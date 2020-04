Der Ticker startet um 2:00 Uhr

14:58 Definitiv keine Maturprüfungen in Bern Im Kanton Bern gibt es dieses Jahr keine Maturprüfungen an den Gymnasien, das Gleiche gilt für die Berufsmaturität und die Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen. «Bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden die Schülerinnen und Schüler fast drei Monate im Homeoffice verbracht haben», schreibt die kantonale Bildungsdirektion als Begründung. «Faire Prüfungen sind unter diesen Umständen nicht möglich.» 04:37 Video Die «Corona-Matur» – prüfungsfrei oder nicht? Aus 10vor10 vom 22.04.2020. abspielen

14:54 Im Wallis wird der Schulunterricht stufenweise normalisiert Die Kinder der ersten acht Schuljahre gehen ab dem 11. Mai im Wallis während einer Woche in Halbklassen zur Schule. Eine Woche später treffen sich dann wieder die ganzen Klassen zu den üblichen Unterrichtszeiten. In den Orientierungsschulen – die mehr zentralisiert sind und darum längere Anfahrtswege mit sich bringen – werden die Kinder während mindestens vier Wochen in aufgeteilten Klassen unterrichtet, wie der Walliser Staatsrat schreibt. «Heu-Ferien» verschieben den Start In manchen Tourismusregionen im Wallis sind zwischen dem 11. und dem 25. Mai Ferien – dort beginnt der Präsenzunterricht nach den Ferien direkt in den ganzen Klassen. Keine Maturprüfungen Der Kanton Wallis wird weder mündliche noch schriftliche Abschlussprüfungen durchführen, weder für die Maturität noch für die Berufsmaturität oder die Fachmittelschul-Diplome. Das schmälere keineswegs den Wert der Ausbildungen: «Den Schülerinnen und Schülern werden diese Prüfungen zwar vorenthalten, dafür haben sie aber Erfahrungen im selbstständigen Lernen gesammelt, die für ihr künftiges Studium sehr wertvoll sein werden.»

14:48 Ende der Medienkonferenz zum öffentlichen Verkehr Die Verantwortlichen von SBB und Postauto verabschieden sich. Die wichtigsten Punkte aus der Medienkonferenz: Ab dem 11. Mai wird der öffentliche Verkehr in Etappen wieder hochgefahren.

Ab dem 1. Mai können sich Kunden über den Online-Fahrplan informieren.

Kundinnen und Kunden des ÖV wird dringend das Tragen von Hygienemasken empfohlen, falls der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

Die Transportunternehmen verstärken die Reinigung, insbesondere von Kontaktflächen.

Mitarbeitende im Kundenkontakt werden mit Hygienemasken und Desinfektionsmitteln für den Selbstschutz ausgestattet.

Es gibt wieder vermehrt Billetkontrollen. Die Mitarbeiter werden geschult, diese unter den speziellen Bedingungen durchzuführen.

14:45 Rätsel um Kawasaki-Syndrom Das sogenannte Kawasaki-Syndrom ist eine akute Gefässentzündung, die Aneurysmen hervorrufen kann. Betroffen sind vor allem Kinder. Seit einigen Wochen tritt nun bei Kindern vermehrt ein Krankheitsbild auf, das dem Kawasaki-Syndrom ähnelt – vor allem dort, wo sich das Coronavirus stark verbreitet hat. Covid-19 und das Kawasaki-Syndrom besitzen gemeinsame Merkmale, aber ob wirklich ein Zusammenhang besteht, ist noch völlig unklar. 01:19 Video Kawasaki-Syndrom und das Coronavirus Aus Tagesschau vom 30.04.2020. abspielen

14:40 Höhere Intervall-Zeiten wegen Massnahmen Die SBB plant mehr Reserve-Zeiten für das Ein- und Aussteigen zu Stosszeiten ein. Am Anfang könne es aufgrund der Massnahmen zu Verzögerungen können, sagt Konzernchef Vincent Ducrot. Er gehe jedoch davon aus, dass sich auch Passagiere schnell an die spezielle Situation gewöhnten. So solle es insgesamt zu keinen nennenswerten Verspätungen kommen.

14:35 Es bleibt bei der Entschädigung für Inhaber eines Jahresabos Die Verantwortlichen der Branche sehen keine Veranlassung, weitere Entschädigungen auszuzahlen. Das Angebot sei ab dem 11. Mai schliesslich grösstenteils wieder vorhanden.

14:33 Passagiere sind selber für Schutzmasken verantwortlich Es würden keine Hygienemasken für den öffentlichen Verkehr bereitgestellt, so Vincent Ducrot auf eine Frage eines Journalisten. Passagiere seien selber dafür verantwortlich, solche auf eine Fahrt im öffentlichen Verkehr mitzunehmen.

14:31 Lockerung für Züge nach Italien ist «absehbar» Zurzeit führen keine Züge nach Italien, so ein Journalist aus dem Tessin. Vincent Ducrot erklärt, auch hier sei eine Rückkehr in Etappen wahrscheinlich. Es hänge aber auch von den zuständigen Grenz-Behörden ab, wann die Züge wieder fahren würden. Eine Lockerung sei jedoch absehbar.

14:27 «Wir sind keine Polizisten» Chauffeure oder Kundenbegleiter sollen Passagiere bei Nicht-Einhalten des Abstands freundlich darauf hinweisen, mehr Abstand zu halten. Es sei nicht Aufgabe der Angestellten des öffentlichen Verkehrs, Polizist zu spielen, so Christian Plüss von Postauto.

14:24 Billetkontrollen werden durchgeführt SBB-Chef Vincent Ducrot präzisiert, dass ab dem 11. Mai wieder vermehrt Billetkontrollen durchgeführt würden. Das Personal sei geschult worden, den besonderen Begebenheiten Rechnung zu tragen, zum Beispiel, dass der SwissPass nicht in die Hand genommen werden muss.

14:21 Keine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr Vincent Ducrot erklärt auf eine Journalistenfrage, der Bundesrat verzichte auf eine Maskenpflicht, das gelte auch im öffentlichen Verkehr. Man orientiere sich an den Vorgaben. Masken müssten dort eingesetzt werden, wo es die Abstandsregeln gebieten würden. Eine allgemeine Pflicht mache jedoch keinen Sinn. Wenn zum Beispiel ein Postauto praktisch leer sei, mache es für einzelne Passagiere auch keinen Sinn, Masken zu tragen, sagt Ducrot weiter.

14:16 Schutz der Mitarbeitenden durch Hygienemasken Höchste Priorität habe auch der Schutz der Mitarbeitenden im öffentlichen Verkehr: Neu tragen diese beim Kundenkontakt Hygienemasken, falls der Zwei-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Mitarbeitende im Kundenkontakt werden daher mit Hygienemasken und Desinfektionsmitteln für den Selbstschutz ausgestattet. Für die Kunden gilt die Billettpflicht weiterhin, Kundenbegleiterinnen und -begleiter werden bei der Kontrolle den SwissPass und Billette bis auf Weiteres nicht in die Hand nehmen. Im Verkauf an Schaltern kommen Plexiglasscheiben zum Einsatz. Der Billetverkauf in Bussen und Postautos ist derweil nicht möglich. 00:37 Video Christian Plüss: «Für Personal mit Kundenkontakt gibt es eine Masken-Tragepflicht» Aus News-Clip vom 30.04.2020. abspielen

14:14 Information der Passagiere hat hohe Priorität Wichtiger Bestandteil des Schutzkonzepts sei eine gute Information zu Regeln und Verhaltensweisen, so Vincent Ducrot und Christian Plüss. Kundinnen und Kunden werden mit einer Sensibilisierungskampagne über die Verhaltensregeln im ÖV auf der ganzen Reisekette informiert. Vorgesehen sind Plakate, Piktogramme sowei Hinweise auf Bildschirmen und Durchsagen.

14:11 Intensive Reinigung im öffentlichen Verkehr Die Transportunternehmen verstärken zudem die Reinigung, insbesondere von Kontaktflächen. Haltestangen, Haltegriffe und Tasten werden mehrmals täglich gereinigt und wo möglich auch die Reinigung während der Reise intensiviert. Bestehen bleiben bereits getroffene Massnahmen der ÖV-Unternehmen wie die Öffnung aller Türen an Haltestellen, sofern dies technisch möglich ist, oder die Schliessung der vordersten Türe und der vordersten Sitzreihe in Bussen. Neben den Fahrzeugen werden auch Reisezentren und weitere Kontaktpunkte intensiver gereinigt. Dazu gehören die Billettautomaten, die Geldausgabeautomaten und die Schliessfächer.

14:08 Empfehlung für Hygienemasken im öffentlichen Verkehr SBB und Postauto haben in Absprache mit den Bundesämtern für Verkehr (BAV) und Gesundheit (BAG) ein Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr entwickelt. Dieses gilt ab dem 11. Mai. Kundinnen und Kunden des ÖV wird dringend das Tragen von Hygienemasken empfohlen, falls der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Auf alle Fälle sollen auch Stosszeiten wenn möglich gemieden werden, so die Verantwortlichen beider Unternehmen.

14:06 Auch Postauto am 11. Mai noch nicht im Vollbetrieb Christian Plüss, der CEO der Postauto AG, informiert zu Beginn der Medienorientierung, dass auch bei den Postautos ab dem 11. Mai noch nicht alle Linien gleich hochgefahren werden. Insbesondere touristische Linien müssten noch warten. 00:31 Video Christian Plüss: «Wir wollen uns ab 11. Mai dem ursprünglichen Fahrplan annähern» Aus News-Clip vom 30.04.2020. abspielen

14:04 Kundeninformation im Online-Fahrplan Ab dem 1. Mai können sich Kundinnen und Kunden im Online-Fahrplan informieren. Dann werden Informationen über die Linien aufgeschaltet, die in Betrieb genommen werden. 00:18 Video Vincent Ducrot: «Der Online-Fahrplan wird ab dem 1. Mai aktualisiert» Aus News-Clip vom 30.04.2020. abspielen

14:02 Etappenweises Hochfahren bei der SBB Vincent Ducrot, der neue CEO der SBB, stellt das Konzept vor, wie der Bahnbetriebt wieder hochgefahren wird. Am 11. Mai sei noch kein Normalbetrieb zu erwarten, so Ducrot. Man werde in Etappen hochfahren. So passe man sich auch dem Fahrplan des Bundes an. 00:23 Video Vincent Ducrot: «Wir fahren den Betrieb in Etappen hoch» Aus News-Clip vom 30.04.2020. abspielen

14:00 SBB plant die Rückkehr zum Normalfahrplan Mit den gestern vom Bundesrat angekündigten Lockerungen gerät auch der öffentliche Verkehr in den Fokus. Am 11. Mai setzen die Schweizer Transportunternehmen eine deutliche Erhöhung des Fahrplanangebots um. SBB und Postauto haben gemeinsam mit dem Bund ein Schutzkonzept erarbeitet.