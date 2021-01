Der Ticker startet um 5:39 Uhr

20:51 Neue Virus-Mutation in Japan entdeckt Nun ist auch in Russland die ansteckendere Coronavirus-Variante aufgetaucht, die zuerst in Grossbritannien entdeckt worden war. Ein Russe, der aus Grossbritannien zurückgekehrt und positiv getestet worden sei, trage den Erreger in sich, berichtet die Agentur RIA unter Berufung auf die Behörden. In Japan ist zudem eine neue Form des Corona-Virus entdeckt worden – bei vier Reisenden aus Brasilien. Das teilt das japanische Gesundheitsministerium mit. Die Variante unterscheidet sich von jenen, die man in Grossbritannien und Südafrika gefunden hat. Zurzeit gebe es noch keine Hinweise darauf, dass die neue Mutation ansteckender sei als die ursprüngliche Variante.

19:05 Proteste in Prag gegen Corona-Massnahmen Tausende Menschen haben in der tschechischen Hauptstadt Prag die Lockerung von Beschränkungen gefordert. Die Polizei spricht von bis zu 3000 Teilnehmern. Viele der Aktivisten tragen keine Geschichtsmasken und halten kaum Abstand zueinander. Zu den Rednern gehörten neben Gastwirten und Fitness-Trainern auch der frühere Präsident Vaclav Klaus. Mit der Schliessung von Restaurants, Geschäften und Schulen werde ein hoher wirtschaftlicher Preis gezahlt, erklären die Demonstranten. Auch für die seelische Gesundheit sei der «Lockdown» nicht gut. Die tschechische Regierung hatte im vergangenen Monat Beschränkungen zunächst gelockert, ab dem 27. Dezember dann aber wieder verschärft. Legende: Auch der frühere Präsident Vaclav Klaus trat bei der Veranstaltung als Redner auf. Keystone

In China haben die Behörden am Sonntag 136 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 99 der neuen Fälle wurden in der Provinz Hebei, direkt vor den Toren der Hauptstadt Peking, nachgewiesen. Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen in Hebei auf knapp 400. Es handelt sich um den grössten Ausbruch seit Monaten. In den vergangenen Tagen hatten die Behörden deshalb die Massnahmen in Hebei verschärft und mehrere Millionen Menschen getestet. Der öffentliche Verkehr in der elf Millionen Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Shijiazhuang wurde auf unbestimmte Zeit eingestellt, wie staatliche Medien berichten. Bewohner von Shijiazhuang und Xingtai dürfen die Städte ohne besondere Erlaubnis nicht mehr verlassen.

16:17 Wegen Lauberhorn-Rennen: Verschärfungen in Wengen Damit die Lauberhorn-Rennen am kommenden Wochenende stattfinden können, hat der Kanton Bern zusätzliche Corona-Massnahmen beschlossen. Diese lauten gemäss Mitteilung der Gesundheitsdirektion wie folgt: Ab spätestens Dienstag, 12. Januar, wird das Skigebiet Seite Wengen – Kleine Scheidegg – Lauberhorn für «private» Skifahrende geschlossen.

Das Gebiet der Rennstrecke darf nur noch durch Leute vom Weltcuptross betreten werden. Diese Personen werden vor der Gebietsbetretung mittels Schnelltest getestet. Es dürfen nur noch negativ getestete Leute vom Weltcuptross das Gebiet betreten. Der Kanton Bern begründet die Massnahmen auch mit vermehrt auftretenden Ansteckungen mit der Virus-Mutation aus Grossbritannien. «Da davon auszugehen ist, dass sich diese Variante schneller und leichter überträgt, wird die Bevölkerung von Wengen gebeten, wann immer möglich zu Hause zu bleiben und Kontakte ausserhalb des eigenen Haushalts zu vermeiden», heisst es.

15:26 Britisches Gesundheitssystem am Rande des Kollapses Trotz Lockdown verzeichnet Grossbritannien neue Rekorde bei Infektionszahlen und Todesfällen. Chris Whitty, der medizinische Chefberater der Regierung, warnt in der «Times on Sunday» vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. «Wenn das Virus so weitermacht, werden die Spitäler bald in echten Schwierigkeiten sein.» Das könne schon in wenigen Wochen der Fall sein. Vor den Notaufnahmen stauen sich die Rettungswagen. Patienten müssten teilweise bis zu neun Stunden auf ein Spitalbett warten, sagt die Geschäftsführerin des britischen Verbands der Rettungssanitäter, Tracy Nicholls, dem Nachrichtensender Sky News. Besonders schlimm ist die Lage in London. 01:56 Video London ruft wegen überlasteten Spitälern Katastrophenfall aus Aus Tagesschau vom 09.01.2021. abspielen

Der Weltcup-Klassiker am Lauberhorn soll stattfinden können. So zumindest entschied die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern nach einer Videokonferenz, bei welcher auch Ärzte der Organisatoren, von Swiss-Ski und der FIS ihre Sicht der Dinge darlegen konnten. Den abschliessenden Entscheid, ob der Weltcup-Tross von Adelboden nach Wengen weiterzieht, trifft allerdings die Corona-Taskforce des Weltverbands. Dieser Entscheid der FIS ist zeitnah am Nachmittag zu erwarten, da bereits am Montag die offizielle Anreise in den Berner Oberländer Skiort erfolgt.

12:10 Gastrosuisse verlangt Soforthilfe für das Gastgewerbe Bis Ende März werde die Hälfte aller Betriebe im Gastgewerbe eingehen, wenn sie jetzt keine sofortigen finanziellen Entschädigungen erhalten würden. Das stellt Gastrosuisse aufgrund einer eigenen Umfrage fest. Die Online-Umfrage des Branchenverbandes bei über 4000 Betrieben in der vergangenen Woche habe gezeigt, dass mit jeder Corona-Welle auch eine Kündigungswelle komme, schreibt der Verband. Fast 60 Prozent aller Betriebe, die während des vergangenen Jahres Kündigungen ausgesprochen hätten, hätten auch Ende Jahr Mitarbeitende entlassen müssen. Wenn der Bund jetzt nicht handle, stehe in der Branche eine dritte Kündigungswelle an, lässt sich Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer zitieren. Fast die Hälfte aller Betriebe wird gemäss der Umfrage bis Ende März 2021 eingehen, wenn sie jetzt nicht sofort finanzielle Entschädigungen erhalten.

10:40 Gewerbeverband lehnt Verlängerungen der Corona-Massnahmen ab Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) lehnt die Verlängerungen und Verschärfungen der aktuellen Corona-Massnahmen bis 28. Februar ab. Es liege keine Evidenz vor, gemäss der verschärfte Massnahmen effektiv oder wirkungsvoll seien, schreibt der SGV. Die Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit belegten, dass die Neuansteckungen in genügend gut umrissenen Clustern verblieben. Die Zahlen des Bundes zeigten zudem, dass die von den zusätzlichen Einschränkungen betroffenen Aktivitäten (Restaurants, Fitness-Clubs etc.) nicht Ansteckungsherde seien, hält der SGV in seiner veröffentlichten Vernehmlassungsantwort fest. Im Detailhandel seien Frequenzreduktionen verordnet worden, obschon die BAG-Zahlen den Detailhandel nicht erwähnten. Der SGV spricht sich ausdrücklich gegen einen scharfen Lockdown, eine Homeoffice-Pflicht und Massnahmen im Bereich Einkaufsläden und Märkte des nicht-täglichen Bedarfs aus. Der Gewerbeverband ist hingegen für eine Einschränkung auf künftig noch maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten an privaten Veranstaltungen. Kinder sollen dabei mitgezählt werden.

9:13 Seco geht von überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum aus Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sind laut Eric Scheidegger, Chefökonom des Bundes, gut. Für das laufende und das kommende Jahr sei mit einem Wirtschaftswachstum von 3 Prozent zu rechnen, sagte Scheidegger in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». In einem positiven Szenario seien sogar 4 Prozent Wachstum möglich. Bereits im letzten Jahr habe die Schweizer Wirtschaft die Pandemie deutlich besser gemeistert als in den Nachbarländern. Während der Einbruch in der Schweiz rund 3 Prozent betragen habe, hätten Deutschland und Österreich einen Rückgang von 6 Prozent hinnehmen müssen. In Frankreich und Italien habe das Minus sogar 9 Prozent betragen. Nach Schätzungen des Bundes summiert sich der ökonomische Verlust für die Schweiz seit dem Ausbruch der Pandemie auf 72 Milliarden Franken. Legende: Eric Scheidegger ist Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik und stv. Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Keystone/Archiv

6:42 Künftige Präsidentin der Ärztevereinigung FMH gegen Impfzwang Die künftige Präsidentin der Ärztevereinigung FMH, Yvonne Gilli, verteidigt Pflegefachpersonen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Sie sei zwar für das Impfen, sagte Gilli im Interview mit der Sonntagszeitung. Gleichzeitig sei sie aber gegen jeden Impfzwang, auch beim Pflegepersonal. Man dürfe das Pflegepersonal nicht unsachlich unter Druck setzen, so die Hausärztin. Weiter fehlt es ihrer Ansicht nach in der Führung des Bundesamtes für Gesundheit an ärztlicher Expertise. Eine Pandemie lasse sich aber nicht bekämpfen, ohne die Kernberufe an der Front einzubeziehen. Dabei gehe es nicht darum, Ärzte als externe Berater zu engagieren, sondern als Personen, die innerhalb der Strukturen verankert seien, sagte Gilli im Interview. Im Februar tritt Gilli ihr Amt als FMH-Präsidentin an. Ihre Wahl löste in Fachkreisen Kritik aus, etwa, weil sie auch auf Homöopathie setzt.

3:32 Chamenei-Tweet über Impfstoff gelöscht Twitter hat einen Beitrag von Irans geistlichem Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei entfernt, in dem dieser Corona-Impfstoffe aus den USA und Grossbritannien als nicht vertrauenswürdig bezeichnet hatte. Der Tweet Chameneis habe gegen die Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit Falschinformationen über die Corona-Pandemie verstossen und sei deshalb gelöscht worden, sagte ein Twitter-Sprecher am Samstag. Zugleich wurde bekannt, dass der kubanische Impfstoff Soberana 02 zum Teil in Iran getestet werden soll. Ein enstprechendes Abkommen für den Phase-III-Test sei mit Teheran unterzeichnet worden, hiess es aus Havanna.

Die Lauberhorn-Rennen von kommender Woche müssen wegen zuletzt angestiegener Corona-Fallzahlen in Wengen vielleicht abgesagt werden. Britische Touristen hätten sich über die Feiertage im Skiort aufgehalten, weshalb befürchtet wird, dass sich die mutierte Virusvariante ausgebreitet haben könnte. Dies gab der FIS-Renndirektor Markus Waldner anlässlich der Mannschaftsführersitzung in Adelboden bekannt. Der Entscheid über die Austragung der 91. Lauberhorn-Rennen soll bis Sonntagmittag in Absprache zwischen der FIS und der Berner Gesundheitsdirektion fallen. In Wengen stehen kommende Woche am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom im Programm.

21:33 Erneut Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen Über 1000 Personen haben sich heute in der Zentralschweiz getroffen und mehr als 500 in Neuenburg, um ihren Unmut gegen die Corona-Massnahmen zu äussern. Reden von der Kundgebung in Schwyz wurden nach Stans, Sarnen und Altdorf übertragen. Zu den vier bewilligten Kundgebungen aufgerufen hatte das «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik». In Schwyz demonstrieren laut Kantonspolizei rund 400 Personen, die vier Kundgebungen seien allesamt friedlich verlaufen. Auch in der Neuenburger Innenstadt sei die Kundgebung ohne Zwischenfälle verlaufen, erklärt der Organisator Laurent Tschanz. Teilgenommen hätten Vertreter mehrerer Parteien sowie Menschen aus Kultur- und Sportkreisen. Die Facebook-Gruppe «Wütende Neuenburger Gastronomen» hatte Inhaber von öffentlichen Einrichtungen, deren Kunden und Besitzer von KMU-Betrieben zur Demonstration aufgerufen. 01:35 Video Rund 400 Corona-Skeptiker demonstrierten in Schwyz Aus Tagesschau vom 09.01.2021. abspielen

Der Bundesrat hat den Kantonen Corona-Massnahmen zur Konsultation vorgelegt. So will er die Schliessung der Restaurants sowie der Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen bis Ende Februar verlängern. Zudem schlägt er unter anderem die Verpflichtung zu Homeoffice und die Schliessung von Läden vor. Bei den Parteien sind die Verschärfungen umstritten. Grüne, GLP, SP, FDP und CVP unterstützen zusätzliche Massnahmen grundsätzlich, falls es die epidemiologische Lage erfordert, jedoch mit unterschiedlicher Tragweite. Die SVP stemmt sich vehement dagegen.

19:21 Queen Elizabeth II. und Prinz Philip erhalten Impfung Die britische Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) haben eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Die beiden gelten wegen ihres hohen Alters als besonders gefährdet. Eigentlich sind Informationen zur Gesundheit der Royals strikte Privatsache. Aus Palastkreisen hiess es aber, die Queen habe Spekulationen und Falschinformationen einen Riegel vorschieben wollen. Daher habe sie sich bewusst dazu entschieden, mit der Tradition zu brechen. Verabreicht worden sei die Spritze von einem Leibarzt der Royals, hiess es. Es wird angenommen, dass es sich um die erste Dosis handelte. Für den vollen Impfschutz ist eine weitere Impfung nach mehreren Wochen notwendig. Grossbritannien hatte bereits vor einem Monat seine Impfkampagne gestartet. Etwa 1.5 Millionen Menschen erhielten inzwischen eine erste Dosis.

18:37 Bisher mehr als 80'000 Tote in Grossbritannien In Grossbritannien sind inzwischen mehr als 80’000 Menschen gestorben, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das teilte die Regierung in London mit. Seit dem Vortag wurden 1035 neue Todesfälle gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte aber noch höher sein. Laut Totenschein starben in dem Land bislang bereits rund 95’000 Menschen mit oder an der Krankheit Covid-19. Die Zahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr beträgt in Grossbritannien inzwischen mehr als drei Millionen, nachdem am Samstag knapp 60'000 weitere Fälle gemeldet wurden. Die zweite Pandemiewelle wütet in Grossbritannien noch heftiger als die erste im Frühjahr des vergangenen Jahres. Verantwortlich dafür machen die Regierung und Experten auch eine neue, wohl ansteckendere Variante.

17:33 Demo gegen Corona-Massnahmen in Schwyz Auf dem Hauptplatz in Schwyz demonstrieren rund 400 Personen gegen die Corona-Massnahmen von Bund und Kantonen. Mit einem Sternmarsch mit «Trychlern» eröffnet, läuft die Demo seit 16 Uhr. Die Stimmung ist friedlich. Applaus gibt es vor allem, wenn die Massnahmen kritisiert werden. Redner René Bünter, bis im Sommer 2020 noch SVP-Regierungsrat, bezeichnete die Bundes- und Kantonsbehörden mehrmals als «Verbrecher». Legende: SRF

16:33 R-Wert erneut angestiegen – Zahl vom 30. Dezember Die Reproduktionszahl (R-Wert), die angibt, wie viele Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, ist in der Schweiz und in Liechtenstein von 1.04 auf 1.05 gestiegen. Das meldet das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Internetseite. Der Jahreswechsel und die erste Woche des neuen Jahres sind allerdings noch nicht eingerechnet. Die am Samstag veröffentlichte Zahl bezieht sich auf den 30. Dezember. Liegt die Reproduktionszahl (R-Wert) über 1, nimmt die Summe aller angesteckten Personen zu. Über 1 liegt der landesweite R-Wert seit dem 26. Dezember; der letzte vorläufige Tiefstpunkt von 0,88 stammt aus der Zeit vom 17. bis 19. Dezember. In zehn Kantonen, darunter BE und ZH, und in Liechtenstein lag der R-Wert am 26. Dezember noch unter 1. In den übrigen lag er bei 1 oder darüber. Das BAG macht auf eine Verzögerung von rund 14 Tagen für die Angabe der Infektionslage der Kantone und Liechtenstein aufmerksam. Diese entsteht wegen der zeitlichen Differenz zwischen der Ansteckung und einem positivem Testergebnis. Zudem könnten die Schätzungen der letzten Tage leicht schwanken, schreibt das BAG.

16:15 Über 500 Menschen demonstrieren in Neuenburg für Gastronomen In Neuenburg sind Gastronomen auf die Strasse gegangen, um ihrem Ärger gegen eine mögliche Verlängerung der Corona-bedingten Schliessung bis Ende Februar Luft zu machen. 500 bis 600 Personen waren laut dem Organisator anwesend. Die Demonstranten, die eine Schutzmaske tragen mussten, hatten die Erlaubnis der Polizei erhalten, sich auf dem zentralen Place Pury in der Innenstadt zu versammeln, wie der Organisator erklärte. Die Kundgebung sei ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen. Teilgenommen hätten Vertreter mehrerer Parteien sowie Menschen aus Kultur- und Sportkreisen. Wie in anderen französischsprachigen Kantonen erleben auch die Neuenburger Restaurants die dritte behördlich verfügte Schliessung. Zuletzt hatten die Gaststätten in Neuenburg im Dezember öffnen dürfen, etwas mehr als zwei Wochen lang. Legende: Keystone