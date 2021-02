Der Ticker startet um 7:00 Uhr

21:23 Slowenien weicht harten Lockdown auf Slowenien, das von der Pandemie schwer betroffen ist, zuletzt aber bessere Daten aufwies, weicht seinen harten Lockdown auf. Ab kommendem Montag dürfen sich die Bürger wieder uneingeschränkt zwischen den einzelnen Gemeinden und Regionen bewegen, teilte Innenminister Ales Hojs in Ljubljana mit. Seit Oktober durfte man die eigene Gemeinde oder Region nur unter bestimmten Bedingungen verlassen, etwa aus beruflichen Gründen. Ausserdem sollen ab Montag nach vier Monaten Pause wieder alle Grundschüler in die Schule gehen können. Auch für Abiturienten gibt es wieder Präsenzunterricht. In Geschäften und Läden, die nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen, kann ab Montag gleichfalls wieder uneingeschränkt eingekauft werden.

20:51 Neuer Herd im Département Moselle Die ansteckendere Coronavirus-Variante aus Grossbritannien ist nach Schätzungen der französischen Regierung aktuell für 20 bis 25 Prozent der Corona-Infektionen in Frankreich verantwortlich. Die südafrikanische und brasilianische Variante seien landesweit hingegen nur für etwa 4 bis 5 Prozent der Infektionen verantwortlich, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend. Besonders viele Fälle gebe es im Département Moselle an der deutschen Grenze. Dort seien innerhalb der vergangenen vier Tage rund 300 Fälle identifiziert worden, die auf die brasilianische und südafrikanische Variante zurückgehen. Véran wollte die Region am Freitag aufsuchen.

20:40 Der vermehrte Griff zum Glimmstängel Gesundheit ist derzeit das oberste Gebot – wir schützen uns mit Distanz und Masken um grösseren viralen Schaden zu verhindern.

Gleichzeitig aber greifen viele unter uns jetzt häufiger zum Glimmstängel. Die aktuelle Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung zeigt, 2020 stiegen die jährlichen Zigarettenverkäufe in der Schweiz – zum ersten Mal seit 12 Jahren. Ein grosser Teil der täglich Rauchenden habe den Konsum während und nach dem Lockdown verstärkt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Sucht Schweiz. Geschlossene Grenzen und der damit verbundene Wegfall des Einkaufstourismus hätten dazu beigetragen. 02:15 Video Mehr Raucher wegen Corona-Lockdown Aus Tagesschau vom 11.02.2021. abspielen

20:11 Afrikanische Behörde mahnt zur Vorsicht mit Astra-Zeneca-Impfstoff Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den Astra-Zeneca-Impfstoff einzusetzen. Eine am vergangenen Wochenende veröffentlichte Studie zeigte, dass der Impfstoff nur minimal vor leichten und moderaten Erkrankungen nach einer Infektion mit der aus Südafrika stammenden Variante B.1.351 schützt. Über die Wirksamkeit bei schweren Verläufen wird in der Studie keine Aussage getroffen. Daraufhin stoppte Südafrika vorübergehend seine geplanten Impfungen mit dem Wirkstoff. Allerdings empfahl die WHO am Mittwoch den weiteren Einsatz des Vakzins. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff nicht gegen schwere Verläufe von Covid-19 schütze, hiess es.

19:37 Portugal verlängert den Lockdown Portugal verlängert den landesweiten Lockdown um zwei Wochen bis zum 01. März. Die Krankenhäuser seien an ihrer Belastungsgrenze, schrieb Präsident Marcelo Rebelo de Sousa im

Internet, bevor das Parlament ein entsprechenden Entwurf verabschiedete. «Daher gibt es keine Alternative, als die Zahl der Fälle zu reduzieren.» In der Region Lissabon wurden zudem Medienbericht zufolge, die ersten zwei Fälle von Corona-Infektionen durch die brasilianische Variante nachgewiesen.

19:18 Deutschland bereitet Grenzkontrollen vor Nach der Ausbreitung des mutierten Coronavirus in Tschechien und Teilen Österreichs bereitet die deutsche Regierung neue Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen vor. «Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen haben heute die Bundesregierung gebeten, Tirol und grenznahe Gebiete Tschechiens als Virusmutationgebiete einzustufen und stationäre Grenzkontrollen vorzunehmen», sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer der «Süddeutschen Zeitung». «Wir werden das wohl so entscheiden.» Seehofer verwies darauf, dass dies mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz abgestimmt sei. Die Kontrollen sollen dann wahrscheinlich ab Sonntag um Mitternacht gelten. Welche Ausnahmen gelten sollen, ist noch nicht klar. Gemäss einem Medienbericht zufolge gelten die neuen Regeln ab kommendem Sonntag. Am Nachmittag hatte sich ein Stab mit Vertretern von Innenministerium, Gesundheitsministerium und dem Auswärtigen Amt getroffen, um über die mögliche Einstufung weiterer Länder als sogenannte Virusmutationsgebiete zu beraten. Unter den bislang so eingestuften Staaten, für die ein Beförderungsverbot nach Deutschland gilt, ist bislang kein Nachbarland. Legende: Bereits jetzt ist der Verkehr zwischen Tschechien und Deutschland für Grenzgänger erschwert; sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als zwei Tage ist. Das führt zu Warteschlangen. Keystone

18:18 Weitere positive Fälle an Baselbieter Schule entdeckt An der International School Basel (ISB) sind mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden als zunächst gemeldet. Neben dem Standort Reinach BL ist auch die Schule in Aesch BL betroffen. Insgesamt seien an der ISB 41 positive Fälle registriert worden, teilte der Baselbieter Krisenstab mit. Am Mittwoch war erst von 28 Neuansteckungen die Rede gewesen. Diese betrafen jedoch nur den Standort Reinach. Bei allen Fällen in Reinach war eine mutierte Virusvariante gefunden worden. Ob es sich auch bei den zusätzlichen 13 Neuansteckungen aus Aesch um Mutanten handelt, steht laut Krisenstab noch nicht fest.

17:48 Lichtblick für Covid-Patienten Das Roche-Medikament Tocilizumab hat sich in einer breit angelegten Studie bei schwer erkrankten und hospitalisierten Covid-Patienten als wirksam erwiesen. Der Wirkstoff senke das Sterberisiko, verkürze die Genesungszeit und verringere den Bedarf an Beatmungsgeräten. «Wir wissen jetzt, dass sich der Nutzen von Tocilizumab auf alle Covid-Patienten mit niedrigem Sauerstoffgehalt und signifikanter Entzündung erstreckt», erklärte Studienleiter Peter Horby von der Universität Oxford. 2020 setzte der Schweizer Pharmakonzern mit der unter dem Markennamen Actemra verkauften Arznei 2.9 Milliarden Franken um. Fast ein Fünftel davon entfiel auf Coronavirus-Behandlungen.

17:23 44-jährig, gesund und trotzdem schon zweimal geimpft Er leitet mit seiner Firma im Auftrag des Kantons das Impfzentrum in Muttenz: Dominik Straumann, Feuerwehrkommandant und Präsident der Baselbieter SVP. Straumann ist 44, nicht schwer krank, aber trotzdem bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Das zeigen Recherchen des Regionaljournals Basel. Dies während immer noch Tausende von über 75-Jährigen im Kanton und chronisch Kranke auf ihre Impfungen warten müssen, weil es immer noch zu wenig Impfungen gibt. Er sei Ende letzten Jahres bei einer mobilen Equipe bei einer Impfaktion in einem Altersheim dabei gewesen. Dort sei am Ende eine Impfdosis übriggeblieben. Vom örtlichen Heimpersonal habe sich aber niemand impfen lassen wollen. Deshalb habe er entschieden, sich impfen zu lassen, sonst hätte man die Impfdosis fortwerfen müssen. «Ich bin überhaupt kein Impfdrängler», sagt Straumann. Beim kantonalen Krisenstab bestätigt man den Vorfall. Inzwischen gebe es ein Konzept, wie man mit solchen Restdosen umgehe. Würden solche am Ende eines Tages im Impfzentrum anfallen, so würde das Gesundheitspersonal an der Front, im Test- und im Impfzentrum geimpft. Nicht vorgesehen sei, die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder das Kader des Impfzentrums mit wenig Kontakt zu Besucherinnen und Besuchern des Zentrums zu impfen. Legende: Der Leiter des Impfzentrums Muttenz hat sich impfen lassen. Keystone

17:00 Massentests an Bündner Schulen Vor knapp einem Monat kündigte der Kanton Graubünden an, künftig an Schulen regelmässig Coronatests durchzuführen. In der kommenden Woche sei nun der Startschuss an der Stadtschule in Chur. Bei dem Pilotprojekt sollen «im grossen Stil» Erfahrungen gesammelt werden, sagt Martin Bühler, Leiter des kantonalen Führungsstabs, gegenüber Radio SRF. Während der Sportferien wolle man das Konzept allenfalls überarbeiten und plane, anschliessend an allen Bündner Schulen zu testen. Bühler betont, dass die Tests für die Schulen sowie für die Schülerinnen und Schüler freiwillig sind.

16:19 Brasilianische Coronavirus-Variante auch in Genf nachgewiesen In der Schweiz sind bisher 5311 Fälle mit den mutierten Coronavirus-Varianten entdeckt worden. Nach einer Ansteckung in Zürich, sind nun auch in Genf zwei positive Tests mit der brasilianischen Variante nachgewiesen worden. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Von den 5311 Fällen entfielen 2064 auf die britische Variante, 83 auf die südafrikanische und drei auf die brasilianische. In 3161 Fällen war keine klare Zuweisung möglich. Innert Wochenfrist stieg die Zahl der nachgewiesenen mutierten Fälle um 2047. Das entspricht einer Zunahme in diesem Zeitraum um fast 63 Prozent

16:11 Ferien 2020 in der Schweiz oder auf Balkonien Noch 2019 waren in der Schweiz nur 16 Prozent der Befragten nicht in die Ferien gefahren. Im Coronajahr 2020 verbrachten 44 Prozent die Ferien in einer Schweizer Destination nach 25 Prozent 2019. 23 Prozent fuhren ins benachbarte Ausland. 7 Prozent steuerten weiter entfernte Ziele in Europa an und lediglich 0.6 Prozent reisten auf einen anderen Kontinent. 2019 waren es noch 12 Prozent gewesen. Europaweit fuhren 40 Prozent der Befragten gar nicht in die Sommerferien nach 20 Prozent im Vorjahr. Von denen, die wegfuhren, benutzten 84 Prozent das Auto. 2019 waren es 66 Prozent gewesen. Lediglich 2 Prozent verbrachten die Ferien in einem nicht benachbarten Land oder nicht in Europa. 2019 waren noch 18 Prozent der Reisenden ihrem Fernweh gefolgt. Legende: Ferien auf Balkonien. Keystone

15:45 Über 100 Coronatests an der Kantonsschule Trogen negativ An der Kantonsschule Trogen in Appenzell Ausserrhoden wurde am vergangenen Montag bei 101 Jugendlichen ein Coronatest durchgeführt. Dies sei vom kantonsärztlichen Dienst angeordnet worden, nachdem während der Skiferien mehrere Fälle mit mutierten Covid-19-Viren festgestellt worden seien, teilt die Ausserrhoder Kantonskanzlei mit. Sämtliche Tests zeigten ein negatives Ergebnis und seit Donnerstag finde für die betroffenen Klassen wieder Präsenzunterricht statt.

15:18 Fasnachtsauftakt mit angezogener Handbremse In Luzern ist am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr das Coronavirus-bedingte Veranstaltungsverbot weitestgehend befolgt worden. Wo sonst Tausende den Fasnachtsauftakt feiern, haben sich nur etwa 100 Personen versammelt. Vereinzelte wurden gebüsst. Luzern aber ist nicht der einzige Hort der Narren, wo die Fasnacht für einmal nicht im gewohnten Rahmen stattfand. Auch in Einsiedeln und vereinzelten anderen Schwyzer Gemeinden seien Kleinstgruppen unterwegs gewesen. In Stans versammelten sich zwischen 50 und 70 Personen, wie es bei der Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage hiess. Zu Zwischenfällen kam es auch da nicht, gebüsst wurde niemand. Die Fasnächtler hätten sich nach kurzen Gesprächen mit den Polizisten wieder auf den Heimweg gemacht. Auch im Kanton Uri waren einzelne Kleinstgruppen unterwegs. Es gab keine Bussen und Ermahnungen, wie es bei der Polizei auf Anfrage hiess. Alles verlief «sehr gesittet». 01:20 Video Fasnachtsauftakt in Luzern in kleinem Rahmen Aus Tagesschau vom 11.02.2021. abspielen

14:50 Schimmelpilzbefall bei Schutzmasken Die vorsorglich aufgrund eines möglichen Schimmelpilzbefalls zurückgerufenen Schutzmasken des Bundes sind «absolut unbedenklich», wie Daniel Aeschbach, Chef der Armeeapotheke, vor den Medien sagte. Analysen zeigten mikrobiologische Befunde «unterhalb des Grenzwerts». Die Masken seien trotzdem noch nicht verwendbar, weil sie zuerst von einem Prüfinstitut in Deutschland neu zertifiziert werden müssten, sagte Aeschbach. Der Bund hatte am 9. Juli 2020 vorsorglich drei Typen von Schutzmasken zurückgerufen, welche die Armeeapotheke im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an alle Kantone zur Weiterverteilung an das Gesundheitswesen und den Bevölkerungsschutz geliefert hatte. Auslöser des Rückrufs waren Informationen des Labors des Genfer Universitätsspitals (HUG) gewesen, wonach in Proben der Schutzmasken unter anderem des Bundes eine mikrobiologische Verunreinigung mit Schimmelpilz festgestellt worden war. Der Bund bot den Kantonen und weiteren Bezügern nach dem Rückruf kostenlosen Ersatz an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Alte Bestände Schimmelmasken des Bundes: Das müssen Sie wissen 10.07.2020 Mit Audio

14:14 Trotz Corona fit für den Gastro-Lehrabschluss Praxiserfahrung sammeln ist besonders für Lernende wichtig. Doch wegen Corona wird das derzeit vielen verwehrt. So auch den Auszubildenden der Gastrobranche. Im Kanton Luzern dürfen Lernende des Abschlussjahrganges nun im Hotel Wilden Mann für ihre Prüfungen üben, auch wenn der Betrieb eigentlich geschlossen ist. 02:23 Video Luzerner Hotel wird wegen Corona zum Übungsort für Lernende Aus SRF News vom 11.02.2021. abspielen

Das BAG meldet 1356 neue Fälle und 22 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1356 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1333. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.6 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'219 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 22 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 18 Verstorbenen. Das sind 38 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 1136 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 82.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent.

13:12 Astra-Zeneca will neue Impfstoff-Version im Herbst ausrollen Der britische Pharmakonzern Astra-Zeneca will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierenden Virus-Varianten schützen soll. Im Frühjahr sollten klinische Tests mit diesen Impfungen beginnen, kündigte das Unternehmen an. In sechs bis neun Monaten könne dann voraussichtlich die Massenproduktion starten. Auch der derzeit bereits in der EU, Grossbritannien und vielen anderen Ländern eingesetzte Astra-Zeneca-Impfstoff, den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, soll prinzipiell wirksam gegen Varianten sein. Allerdings belegte eine Studie kürzlich, dass er bei der zunächst in Südafrika entdeckten Variante wohl weniger vor milden und schweren Verläufen von Covid-19 schütze. Legende: Bei anderen Corona-Varianten ist teilweise noch ungeklärt, inwieweit sie sich der Wirkung bereits verfügbarer Impfstoffe entziehen können. Keystone

12:37 Jugendliche brauchen mehr Freiräume Mehr Freiräume für Jugendliche - das fordert die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und der Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz. In einer Mitteilung heisst es, die aktuelle Situation sei beunruhigend. Studien zeigten, das sich die Corona-Pandemie besonders negativ auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen auswirke. Der Austausch mit Gleichaltrigen sowie vielfältige Lern- und Lebenserfahrungen seien in diesem Alter essenziell und kein Luxus. Es brauche Anpassungen der Pandemie-Massnahmen; Lager etwa sollten wieder möglich sein. 01:47 Video Fehlende Freundschaft und unklare Perspektive Aus SRF News vom 09.02.2021. abspielen