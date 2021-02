Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:09 St.Gallen: Kantonsrat beschliesst Unterstützung für Spitäler Der St. Galler Kantonsrat hat einen Ausgleich für die Ertragsausfälle der Spitäler während des ersten Lockdowns im Frühjahr beschlossen. Die 42.3 Millionen Franken werden aus dem besonderen Eigenkapital entnommen. Die finanzielle Unterstützung war im Rat weitgehend unbestritten. Profitieren werden davon im Kanton St. Gallen sowohl die öffentlichen als auch privaten Spitäler. Der Grund für die Ertragsausfälle seien behördliche Anordnungen gewesen, deshalb brauche es eine Entschädigung, hiess es. Für die Höhe habe die Regierung eine Lösung mit objektiven Kriterien präsentiert.

9:21 Polizei bei Auflösung von Fasnachtsparty in Einsiedeln angegriffen Die Schwyzer Kantonspolizei hat am Montagabend in Einsiedeln eine Ansammlung von rund 50 Personen aufgelöst. Die teilweise stark alkoholisierten Fasnachts-Feiernden im Dorfzentrum liessen sich nicht wegweisen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Sie hätten Polizisten mit Flaschen und Böllern beworfen. Es sei dann aber gelungen, die Versammlung aufzulösen. Ein Grossteil der Anwesenden habe sich in keinster Weise an die geltenden Corona-Schutzmassnahmen gehalten. Insgesamt wurden über 40 Personen weggewiesen und zwei in Ausnüchterungshaft genommen. Eine der inhaftierten Personen verübte zudem eine Sachbeschädigung. Die Polizei hält fest, sie habe «im ganzen Kantonsgebiet intervenieren müssen, weil sich Personen zusammenrotteten, um wild Fasnacht zu feiern.» Die meisten Personen hätten sich aber einsichtig gezeigt. In Einsiedeln war es am Morgen bereits zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen, weil sich über 1000 Personen zum traditionellen Sühudiumzug getroffen hatten. Nach ersten Mahnungen büsste die Polizei rund 100 Personen, erst dann löste sich die Versammlung auf.

8:13 Studie: Corona-Infektion schützt erheblich vor erneuter Ansteckung Eine Corona-Infektion schützt einer Studie aus Österreich zufolge zumeist vor einer erneuten Ansteckung. Nach einem Abstand von ungefähr sieben Monaten zur Erstinfektion hätten Menschen mit einer bereits durchgemachten Sars-CoV-2-Infektion ein um 91 Prozent niedrigeres Risiko für eine Ansteckung aufgewiesen, berichten Forscher um Stefan Pilz von der Med Uni Graz im «European Journal of Clinical Investigation». Die Ergebnisse seien aber noch vorsichtig zu interpretieren, hiess es seitens der Universität. Weitere Auswertungen über längere Zeiträume sowie von Daten aus anderen Ländern seien erforderlich.

7:26 Immobilien-Eigentum in der Coronakrise beliebte Wertanlage Wer das nötige Kleingeld hat, kauft trotz der Rezession munter Immobilien. Der Eigenheimmarkt bleibt auch mitten in der zweiten Welle der Coronakrise stabil. In den vier Regionen Zürich, Nordwestschweiz, Bern und Genfersee sind die Preise von Einfamilienhäusern im vergangenen Jahr im Schnitt um 3.7 Prozent gestiegen, wie eine Erhebung der Immobilienplattform Homegate und der Immobilienforschungsinstituts Swiss Real Estate Institute zeigt. Den stärksten Preisanstieg verzeichnete die Region Genfersee mit 4.1 Prozent. Dort kostete ein Einfamilienhaus vergangenes Jahr im Schnitt 1.54 Millionen Franken. Bei den Eigentumswohnungen stiegen die Preise mit einer Zunahme von 0.5 Prozent über alle Regionen hinweg etwas weniger stark an. Die teuersten Wohnungen gibt es in Zürich, wo Käufer für die eigenen vier Wände inzwischen durchschnittlich 1 Million Franken bezahlen (+4.2%). Legende: In der Coronakrise sind Eigenheime als Wertanlage beliebt. Eine Rolle spielt dabei auch das sogenannte Cocooning, also das Einigeln in den eigenen vier Wänden. Keystone

6:43 Johnson spricht sich für weltweites Pandemie-Abkommen aus Der britische Premierminister Boris Johnson spricht sich für ein weltweites Pandemie-Abkommen aus. Damit solle sichergestellt werden, dass die Unterzeichnerstaaten «alle ihre Daten beisteuern» auch um zukünftige Seuchen zu verhindern. EU-Ratspräsident Charles Michel begrüsst in einer ersten Reaktion den Vorschlag.

3:38 Rüge für Gmür wegen Teilnahme an verbotenem Fasnachtsumzug Gerhard Pfister, Parteipräsident der Mitte, hat seinen Parteikollegen Alois Gmür wegen dessen Teilnahme an einem verbotenen Fasnachtsumzug in Einsiedeln im Kanton Schwyz gerügt. Die Teilnahme am Umzug sei Gmürs persönliche Entscheidung. Sie entspreche nicht der Haltung der Partei. Als Nationalrat habe Gmür eine gewisse Vorbildfunktion, sagte Pfister dem «Tages-Anzeiger» und dem «Blick». Das Verhalten von Gmür entspreche nicht dem, was man der Bevölkerung in Corona-Zeiten leider vorschreiben müsse. Ähnlich äusserte sich die Mitte-Fraktionschefin Andrea Gmür. Die Fasnacht sei eine Zeit, in der man vor überschäumender Freude manchmal den Geist ausschalte. Aber das solle nichts rechtfertigen. Alois Gmür sei für sein Verhalten selber verantwortlich. Am Montagmorgen hatten sich in Einsiedeln trotz Veranstaltungsverbot über 1'000 Personen zum traditionellen Sühudiumzug getroffen. Erst als die Polizei Bussen verteilte, löste sich die Versammlung auf. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hunderte Menschen an Umzug Ganz normale Fasnacht in Einsiedeln – trotz Corona-Pandemie 15.02.2021 Mit Video

23:49 Corona-Impfungen weltweit: «Niemand ist sicher, bis alle sicher sind» Die neue Generaldirektorin der WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, hat vor nationalistischem Denken bei den Impfprogrammen gegen die Virus-Pandemie gewarnt. «Niemand ist sicher, bis alle sicher sind», sagte sie in einem mit der Agentur Reuters. «Impfstoff-Nationalismus wird sich zu einfach nicht auszahlen, weil die Varianten kommen.» Wenn die Bürger anderer Staaten nicht geimpft seien, schlage das Virus auf einen selbst zurück. Okonjo-Iweala verwies auf Studien, wonach der ganzen Welt ein Verlust von 9000 Milliarden Dollar an möglicher Wirtschaftsleistung drohe, wenn die ärmeren Staaten ihre Bevölkerungen nicht schnell impfen können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: WTO-Generaldirektion Nigerianerin Okonjo-Iweala wird Chefin der WTO 15.02.2021 Mit Video

22:36 Corona bremst Spitäler unterschiedlich Wegen der Pandemie sind schweizweit bereits 20'000 Operationen verschoben worden, die einen Platz auf der Intensivstation benötigen, aber mit Covid-Fällen ausgelastet waren. Im November und Dezember waren die meisten Intensivbetten von Covid-Patienten belegt. Thomas Van Boeckel hat die Lage für die Science Task Force des Bundes analysiert: In einem öffentlichen Spital betrage die Wartezeit etwa 32 Tage, in Privatspitälern nur 19 Tage. Der Unterschied ist nicht klar belegt, denn beide Spitalgruppen behandeln etwa gleich viele Covid-Patienten. Es wird aber vermutet, dass die öffentlichen Spitäler mehr Notfälle aufnehmen, welche die Intensivstationen stärker belasten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Knappe Intensivbetten Warten auf die Operation: Wie ungleich Corona die Spitäler bremst 15.02.2021 Mit Video

21:54 Erhöhtes Infektionsrisiko in Büros und Schulen Gemäss einer neuen Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster der Technischen Universität Berlin ist das Infektionsrisiko in Büros und Schulen höher als im Theater oder beim Coiffeur. Von Bedeutung ist insbesondere die Aufenthaltsdauer. Je länger man sich in einem Innenraum aufhalte, desto mehr Aerosol-Partikel ist man ausgesetzt. Wer acht Stunden ohne Maske mit anderen Personen zusammen arbeitet, setzt sich einem grösseren Risiko aus als jemand, der zwei Stunden mit Maske ins halbleere Kino geht.

21:20 Bärner Fasnacht nur im Internet-Archiv Die Berner Fasnacht kann dieses Jahr nicht in den Gassen und Lauben der Bundesstadt stattfinden. Wie der Verein Bärner Fasnacht bekanntgab, stellt er aber eine virtuelle Rückschau auf frühere Ausgaben zusammen. Dank der früheren, aufgezeichneten Höhepunkte der Fasnacht, die nun im Internet zu sehen sind, hätten alle noch etwas von der «fünften Jahreszeit», die das mögen. Der Verein appelliert an alle Berner Fasnächtler, sich an die geltenden Bestimmungen zu halten und an den Fasnachtstagen unerlaubte Ansammlungen zu vermeiden.

20:48 WHO warnt vor zu grossem Optimismus Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt weiter vor zu grossem Optimismus angesichts der weltweit sinkenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Noch sei ein Sieg über das Virus nicht in Sicht, sagte WHO-Experte Mike Ryan in Genf. «Dieses Virus hat immer noch eine hohe Infektionskraft.» Es scheine sich oft eine Zeit lang wenig zu rühren, aber auch dann könne ähnlich wie im vergangenen Herbst ein sprunghafter Anstieg folgen. Allerdings könnten die staatlichen Reaktionen auf die Infektionslage dank der fortschreitenden Impfungen in wenigen Monaten anders aussehen als heute. Sobald die Verwundbarsten besser geschützt seien, seien andere Entscheidungen möglich, sagte Ryan. "The number of reported cases of #COVID19 globally has now declined for the fifth consecutive week. Last week saw the lowest number of reported weekly cases since October"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021

19:33 Weitere Öffnungsschritte in Österreich frühestens gegen Ostern Die Regierung in Österreich rechnet mit weiteren Öffnungsschritten frühestens gegen Ostern, also Anfang April. Die Entscheidung darüber werde am 1. März fallen, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien an. Vor einer Woche hatten in Österreich alle Geschäfte, Coiffeure und andere körpernahen Dienstleister wieder geöffnet. Für den Besuch der Dienstleister ist ein negativer Coronatest nötig. Trotz dieser Öffnung sei die Lage stabil, sagte Kurz. Auf eine Öffnung wartet vor allem die seit Monaten geschlossene Gastronomie und Hotellerie in Österreich. Legende: Keystone

18:27 Tessin führt temporäre Überbrückungsleistung ein Ein von der Krise stark betroffener Haushalt könne bis maximal 2000 Franken Unterstützung monatlich beantragen, sagte der Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales, Raffaele De Rosa (CVP), vor den Medien in Bellinzona. Anspruch auf die neue Überbrückungsleistung hätten Personen, die während der Krise ihre Arbeit verloren haben und aufgrund der zu kurzen Dauer des Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch auf die Leistungen der Arbeitslosenversicherung hätten. Auch Selbständigerwerbende, die erst während der Krise ein Unternehmen gegründet haben, seien bezugsberechtigt. Die Entscheidung, ob jemand bezugsberechtigt ist und wie viel die betreffende Person erhält, sei den Gemeinden überlassen, erklärte der Regierungsrat. De Rosa betonte, dass die Massnahme eine Ergänzung zu bereits bestehenden Unterstützungsleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden darstelle. Sie sei nötig, da die Arbeitslosigkeit im Tessin zunehme. Seit dem vergangenen Dezember hätten weitere 500 Menschen im Südkanton ihre Arbeit verloren. Vergleiche man den Januar 2021 mit dem Januar 2020 resultierten 1000 Arbeitslose mehr, resümierte der CVP-Politiker. Die neue Überbrückungsleistung tritt am 1. März in Kraft und gilt vorerst bis zum 30. Juni.

17:52 WHO erteilt Notfallzulassung für Astra-Zeneca-Impfstoff – ohne Auswirkungen auf die Schweiz Nach dem Pfizer/Biontech-Impfstoff empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von Astra-Zeneca für den Einsatz. Die WHO erteilte eine Notfallzulassung, wie sie in Genf berichtete. Sie folgte damit der Empfehlung ihres unabhängigen Impfrats (SAGE). Neben der Wirksamkeit und Sicherheit prüft die WHO für eine solche Zulassung auch die Qualität der Fabriken, in denen das Serum hergestellt wird. Die WHO-Notfallzulassung (EUL - Emergency Use Listing) ist die Voraussetzung, damit UN-Organisationen den Impfstoff einkaufen und verteilen können. Ebenso können Länder, die keine eigenen Kapazitäten für wissenschaftliche Prüfungen haben, aufgrund der Vorarbeit der WHO eine Zulassung in ihrem Land erteilen. Für Länder wie die Schweiz, die USA oder die Mitglieder der EU und viele weitere spielt die WHO-Notfallzulassung keine Rolle. Sie machen selbst Risikoanalysen und entscheiden über eine Zulassung. Viele Länder haben bereits mehrere Corona-Impfstoffe zugelassen, darunter auch die von Pfizer/Biontech und Astra-Zeneca. "Today WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford-AstraZeneca #COVID19 vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX"-@DrTedros#VaccinEquity#ACTogetherhttps://t.co/mbmm1ZAOeM — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021

17:40 EU-Kommission unzufrieden mit deutscher Grenzschliessung Die EU-Kommission hat ihr Missfallen mit den deutschen Grenzkontrollen und Einreiseverboten bekräftigt. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde betonte, die jüngsten Empfehlungen der EU-Staaten seien sehr deutlich und sollten der Kompass aller EU-Staaten sein. Andernfalls drohten Fragmentierung und Störungen der Freizügigkeit. Grenzschliessungen oder pauschale Einreiseverbote sollten vermieden werden. Die EU-Kommission werde einen Brief an alle EU-Staaten schicken und daran erinnern, dass sie erwarte, dass alle den gemeinsamen Leitlinien folgten. Wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten gilt in Deutschland für Tschechien und weite Teile des österreichischen Bundeslandes Tirol seit Sonntag ein Beförderungsverbot. Im Prinzip dürfen von dort nur noch Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland einreisen. Unter anderem für Berufspendler, die in systemrelevanten Branchen arbeiten, gibt es Ausnahmen. Die schärferen Einreiseregeln führten zu kilometerlangen Staus an den Grenzen. 01:53 Video Deutschland: Strenge Grenzkontrollen zu Risikogebieten im Osten Aus Tagesschau vom 15.02.2021. abspielen

17:00 Lange Staus bei Minustemperaturen am Brenner Um Staus aufgrund der deutschen Einreisebestimmungen zu vermeiden, wird der Lkw-Verkehr bereits am Brenner an der Grenze zwischen Österreich und Italien kontrolliert. Es dürfen nur die Transit-Lkws nach Österreich fahren, welche die Bedingungen für die Weiterfahrt nach Deutschland erfüllen. So müssen die Lkw-Fahrer für Deutschland einen negativen Covid-Testnachweis mitführen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Tiroler Behörden befürchteten daher einen extremen Rückstau auf die österreichische Inntalautobahn. Am Montag haben sich deshalb in Italien Staus bis 40 Kilometer Länge gebildet. Laut der Autobahn-Betreibergesellschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster habe man bereits nördlich von Verona Reisende aufhalten wollen, die ohne die nötigen Dokumente unterwegs waren. Damit sollte verhindert werden, dass die Reisenden an der Grenze abgewiesen werden. Zudem sollten Staus am Brennerpass verhindert werden, weil die Temperaturen dort bei rund zehn Grad unter null liegen. Der Verkehr staute sich vor dem Brennerpass bei Sterzing. Nur knapp 50 Fahrzeuge pro Stunden konnten die Strecke passieren. In Sterzing haben die Behörden eine Station für Antigen-Schnelltests eingerichtet. Vor Bressanone erreichte der Stau laut der italienischen Agentur Ansa 40 Kilometer Länge. Covid-Test für Lastwagenfahrer am Brenner

16:04 350'000 Armee-Diensttage zur Unterstützung in Covid-Pandemie Zur Unterstützung der zivilen Behörden bei der Bekämpfung der Pandemie haben Schweizer Armeeangehörige im Jahr 2020 rund 350'000 Diensttage geleistet. Sie taten dies hauptsächlich im Gesundheitswesen und beim Schutz der Grenze. Wie die Gruppe Verteidigung mitteilte, wurden letztes Jahr insgesamt knapp 5 Millionen Diensttage geleistet, rund 271'000 weniger als 2019. Der leichte Rückgang liege vor allem daran, dass aufgrund der Pandemie Ausbildungen gestrichen oder verschoben wurden. Im März 2020 hatte der Bundesrat den Einsatz von maximal 8000 Armeeangehörigen zur Unterstützung der zivilen Behörden bis Ende Juni 2020 genehmigt. Im November begann ein erneuter Einsatz von bis zu 2500 Armeeangehörige. Dieser Einsatz dauert noch bis am 31. März 2021. Im Bereich Feldpost wurden 419'357 Pakete zugestellt. Dies ist beinahe eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Der Wochenendurlaub wurde über mehrere Wochen in den Kasernen verbracht. Deshalb nutzten viele Armeeangehörige die Möglichkeit, ihre Privatwäsche per Postpaket nach Hause zu schicken und die gereinigte Wäsche wieder per Post zu erhalten. Legende: Schweizer Feldpöstler kümmern sich Ende März 2020 um Post. Die Feldpost hat laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr beinahe doppelt so viele Pakete zugestellt wie im Vorjahr. Keystone/Archiv

15:32 Hotel in Wengen (BE) muss für zehn Tage schliessen Wegen eines Corona-Ausbruchs in Wengen (BE) hat das bernische Kantonsarztamt die Schliessung eines Hotels angeordnet. Zwei Hotelangestellte und vier Gäste waren positiv getestet worden. Bei einer angestellten Person sei die südafrikanische Variante nachgewiesen worden. Die Schliessung wurde verfügt, weil die Ansteckungswege nicht klar nachvollzogen werden konnten und ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für Gäste und Personal bestehe. Der Berner Oberländer Skiort Wengen stand bereits Anfang Jahr im Rampenlicht wegen der Ausbreitung der britischen Virusvariante. Nach einer Testoffensive meldete der Kanton Ende Januar, die Verbreitung der britischen Variante sei eingedämmt worden. Audio Aus dem Archiv: Massentests in Wengen im Januar 04:47 min, aus Rendez-vous vom 15.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:47 Minuten.