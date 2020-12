Der Ticker startet um 3:50 Uhr

17:11 Impfung in einzelnen Kantonen angerollt Mit der Impfung einer 90-jährigen Frau im Kanton Luzern ist die Impfkampagne gegen das Coronavirus in der Schweiz angerollt. Auch in einem Zuger und einem Schwyzer Pflegeheim erhielten erste Personen die Impfung. Nicht nur Luzern, Zug und Schwyz, auch andere Kantone wie Appenzell Innerrhoden hatten angekündigt, bereits mit dem Impfen zu beginnen. Um einen guten Schutz zu erreichen, muss der auf der sogenannten Boten-RNA-Technologie beruhende Impfstoff zwei Mal im Abstand von drei Wochen gespritzt werden. 00:20 Video Anlieferung des Impfstoffs in Appenzell Aus News-Clip vom 23.12.2020. abspielen

16:59 Aargauer Regierungsrat verteidigt Massnahmen und spricht von «dramatischer Entwicklung» Die Zahlen der Infizierten seien im Aargau rasant gestiegen, hielt der Aargauer Landammann Markus Dieth fest. Innerhalb von drei bis vier Wochen hätten sich die Infektionszahlen – ohne Massnahmen – stets verdoppelt. Er spricht von einer «dramatischen Entwicklung». Die Aargauer Spitäler seien an der Belastungsgrenze angelangt. «Der Regierungsrat bedauert die negativen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Schutzmassnahmen. Er musste jedoch seine Verantwortung für den Gesamtkanton, das gesundheitliche Wohlergehen der Aargauerinnen und Aargauer wahrnehmen; dazu gehört vor allem auch die Funktionsfähigkeit des Aargauer Gesundheitssystems sicherzustellen.» Deshalb habe man am Freitag nicht auf den Bundesrat oder die Festtage warten wollen und können, hielt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati fest.

16:45 Aargauer Regierungsrat senkt Hürden für Kantonsgelder Nach der Kritik an der Schliessung der Verkaufsläden im Kanton Aargau lockert der Regierungsrat die Voraussetzung für kantonale Härtefallmassnahmen. Als Sofortmassnahme hat er per Sonderverordnung die Hürden für finanzielle Hilfe gesenkt. Neu müssen Unternehmen nicht mehr einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent ausweisen. 25 Prozent reichen neu. Zudem wird der Gesuchsprozess für Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis 200'000 Franken vereinfacht. «Zusätzlich erfolgen in Abstimmung mit dem Bund weitere Abklärungen für weitere Unterstützungsmöglichkeiten von Unternehmen und selbständig Erwerbenden», hält der Regierungsrat fest.

15:00 Ausnahmeregelung für Flüge nach Grossbritannien und Südafrika In der Schweiz gestrandete Personen aus Grossbritannien und Südafrika können ab dem 24. Dezember dank einer Ausnahmeregelung in ihre Heimat zurückreisen. Die Regelung gilt auch für Schweizer, die sich derzeit in einem der beiden Länder aufhalten. Der Bundesrat hat das Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) mit der Ausarbeitung einer Lösung im Hinblick auf die Festtage beauftragt, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) mitteilte. Seit Sonntag um Mitternacht sind die Flugverbindungen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie Südafrika wegen des mutierten Coronavirus eingestellt. Für Passagiere, die sich in Quarantäne befinden, gelten gemäss Mitteilung besondere Schutzmassnahmen. Für den Transport an die Flughäfen würden die notwendigen Schutzmassnahmen sichergestellt, um das epidemiologische Risiko bei der Anreise im Inland an den Flughafen zu minimieren.

14:25 Tessiner Regierung unterstützt Unternehmen Die Tessiner Regierung unterstützt die von der Krise am härtesten getroffenen Unternehmen mit knapp 25 Millionen Franken. Insgesamt erhalten Härtefälle im Südkanton 76 Millionen Franken – davon stammen 51 Millionen vom Bund, wie die Tessiner Regierung mitteilte. Die Abwicklung der Auszahlung koste den Kanton 3.5 Millionen Franken, heisst es im Communiqué weiter. Von den Geldern profitieren all jene Unternehmen, die verglichen mit den Vorjahren mindestens 40 Prozent an Umsatz verloren haben.

Das BAG meldet 5033 neue Fälle und 98 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5033 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4132. Das sind 4 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 12.8 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 34'463 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 98 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 76 Verstorbenen. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 2768 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 4 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 90.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent.

12:56 Detailhandel macht mehr Umsatz, aber... Die Schweizer Detailhändler werden 2020 voraussichtlich deutlich mehr Umsatz erzielen als 2019. Dieser positive Trend dürfte jedoch im Jahr 2021 an Schwung verlieren, wenn die Pandemie besser unter Kontrolle gebracht ist und die Einkäufe in den Nachbarländern wieder voll anlaufen. Von Januar bis September stiegen die Schweizer Detailhandelsumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 6.6 Prozent, wie das Barometer zum Konsumklima des Umfrageinstituts GfK zeigt. Dieses Wachstum ist vor allem auf den Food-Bereich zurückzuführen, der um 10.3 Prozent zulegte, während das Non-Food-Segment stagnierte.

11:55 Päckli-Abholung in deutschem Grenzgebiet weiterhin möglich Baden-Württemberg schränkt den Grenzverkehr ab heute Mittwoch mit der Schweiz ein, um den Einkaufstourismus zu stoppen. Pakete abholen in speziellen Paketshops ist aber weiterhin möglich. «Waren und Lebensmittel, die vor dem 22.12.2020 bestellt wurden, können noch abgeholt werden», teilt das Sozialministerium Baden-Württembergs auf Anfrage von SRF News mit. Die Paketshops reagieren erleichtert, etwa Michael Aust, Geschäftsleiter der Firma Grenzpaket mit rund 60 Abholstellen im deutschen Grenzgebiet. «Jetzt können die Leute ihre Pakete noch rechtzeitig vor Weihnachten abholen», sagt er im Interview mit SRF News. So kurzfristig vor den Festtagen träfen aber auch dieses Jahr nicht mehr viele Pakete ein.

10:35 90-jährige Luzernerin erhält erste Impfung in der Schweiz In der Luzerner Landschaft ist in einer Pflegeinstitution eine 90-jährige Frau als erste Person in der Schweiz gegen das neue Coronavirus geimpft worden. Damit eröffnet sie den Impf-Reigen, der als grösste Impfaktion des Landes in die Geschichte eingeht. Die Impfung bestätigte Gesundheitsdirektor Guido Graf anlässlich der Besichtigung eines Impfzentrums in seinem Kanton. Die ersten 107'000 Covid-19-Impfdosen des Herstellers Pfizer/Biontech waren am Dienstag auf dem Landweg in der Schweiz eingetroffen. Sie wurden anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone verteilt. Nicht nur Luzern, auch andere Kantone wie Appenzell Innerrhoden hatten angekündigt, bereits am Mittwoch mit dem Impfen zu beginnen. Um einen guten Schutz zu erreichen, muss der auf der sogenannten Boten-RNA-Technologie beruhende Impfstoff zwei Mal im Abstand von drei Wochen gespritzt werden.

10:29 Mehr Tote in der Zentralschweiz als üblich In den letzten Wochen starben in der Zentralschweiz mehr ältere Menschen als zu erwarten war. Die Übersterblichkeit bei den Über-65-Jährigen dauert seit acht Wochen an, teilte die Luzerner Statistikstelle Lustat mit. Zuletzt habe es in einer Woche 160 Todesfälle gegeben, dies bei einer zu erwartenden Bandbreite von 79 bis 132 Todesfälle. Bei den Menschen unter 65 sei gemäss Lustat die Übersterblichkeit in der Zentralschweiz nur vorübergehend festgestellt worden. Audio Die Einsamkeit in Zeiten von Corona 04:26 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 15.12.2020. abspielen. Laufzeit 04:26 Minuten.

8:44 Höchstwert der gemeldeten Corona-Todesfälle in Deutschland In Deutschland hat die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus einen neuen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 962 neue Todesfälle, wie die RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen zeigen. Legende: Todesfälle pro 1 Million Einwohner in Deutschland (gelb) im Vergleich zur Schweiz (rot). SRF

7:34 Altersheime als Hotspots In Altersheimen kommt es zu vielen Ansteckungen. Dies ist gemäss Expertinnen und Experten der Hauptgrund, weshalb sich die Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen am stärksten mit dem Virus infiziert. Ein weiterer Grund für die hohen Fallzahlen könnte die Einstellung gewisser älterer Menschen sein. «Es gibt immer wieder Personen über 80, die sagen: Ich habe mein Leben gelebt», sagt Lukas Bäumle vom Schweizerischen Seniorenrat. 04:37 Video Über 80-Jährige stecken sich am häufigsten mit Corona an Aus 10 vor 10 vom 22.12.2020. abspielen

6:27 Kantone beginnen mit den Impfungen In der Zentralschweiz beginnen die Impfungen der ersten Einwohnerinnen und Einwohner. Wie Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt, sind am Dienstag im Verlauf des Vormittags die ersten 107'000 Dosen des ersten zugelassenen Impfstoffs über die Autobahn ins Land gekommen. Den Impfauftakt macht dabei der Kanton Luzern. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf rechnet damit, dass der Kanton heute 5000 Dosen bekommt, welche für Alters- und Pflegeheime reserviert seien. Neben Luzern wollen heute weitere Zentralschweizer Kantone sowie Appenzell Innerrhoden mit dem Impfen in den Pflegezentren beginnen. Die restlichen Kantone folgen nächste oder übernächste Woche. Die Impfaktion wird kompliziert, weil alle Kantone möglichst bald möglichst viele Impfdosen erhalten wollen. Zudem muss der Impfstoff gekühlt werden. Audio Corona-Impfstart in der Zentralschweiz 01:49 min, aus HeuteMorgen vom 23.12.2020. abspielen. Laufzeit 01:49 Minuten.