8:56 Keine längeren Fristen für Rückzahlung von Coronakrediten Der Ständerat will die Spielregeln bei den Coronakrediten für Unternehmen nicht ändern. Er lehnt es ab, Betrieben mehr Zeit zur Rückzahlung der Kredite einzuräumen und den Zins von null Prozent über das erste Jahr hinaus zu verlängern. Stillschweigend lehnte er am Dienstag zwei Motionen der nationalrätlichen Finanzkommission ab. Die gewährte Frist von fünf Jahre sei bereits ein Kompromiss, sagte Kommissionssprecher Peter Hegglin (CVP/ZG) zur ersten Motion. Eine Verlängerungsmöglichkeit für Härtefälle um zwei Jahre sei bereits vorgesehen. Damit ist die Motion vom Tisch. Sie sah vor, die Rückzahlungsfrist für Covid-19-Kredite von fünf auf acht Jahre zu verlängern, damit Unternehmen die Kredite besser zurückzahlen können. Damit sollten Konkurse vermieden werden.

8:10 Neuseeland: Erste Neuinfektionen nach 24 Tagen Neuseeland meldet heute zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus. Es sind die ersten Neuinfektionen nach 24 Tagen. Bei den Infizierten handelt es sich um zwei verwandte Frauen im Alter von 30 und 40 Jahren. Beide waren am 7. Juni aus Grossbritannien nach Neuseeland eingereist und befanden sich seither in Auckland in der obligatorischen Quarantäne. Sie konnten diese aber mit einer Spezialbewilligung verlassen, um einen sterbenden Elternteil in Wellington zu besuchen. Gestern wurden sie positiv getestet und befinden sich nun in Selbstisolation. Die Neuinfektionen sind ein Rückschlag für Neuseeland. Das Land hat in der vergangenen Woche alle sozialen und wirtschaftlichen Beschränkungen mit Ausnahme der Grenzkontrollen aufgehoben und das Virus für besiegt erklärt. Premierministerin Jacinda Ardern hatte aber davor gewarnt, dass auch in Zukunft neue Fälle auftauchen werden.

Mehr als acht Millionen Infizierte weltweit Mehr als acht Millionen Menschen haben sich nach jüngsten Zahlen der Johns Hopkins Universität mittlerweile weltweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Mehr als 436'400 Menschen starben bisher im Zusammenhang mit dem Erreger, wie aus der Website der Universität hervorgeht. Die meisten Infizierten gibt es demnach in den USA mit 2.1 Millionen bestätigten Fällen und auch die meisten Toten – mehr als 116'000 Menschen starben dort bisher. Brasilien folgt mit mehr als 888'270 Infizierten, Russland meldet mehr als 536'480 bestätigte Fälle.

Peking meldet erneut 27 Neuinfektionen Infolge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Pekinger Grossmarkt ist die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt weiter gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, wurden in der Stadt 27 neue Infektionen nachgewiesen. Vier Infizierte meldete Pekings Nachbarprovinz Hebei, eine weitere lokale Erkrankung gab es in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Zudem wurden landesweit acht «importierte Fälle» gemeldet, die bei Reisenden aus dem Ausland erkannt wurden. Nachdem China über viele Wochen kaum noch neue Erkrankungen gemeldet hatte, war es vergangene Woche auf dem Grossmarkt Xinfadi in der chinesischen Hauptstadt zu einem neuen Ausbruch gekommen, was Ängste vor einer neuen Virus-Welle schürte. Allein seit Sonntag meldete Peking knapp 100 Infektionen. Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, verhängten bis Dienstag 29 Nachbarschaften in Peking strenge Ausgangskontrollen. Verschärft wurden auch die Kontrollen für Reisende, die die Stadt verlassen wollen. Die Behörden forderten Schulen auf, Heimunterricht zu ermöglichen.

Wieder Flüge zwischen USA und China Die Vereinigten Staaten und China lockern die gegenseitigen Beschränkungen für Passierflüge aufgrund der Corona-Pandemie. Jeweils vier Flüge pro Woche seien zwischen den beiden Ländern wieder erlaubt, teilte das US-Verkehrsministerium am Montag mit. Delta Air Lines kündigte daraufhin an, ab kommender Woche wöchentlich Shanghai von Seattle über Seoul anzufliegen. Zudem werde es ab Juli direkte Flüge ab Seattle und Detroit nach Shanghai geben, meldete die US-Fluggesellschaft weiter.

22:46 Im TGV nach Paris Fernreisen von Basel nach Paris sind ab sofort wieder möglich. Doch die Reise in die Stadt der Liebe ist schwieriger als gedacht: Es warten durchaus einige Hindernisse auf die Reisenden, welche es zu überwinden gilt. 03:47 Video Reise in die Stadt der Liebe Aus 10vor10 vom 15.06.2020. abspielen

22:31 Positive Nachrichten aus Italien Italien verzeichnet so wenige neue Corona-Tote binnen eines Tages wie zuletzt am 2. März. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 starben, sei im Vergleich zum Vortag um 26 auf nunmehr 34'371 gestiegen, teilt die Zivilschutzbehörde mit. Die Zahl der Infektionen stieg demnach um 303 auf 237'290.

Oscar-Verleihung wird verschoben Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Oscar-Gala 2020 verschoben. Dies gab die Film-Akademie in Beverly Hills, Kalifornien, bekannt. Statt wie geplant am 28. Februar wird die Trophäen-Show erst am 25. April stattfinden. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 15. März verkündet werden. Wegen des Coronavirus sind seit März die meisten Filmproduktionen gestoppt worden, weltweit machten Kinos zu. Erst kürzlich hatte die Oscar-Akademie mitgeteilt, dass bei der kommenden Oscar-Verleihung auch Filme in die Auswahl kommen, die nie im Kino waren, sondern ausschliesslich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Normalerweise muss ein Film an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen sein, um für eine Nominierung für die Filmpreise infrage zu kommen.

21:27 Applaus für die Test-Touristen Nach drei Monaten öffnet sich auch Spanien heute wieder dem Tourismus. Den Anfang macht die Baleareninsel Mallorca mit einem Pilotprojekt. Maximal rund 11'000 deutsche Urlauber machen dort den Anfang. Gewissermassen als touristische Versuchskaninchen, zwecks Erprobung der Vorkehrungen. Es ist aber auch ein dringend notwendiger Neustart: Spanien und die Balearen stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. 01:54 Video Pilotprojekt: Mallorca empfängt erste Urlauber Aus Tagesschau vom 15.06.2020. abspielen

Coronavirus und Armut Der Nationalrat will in den nächsten vier Jahren maximal 11.25 Milliarden für die internationale Zusammenarbeit ausgeben. Anträge für mehr und weniger Mittel sind gescheitert. Noch ist das letzte Wort aber nicht gesprochen: Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Mark Herkenrath, Geschäftsleiter von Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke (Heks, Helvetas, Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle und Caritas), kennt die Situation in den armen Regionen der Welt und erklärt, warum gerade die Coronakrise die Gefahr von mehr Armut bedeutet.

19:43 Die Einkaufstouristen sind wieder da Seit Mitternacht sind die Grenzen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarländer wieder offen. Die volle Personenfreizügigkeit ist mit diesem Schritt wieder hergestellt. In den Grenzregionen hat man lange auf diesen Tag gewartet, schliesslich sind Schweizerinnen und Schweizer gute Kundschaft, welche die tieferen Preise schätzen. In Konstanz hat der Einkauftourismus heute wieder solide angezogen. 03:18 Video Startschuss für den Einkaufstourismus Aus Schweiz aktuell vom 15.06.2020. abspielen

Pandemie wirkt sich auf die Forschung mit Grippe-Viren aus Die Corona-Pandemie beeinflusst laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Vorbereitung auf die Grippe-Saison negativ. Das Sammeln der nötigen Informationen zu den potenziell gefährlichen Grippeviren leide momentan unter der vom Coronavirus geprägten Beanspruchung unter anderem der Laboratorien und der Fachkräfte, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Dies könne kurz- und langfristige Effekte haben, darunter auch den Verlust der Fähigkeit, neue Grippe-Viren mit pandemischem Potenzial zu erkennen, sagte Tedros weiter. Auf der Südhalbkugel sei die Grippe-Saison bereits im Gang. Es gelte, keine Zeit zu verlieren, appellierte Tedros an die internationale Gemeinschaft, wie bisher Daten zu den Grippeviren zur Verfügung zu stellen. Auf Basis dieser Informationen spricht die WHO Empfehlungen für Impfstoffe aus.

Bereits über 100 Neuansteckungen in Peking In Peking haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen mehr als 100 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die WHO sei wegen des Ausbruchs besorgt, weil Peking eine grosse und eng verflochtene Stadt sei, sagte Mike Ryan, bei der WHO zuständig für das Coronavirus. Man verfolge die Lage «sehr genau». Die WHO habe der Regierung in Peking ihre Unterstützung angeboten. Der Ausbruch werde untersucht. Das gelte insbesondere für die Hypothese, dass das Virus mit Lachs oder Lachs-Verpackungen nach Peking gekommen sei. Er sei aber zurückhaltend damit, dass nun alle Verpackungen auf das Virus getestet werden müssten. 01:07 Video In Peking wird massiv getestet Aus Tagesschau am Vorabend vom 15.06.2020. abspielen

Keine Ausnahmegenehmigung für Hydroxychloroquin In den USA hat die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) ihre Ausnahmegenehmigung für ein Malaria-Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen widerrufen. Es sei angesichts der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse «unwahrscheinlich», dass Hydroxychloroquin bei der Behandlung der Lungenerkrankung wirksam sei, erklärte die FDA am Montag. Zudem habe der Einsatz des Medikaments «ernsthafte» Nebenwirkungen, darunter Herzprobleme, weswegen die Ausnahmegenehmigung widerrufen werde, hiess es weiter.

Deutschland plant Rekordschulden Wegen der Coronakrise will die deutsche Regierung in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie. Finanzminister Olaf Scholz plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62.5 Milliarden Euro, wie aus dem Finanzministerium verlautete. Damit steigt die geplante Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218.5 Milliarden Euro. Kabinett und der Bundestag, das deutsche Parlament, müssen dem zweiten Nachtragshaushalt noch zustimmen.

Rüge des Bundesgerichts Das Bundesgericht kritisiert die Praxis des Kantons Zürich zur Ausschaffungshaft während der Coronakrise. Es forderte das Migrationsamt dazu auf, einen Somalier aus der Ausschaffungshaft umgehend zu entlassen. Das Bundesgericht hat zwei Beschwerden des Vereins Asylex gegen das Migrationsamt des Kantons Zürich gutgeheissen, wie aus Urteilen vom 9. und 12. Juni hervorgeht. Der Verein wandte sich ans Bundesgericht, da die Zürcher Sicherheitsdirektion Personen während der Corona-Pandemie nicht aus der Ausschaffungshaft entliess. Wie Asylex mitteilte, seien Personen aus der Ausschaffungshaft zu entlassen, wenn die Ausschaffung nicht absehbar sei. Eine solche Absehbarkeit sei während der Coronazeit nicht gegeben, befanden die Bundesrichter.

Bundesrätin Keller-Sutter zur Grenzöffnung Seit Mitternacht sind die Grenzen zu den Nachbarländern der Schweiz wieder offen. Es gibt keine systematischen Kontrollen mehr, es sind keine Begründungen mehr nötig, weshalb man aus- oder einreisen will, und auch für das Einkaufen im Ausland wird man nicht mehr gebüsst. Den Menschen wird damit ihre Reisefreiheit wieder zurückgegeben. Dieser Schritt auf dem Weg zur Normalisierung sei sehr wichtig gewesen, erklärt Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, im «Tagesgespräch» von Radio SRF. Zudem äusserte sich Keller-Sutter auch zu den aktuellen Demonstrationen. Dass die Polizei die Demonstrationen am Wochenende mit teils über der erlaubten Anzahl von 300 Teilnehmern nicht aufgelöst hat, findet Karin Keller-Sutter persönlich unbefriedigend.

Coronavirus? Da war doch was In den vergangenen Tagen waren in Europa erstmals seit dem Lockdown wieder grosse Menschenansammlungen erlaubt. Fünf Beispiele aus europäischen Städten, welche zeigen, dass trotz Abstandsregeln teilweise bereits wieder Grossveranstaltungen stattfinden.

Reisende aus Schweden müssen zur Temperaturkontrolle Bei Direktflügen aus Schweden in die Schweiz wird bei allen Passagieren das Fieber gemessen. Schweden ist vorerst das einzige Land, das von dieser grenzsanitarischen Massnahme betroffen ist, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Die Schweiz habe zwar ihre Einreisebeschränkungen für Menschen aus dem Schengenraum aufgehoben, behalte sich bei der Einreise aber grenzsanitarische Massnahmen vor, schreibt das BAG auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster. Dies sei vor allem dann der Fall, wenn Personen aus einem Land anreisten, das eine hohe Anzahl an Neuinfektionen im Verhältnis zur Bevölkerung aufweise.