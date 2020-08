Es gebe kein Kompetenzgerangel zwischen Kantonen und Bund, sagt Bundesrat Alain Berset im Interview mit SRF. Der Bund habe die «Basismassnahmen» fixiert, für alles andere seien die Kantone zuständig. Eine Verlängerung des schweizweiten Verbots von Grossveranstaltungen, das zum Beispiel auch Fussballmatches betrifft, müsse abgewägt werden. Denn: «Weil Sportligen schweizweit aktiv sind, wäre es ein Problem, wenn dies in einem Kanton möglich wäre und in einem anderen nicht.»

Das Weisse Haus und der Kongress verhandeln über weitere Corona-Hilfen. Am 31. Juli war die Regelung über eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes während der Corona-Pandemie ausgelaufen. Analysten befürchten, dass dies die beginnende Erholung der US-Konjunktur ausbremsen könnte. Die Arbeitslosenquote ist in den USA während der Pandemie stark gestiegen: Sie liegt aktuell bei gut 11 Prozent.

Im Streit um die Arbeitslosen-Unterstützung während der Corona-Pandemie in den USA ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte zwar, die Gespräche seien produktiv gewesen, hätten aber noch nicht zu einer Lösung geführt. Ähnlich äusserte sich US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Die Genferseeregion und das Wallis werden von den belgischen Behörden in einer roten Kategorie geführt. Ebenfalls in dieser Kategorie aufgeführt sind mehrere Regionen Spaniens, Bulgariens und Rumäniens sowie einzelne Gebiete in Frankreich und Grossbritannien. Wer aus den betroffenen Regionen nach Belgien zurückreist, muss sich testen lassen und in Quarantäne begeben.

Noch immer greift das Virus in den Vereinigten Staaten rasch um sich. Zu Beginn der Epidemie war vor allem New York betroffen. Inzwischen grassiert die Seuche insbesondere in den Bundesstaaten Texas, Florida, Kalifornien sowie Arizona.

Seit Wochen wird in Israel gegen Netanjahu demonstriert. In der Coronakrise werden ihm die schnellen Lockerungen und eine mangelnde Vorbereitung auf eine zweite Welle vorgehalten. Die Arbeitslosigkeit in dem Land liegt bei mehr als 20 Prozent.

Tausende Israeli haben gegen Korruption und das Krisenmanagement von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Corona-Pandemie protestiert. Laut der Polizei nahmen an einer Demonstration nahe der offiziellen Residenz von Netanjahu in Jerusalem mehr als 7000 Menschen teil. Sie forderten den Rücktritt des Regierungschefs. Zu einer Kundgebung an der Privatresidenz Netanjahus in der Küstenstadt Caesarea erschienen nach Angaben der Polizei rund 1000 Menschen.

Die klinischen Tests eines in Russland entwickelten Impfstoffes seien mittlerweile abgeschlossen und die Zulassung sei in Vorbereitung. Einen Zeitplan nannte Muraschko nicht. Zuletzt war der 10. August als Zulassungstermin im Gespräch.

Weil auch bei der anschliessenden Kundgebung viele Demonstranten weder die Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, begann die Polizei am frühen Abend, die Versammlung aufzulösen. Die Veranstalter seien nicht in der Lage, die Hygienemassnahmen einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher.

Mit einem Demonstrationszug haben über 17'000 Menschen in Berlin gegen die staatlichen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus protestiert. Weil bereits während der Demonstration die Hygiene-Regeln nicht eingehalten wurden, stellte die Polizei Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung. Dieser erklärte den Demonstrationszug am Nachmittag für beendet.

Reisende, die aus Spanien zurückkommen, müssen nun wohl bald auch in 10-tägige Quarantäne. Der durch den Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgegebene Grenzwert steht bei 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Spanien hat diese Zahl nun überschritten. Am 24. Juli lag der Wert bei 33, am 30. Juli bei 49, am 31. Juli bei 51 und nun bei 60. Zwar kann der Wert wieder sinken, momentan sieht es aber nicht danach aus.

Sie hätte am liebsten die ganze Schweiz aufs Rütli eingeladen, sagte Sommaruga, «vor allem in dieser besonderen Zeit». Leider sei dies nicht möglich. Symbolisch sei aber die ganze Schweiz auf der Wiese oberhalb des Vierwaldstättersees versammelt.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat am 1. August auf dem Rütli der Bevölkerung für ihr bisheriges Verhalten während der Corona-Pandemie gedankt. Stellvertretend für alle ehrte sie je 27 Männer und Frauen. Jede und jeder von ihnen habe geholfen, diese Krise zu bewältigen, sagte sie, etwa im Spital, im Verkauf, in der Schule oder in der Nachbarschaft. Sie alle hätten gezeigt, dass die Schweiz «verhäbt». Sie halte stand und halte zusammen.

In der Kaserne Chur sind derzeit rund 600 Armeeangehörige. Am Montag werde der Alltag in der Kaserne wie gewohnt weiter gehen.

Legende: In der Kaserne Chur sind derzeit rund 600 Armeeangehörige. Am Montag werde der Alltag in der Kaserne wie gewohnt weiter gehen. Keystone

In der Kaserne Chur sind 11 Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden. 12 weitere Personen seien in Quarantäne, bestätigt ein Armeesprecher gegenüber verschiedenen Onlineportalen.

Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4341 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das 12 mehr. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 1041 infizierte Personen. In Quarantäne waren 2877 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus 25 Kantonen und aus Liechtenstein. 12'388 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute 180 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Freitag wurden 210 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Donnerstag 220, am Mittwoch 193 und am Dienstag waren es 132. Insgesamt gab es bisher 35'412 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) zieht am Tag danach eine gemischte Bilanz zur YB-Meisternacht. Ein schwerer Pyro-Unfall habe die Feierlichkeiten überschattet, zudem sei die Eigenverantwortung mancher Fans trotz Corona zeitweise an einem kleinen Ort gewesen, wie Nause gegenüber Keystone-SDA sagte.

Allein mehr als 200 Infektionen gebe es wieder in der Region Schlesien. Dort versuchen die Behörden einen Virus-Ausbruch unter Bergarbeitern einzudämmen. Insgesamt sind in Polen bislang 1721 Menschen an oder mit dem mit dem neuartigen Virus gestorben.

Polen meldet den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert an Coronavirus-Neuinfektionen. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 658 auf 46’346, wie das Gesundheitsministerium mitteilt.

Die Sekte wird mit mehr als 5200 Infektionen und damit 36 Prozent aller Fälle in Südkorea in Verbindung gebracht.

8:34

Auftritte und Livestreams: das 1. August-Programm der Bundesrätinnen und Bundesräte

Fünf Mitglieder der Landesregierung wenden sich an 1.-August-Feiern in Ansprachen an die Bürgerinnen und Bürger. Diese haben auf 150 Bauernhöfen die Gelegenheit, an einem der traditionellen Brunchs teilzunehmen – alles unter Beachtung der Coronaschutzmassnahmen.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat insgesamt drei Auftritte am 1. August, einen am Radio respektive Fernsehen, einen an der Feier auf dem Rütli sowie einen am Abend in Lausanne. Auf dem Rütli ehrt die Bundespräsidentin aus jedem der 26 Kantone sowie aus der «Fünften Schweiz» eine Frau und einen Mann für deren Einsatz – stellvertretend für zahllose Menschen, die sich während der Corona-Zeit für andere Menschen engagiert haben. Der 90-minütige Anlass, der öffentlich nicht zugänglich ist, kann im Internet per Livestream verfolgt werden.

Innenminister Alain Berset hält seine Ansprache am Abend in Bellinzona, Justizministerin Karin Keller-Sutter ist in Schaffhausen zu Gast. Viola Amherds Rede in Luzern wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt – nun nimmt die Verteidigungsministerin an einer Wanderung im Walliser Binntal teil.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin nimmt am Morgen in Chur auf einem Hof an einem Brunch teil. Am Abend hält er in Cavaione in der Südbündner Gemeinde Brusio eine Ansprache.

Den Auftakt der bundesrätlichen Auftritte zum Nationalfeiertag machte bereits am Freitag Aussenminister Ignazio Cassis. Er besuchte am Nachmittag das Jugendsportzentrum in Tenero TI hielt dort eine Ansprache.

Keine Angaben waren zu den Plänen von Finanzminister Ueli Maurer erhältlich. Maurer werde sich in diesem Jahr «sehr kurzfristig» entscheiden.