arztbesuch sowie etwa Arbeit oder Bildung auch die Erholung im Freien zählt. Bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben der Handel und körpernahe Dienstleister wie Friseure bis zum 17. Januar geschlossen, Schüler lernen im Online-Unterricht. Über die Öffnung von Skigebieten und Liften, die für den 24. Dezember angekündigt war, sollen Bundesländer und Bezirke eigenständig entscheiden. Ab dem 18. Januar sollen Schulen, Handel, Gastronomie, Tourismus wieder öffnen – unter der Bedingung der Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests, der nicht älter als eine Woche ist. Der Verzicht auf einen Test bedeute bis zum 24. Januar ganztägige Ausgangsbeschränkungen und das verpflichtende Tragen einer FFP-2-Maske etwa beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit. Auch Schüler und Lehrer ohne negativen Test müssen eine FFP-2-Maske tragen.

18:03 Der Kanton Aargau verschärft die Massnahmen des Bundes So werden im Kanton Aargau zusätzlich zu Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen auch Einkaufsläden, Märkte und Erotikbetriebe geschlossen. Zudem treten die verschärften Massnahmen bereits am Sonntag, 20. Dezember, in Kraft und nicht erst ab Dienstag. Im öffentlichen Raum sind Treffen auf maximal 5 Personen beschränkt. Mittel- und Berufsfachschulen nehmen nach den Weihnachtsferien den Betrieb nicht auf, es wird eine Woche Fernunterricht verordnet. Der Regierungsrat begrüsse die Verschärfungen des Bundes, es brauche nun aber «einschneidende Massnahmen, um den starken Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen, beziehungsweise die Infektionszahlen wieder zu senken», heisst es in einer Mitteilung.

18:01 Gastrosuisse-Direktor: Hilfe kommt für viele Betriebe zu spät Das von den neuen Corona-Massnahmen besonders betroffene Gastgewerbe reagiert enttäuscht, insbesondere was die Hilfsmassnahmen betrifft. Nicht die gesprochenen Gelder seien im Moment entscheidend, sondern jene Gelder die flössen, stellte Gastrosuisse-Direktor Daniel Borner fest. Diesbezüglich habe sich die Lage seit letzter Woche kaum verändert. Noch immer habe über die Hälfte der Kantone keine Lösungen, wie sie die Härtefallgelder auszahlen wollten. Selbst amtliche Stellen bestätigten, dass es Februar oder März werden könne. «Dann wird es für viele unserer Mitgliederbetriebe zu spät sein», so Borner. Borner erinnert, dass bereits im Vorweihnachtsgeschäft mit den vielen Anlässen und Weihnachtsfeiern grosse Einnahmeausfälle entstanden. Selbst in den nicht so stark betroffenen Kantonen habe die Branche seit November unter der Kommunikation mit der entsprechenden Verunsicherung der Bevölkerung gelitten. Dadurch seien bereits grosse Schäden entstanden. Die Lösung mit einer Öffnung bis 19.00 Uhr sei an sich unbrauchbar gewesen. Natürlich sei die Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende März und die Entschädigung der tieferen Einkommen bis zu 100 Prozent zu begrüssen, so Borner: «Aber wer schützt die selbständigen Kleinunternehmen, die Arbeitgeber dieser Beschäftigten?»

17:53 Schaffhausen beschliesst Fernunterricht nach den Weihnachtsferien Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II im Kanton Schaffhausen erhalten vom 4. bis 8. Januar Fernunterricht. Zusätzlich zu dem von Bundesrat beschlossenen schweizweiten Massnahmen hat der Schaffhauser Regierungsrat für die erste Woche nach den Weihnachtsferien, d.h. vom 4. Januar 2021 bis 8. Januar 2021, für die Sekundarstufe II (Berufsschulen, Kantonsschule, Höhere Fachschulen und Kurse für Berufs- und Höhere Fachprüfungen) Fernunterricht angeordnet. Zudem wird bei privaten Treffen die Zwei-Haushalte-Regel weitergeführt. Vom Donnerstag, 24. Dezember 2020, bis und mit Sonntag, 27. Dezember 2020, gilt für private Treffen die Regelung, wonach sich maximal 10 Personen treffen können, auch aus mehr als zwei Haushalten. Im öffentlichen Raum dürfen sich weiterhin nicht mehr als 10 Personen versammeln.

17:37 Erste Reaktionen aus den Skigebieten Nach Luzern und Schwyz hat auch der Kanton Zug die Schliessung der Skigebiete per 22. Dezember bekannt gegeben. Grund dafür seien die hohen Fallzahlen im Kanton und die Lage in den Zentralschweizer Spitälern, heisst es in der Mitteilung. Eine zusätzliche Belastung durch verunfallte Skifahrer sei nicht zumutbar. Laut Mitteilung hat sich die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz ebenfalls dafür ausgesprochen, dass vorderhand nicht Ski gefahren werden solle. Die Obwaldner und die Nidwaldner Regierung befinden am Freitagabend darüber. In den Kantonen Bern, Graubünden, Waadt und Wallis bleiben die Skigebiete vorerst offen, wie die Regierungen melden. Das Wallis und die Waadt wollen zudem von der Ausnahmeregelung des Bundesrats für Kantone mit einem R-Wert unter 1 Gebrauch machen. Im Wallis bleiben Restaurants offen, in der Waadt neben Gastronomiebetrieben vorerst auch Sporthallen, Museen und Bibliotheken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantone und ihre Skigebiete Wo die Pisten offen bleiben – wo nicht 18.12.2020 Mit Audio

17:14 Macron spricht über seine Covid-19-Infektion Auf Twitter wendet sich der französische Präsident Emmanuel Macron an die Bevölkerung und spricht einen Tag nach dem positiven Testresultat über seine Corona-Infektion. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagt er. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Infektion negativ entwickelt. Meine Aktivität ist etwas verlangsamt aufgrund des Virus, ich arbeite aber weiter an wichtigen Themen, darunter dem Brexit. Ich bin müde, habe Kopfschmerzen, trockener Husten, wie Hunderttausende von Ihnen, die mit dem Virus leben mussten oder heute damit leben», sagt Macron in seiner Ansprache.

17:03 Zürcher Regierung begrüsst die neuen Massnahmen Damit die Bevölkerung Verständnis und Akzeptanz aufbringe, brauche es einheitliche und klare Regeln, schreibt der Zürcher Regierungsrat in einer Mitteilung. Er begrüsst darum die neuen Massnahmen des Bundesrats und will sie konsequent vollziehen, genau so wie die kantonalen, die weiterhin gelten. Auch die Bar und Club Kommission Zürich steht hinter den Verschärfungen. In Zürich dürfen sich maximal zehn Personen versammeln, Sperrstunde für Take-Aways und Hotelrestaurants ist um 22 Uhr, auch an Silvester. Prostitution bleibt in Zürich verboten. Am Montag informiert die Gesundheitsdirektion über ihre Impfstrategie.

16:50 Die Bündner Skigebiete bleiben vorläufig offen Noch laufen die Lifte in Graubünden. Ob die Skigebiete auch über die Festtage offen sein bleiben, will die Bündner Regierung am Montag entscheiden. Dies sagte der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer vor den Medien. Man werde die epidemiologische Lage genau so berücksichtigen, wie auch die Kapazitäten in den Spitälern.

16:50 Kaum Daten zu Ansteckungsorten Es gebe kaum genaue Zahlen zu den Ansteckungszahlen, wirft eine Journalistin ein und fragt, ob der Bundesrat die Datelage verbessern wolle. «Wir haben wirklich wenige Informationen zum Ansteckungsort», räumt Berset ein. «Wir versuchen, beim Contact Tracing der Kantone mehr Informationen zu bekommen, um evaluieren zu können, welche Massnahmen was gebracht haben.» Damit ist die Medienkonferenz des Bundes beendet. Wir halten Sie weiterhin hier im Ticker über das Neueste rund ums Coronavirus auf dem Laufenden.

16:46 Ist der R-Wert nicht jeweils zu alt, um Entscheidungen zu treffen? Der R-Wert ist ein wissenschaftlicher Wert, auf den man sich beziehen kann, so Alain Berset. Es sei klar, dass er sich auf die Vergangenheit beziehe. In die Zukunft könne man nicht schauen, so der Bundesrat. Patrick Mathys vom BAG fügt an, es gebe keine Möglichkeit, der Realität näher zu kommen, als wenn man sich auf den R-Wert beziehe, auch wenn dieser sich auf die zurückliegenden zehn Tage beziehe. Doch der R-Wert lasse durchaus auch Aussagen über die Gegenwart und Zukunft zu.

16:39 Sommaruga: «Wir haben vielleicht die Koordination mit 26 Kantonen unterschätzt» Nach der dringlichen Aufforderung der Kanton zum Handeln – was würde Simonetta Sommaruga für die zukünftige Zusammenarbeit fordern? Die regionale Absprache sei nicht einfach, so Sommaruga. Man habe vielleicht auch unterschätzt, wie schwierig die Koordination mit 26 Kantonen sei. Doch nun sei man sich ja einig, das sei das Wichtigste.