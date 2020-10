Der Ticker startet um 6:46 Uhr

12:13 Bereits ab 1. Dezember Hilfe für Härtefälle in der Schweiz? Laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin möchte der Bundesrat für besonders hart von der Corona-Krise betroffene Unternehmen die Härtefallregelung auf den 1. Dezember einführen. «Wir sind bereit», sagte er in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Es geht vor allem um die am stärksten betroffenen und in ihrer Existenz gefährdeten Branchen: Veranstalter, Reisebranche und Schausteller. Ursprünglich hatte die Landesregierung den 1. Februar 2021 genannt als Termin für das Inkrafttreten der Härtefallregelung, später den 1. Januar. Der Druck auf den Bundesrat für einen früheren Termin ist gross. Zuletzt hatte ihn am Freitag die Gesundheitskommission des Nationalrats in einem Schreiben aufgefordert, die Härtefallmassnahmen für Unternehmen bis Ende November umzusetzen. Sie befürchtet eine Konkurswelle. Finanzminister Ueli Maurer sagte am Freitag im Nationalrat, dass er davon ausgehe, dass die Härtefallregelung «bis vor Weihnachten» in Kraft gesetzt werde. «Am besten wäre der 1. Dezember», sagte Parmelin nun in der «Samstagsrundschau». Das heisse aber eine nur zweiwöchige Vernehmlassung bei den Kantonen. Der Bundesrat sei bereit, aber bei einigen Kantonen könnte es wohl länger dauern. Audio Samstagsrundschau mit Guy Parmelin 30:15 min, aus Samstagsrundschau vom 31.10.2020. abspielen. Laufzeit 30:15 Minuten.

11:36 Ab Dienstag gelten in Griechenland strengere Massnahmen Die griechische Regierung hat ein landesweites nächtliches Ausgangsverbot angekündigt, um die Ausbreitung von Corona zu verringern. «Nach einer langen Phase der Stabilität nehmen die Fälle auch in unserem Land exponentiell zu», begründete Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis den Schritt in einer Videoansprache. «Unsere Wissenschaftler warnen davor, dass die neue Pandemie bald die Widerstandsfähigkeit des nationalen Gesundheitssystems erschüttern wird.» Das Ausgangsverbot zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens soll am kommenden Dienstag in Kraft treten. Zudem wird von Dienstag an im ganzen Land Maskenpflicht gelten. In sogenannten roten Zonen, in denen die Corona-Zahlen hoch sind, müssen zudem Restaurants, Bars, kulturelle und andere Freizeiteinrichtungen schliessen. Das betrifft auch die Region Attika samt der Hauptstadt Athen. Universitäten sollen ebenfalls nicht öffnen. Der gesamte Hochschulbetrieb soll online abgehalten werden. Zudem will Athen die Zahl der Homeoffice-Plätze für Staatsbedienstete auf 50 Prozent ausweiten. Auch der Privatsektor soll die Heimarbeit entsprechend hochfahren. Die Massnahmen sollen vorerst für einen Monat gelten.

10:16 Viele Slowaken wollen sich testen lassen In der Slowakei hat am Samstag die erste Runde der landesweiten Corona-Massentests begonnen. Vor den Abnahmestellen bildeten sich seit dem frühen Morgen teils lange Schlangen. In der Hauptstadt Bratislava musste nach Angaben der Stadtverwaltung mit Wartezeiten von ein bis drei Stunden gerechnet werden. Der seit März regierende konservative Ministerpräsident Igor Matovic stellte den Massentest als Alternative zum Lockdown dar: «Wir haben die grosse Chance, Europa und der Welt zu zeigen, dass es auch anders geht, ohne Schliessung der Wirtschaft und Millionen Arbeitsloser.» Er appellierte an alle Bürger im Alter zwischen zehn und 65 Jahren, an der Aktion teilzunehmen. Verwendet werden Antigen-Tests, die als weniger zuverlässig als PCR-Labortests gelten. Die Teilnahme ist an sich freiwillig. Doch nur wer ein negatives Ergebnis vorweisen kann, wird von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen.

9:36 In Deutschland werden immer mehr Fälle registriert Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19'059 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen hervor. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 18'681 Fällen. Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und dadurch auch mehr Infektionen entdeckt werden. Insgesamt haben sich laut RKI seit Beginn der Pandemie bundesweit 518'753 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 31.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Samstag um 103 auf insgesamt 10 452.

8:36 Nächtliche Ausschreitungen in Barcelona und Florenz In der Nacht auf Samstag sind in der spanischen Mittelmeer-Metropole Barcelona Hunderte auf die Strasse gegangen, um gegen die Covid-19-Massnahmen der Regierung zu protestieren, unter anderem die Ausgangssperre und das Verbot, die Stadt während des Festwochenendes zu verlassen. Laut den Sicherheitsbehörden handelte es sich dabei um 700 Personen, wovon rund 50 später «gefährliche Gegenstände» gegen die Ordnungshüter warfen. 50 Polizisten seien verletzt worden. Zudem wurden Plünderungen in einigen Geschäften registriert. Es seien zwölf Personen festgenommen worden. Die Polizei machte vor allem rechte Hooligans von der berüchtigten Fangruppe «Boixos Nois» (Verrückte Jungs) des Fussballvereins FC Barcelona für die Gewalt verantwortlich. Auch in anderen Städten wie Bilbao im Baskenland oder Burgos in Kastilien und León gab es Unruhen. Gleichzeitig ist es auch in der italienischen Stadt Florenz zu Ausschreitungen gekommen, Feuerwerk wurde gezündet und es gab Vandalenakte. Um die zwanzig Personen sind festgehalten worden und Polizisten wurden verletzt, berichten Agenturen. Bereits vor knapp einer Woche war es in Neapel zu Ausschreitungen gekommen. 00:44 Video Aus dem Archiv: Proteste gegen Corona-Ausgangssperre in Neapel Aus Tagesschau vom 24.10.2020. abspielen

7:58 Boris Johnson soll Teil-Lockdown erwägen Der britische Premierminister Boris Johnson erwägt im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen neuen strengen Teil-Lockdown in England. Die «Times» meldete, dass Johnson die neuen Corona-Massnahmen am Montag in einer Pressekonferenz ankündigen werde. Demnach solle alles geschlossen werden – abgesehen von lebenswichtigen Geschäften und Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Universitäten. Die neuen Beschränkungen könnten ab Mittwoch bis 1. Dezember gelten. Die «Times» zitierte eine hochrangige Regierungsquelle, nach der die Massnahmen diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen sei. Jeder Landesteil in Grossbritannien mit seinen insgesamt fast 67 Millionen Einwohnern entscheidet über seine eigenen Massnahmen in der Corona-Krise. Bislang hatte Johnson sich Forderungen nach Wiedereinführung landesweit geltender Corona-Massnahmen widersetzt. Nun allerdings wachsen angesichts sprunghaft steigender Fallzahlen die Sorgen, dass die Krankenhäuser überlastet sein könnten. Johnson hatte Mitte Oktober für England ein dreistufiges System eingeführt, in dem je nach Stufe unterschiedlich scharfe Massnahmen gelten. In mehreren Regionen im Norden mussten Pubs und Bars teilweise schliessen, ausserdem sind Treffen zwischen verschiedenen Haushalten untersagt. Kritiker bezeichneten sein Vorgehen als unzureichend. Das wissenschaftliche Beratergremium Sage hatte der Regierung schon vor Wochen einen landesweiten Lockdown empfohlen.

7:05 Neuer Rekord an Positiv-Getesteten in den USA In den USA liegt die Zahl der neuen Positiv-Tests erstmals über der Marke von 100'000, wie Reuters-Berechnungen ergeben. Demnach fielen Corona-Tests in 100'233 Fällen positiv aus. Tags zuvor lag die Zahl noch bei 91'000. Der bisherige weltweite Höchstwert wurde im September in Indien erfasst mit 97'894 neuen Fällen binnen 24 Stunden. In den USA beläuft sich die Gesamtzahl der Positiv-Tests mittlerweile auf mehr als neun Millionen, wie Berechnungen auf Basis offizieller Daten zeigen. Dies entspricht fast drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Fast 230'000 Menschen starben, die positiv auf das Virus getestet wurden.