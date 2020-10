11:01

Rekord an Neuinfektionen in Russland

In Russland melden die Behörden 15'700 Neuinfektionen – so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Auch mit den 317 weiteren Todesfällen in Zusammenhang mit dem

Coronavirus erreicht Russland einen Höchststand. In dem Land, in dem rund 145 Millionen Menschen leben, wurden fast 1,45 Millionen Ansteckungsfälle registriert.

Russland liegt damit weltweit hinter den USA, Indien und Brasilien auf Platz vier. Anders als diese Länder verzeichnet Russland mit insgesamt 24'952 vergleichsweise wenige Todesfällen.