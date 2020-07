Zudem stockt die Kommission ihren Anteil an nationalen Förderprogrammen für die Branche auf 70 Prozent von 60 Prozent auf. Vor allem wegen der Schliessung von Gaststätten und Restaurants erwartet die EU-Kommission, dass der Weinkonsum in diesem Jahr um acht Prozent zurückgeht.

Die in der Coronakrise besonders hart getroffene Weinindustrie soll Unterstützung von der EU-Kommission bekommen. Für bis zu sechs Monate sollen Weinproduzenten von den Wettbewerbsregeln der Europäischen Union ausgenommen werden, um bei Produktion, Lagerung und Werbung zusammenarbeiten zu können, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag ankündigte.

Während des Corona-Lockdowns ist die Stickoxid-Belastung der Luft an verkehrsreichen Standorten in der Region Basel gesunken. Die Feinstaub-Immissionen sind im selben Zeitraum allerdings gestiegen, wie das Lufthygieneamt beider Basel am Dienstag mitteilte.

Die Befragung kommt zum Schluss, dass 41 Prozent der Konsumenten bereits heute Produkte nur noch online kaufen, die sie früher ausschliesslich in Geschäften erworben haben. Daher geht A&M davon aus, dass 2020 infolge der Pandemie die Online-Verkäufe um 320 Millionen Franken im Vergleich Vorjahr ansteigen werden.

Die Reproduktionszahl, die angibt, wie viel Personen durch einen Infizierten angesteckt werden, liege in Oberösterreich laut Behörden bei 2.0. In ganz Österreich liegt dieser Wert laut Stelzer bei 1.37. Die Verordnung trete zunächst ohne zeitliche Begrenzung in Kraft. Die Massnahme sei mit der Bundesregierung und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abgestimmt.

In Österreich führt als erstes Bundesland Oberösterreich nach einem spürbaren Anstieg der Infektionen die Maskenpflicht wieder ein. Von Donnerstag an müssten die Bürger wieder einen Mund-Nasen-Schutz unter anderem beim Betreten von Läden und in Lokalen auf dem Weg zum Tisch tragen, sagte Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) heute in Linz. Die Gäste von Lokalen würden auf freiwilliger Basis gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. «Es ist ein Anstieg, der uns besorgt und uns natürlich auch nicht tatenlos zusehen lässt», sagte Stelzer.

Käme es zu einer zweiten Infektionswelle, rechnen die Experten sogar mit einem Anstieg auf 12.6 Prozent. Ende 2019 lag die Zahl bei durchschnittlich 5.3 Prozent. Aus den Daten gehe zudem hervor, dass die Arbeitslosigkeit Geringqualifizierte, junge Menschen, Migranten und Frauen am stärksten getroffen habe, heisst es in der Studie.

Die Coronakrise wird Experten zufolge bis zum Jahresende für einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern sorgen. Ohne eine zweite Infektionswelle könnte die Arbeitslosigkeit in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf durchschnittlich 9.4 Prozent steigen, wie aus dem heute präsentierten OECD-Beschäftigungsausblick hervorgeht.

Der Neuenburger Kantonsarzt Claude-François Robert bestätigte Informationen des Lokalsenders RTN. Aktuell befänden sich im Kanton Neuenburg drei Menschen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie in Isolation und 80 in Quarantäne.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 54 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Am Montag waren es 47 neue Fälle. In den letzten drei Wochentagen der vergangenen Woche waren jeweils über hundert neue Fälle gemeldet worden, mit einem Spitzenwert von 137 gemeldeten Neuansteckungen am Mittwoch.

Konkret gingen im ersten Halbjahr 3'098 Firmen in Konkurs, wie der Gläubigerverband Creditreform mitteilte. Das sind knapp 14 Prozent weniger als im letzten Jahr. In den letzten vier Monaten allein betrachtet seien sogar rund ein Viertel weniger Konkurse gezählt worden.

73 Armeeangehörige hatten engen Kontakt mit den Infizierten und wurden für ebenfalls zehn Tage unter Quarantäne gestellt. Sie sind in einem von der restlichen Truppe abgesonderten Bereich untergebracht, wo die Ausbildung der Rekruten weiterhin möglich ist. Die engen Kontakte sowohl in der Armee als auch im zivilen Bereich seien in Zusammenarbeit mit den kantonalen Gesundheitsbehörden nachverfolgt worden.

Mehrere Personen mit Symptomen seien gar nicht erst eingerückt, teilte die Armee mit. Die 38 positiv getesteten Armeeangehörigen seien in eine zehntägige Isolation in Einrichtungen des Sanitätsdienstes der Armee geschickt worden.

Erste Pubs in England wieder zu

Kurz nach der Wiederöffnung sind mehrere Pubs in England wegen Coronavirus-Infektionen von Gästen wieder geschlossen worden. Betroffen sind mindestens drei Kneipen in Burnham-on-See an der Südwestküste, in Batley im nördlichen England und in Alverstoke im Süden. Die Pubs seien gründlich gereinigt und die Mitarbeiter getestet worden, teilten die Betreiber in sozialen Medien mit.

Nach mehr als dreimonatiger Schliessung wegen der Pandemie durften am vergangenen Samstag die beliebten Kneipen im grössten Landesteil Grossbritanniens wieder öffnen. Es gelten strenge Auflagen, beispielsweise müssen Pub-Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bestellungen dürfen nur am Tisch oder per App aufgenommen werden.