Der Ticker startet um 5:39 Uhr

17:33 Demo gegen Corona-Massnahmen in Schwyz Auf dem Hauptplatz in Schwyz demonstrieren rund 400 Personen gegen die Corona-Massnahmen von Bund und Kantonen. Mit einem Sternmarsch mit «Trychlern» eröffnet, läuft die Demo seit 16 Uhr. Die Stimmung ist friedlich. Applaus gibt es vor allem, wenn die Massnahmen kritisiert werden. Redner René Bünter, bis im Sommer 2020 noch SVP-Regierungsrat, bezeichnete die Bundes- und Kantonsbehörden mehrmals als «Verbrecher». Legende: SRF

16:33 R-Wert erneut angestiegen – Zahl vom 30. Dezember Die Reproduktionszahl (R-Wert), die angibt, wie viele Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, ist in der Schweiz und in Liechtenstein von 1.04 auf 1.05 gestiegen. Das meldet das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Internetseite. Der Jahreswechsel und die erste Woche des neuen Jahres sind allerdings noch nicht eingerechnet. Die am Samstag veröffentlichte Zahl bezieht sich auf den 30. Dezember. Liegt die Reproduktionszahl (R-Wert) über 1, nimmt die Summe aller angesteckten Personen zu. Über 1 liegt der landesweite R-Wert seit dem 26. Dezember; der letzte vorläufige Tiefstpunkt von 0,88 stammt aus der Zeit vom 17. bis 19. Dezember. In zehn Kantonen, darunter BE und ZH, und in Liechtenstein lag der R-Wert am 26. Dezember noch unter 1. In den übrigen lag er bei 1 oder darüber. Das BAG macht auf eine Verzögerung von rund 14 Tagen für die Angabe der Infektionslage der Kantone und Liechtenstein aufmerksam. Diese entsteht wegen der zeitlichen Differenz zwischen der Ansteckung und einem positivem Testergebnis. Zudem könnten die Schätzungen der letzten Tage leicht schwanken, schreibt das BAG.

16:15 Über 500 Menschen demonstrieren in Neuenburg für Gastronomen In Neuenburg sind Gastronomen auf die Strasse gegangen, um ihrem Ärger gegen eine mögliche Verlängerung der Corona-bedingten Schliessung bis Ende Februar Luft zu machen. 500 bis 600 Personen waren laut dem Organisator anwesend. Die Demonstranten, die eine Schutzmaske tragen mussten, hatten die Erlaubnis der Polizei erhalten, sich auf dem zentralen Place Pury in der Innenstadt zu versammeln, wie der Organisator erklärte. Die Kundgebung sei ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen. Teilgenommen hätten Vertreter mehrerer Parteien sowie Menschen aus Kultur- und Sportkreisen. Wie in anderen französischsprachigen Kantonen erleben auch die Neuenburger Restaurants die dritte behördlich verfügte Schliessung. Zuletzt hatten die Gaststätten in Neuenburg im Dezember öffnen dürfen, etwas mehr als zwei Wochen lang. Legende: Keystone

16:03 Neue Corona-Variante erstmals in Israel nachgewiesen In Israel sind erste Infektionen mit der in Südafrika aufgetretenen Coronavirus-Variante nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um vier Fälle. Es seien zwei Infektionsketten festgestellt worden. Ein Test sei bei einer eingereisten Person positiv gewesen, zudem sei eine Familie positiv auf die Variante getestet worden, die sich bei einem Eingereisten angesteckt habe. Die Einreise aus Südafrika nach Israel ist nur in Ausnahmefällen möglich, seit Freitag gelten hierfür verschärfte Quarantänebestimmungen. Israel steckt inmitten einer dritten Corona-Welle mit hohen Infektionszahlen. Seit Freitag gilt erneut ein landesweiter, harter Lockdown. Parallel dazu läuft eine massive Impfkampagne. Die Palästinenser warten derweil weiter auf einen Impfstoff. Es gebe noch keinen Termin für die Lieferung von Dosen, teilte Gesundheitsministerin Mai Al-Kaileh mit. Präparate würden aber wahrscheinlich im Laufe des ersten Quartals eintreffen.

14:09 BAG-Direktorin fordert Geduld Anne Lévy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit, fordert Geduld für die aktuell laufende grösste Impfaktion aller Zeiten. Das Impfen selber sei nicht so kompliziert, erklärte Lévy in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Es brauche keine spezielle Ausbildung, um Impfungen vorzunehmen und es gebe genügend Personen, die dies machen könnten. «Wir erwarten, dass in den Kantonen vom frühen Morgen bis zum späten Abend und am Wochenende durchgeimpft wird», sagte sie. Sie könne die Ungeduld der Bevölkerung verstehen, aber es brauche jetzt Geduld, sagte Lévy. Alle Welt wolle den zugelassenen Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die Schweiz habe aber als erstes Land den Impfstoff offiziell zugelassen und habe auch als erstes Land in Kontinentaleuropa mit dem Impfen begonnen. Eine zweite Ladung von 230'000 Impfdosen ist, wie Lévy erklärte, inzwischen in der Schweiz eingetroffen. Zudem werde in den nächsten Tagen die Zulassung des Impfstoffs von Moderna in der Schweiz erwartet. Audio BAG-Chefin Anne Lévy kontert Kritik 28:01 min, aus Samstagsrundschau vom 09.01.2021. abspielen. Laufzeit 28:01 Minuten.

12:56 Elsass: Ausgangssperre ab 18 Uhr Im Elsass gilt ab Sonntag eine verschärfte abendliche Ausgangssperre. In den französischen Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin wird das sogenannte couvre-feu auf 18 Uhr vorgezogen. Die Corona-Lage in dem Département Bas-Rhin mit der Elsass-Metropole Strassburg gebe Anlass zu grosser Sorge, teilte die zuständige Präfektur mit. Ähnlich äusserte sich das Département Haut-Rhin, welches im Süden an Basel grenzt. Die Menschen dürfen zu dieser Zeit weiterhin zur Arbeit fahren oder wegen zwingender familiärer Gründe das Haus verlassen. Spaziergänge, Einkäufe oder Sport an der frischen Luft sind aber untersagt.

11:30 Christian Althaus verlässt wissenschaftliche Covid-Taskforce Der Epidemiologe Christian Althaus (Universität Bern) ist diese Woche aus der wissenschaftlichen Covid-Taskforce ausgetreten. «Ich kann mir die Arbeit bei der Taskforce zeitlich nicht mehr einrichten. Und möchte mich wieder auf meine universitären Forschungsprojekte konzentrieren», sagte Althaus zu SRF News. Er räumt aber ein, dass das politische Spannungsfeld schwierig und belastend geworden sei. Der Epidemiologe wünscht der Taskforce weiterhin viel Erfolg. Althaus: «Ich bin beeindruckt von der Ausdauer meiner Kolleginnen und Kollegen.» Auf Twitter schreibt er, dass die Politik endlich lernen müsse, «der Wissenschaft auf Augenhöhe zu begegnen.» Das sei mit ein Grund, warum er aus der Taskforce ausgetreten sei. Die Taskforce ist ein unabhängiges, ehrenamtliches Expertengremium und berät das Departement des Innern (EDI) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und unterstützt sie bei der Entscheidfindung. Althaus hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Politik und Behörden immer wieder für ihr zögerliches Handeln scharf kritisiert. Für seine Kritik wurde er teilweise ebenfalls hart angegangen. Er war einer der ersten Wissenschaftler in der Schweiz, der das Coronavirus als grosse Gefahr bezeichnet hatte.

10:56 Japan erwägt Ausweitung des geltenden Notstands Die japanische Regierung erwägt die Ausweitung des bereits für Tokio geltenden Notstands auf weitere Grossstädte. Die Lage unter anderem in Osaka und Kyoto sei ernst, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Die westlich der Hauptstadt gelegenen Städte hätten die Verhängung des Notstands beantragt. Dieser gilt bereits seit Donnerstag für Tokio und drei benachbarte Präfekturen. In der Hauptstadt werden am Samstag den dritten Tag in Folge mehr als 2000 Neuinfektionen gemeldet, wie der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtet. Die Notstandsregelung ermöglicht es der Regierung unter anderem Restaurants und Bars um 20 Uhr zu schliessen.

8:52 Medienberichte: Bund prüft Lockerung der Härtefall-Regelungen Die Restaurants in der Schweiz sind aktuell geschlossen. Dies seit dem 22. Dezember – und wohl noch länger. Nun prüft der Bundesrat offenbar, ob er die Restaurants einfacher finanziell unterstützen kann, indem er die Härtefall-Regelung aufweicht. Das berichten die NZZ, die «Schweiz am Wochenende» und der Blick übereinstimmend. Demnach könnte die Regelung gestrichen werden, wonach der Umsatz im vergangenen Jahr um 40 Prozent zurückgegangen sein muss, um als Härtefall eingestuft zu werden. Das Finanzdepartement von Ueli Maurer bereite diesen Vorschlag vor, der dann am Mittwoch im Bundesrat diskutiert werden soll, heisst es in den Berichten. Gestern hatten die Gewerkschaften gemeinsam mit Verbänden aus dem Gastro- und Tourismusbereich in einem Brief an den Bundesrat gefordert, dass die finanzielle Unterstützung rasch fliessen müsse, um weitere Betriebe vor dem Aus zu bewahren. Bereits hätten zahlreiche Restaurants schliessen müssen, zehntausende von Arbeitsplätzen seien verschwunden. Bundespräsident Guy Parmelin bestätigte in der «Arena» von SRF, dass das System vereinfacht werden soll. 01:06 Video Guy Parmelin: «Man muss das System vereinfachen» Aus Arena vom 08.01.2021. abspielen

6:57 China verschärft Massnahmen in Provinz Hebei noch einmal In der elf Millionen Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Shijiazhuang wurden alle Linien der Metro auf unbestimmte Zeit eingestellt, wie staatliche Medien berichteten. Später wurde auch der Busverkehr gestoppt. Hebei liegt direkt vor den Toren der chinesischen Hauptstadt Peking. Am Freitag waren Shijiazhuang wie auch die 125 Kilometer entfernte Sieben-Millionen-Metropole Xingtai bereits abgeriegelt worden. Die Bewohner dürfen die beiden Städte ohne besondere Erlaubnis nicht mehr verlassen. Auch wurden Wohngebiete abgesperrt. Darüber hinaus wurde der Strassenfernverkehr zu den beiden Städten eingestellt. Die Zahl der Infektionen in Hebei stieg auf knapp 350, wie die örtliche Gesundheitskommission berichtete. Mehrere Millionen Menschen wurden bereits getestet. Am Samstag wurden 14 neue Fälle und 16 asymptomatische Fälle gemeldet. Die Behörden hatten «den Kriegszustand» im Kampf gegen das Virus ausgerufen. Der Ursprung des neuen Ausbruchs ist noch ungeklärt.

5:25 Griechenland: Athen verlängert Massnahmen In Griechenland werden die Corona-Einschränkungen vorerst um eine Woche verlängert. Sie sollten am Montag enden, laufen nun aber bis mindestens zum 18. Januar. Begründet wird die Entscheidung mit der Angst vor einer dritten Infektionswelle. Zudem hat Griechenland am Freitag die Einreiseregeln verschärft. Wer ins Land kommt, muss sich für sieben Tage in Quarantäne begeben statt wie bisher für drei Tage. Über die Weihnachtsfeiertage sei ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen verzeichnet worden, teilte die griechische Gesundheitsbehörde mit. Das Land mit seinen rund 11 Millionen Einwohnern weist im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern zwar eher geringe Coronazahlen auf, doch das Gesundheitssystem ist weitgehend ausgelastet.

2:22 Brasilien: Vertikale Gräber sollen den Zusammenbruch des Bestattungswesens verhindern Die brasilianische Stadt Manaus will 22'000 vertikale Gräber ausheben, um angesichts eines neuen Anstiegs der Corona-Fälle einen Zusammenbruch des Bestattungswesens zu verhindern. Die Konstruktion würde in den kommenden Tagen beginnen, sagte der Stadtpräsident David Almeida der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas einem regionalen Fernsehsender. Man müsse den vorhandenen Platz ausnutzen und darum den Tarumã-Friedhof vertikalisieren. In der ersten Welle der Corona-Pandemie wurden auf dem Friedhof Massengräber angelegt. Am Donnerstag hat die Zahl der Corona-Toten in Brasilien die Marke von 200'000 überschritten. Die Bevölkerung von Brasilien liegt bei rund 210 Millionen Menschen. Mehr als 8 Millionen Menschen haben sind infiziert. Weltweit haben sich unterdessen fast 89 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind laut den Zahlen der John-Hopkins-Universität in den USA mehr als 1,9 Millionen Personen. Am stärksten betroffen sind vor Brasilien die USA mit über 368'000 Todesfällen. Legende: Auf dem Friedhof im Parque Tarumã sollen die Särge künftig vertikal bestattet werden, um den vorhandenen Platz besser zu nutzen. Reuters/Archiv

21:31 Ab Montag ist Italien wieder in Zonen aufgeteilt Italien will ab kommender Woche das Land wieder in unterschiedliche Corona-Zonen einteilen. Damit werden in den Regionen wieder unterschiedliche Regeln für die Menschen gelten, je nachdem wie sich die Corona-Lage dort entwickelt. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnete dazu eine neue Verordnung, wie er am Abend mitteilte. Danach fallen die nördlichen Regionen Emilia Romagna, die Lombardei und Venetien sowie Sizilien und Kalabrien im Süden ab Montag in die orangefarbene Zone. In ihnen gelten dann strengere Regeln als im Rest des Landes, der dann in die gelbe Zone eingeteilt werden soll. Konkret bedeutet das für die Menschen in den orangefarbenen Zonen etwa, dass Bars und Restaurants geschlossen bleiben und nur Essen zum Mitnehmen verkaufen dürfen. Der Bewegungsradius ist auf die Kommune beschränkt. Darüber hinaus hat die Regierung des Landes mit rund 60 Millionen Einwohnern noch bis zum 15. Januar Reisen zwischen allen Regionen untersagt. Die Pandemie-Situation hat sich landesweit zuletzt verschärft, sagte einer der Experten des Gesundheitsministeriums am Freitag. Die Fallzahlen, die im Dezember noch eher rückläufig waren, seien wieder schneller gestiegen. In vielen Regionen liege der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, über eins – ein massgeblicher Wert für Einteilung der Zonen.

20:36 Mehr Geld für Härtefälle gefordert Im 2.5 Milliarden schweren Härtefallfonds sind 750 Millionen Franken für Notfälle reserviert. Mit dieser Summe soll der Bund Restaurants und andere Betriebe unterstützen, fordert der Chefökonom des Gewerkschaftsbundes. Der Bundesrat diskutiert offenbar eine solche Option. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Notgroschen freigeben Geld für Härtefälle: Gewerkschaftsbund will sofort 750 Millionen 08.01.2021 Mit Video

20:16 Wie sich das Coronavirus weiterverbreitet Die Wissenschaft kämpft an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie: Nicht nur mit Impfstoffen oder anderen Therapien. Sondern auch mit Erklärungs-Modellen. Modelle, die zeigen, wo mit vielen Übertragungen gerechnet werden muss. Wie ein Virus durch die Stadt wandert. Warum die Ansteckungen manchmal innerhalb eines Quartiers bleiben oder sich über die Quartiergrenzen hinweg ausbreiten. Genau das hat ein Basler Mikrobiologe erforscht. 02:07 Video Wie sich das Coronavirus weiterverbreitet Aus Tagesschau vom 08.01.2021. abspielen

19:03 WHO sieht Gefahr einer Benachteiligung armer Länder Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet eine Benachteiligung ärmerer Länder bei den nun startenden Impfungen gegen das Coronavirus. Unter den 42 Staaten, die sichere und wirksame Impfstoffe spritzten, sei kein einziges armes Land, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. Er appellierte an die reichen Länder, die sich viele Impfdosen gesichert hätten, sie auch über die internationale Corona-Impfinitiative Covax an die 92 angeschlossenen Länder zu verteilen. Die Nachbestellungen drohten, die Preise für die Impfstoffe hochzutreiben, kritisierte Tedros. «Ich bitte die Staaten und Hersteller dringend darum, diese bilateralen Deals auf Kosten von Covax zu stoppen.» Legende: Essensausgabe in Armenvierteln von Johannesburg in Südafrika. Keystone

18:36 London vor prekärer Lage Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat angesichts beispiellos hoher Infektionszahlen in der britischen Hauptstadt eine Grosslage (major incident) ausgerufen. Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt. «Wenn wir nicht unverzüglich handeln, könnte unser (Gesundheitsdienst) NHS überwältigt werden und mehr Menschen werden sterben», sagte Khan einer Mitteilung zufolge. Grossbritannien verzeichnete in den vergangenen Tagen sehr hohe Infektionszahlen. London ist besonders stark betroffen. Die Krankenhäuser sind bereits weitgehend ausgelastet. Verantwortlich machen die Regierung und Experten dafür auch eine neue, wohl ansteckendere Virus-Variante.

17:53 EMA: Zulassung von Covid-Impfstoff von Astrazeneca noch im Januar Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA ist zuversichtlich, dass bereits Ende Januar ein dritter Impfstoff gegen Covid-19 in der EU zugelassen wird. Nächste Woche werde der Antrag der Hersteller Astrazeneca auf eine bedingte Marktzulassung in der EU erwartet, teilte EMA-Chefin Emer Cooke am Freitag in Amsterdam mit. Ende Januar könnte dann eine positive Empfehlung der EMA erfolgen. Anschliessend muss die EU-Kommission noch zustimmen, das gilt als Formsache. Bisher sind zwei Impfstoffe in der EU zugelassen: das Präparat der Unternehmen Pfizer und Biontech sowie seit dieser Woche das Mittel des US-Unternehmens Moderna. Der Impfstoff von Astrazeneca ist bereits in Grossbritannien zugelassen. Der dritte Impfstoff könnte das Problem der Impfstoff-Knappheit in der EU erleichtern. Die EU hat von dem Präparat bereits 400 Millionen Dosen bestellt. Der im Vergleich preiswertere Impfstoff kann im Gegensatz zu dem von Biontech/Pfizer und Moderna bei normaler Kühlschranktemperatur für sechs Monate gelagert werden. Legende: Keystone

17:36 Aida verlängert wegen Corona Kreuzfahrt-Pause Wegen der Verlängerung des Lockdowns und der Verschärfung der Massnahmen gegen das Coronavirus unterbricht die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises die Kreuzfahrtsaison länger als geplant. Man hoffe, diese «nach einer deutlichen Entspannung des Infektionsgeschehens in Deutschland» ab 6. März fortsetzen zu können, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ursprünglich sollten Schiffe schon Mitte Januar wieder rund um die Kanarischen Inseln kreuzen. Das sei wegen der neuen deutschen Corona-Bestimmungen nicht möglich, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Auch andere Regionen könnten wegen der dortigen Situation derzeit nicht angefahren werden. Im März sollen dann Fahrten um die Kanaren, in Nordeuropa und im Mittelmeer den Auftakt machen. Gäste, deren Reisen nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden können, würden umgehend informiert, heisst es in der Mitteilung. Aida biete Umbuchungen an.