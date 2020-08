Am Treffen teilnehmen werden die Präsidentinnen und Präsidenten der kantonalen Konferenzen der Gesundheitsdirektoren, der Volkswirtschaftsdirektoren und der Kantonsregierungen. Anwesend sein werden auch die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin.

Sommarugas Sprecherin Géraldine Eicher bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Sonntagszeitung». Die Kantone spielten in der aktuellen Krise eine wichtige Rolle und die Koordination untereinander sei entscheidend, sagte Eicher.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat die Kantonsvertreter nächste Woche zu einem Treffen nach Bern eingeladen. Dabei geht es ihr um die Verbesserung der Koordination in der Coronakrise – zum Beispiel wenn es um «eine gute Lösung für Grossveranstaltungen» geht.

7:54

WHO meldet neuen Rekord an registrierten Neuinfektionen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat innerhalb von 24 Stunden weltweit so viele neue Corona-Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die Zahl lag bei fast 300'000, wie die WHO mitteilte.

Insgesamt sind damit seit Bekanntwerden des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 21 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten erheblich. In manchen Ländern werden viele, in anderen nur wenige Menschen auf das Virus getestet.