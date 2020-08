Besonders stark war der Anstieg in den Lebensmittelgeschäften, inklusive Getränke und Tabakwaren. Da kletterten die Umsätze um nominal 8.8 Prozent und real 7.9 Prozent in die Höhe.

Seit Aufhebung der Lockdown-Massnahmen im Mai kommt wieder Leben in die Geschäfte. Im Juli nahmen die Detailhandelsumsätze in der Schweiz verglichen zum Vorjahr kalenderbereinigt um nominal 3.4 Prozent zu. Unter Berücksichtigung der Teuerung ergab sich real ein Anstieg um 4.1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik gemäss provisorischen Zahlen mitteilt.

Im Bundesstaat Victoria, der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist, soll am 13. September der sechswöchige Shutdown enden. Premier Andrews will die Pläne zur Lockerung der Massnahmen demnächst bekannt geben.

Daniel Andrews, Premierminister von Victoria, relativiert die Opferzahlen. Er sagt, dass nur 8 der 41 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden aufgetreten seien. Die anderen 33 hätten sich seit Ende Juli in der Altenpflege ereignet und seien erst am Sonntag nach einer Überprüfung der Meldevorschriften registriert worden.

Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Victoria meldet am Sonntag 41 Covid19-Todesfälle und 73 Neuinfektionen innert 24 Stunden. Das sind so viele Todesopfer wie noch nie innerhalb eines Tages. Dafür sinkt die Zahl der Neuinfektionen wieder.

Die Sitze befänden sich derzeit in einer Lagerhalle in Basel, sagte Ashwin Bhat, Chef des Frachtgeschäfts der Swiss, in einem Interview mit den Zeitungen der «CH Media». Die Transporte hätten sich eine Zeit lang auf bestimmte Strecken konzentriert, unter anderem nach China, um medizinische Schutzausrüstungen und Masken zu transportieren.

Auch bei den Todesfällen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stehen die USA mit gut 183'000 an erster Stelle, gefolgt von Brasilien mit über 120’000 Toten. Mexiko liegt mit knapp 64’000 Todesfällen an dritter Stelle. Weltweit starben seit Beginn der Pandemie bisher rund 845’000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus.

Die Zahl der weltweit registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von 25 Millionen überschritten. Das geht aus den jüngsten Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Mit knapp 6 Millionen verzeichneten die USA die höchste Zahl an Infektionen, es folgt Brasilien mit rund 3.9 Millionen Fällen. Auf Platz drei liegt Indien mit bisher 3.5 Millionen Infektionen.

Die brasilianischen Behörden melden am Sonntag 16'158 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag mit über 40'000. Damit steigt die Zahl der landsweit registrierten Ansteckungen auf mehr als 3.86 Millionen. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 566 auf 120'828. Die Zahlen fallen sonntags tendenziell niedriger aus, da es teilweise zu Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse kommt. Brasilien ist nach den USA am schwersten von der Pandemie betroffen.

Es könne zum Schutz vor Infektionsgefahren auch ein Versammlungsverbot ausgesprochen werden, wenn mildere Mittel nicht zur Verfügung stünden, teilte Karlsruhe am Sonntagabend mit. Im Fall des geplanten Camps gebe es keine anderen Mittel zur Gefahrenabwehr. Karlsruhe schloss sich damit der Argumentation des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg an, wonach bei einem solchen Camp die Mindestabstände zum Eindämmen der Corona-Epidemie nicht eingehalten würden.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA will bei der künftigen Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs keine Zeit verlieren. FDA-Chef Stephen Hahn sagt der «Financial Times», die Behörde sei darauf vorbereitet, bereits vor Abschluss einer Erprobung in der dritten klinischen Phase grünes Licht zu geben. Normalerweise muss ein neues Medikament drei Phasen der klinischen Erprobung am Menschen überstehen, bevor es zugelassen wird. Die dritte Phase ist dabei üblicherweise entscheidend vor einer Zulassung. Diese kann aber auf Beschluss der FDA abgekürzt werden.

60 neue Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner in zwei Wochen – das ist der Grenzwert, bei dem die Schweiz andere Länder zu Risikogebieten erklärt. Der Kanton Zürich hat diesen Grenzwert erreicht, wie der «Tagesanzeiger» berichtet. Die Zürcher Regierung befürchtet massive wirtschaftliche Folgen, wenn der Grenzwert überschritten wird. Geschäftsreisende und Touristen könnten verunsichert werden. Neben Zürich haben auch die Kantone Genf, Waadt und Freiburg den Grenzwert überschritten. In Genf sind es mit 96 Fällen deutlich mehr als in Zürich.

Viele hielten sich dort zwar an die Maskenpflicht. Im dichten Gedränge am Streckenrand war der nötige Abstand aber nicht einzuhalten. Die Tour, in Frankreich Radrennen und Volksfest zugleich, trieb die Zuschauer ungeachtet der Coronapandemie auf die Strassen - auch der Starkregen auf der ersten Etappe hielt sie nicht auf. Organisatoren und Fahrer sind gleichermassen im Zwiespalt. Niemand wünscht sich eine «Geistertour», zugleich soll aber ein erhöhtes Infektionsrisiko vermieden werden.

Die ganze Komplexität der Anti-Corona-Mission wurde den Machern der Tour de France schnell vor Augen geführt. Dem strengen Protokoll folgend trugen am Samstag alle 176 Fahrer Masken im Startbereich der ersten Etappe in Nizza, einer Hochsicherheitszone mit stark begrenzter Zuschauerzahl, nur um nach wenigen Metern und nach Ablegen des Mund-Nase-Schutzes durch ein Spalier Tausender Fans zu rollen.

Indien meldet den weltweit höchsten Anstieg der positiv getesteten Fällen an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie. Binnen 24 Stunden seien 78'761 Fälle registriert worden, teilen die Behörden mit. So viele hat bislang kein anderes Land an nur einem Tag verzeichnet. Am 16. Juli hatten die USA mit 77'299 Fällen den bis dahin höchsten Wert gemeldet. Insgesamt haben sich in Indien rund 3.5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Nicht nur in Corona-Zeiten: Fast die Hälfte der Menschen in der Schweiz wollen im Alltag mehr Abstand. Vor dem Ausbruch der Pandemie hatten sie sich zu mehr Nähe verpflichtet gefühlt als ihnen lieb gewesen war. Das hat eine Umfrage vom digitalen Markt- und Meinungsforscher Marketagent im Auftrag von Parship.ch von 1008 Personen ergeben.

Die Pandemie war in Israel auch wegen eines strikten Kurses der Regierung zunächst glimpflich verlaufen. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellte die Zahl der Fälle jedoch in die Höhe.

Von dem Streik betroffen sind Labore in Krankenhäusern, von Krankenkassen sowie in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Seit Beginn der Corona-Krise müssten viele Laborangestellte zahlreiche Überstunden leisten, berichteten israelische Medien.

Aus Protest gegen Überlastung in der Corona-Krise sind am Sonntag rund 2000 Angestellte öffentlicher Labore in Israel in den Streik getreten. Im Rahmen des Streiks werden bis auf weiteres nur noch lebenswichtige Tests ausgewertet und nur Corona-Infizierte informiert – nicht aber Menschen, deren Tests negativ ausfallen.

292 neue Infektionen in der Schweiz

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntag innerhalb eines Tages 292 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Samstag waren es 376 Fälle, am 340 Fälle, am Donnerstag 361 und am Mittwoch 383.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 42'014 laborbestätigte Fälle, wie das BAG mitteilt. Im Vergleich zum Vortag kam es zu 5 weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4538 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb unverändert bei 1725.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'010'948 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 10'064 neue Tests gemeldet. Bei 4-9 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten am Sonntag nach Angaben des BAG 1802 Personen in Isolation und 5415 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 12'191 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.