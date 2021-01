Das Humboldt-Klinikum in Berlin nimmt nach dem Nachweis einer der ansteckenderen Virus-Varianten keine neuen Patienten auf. Betroffen seien 14 Patienten und sechs Mitarbeiter, erfährt Reuters auf Anfrage von einer Sprecherin des Betreibers Vivantes. Für die Mitarbeiter gilt demnach eine Pendelquarantäne zwischen ihren Häusern und der Klinik, Notfälle werden an andere Krankenhäuser weitergeleitet. Bei der Variante handelt es sich um die zuerst in Grossbritannien nachgewiesene.

Letztmals unter 0.8 gesunken war der R-Wert zwischen dem 6. und 12 November. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Demnach steckten am 13. Januar 100 Infizierte 84 weitere Leute an.

Die Corona-Pandemie in der Schweiz hat sich nach leichtem Abflauen Mitte Januar wieder verstärkt. Nachdem das BAG am Freitag für den 12. Januar einen Reproduktionswert (R-Wert) von 0.79 gemeldet hatte, gab es am Samstag einen Wert von 0.84 für den 13. Januar bekannt. Dies ist der Internetseite des Bundesamts für Gesundheit zu entnehmen. Damit zerschlägt sich die noch am Freitag geäusserte Hoffnung, die Fallzahlen alle zwei Wochen halbieren zu können.

60 Personen wurden verzeigt, wie die Berner Kantonspolizei nach Ende der Kundgebung per Twitter mitteilte. Schätzungsweise hundert Personen waren einem in sozialen Medien verbreiteten Aufruf gefolgt, für ein «Ende aller unbegründeten Massnahmen» zu demonstrieren, wie es im Aufruf hiess. Die meisten Kundgebungsteilnehmer trugen keine Gesichtsmasken.

Dänemark will keine Reisenden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mehr ins Land lassen. Man habe einen Tipp von einem Bürger bekommen, der Zweifel an der Verlässlichkeit der Corona-Tests vor der Abreise in Dubai aufgeworfen habe, sagte Verkehrsminister Benny Engelbrecht im Dänischen Fernsehen DR.

Schätzungsweise 60 Prozent der Infektionen verliefen asymptomatisch. «Damit dürften in Österreich jetzt schon mehr als eine Million Österreicher eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinter sich haben,» sagte die Expertin weiter. Es gilt als sicher, dass die ehemals Infizierten zumindest eine Zeit lang vor einer Erkrankung geschützt sind. In der offiziellen Statistik sind rund 400’000 laborbestätigte Fälle von Corona ausgewiesen.

13:55

Weiter mehr als 3500 Todesfälle pro Tag in den USA

In den USA sind 3655 Todesfälle binnen eines Tages im Zusammenhang mit dem Corona-Virus registriert worden. Diese Zahl für Freitag meldete die Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore auf ihrer Internetseite. Der bisherige Höchstwert an Corona-Toten war am 12. Januar mit 4462 verzeichnet worden. Die Anzahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden erreichte am Freitag 186’891. Der bisherige Tagesrekord wurde am 2. Januar mit 298’031 neuen Fällen verzeichnet.

US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner darauf eingestimmt, dass die Corona-Lage im Land erst einmal schlechter wird. Die Pandemie einzudämmen ist eines der Hauptanliegen Bidens, der am Mittwoch vereidigt worden war. Bereits in den ersten Stunden im Amt hatte er eine Maskenpflicht unter anderem in Regierungsgebäuden angeordnet.