Und sie machten Ferien in der Schweiz

Mehr als zwei Drittel der Gäste kam dabei aus der Schweiz. So stiegen die Logiernächte der inländischen Gästen im Verleich zum Vorjahr um 15.6 Prozent auf 2.2 Millionen an, während die Nachfrage der ausländischen Touristen im Juni um 60 Prozent auf insgesamt 1 Million einbrach.

Damit hat sich die Lage am Stelleninseratemarkt verglichen mit dem Vorquartal aufgehellt. Im zweiten Quartal brachen die im Adecco Swiss Job Market Index gemessenen Stellenausschreibungen wegen den Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie um satte 27 Prozent ein.

Insgesamt nahmen die Stelleninserate im dritten Quartal in der Deutschschweiz gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent ab, wie eine vom Arbeitsvermittler Adecco und der Universität Zürich veröffentlichte Erhebung zeigt. In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz wurden 14 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben.

Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt verbessert sich, bleibt aber angespannt: Im dritten Quartal haben Firmen hierzulande gegenüber dem Vorquartal zwar mehr Stellen ausgeschrieben, im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Stelleninserate aber deutlich zurück.

Ursula von der Leyen in Selbstisolation

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht bis morgen in eine Selbst-Isolation. «Ich wurde darüber informiert, dass ich an einer Sitzung teilgenommen habe, an der eine Person teilgenommen hat, die gestern positiv auf COVID-19 getestet wurde», sagte von der Leyen auf Twitter.

«In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften gehe ich daher bis morgen früh in Selbst-Isolation. Ich bin am Donnerstag negativ getestet worden und heute wieder.»

Von der Leyen hatte nach dem Kontakt mit der inzwischen positiv getesteten Person am Donnerstag und Freitag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen.