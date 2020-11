Der Ticker startet um 9:08 Uhr

19:22 Schlechte Aussichten für das Weihnachtsfest in Italien Angesichts der aktuellen Corona-Lage haben Experten des italienischen Gesundheitsministeriums die Hoffnung auf Ausnahmen von den Corona-Regelungen für das Weihnachtsfest gebremst. Man könne nicht denken, dass Weihnachten eine Ausnahme darstellt, sagte der Präsident des Gesundheitsrates, Franco Locatelli, am Samstag. Natürlich sei daran gelegen, den Reproduktionswert (R-Wert) so niedrig wie möglich zu bekommen, aber es sei nicht daran zu denken, dann zu den gewohnten Festlichkeiten überzugehen.

18:13 Leichte Entspannung in Grossbritannien Die Zahl der Neuinfektionen sinkt nach Angaben der Behörden auf 26'860 und damit den niedrigsten Stand seit Mittwoch. Am Freitag hatte es 27'301 neue Fälle gegeben. Die Zahl der Toten steigt hingegen um 462 auf 51'766. Am Freitag waren 376 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet worden.

17:03 Kurz appelliert an die Bevölkerung Bei der Vorstellung der strengeren Massnahmen wendet sich Österreichs Kanzler Sebastian Kurz auch an die Bevölkerung: «Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist: Treffen Sie niemanden! Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel.» Man stehe derzeit bei rund 7000 Neuinfektionen pro Tag, so Kurz. Die 7-Tage-Inzidenz sei zudem rund zehn Mal so hoch, wie eigentlich gut wäre. Die Behörden könnten die Ansteckungen kaum noch zurückverfolgen. Am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 554.2. Mediziner befürchten einen Zusammenbruch der Intensivversorgung.

16:39 Österreichs Kanzler Kurz verkündet harten Lockdown Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat einen harten Lockdown wie im Frühjahr ab Dienstag angekündigt. In einer Medienkonferenz am Samstagnachmittag erläuterte er, es würden bis auf Lebensmittelgeschäfte, Banken, Apotheken und Drogerien sämtliche Läden schliessen. Die bereits in den Nachtstunden geltenden Ausgangsbeschränkungen werden auf den ganzen Tag ausgedehnt. Die Massnahmen gelten bis einschliesslich 6. Dezember. Weiter schliessen in Österreich die Pflichtschulen und stellen auf Distance-Learning um, körpernahe Dienstleister wie etwa Coiffeure oder Kosmetiker müssen ebenfalls schliessen. Bestehende Betreuungsangebote von Kindern bleiben für Eltern, die Bedarf haben, bestehen. Zugleich empfiehlt die Regierung, wo immer möglich im Homeoffice zu arbeiten. Das Haus darf nur aus bestimmten Gründen verlassen werden. Dazu zählen Grundbedürfnisse, die Arbeit, die Hilfe für Angehörige und die Erholung im Freien. Schon seit dem 3. November sind in Österreich die Gastronomie, der Tourismus sowie Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Legende: «Auch wenn sich niemand einen zweiten Lockdown wünscht, so ist der zweite Lockdown das einzige Mittel, von dem wir verlässlich wissen, dass es funktioniert», sagte Sebastian Kurz an der Medienkonferenz. Keystone

15:47 Neuer Höchststand bei Corona-Toten in Polen Polen hat am Samstag so viele Corona-Tote gemeldet wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Innerhalb von 24 Stunden seien 548 Menschen mit dem Virus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Warschau mit. Damit gibt es in Polen inzwischen mehr als 10'000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Innerhalb eines Tages kamen zudem fast 25'600 Neuinfektionen hinzu.

14:39 Etwas Aufruhr bei Demo in St. Gallen Demonstranten haben in St. Gallen am Samstag für Tumulte gesorgt. Rund 100 Gegner der Corona-Massnahmen haben in der Innenstadt einen bewilligten Protestmarsch durchgeführt. Rund 30 Personen versammelten sich zu einer unbewilligten Gegendemonstration. Es sei zu gegenseitigen Provokationen zwischen den beiden Gruppierungen gekommen, so die Polizei. Beim Anhalten zweier Personen aus der Gegendemo seien die Einsatzkräfte von mehreren Personen angegriffen worden. Nach «kurzen Tumulten» habe sich die Lage nach Polizeiangaben wieder entspannt. Verletzt wurde niemand.

13:50 Mehr Spannungen bei Familien ohne Garten oder grossen Balkon Familien ohne Garten oder grossen Balkon haben während des Shutdowns und während der ersten Monate danach mehr Spannungen erlebt als solche mit. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern. Diese hat untersucht, wie sich das Zusammenleben in den Familien im Lockdown und in den ersten Monaten danach entwickelt hat. Die Mehrheit der Befragten beschrieb das Klima in ihren Familien als eher harmonisch. Jeweils gut ein Viertel berichtete von Reibereien oder Spannungen. Dabei beschrieben Familien, die in einem Haus oder einer Wohnung mit Garten oder Terrasse wohnen, ihr Familienleben als harmonischer also solche ohne. Zudem hatte das Einkommen einen Einfluss. Je grösser die Einkommensschwierigkeiten, desto häufiger berichteten die Familien von Spannungen. Das Gleiche trifft für Familien zu, in denen die Eltern ihre Kinder mindestens teilweise neben der Arbeit betreuen mussten.

12:41 Auch Griechenland verschärft Beschränkungen Ab Montag bleiben die Kindergärten und Grundschulen bis Ende des Monats geschlossen. Weiterführende Schulen und Universitäten haben bereits auf Fernunterricht umgestellt. Griechenland ist bisher besser durch die Pandemie gekommen als viele andere Staaten in Europa, nachdem es schon wenige Wochen nach dem Ausbruch des Virus in Europa im Februar strenge Lockdown-Massnahmen ergriffen hatte. Legende: In Griechenland sind die Strassen leer. Die Regierung dehnt den bereits letzte Woche verhängten Shutdown nun weiter aus. Reuters

11:41 Österreich: Harter Lockdown erwartet Auch in Österreich steigen die Fallzahlen weiter stark an. Der Teil-Shutdown seit Anfang November hat die Zahl der Neuinfektionen nur wenig reduziert. Nun kommt wohl ein harter Lockdown. Die Regierung will die Details am Nachmittag verkünden, vieles ist jedoch bereits durchgesickert. Erwartet wird, dass voraussichtlich ab Montag oder Dienstag ein harter Shutdown für zwei bis drei Wochen komme, meldet der österreichische Rundfunk ORF. Das dürfte konkret die Schliessung des Handels und von persönlichen Dienstleistern umfassen. Einkaufen wäre dann auf Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien beschränkt. Die bereits in den Nachtstunden geltenden Ausgangsbeschränkungen dürften auf den ganzen Tag ausgedehnt werden. Das hiesse, man darf das Zuhause nur verlassen, wenn es dafür einen guten Grund gibt, etwa den Weg zur Arbeit, die Grundbedürfnisse des Lebens wie den Lebenspartner im anderen Haushalt und «einzelne wichtige Bezugspersonen» zu sehen, Sport und Spazieren oder den Lebensmitteleinkauf.

10:45 Taskforce: Striktere Massnahmen, um Gesundheitssystem zu stabilisieren Die Swiss Covid-Taskforce befürchtet weiter eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens. Sie betrachtet die bisherigen Massnahmen als ungenügend und fordert in ihrer neusten Lagebeurteilung, Bars und Restaurants schweizweit zu schliessen, ebenso wie Museen und Theater. Auch auf Konzerte soll ganz verzichtet werden. Die privaten Kontakte sollen ausserdem auf zwei Haushalte beschränkt werden. Um eine stabile Lage zu erreichen, müsse die Zahl der täglichen Neuansteckungen möglichst innert acht Wochen auf unter 500 gebracht werden, schreibt die Taskforce in ihrer Analyse.