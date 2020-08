In Iran hat eine anonyme Quelle der britischen BBC Regierungsinformationen zugespielt, welche belegen sollen, dass die tatsächlichen Corona-Zahlen von Teheran massiv geschönt werden. Einzelheiten zu den täglichen Spital-Einweisungen im Iran – darunter Namen, Alter, Geschlecht, Symptome, Datum, Aufenthalt und Krankheiten der Patienten – all dies enthalten die anonym zugespielten Informationen. So soll die Zahl der Corona-Toten bei 42'000 liegen und nicht bei nur 14'000. Und bestätigte Infizierte soll es rund 500'000 geben und nicht nur 300'000.

In Italien könnten einer Studie zufolge sechsmal so viele Menschen dem Coronavirus ausgesetzt worden sein als bislang bekannt. Demnach sind bei 1.5 Millionen Menschen oder etwa 2.5 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus vorhanden, heisst es in einer vom Gesundheitsministerium und dem Statistikamt Istat veröffentlichten Erhebung.

Mexiko: Unterricht per TV

Schüler in Mexiko sollen im kommenden Schuljahr per Fernsehen und Radio unterrichtet werden. Eine entsprechende Vereinbarung der Regierung mit vier privaten Sendergruppen wurde am Montag in der täglichen Pressekonferenz von Staatspräsident Andres Manuel Lopez Obrador in Mexiko-Stadt unterschrieben. Für die rund 30 Millionen Schüler des Landes sei es wegen der Coronavirus-Pandemie nicht sicher, zu Beginn des neuen Schuljahres ab dem 24. August in die Klassenzimmer zurückzukehren, sagte Bildungsminister Esteban Moctezuma.

In Mexiko haben nach offiziellen Angaben nur 56.4 Prozent der Haushalte Zugang zum Internet, 44.3 Prozent verfügen über einen Computer. Trotz der Armut, in der viele Mexikaner leben, hätten aber 95 Prozent der Haushalte einen Fernseher, sagte Moctezuma. Die Schüler sollen ihm zufolge durch 4550 Sendungen im Fernsehen und 640 im Radio – auch in 20 indigenen Sprachen – Unterricht für alle Stufen erhalten.