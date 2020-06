Der Ticker startet um 5:35 Uhr

12:15 BAG meldet 26 neue Ansteckungsfälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 26 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'243 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstagmittag mitteilte.

11:36 In Frankreich öffnen die Kinos und Ferienzentren In Frankreich dürfen Kinos, Ferienzentren, Casinos und Spielhallen ab Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen. Allerdings gelten die bestehenden Kontakt- und Hygieneregelungen weiter, wie das Büro des Premierministers verkündete. Auch Teamsport dürfe wieder betrieben werden – mit Ausnahme von Kampfsportarten. Weitere Lockerungen sollen am 11. Juli in Kraft treten, darunter die Wiederaufnahme von Flusskreuzfahrten, die Wiedereröffnung von Pferderennbahnen und Stadien. Bis mindestens September hingegen sollen Branchenmessen und internationale Kreuzfahrten verboten bleiben, Diskotheken dürfen ebenfalls nicht früher öffnen. Legende: imago images

10:26 Positive Reaktionen auf die Lockerungen aus der Wirtschaft Die Schweizer Wirtschaft reagiert mehrheitlich positiv auf die jüngsten Corona-Lockerungen. Damit würden die Eigenverantwortung der Wirtschaft gestärkt und der Umgang mit Schutzkonzepten erleichtert, schreibt der Arbeitgeberverband.

Der Gewerkschafts-Dachverband Travailsuisse mahnt, das Virus sei noch nicht weg. Angestellte müssten weiterhin geschützt werden.

9:16 Trotz mehr Corona-Toten: Einkaufsrummel in Kolumbien In Kolumbien sind binnen 24 Stunden 95 weitere Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 2045. Zugleich stürmten die Menschen in dem südamerikanischen Land am Freitag die Geschäfte, um vom «Tag ohne Mehrwertsteuer» zu profitieren. Laut Medienberichten trugen viele Einkaufswillige zwar Masken, konnten wegen des Gedränges die Abstandsregeln aber nicht einhalten. Den steuerfreien Einkaufstag hatte Präsident Ivan Duque bereits vor der Coronakrise angekündigt. Dass er trotz der Pandemie daran festhielt, brachte ihm scharfe Kritik ein, unter anderem von Claudia Lopez, Bürgermeisterin der stark vom Virus betroffenen Haupstadt Bogota. Duque bedauerte zwar die Menschenansammlungen, hielt den Tag zur Wiederbelebung des wirtschaftlichen Lebens aber dennoch für «geglückt». Legende: Shopping in Bogota imago images

8:43 Wieder mehr Coronafälle in Südkorea In Südkorea sind binnen 24 Stunden so viele neue Coronafälle gemeldet worden wie seit drei Wochen nicht mehr. Nach Behördenangaben gab es 67 neue Ansteckungen, womit die Gesamtzahl auf 12'373 stieg. 31 Fälle seien aus dem Ausland eingeschleppt worden, 36 Personen hätten sich im Land selber angesteckt. Südkorea hat seine Corona-Massnahmen Anfang Mai gelockert. Die meisten der seither registrierten neuen Fälle wurden aus dem Grossraum Seoul gemeldet.

8:35 Neue Restriktionen in Australien Im australischen Bundesstaat Victoria werden neue Corona-Schutzmassnahmen verhängt, nachdem am vierten aufeinanderfolgenden Tag neue Ansteckungsfälle in zweistelliger Höhe gemeldet wurden. «Ich bin frustriert, ich bin enttäuscht», sagte Daniel Andrews, Premier des Bundesstaates mit der Millionenmetropole Melbourne, zu den neuen Fallzahlen. Haushalte dürfen bis zum 12. Juli nur noch maximal fünf Gäste empfangen, im Freien dürfen sich höchstens zehn Personen treffen, sagte Andrews. Geplante Lockerungen für Restaurants, Pubs und Cafés werden um drei Wochen verschoben. Geschäfte, die am Montag erstmals wieder öffnen sollten, darunter Fitnessklubs und Kinos, dürfen dies tun, aber mit höchstens 20 Kunden. Legende: Daniel Andrews imago images

5:44 Trump: «Es war eine interessante Zeit» Trotz eines besorgniserregenden Anstiegs der Corona-Infektionen in einer Reihe von US-Bundesstaaten sieht Präsident Donald Trump das Land auf einem guten Weg. «Es war eine interessante Zeit, es war schrecklich, so viele Leben sind verloren gegangen, wir werden diese unglaublichen Menschen nie vergessen. Aber sie werden nicht umsonst gestorben sein», sagte Trump in einem Video, das er bei Twitter veröffentlichte. Die USA würden nun stärker werden als jemals zuvor. Trump lobte zudem die seiner Ansicht nach grossartigen jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt. Die Corona-Pandemie hat in den USA in fast der Hälfte der Bundesstaaten eine besorgniserregende Entwicklung genommen. In vielen Regionen erreichten die Zahlen der täglichen Neuinfektionen zuletzt Höchstwerte - darunter in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Texas oder Florida. Insgesamt gibt es im Land mehr als 2,2 Millionen nachgewiesene Erkrankungen und 119'000 Todesopfer - mehr als in jedem anderen Land. Die Erklärung von Trump pic.twitter.com/Kr5E8R90Ey — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

In Peking steigt Zahl der Neu-Infektionen Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Wie die staatliche Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden in der Hauptstadt 21 weitere Ansteckungen nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 27 Infizierte gemeldet. Seit der neue Ausbruch auf einem Grossmarkt der chinesischen Hauptstadt am vergangenen Donnerstag bekannt wurde, ist die Zahl der Infizierten damit auf über 299 gewachsen. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch, der vergangene Woche auf dem Xinfadi-Grossmarkt der Stadt begann, riefen die Behörden am Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe aus, womit Peking teilweise abgeriegelt wurde. Flüge aus und in die Hauptstadt wurden drastisch reduziert.

2:18 EU-Parlament: Ausländische Arbeiter besser vor Covid-19 schützen Der Schutz von temporären und ausländischen Arbeitskräften in der EU vor einer Corona-Infektion ist nicht ausreichend. Zu diesem Ergebnis kommt das Europaparlament und fordert angemessene Vorsorgemassnahmen. Dazu gehörten auch ein leichter Zugang zu Tests und entsprechende Wohnbedingungen, erklärten die Europaabgeordneten in einer Resolution am Freitag. Auch müsse die Sicherheit und Gesundheit während der Anreise sichergestellt werden. Die Mitgliedstaaten müssten sich darum kümmern, dass die Vorgaben auch umgesetzt würden, betonten die EU-Politiker. Sie sprachen sich generell gegen eine Diskriminierung von Saisonarbeitern beim Zugang zu sozialen und medizinischen Leistungen aus. Auch Arbeitnehmer aus Drittstaaten sollten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie die gleiche Behandlung wie Bürgerinnen und Bürger der EU erhalten, heisst es in der Entschliessung, Link öffnet in einem neuen Fenster. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit hatte am Donnerstag prekäre Arbeitsverhältnisse für Saisonarbeiter und sogenannte Grenzgänger angesichts der Corona-Gesundheitskrise kritisiert. Für die Arbeiter müssten Schutzausrüstung und Hygieneprodukte bereitgestellt werden, sagte Schmit im Europaparlament. Besonders wichtig sei das in Sektoren, in denen Arbeiter einem besonderen Risiko für eine Coronavirus-Infektion ausgesetzt seien. Entschliessung des Europa-Parlaments Today, the European Parliament asks for a stronger protection of



cross-border and seasonal workers



This is important, as many of them suffered from closed shops & borders and unprotected & unbearable working conditions #toennishttps://t.co/XWySiSnj3Bpic.twitter.com/t3OXpj2KLy — Damian Boeselager (@d_boeselager) June 19, 2020

1:54 US-Banken-Stresstest um Pandemie-Analyse erweitert Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ergänzt ihren derzeitigen Stresstest für Grossbanken um eine Analyse, die die Widrigkeiten der Coronakrise einbeziehen soll. Die Zentralbank will dabei nach eigenen Angaben zum einen weiter die Prüfung anwenden, die bereits vor der Coronakrise zum Einsatz kam, um die Kapitalanforderungen der Grossbanken zu bestimmen. Zum anderen werde es eine pandemie-spezifische Analyse geben, mit der ermittelt werden solle, ob Finanzinstitute Dividenden an Investoren auszahlen oder Aktienrückkäufe starten dürften, teilte Fed-Vizechef Randal Quarles am Freitag mit. Dieser zusätzliche Teil der Untersuchung umfasse drei mögliche konjunkturelle Szenarien infolge der Coronakrise. Dazu zählten eine schnell V-förmige Erholung, eine langsamere U-förmige Erholung sowie eine turbulente W-förmige Erholung. Die Fed will die Testergebnisse am 25. Juni veröffentlichen. Die Stresstests wurden 2009 eingeführt und sollen sicherstellen, dass sich eine schwere Finanzkrise wie nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers nicht wiederholt. Bei den Stresstests geht es für die Banken um viel Geld. Von ihnen hängen unter anderem die Höhe von Dividendenzahlungen, Aktienrückkaufprogramme, Zukäufe und andere Investments ab. Ankündigung zum Stress-Test der Fed The #Fed will be running some stress test scenario's of our #banking systems exposure in the weeks to come. Stay tuned, the results will have long-term impacts on our #economy! #capital#bank#federalreserve#consumerinsightshttps://t.co/uGGs1Mb3djpic.twitter.com/x11thbTWcd — TrendSource, Inc. (@TrendSource) June 19, 2020

1:35 Novartis: Studie mit Malaria-Mittel eingestellt Der Pharmakonzern Novartis stellt seine Studie mit einem Malaria-Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankten ein. Grund sei ein Mangel an Teilnehmenden, teilt Novartis mit. Im April hatte die US-Arzneimittelbehörde die Tests mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin genehmigt. Diese hätten an 440 Spitalpatienten getestet werden sollen, Novartis habe aber nur eine Handvoll teilnahmewillige Personen gefunden. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Tests mit Hydroxychloroquin diese Woche eingestellt. Zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump für das Medikament stark gemacht und erklärt, er selber nehme es, um einer Covid-19-Erkrankung vorzubeugen. 00:28 Video Donald Trump spekuliert über unbelegte Hydroxychloroqin-Wirkung (engl.) Aus News-Clip vom 18.05.2020. abspielen

Brasilien: Gesamtzahl der Infektionen erstmals über 1 Mio. Brasilien hat 54'771 neue mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet und die Marke von einer Million Infizierten durchbrochen. Das ging am Freitagabend aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervor. Knapp 49'000 Patienten starben demnach. Damit wurden nur in den USA bislang mehr Infektionen und Tote als in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas verzeichnet. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. «Brasilien testet brutal weniger als es sollte. Im besten Falle 20 Mal weniger als das, was als angemessen erachtet wird», sagte der Biowissenschaftler Daniel Lahr von der Universität São Paulo dem Portal «G1», Link öffnet in einem neuen Fenster. Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich mindestens sieben Mal so viele Menschen infiziert haben als bislang bekannt, und doppelt so viele als erfasst sind gestorben. Den vermutlich ersten Coronavirus-Fall registrierte das Land am 25. Februar - bei einem Geschäftsmann, der aus Italien zurückgekommen war. Zunächst als Virus der Reichen bekannt, die es sich leisten können, ins Ausland zu reisen, hat sich Corona inzwischen in die sozialen Brennpunkte grosser Städte wie Rio de Janeiro und São Paolo sowie in das Landesinnere und bei indigenen Völkern verbreitet. Präsident Jair Bolsonaro verharmloste das Coronavirus als «kleine Grippe» und wollte keine Massnahmen zur Eindämmung treffen. Nachdem Gouverneure und Bürgermeister Einschränkungen erlassen hatten, wurden diese vielerorts zuletzt wieder gelockert.

0:32 Coronafall bei Golf-Turnier: Amerikaner steigt aus Beim Golfturnier der US-Tour in Hilton Head/South Carolina ist Nick Watney positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 39-jährige Amerikaner ist nach Angaben der Veranstalter daher vor der zweiten Runde am Freitag ausgestiegen. Watney hatte sich aufgrund von Symptomen am Freitagmorgen einem Test unterzogen. Am Donnerstag hatte er auf seiner Auftaktrunde bei dem Event, bei dem auch Deutschlands Golfidol Bernhard Langer mit von der Partie ist, mit 74 Schlägen drei Schläge über Par gelegen. Nun hat sich der Amerikaner in Quarantäne begeben. Die Organisatoren ermitteln derweil Watneys Kontaktpersonen im Rahmen des zweiten Turniers nach dem Golf-Restart ohne Zuschauer. Turnier-Organisatoren ermitteln Kontaktpersonen In the second week of returning to golf, Nick Watney became the first player to test positive for COVID-19.https://t.co/fs4nZhZC2Q — CBS 21 News (@CBS21NEWS) June 19, 2020

«Für Hacker wäre eine zentrale Datensammlung das attraktivere Ziel» Sicherheitsexperten warnen, dass die Swiss Covid-App Schwachstellen hat – Experten des Bundes beteuern hingegen, dass die App aus Sicht des Datenschutzes sicher ist. Dies bestätigt auch SRF-Digitalredaktor Peter Buchmann. Vor allem wäre der Aufwand für Hacker zu gross um zu relevanten Daten zu kommen. Denn ein Angreifer müsste versuchen, in jedes einzelne Smartphone einzudringen. Weil alle Angaben zu den Begegnungen auf den Smartphones bleiben.

22:24 Südamerika, der neue grosse Infektionsherd Unter den vier meist betroffenen Städten bzw. ihrer Regionen sind inzwischen zwei aus Südamerika: São Paulo in Brasilien mit über 192'600 Infizierten und Santiago in Chile mit über 187'900. Mehr Fälle hatten bisher nur New York und Moskau. Brasilien hatte heute früh zum zweiten Mal hintereinander mehr als 1200 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden vermelden müssen. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Toten in Brasilien auf 47’748. Insgesamt rund 978’140 Menschen haben sich in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas nach den offiziellen Statistiken mit dem Coronavirus infiziert. Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. In der Region von Santiago de Chile wohnen 7 der 18 Millionen Einwohner des Landes. Dort ist die Mobilität im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie nur um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Epidemiologen schätzen aber, dass ein Rückgang von mindestens der Hälfte nötig wäre, um die Infektionsrate zu verlangsamen. Chile zählt über 231'300 Infizierte, 4093 Menschen starben an den Folgen des Coronavirus. Wer sich nicht an die Massnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus hält, kann mit drei Jahren Haft bestraft werden. Fünf Jahre sind es, wenn der Person bewusst ist, dass sie ansteckend ist. Legende: Keystone

21:46 Es staut sicher wieder vor dem Gotthardtunnel Und auch das ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität: Herr und Frau Schweizerin zieht es fürs Wochenende wieder in den Süden. Seit heute Mittag sammeln sich die Fahrzeuge auf der A2. Zu Spitzenzeiten betrug die Staulänge bis zu drei Kilometer. Um 21:30 Uhr war sie dann auf einen Kilometer geschrumpft. 00:15 Video Kein Vorwärstkommen vor dem Gotthardtunnel Aus News-Clip vom 19.06.2020. abspielen

21:14 Ende des Einreisestopps aus Europa in die USA weiter offen Ein Ende des Einreiseverbots aus dem Schengenraum in die USA ist weiter nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump beobachte die Situation fortwährend, bislang gebe es aber «keine Pläne», die Reisebeschränkungen aufzuheben, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, am Freitag in Washington. Sie betonte, dass das Verbot zu Beginn der Corona-Pandemie sehr wichtig dafür gewesen sein, Leben in den USA zu retten. Trump hatte den Einreisestopp Mitte März wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in mehreren europäischen Staaten verhängt. Derzeit dürfen Reisende aus dem Schengenraum, Grossbritannien und Irland bis auf Ausnahmen nicht in die USA einreisen. Legende: Auch für Ausländer aus China und Brasilien gelten strickte Einreisestopps in die USA. Reisen über die Grenze zu Kanada im Norden und Mexiko im Süden sind wegen der Pandemie teilweise eingeschränkt. Keystone

20:58 «Es ist wichtig, dass die Bevölkerung versteht, welche Massnahmen jetzt sinnvoll sind» Die Ansteckungszahlen in der Schweiz sind in der vergangenen Woche wieder leicht gestiegen. Dennoch holt der Bundesrat jetzt zur vierten Lockerungsrunde aus. Man sei nun mit 10 bis 35 Ansteckungen pro Tag an einem anderen Punkt also noch Mitte März, erklärt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Interview mit SRF. Weiterhin sei es aber wichtig, die Distanz einzuhalten oder dann eine Maske zu tragen. Zu den Warnungen des Leiters der Covid-19-Taskforce vor weiteren Lockerungen sagt die Bundespräsidentin: «Es gibt die Stimmen der Wissenschaft – und da gibt es unterschiedliche Stimmen. Für den Bundesrat ist es wichtig, dass die Bevölkerung versteht, welche Massnahmen jetzt sinnvoll sind.» Das seien die Hygiene- und Abstandsregeln. «Das Virus gibt es noch.» Gleichzeitig wolle der Bundesrat aber auch, dass sich die Bevölkerung wieder bewegen könne und die Freizeit-Angebote offen seien. «Es braucht aber weiterhin eine gewisse Vorsicht, aber das weiss die Bevölkerung.» 05:48 Video «Ist der nächste Lockerungsschritt sinnvoll, Frau Bundespräsidentin?» Aus News-Clip vom 19.06.2020. abspielen

Deutschland: Nach Ausbruch in Fleischfabrik droht regionaler Lockdown Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Fleisch-Konzerns Tönnies im Kreis Gütersloh droht der Region ein flächendeckender Lockdown. «Wir nehmen ein Infektionsgeschehen wahr, das in dieser Grössenordnung neu ist», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet heute. «Noch können wir das Infektionsgeschehen lokalisieren», sagte Laschet. Sollte sich dies ändern, könne auch «ein flächendeckender Lockdown in der Region» notwendig werden. «Der Ausbruch bei Tönnies birgt ein enormes Pandemie-Risiko», sagte der CDU-Politiker. Von den rund 7000 Beschäftigten am Standort seien bis heute Nachmittag 1106 Menschen getestet worden, insgesamt 803 Personen mit positiven Befunden. Der Corona-Ausbruch habe verschiedene Wohngebiete in mehreren Kommunen erreicht – auch im Grenzgebiet zum benachbarten Niedersachsen. Es werde nun alles getan, um den Ausbruch einzudämmen.