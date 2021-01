Der Ticker startet um 5:32 Uhr

14:09 Pfizer senkt vorübergehend Impfstoff-Lieferungen für Europa Der US-Pharmakonzern Pfizer wird vorübergehend die Liefermenge seines gemeinsam mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes an europäische Länder senken. Grund sei ein Hochfahren der Produktionskapazitäten. Das macht die norwegische Gesundheitsbehörde publik: «Die zeitweise Senkung wird alle europäischen Länder betreffen.» Es sei nicht klar, wie lange es daure, bis Pfizer wieder die maximale Produktionskapazität erreichen werde. Pfizer teilte mit, die Produktionsanlagen würden ausgebaut, um mehr Impfdosen herzustellen. Dies werde aber vorübergehende Auswirkungen auf die Lieferungen von Ende Januar bis Anfang Februar haben. Im Werk im belgischen Puurs könne es bei Aufträgen und Lieferungen daher zu Schwankungen kommen. Ende Februar und März stünde dann aber mehr Impfstoff zur Verfügung.

14:01 St. Gallen: Mittel- und Berufsschulen kehren zum Präsenzunterricht zurück Nach zwei Wochen Fernunterricht kehren die St. Galler Mittelschulen und Berufsfachschulen am Montag wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Es bestehe kein Anlass, diese Schulen vorsorglich im Fernunterricht zu belassen, teilt der Kanton mit. Mit dem Fernunterricht seit Anfang Jahr sollten die Schulen dazu beitragen, Ansteckungen nach den Festtagen zu vermeiden. Aufgrund der leicht rückgängigen Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Kanton dürfe davon ausgegangen werden, dass dies funktioniert habe, heisst es. Trotz rückläufiger Fallzahlen gab der Bundesrat am Mittwoch landesweite Verschärfungen bekannt. Er tat dies präventiv, um einer möglichen dritten Pandemiewelle nach Virusmutationen vorzubeugen. Die Schulen sind nicht von diesen Massnahmen betroffen. Die Kantone sprachen sich bisher aber gegen nationale Schulschliessungen aus. Denn die Folge könnten «nachhaltige pädagogische und soziale Kollateralschäden» sein, befürchtet das St. Galler Bildungsdepartement laut dem Communiqué.

12:53 Uri: Alle impfwilligen Pflegeheim-Bewohner sind geimpft Der Kanton Uri hat in den beiden ersten Wochen der Corona-Impfkampagne alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime geimpft. Insgesamt hätten rund 700 Personen die erste Dose des Pfizer/Biontech-Impfstoffs erhalten, teilen die Behörden mit. Jetzt würden die Einwohnerinnen und Einwohner, die älter als 75 Jahre alt seien, sowie Erwachsene mit sehr schweren chronischen Krankheiten geimpft. Lediglich Impfwillige aus diesen Bevölkerungsgruppen könnten sich im Kantonsspital unter der Nummer 041 875 50 70 anmelden.

11:26 Studien: Schutz nach Corona-Infektion könnte monatelang halten Eine Corona-Infektion könnte neuen Studien zufolge monatelang vor einer Neuansteckung mit dem Virus schützen. Forscher aus den USA etwa konnten auch mehr als ein halbes Jahr nach einer Infektion Antikörper gegen einen wichtigen Virus-Baustein – das sogenannte Spike-Protein – im Blut nachweisen, wie sie im Fachblatt «Science» schreiben. Und eine Studie aus England kommt zu dem Schluss, dass eine Covid-Erkrankung mindestens fünf Monate lang einen gewissen Schutz bietet. Allerdings weisen die Forscher darauf hin, dass auch immune Menschen das Virus übertragen könnten. Studien zur Immunität über noch längere Zeiträume sind bislang nicht möglich, da das Virus erst seit einem guten Jahr bekannt ist.

10:34 Umfrage: 67 Prozent der Deutschen wollen sich impfen lassen Die Impfbereitschaft in Deutschland steigt einer Umfrage zufolge: Mittlerweile wollen sich laut ZDF-Politbarometer zwei Drittel der Bevölkerung (67 Prozent) impfen lassen. Ende November war es nur die Hälfte gewesen (51 Prozent). Zehn Prozent hätten angegeben, sie wollten sich nicht impfen lassen (20 Prozent Ende November). Hingegen sei die Kritik am Ablauf der Impfungen gestiegen: 58 Prozent seien mit dem bisherigen Verlauf eher unzufrieden. Zudem wächst der Rückhalt für die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nach der Verschärfung im Dezember sei jetzt wieder eine Mehrheit von 51 Prozent (plus 16 Prozentpunkte im Vergleich zum Anfang Dezember) der Meinung, dass die aktuell geltenden Massnahmen gerade richtig seien. Nur noch 28 Prozent (minus 21) plädierten für eine Verschärfung. 18 Prozent (plus 5) hielten sie für übertrieben.

9:44 Bern: Pro Senectute hilft bei der Impfanmeldung Weil die Anmeldung für einen Impftermin gegen das Coronavirus für Seniorinnen und Senioren mitunter nicht ganz einfach zu bewerkstelligen ist, bietet die Organisation Pro Senectute nun Unterstützung an. Die ersten Impftermine, die am Montag im Kanton Bern verfügbar waren, waren rasch ausgebucht. Per Telefon war kaum ein Durchkommen und die digitale Anmeldung , Link öffnet in einem neuen Fensterwar für viele Seniorinnen und Senioren eine hohe Hürde. Seniorinnen und Senioren, die Unterstützung bei der Anmeldung brauchen, können sich telefonisch bei den Pro Senectute-Beratungsstellen melden, wie die Organisation mitteilte. Die Unterstützung ist kostenlos.

9:16 Neue Quarantäneliste des Bundes tritt heute ein Kraft Ab heute müssen auch in die Schweiz Einreisende aus den Ländern Dänemark, Niederlande, Panama und Tschechien für zehn Tage in die Quarantäne. Bereits am 12. Januar wurde Irland neu auf die Liste des Bundes gesetzt. Die komplette, aktuell gültige Quarantäneliste finden Sie im unten stehenden Artikel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aktuelle Risikoliste des BAG Quarantänepflicht gilt neu auch für Reisende aus Irland 12.01.2021 Mit Video

7:58 Wissenschaftsrats-Präsidentin Süsstrunk rügt Wissenschaftler und Medien Die seit Januar amtierende Präsidentin des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR), Sabine Süsstrunk, hat die Wissenschaft in der Coronakrise kritisiert. «Unser Fehler war es, diese Debatten in der Öffentlichkeit auszutragen», sagte sie der «Neuen Zürcher Zeitung». «Die Bürgerinnen und Bürger sind es gewohnt, dass die Regierung mit einer Stimme spricht, und das hätte auch die Covid-Task-Force tun sollen», betonte sie. «Wir Wissenschafter kommunizieren oft untereinander, und das haben wir auch in dieser Krise getan. Aber gegen aussen hätten wir uns besser erklären sollen», sagte die SWR-Präsidentin. Die Wissenschaft von heute basiere nicht auf einer Erkenntnis. «Jeder liefert ein Puzzleteil, dann diskutiert man und schaut, was stimmt. Erst mit der Zeit entsteht ein verlässliches Gesamtbild», erklärte Süsstrunk. Neben der Wissenschaft trügen aber auch die Medien eine Verantwortung, sagte sie. «Es gab viele Studien zu Corona, die auf Beobachtungen basierten. Oft gingen die Medien so damit um, als handle es sich bereits um gesicherte Erkenntnisse», betonte die ETH-Professorin. Audio Aus dem Archiv: Sabine Süsstrunk: Die Politik braucht die Wissenschaft 25:13 min, aus Tagesgespräch vom 14.01.2021. abspielen. Laufzeit 25:13 Minuten.

3:10 WHO: 95 Prozent der Impfungen in nur 10 Ländern Die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisiert, dass der überwiegende Teil der Covid-Impfungen aktuell in wenigen Ländern erfolge. Bisher seien 95 Prozent der Impfungen in nur zehn Ländern verabreicht worden, sagte der WHO-Europadirektor Hans Kluge. Er fordert von den europäischen Staaten mehr Solidarität: «Länder, die dazu in der Lage sind, sollten sich für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe einsetzen. Die WHO unternimmt grosse Anstrengungen, um auch ärmeren Ländern den Zugang zu den Impfungen zu ermöglichen.»

1:46 Joe Biden plant ein 1.9 Billionen schweres Corona-Konjunkturpaket Zur Bekämpfung der Coronakrise will der künftige US-Präsident Joe Biden ein billionenschweres Konjunkturpaket auf den Weg bringen. Sein Team kündigte ein Hilfspaket im Umfang von 1.9 Billionen Dollar (rund 1.7 Billionen Schweizer Franken) an. Darin seien Direkthilfen an die US-Bürgerinnen und -Bürger von jeweils 1400 Dollar (rund CHF 1240) und eine Ausweitung der Arbeitslosenhilfen enthalten, teilte das Biden-Team mit. Rund 400 Milliarden Dollar (etwa CHF 355 Milliarden) will er aufwenden, um die gesundheitlichen Auswirkungen abzufedern und weitere 440 Milliarden Dollar (rund CHF 390 Milliarden) sollen an kleinere Unternehmen und Gemeinden fliessen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Legende: Biden will seine Pläne später in einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit genauer vorstellen. Reuters/Archiv

22:52 Bergamo: Zu später Lockdown während erster Welle? Die Staatsanwaltschaft in Bergamo prüft Vorwürfe, ob während der ersten Welle der Pandemie der Lockdown in der von der Krankheit besonders betroffenen norditalienischen Stadt zu spät verhängt wurde. Dazu stellte die Polizei bei mehreren Gesundheitsbehörden Dokumente im Zusammenhang mit Ermittlungen zum Pandemie-Plan der Regierung sicher. Die Dokumente sollen auch Aufschluss geben, warum es so viele Tote in den Altenheimen Bergamos gab. Zeitweise waren in Bergamo so viele Menschen gestorben, dass Militär-Lastwagen die Särge aus der Stadt bringen mussten. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, dass der nationale Pandemie-Plan nicht auf dem neusten Stand war. Die Staatsanwaltschaft in Bergamo bestätigte einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. In Anhörungen hätten Experten der Weltgesundheitsorganisation die Ansicht vertreten, dass der seit 2020 geltende Pandemie-Plan nur die Kopie einer Arbeitshypothese aus dem Jahr 2006 gewesen sei, hiess es. 05:09 Video Aus dem Archiv: Die Todesrate in Bergamo ist gravierend Aus 10 vor 10 vom 26.03.2020. abspielen

22:07 Homeoffice-Pflicht: Eine Herausforderung für Unternehmen Aus der Empfehlung zum Homeoffice wurde am Mittwoch Pflicht, sofern das die Arbeit erlaubt. Theoretisch könnten Unternehmen nun auch gebüsst werden, wenn sie sich nicht daran halten. Dass man nun den Laptop am Küchentisch aufklappen muss, kommt aber nicht nur gut an. 01:58 Video Homeoffice: Aus Empfehlung wird Pflicht Aus Tagesschau vom 14.01.2021. abspielen

21:30 Irland: Fallzahlen gehen nach Lockdown deutlich runter Das bisherige Vorzeigeland Irland hat sich innerhalb weniger Wochen zum Corona-Sorgenkind entwickelt. Die Infektionszahlen sind seit dem Jahreswechsel regelrecht explodiert. Bei einer Einwohnerzahl von 4.9 Millionen wurden Anfang Januar tägliche Neuansteckungen von über 8000 gemeldet. Es ist das Resultat zweier Ereignisse: Die Lockerungen der Massnahmen und das gleichzeitige Auftauchen der britischen Virus-Variante. Seit dem 1. Januar ist das Land in einem rigorosen Lockdown, der nun Wirkung zeigt. Die täglichen Ansteckungszahlen haben sich in den letzten Tagen halbiert, auf unter 4000. 01:53 Video Harter Lockdown: Irlands Fallzahlen sinken Aus Tagesschau vom 14.01.2021. abspielen

21:07 Letzte Unterschriften gegen Covid-19-Gesetz eingereicht Die «Freunde der Verfassung» haben in den letzten drei Monaten Unterschriften für gleich zwei Referenden gesammelt: für das eigene Referendum gegen das Covid-19-Gesetz, und für das Referendum gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Terror. Beide sind in dieser Woche mit deutlich mehr Unterschriften als nötig eingereicht worden. Bereits am Dienstag hatte die Gruppe nach eigenen Angaben rund 90'000 Unterschriften gegen das Covid-19-Gesetz bei der Bundeskanzlei abgegeben. Heute, am letzten Tag der Sammelfrist, haben sie weitere rund 1000 Unterschriften für das Referendum eingereicht. Das Referendum will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden. Das Covid-19-Gesetz ist bereits in Kraft. Audio «Freunde der Verfassung» reichen zwei Referenden ein 04:58 min, aus Echo der Zeit vom 14.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:58 Minuten.

20:39 CS-Ökonomen erwarten klares Wachstum trotz Pandemie Die Ökonomen der Credit Suisse erwarten trotz der zweiten Pandemiewelle und den verschärften Massnahmen des Bundes 2021 weiterhin ein klares Wirtschaftwachstum. Die CS-Experten bleiben insgesamt bei ihrer Einschätzung, wonach das Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr um rund 3.5 Prozent wachsen wird, wie einer Studie zu entnehmen ist. Im «Pandemie-Jahr» 2020 hatte sich das Schweizer BIP gemäss den CS-Schätzungen noch um 3.2 Prozent zurückgebildet. Dank der nun verfügbaren Corona-Impfung sei ein Ende der Pandemie in Sicht. Zudem habe die Wirtschaft gelernt, mit den Einschränkungen umzugehen, begründen die CS Ökonomen ihre Zuversicht. Der wirtschaftliche Schaden der zweiten Welle werde deutlich geringer sein als derjenige der ersten Welle. Die vergleichsweise optimistische Prognose werde aber nur eintreffen, wenn es gelinge, die Fallzahlen mit den ergriffenen Massnahmen zu stabilisieren oder zu senken. Entscheidend sei zudem eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

19:38 Erneut Rekordwerte bei den Neuinfektionen in Israel In Israel sind den dritten Tag in Folge mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 9408 Fälle gemeldet. Dies ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Israel steckt mitten in einer dritten Corona-Welle. Seit Freitag gilt ein zweiwöchiger harter Lockdown mit Massnahmen wie der Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Man darf das eigene Haus oder die eigene Wohnung nur in einem Umkreis von 1000 Metern verlassen. Israels Corona-Beauftragter Nachman Asch sagte dem Online-Portal «ynet», der Lockdown könnte angesichts der hohen Infektionszahlen um eine Woche verlängert werden. Experten rechnen aber mit baldigen Effekten der vor knapp einem Monat angelaufenen Impfkampagne. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu traf am Donnerstag die zweimillionste Bürgerin Israels, die gegen das Coronavirus geimpft wurde. «Wir sehen ohne Zweifel Licht am Ende des Tunnels», sagte Netanjahu nach Medienberichten. Er rief die Israelis dazu auf, sich impfen zu lassen und sich an die Corona-Regeln zu halten, damit Israel als erstes Land die Pandemie überwinden könne. Die Regierung will bis Ende März allen Bewohnern, die älter als 16 Jahre sind, eine Impfung anbieten.

19:08 Merkel will schneller härteren Lockdown Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will nach einem Bericht der «Bild» das nächste Bund-Länder-Spitzengespräch vom 25. Januar auf kommende Woche vorziehen. Dabei solle dann mit den Ministerpräsidenten eine deutliche Verschärfung des Lockdowns diskutiert werden. Die bestehenden Massnahmen sollten bundesweit vereinheitlicht werden, meldet «Bild» ohne Quellenangabe. Auch Ausgangssperren seien im Gespräch. Geprüft werde unter anderem die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, was aber nicht entschieden sei. Grund für den Druck auf weitere Beschränkungen sei die Angst vor einer Ausbreitung der Corona-Mutationen. Legende: Wie wird es in Deutschland weitergehen? Merken will offenbar bald entscheiden. Reuters

18:55 Luzern: Weitere 10.8 Millionen Franken für die Kultur Der Luzerner Regierungsrat stellt nicht nur für Betriebe, die wegen der Coronamassnahmen zur Schliessung gezwungen wurden, Geld bereit. Er hat entschieden, auch die Luzerner Kulturbetriebe weiterhin mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, um die Ausfälle abzufedern. Dafür stünden weitere 10.8 Millionen Franken zur Verfügung, wie die Staatskanzlei mitteilte. Finanziert wird diese Unterstützung zur Hälfte vom Bund, zur anderen Hälfte vom Kanton. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weitere News aus Luzern Coronakrise zeigt Abhängigkeit vom Tourismus 14.01.2021 Mit Video

18:31 Frankreich: Längere Ausgangssperre, weniger Neuinfektionen Frankreich verschärft die Ausgangssperre unter Hinweis auf einen deutlichen Erfolg der Massnahme. Sie werde für mindestens 15 Tage ab 18:00 Uhr statt wie bislang 20:00 Uhr gelten, kündigt Ministerpräsident Jean Castex an. In den Regionen, wo bereits strengere Regeln eingeführt waren, sehe man deutlich weniger Neuansteckungen. Legende: Die Feiertage haben in Frankreich nach ersten Daten zu keinem sprunghaften Anstieg von Neuinfektionen geführt. Das gibt Ministerpräsident Jean Castex bekannt. Die Lage bleibe trotzdem besorgniserregend. Keystone