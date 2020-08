Der Ticker startet um 5:56 Uhr

17:16 Sind die Fallzahlen des BAG vollständig? Alain Berset sagt dazu: «Von den Labors, die Coronatests durchführen, erhalten wir 100 Prozent der Daten, und zwar elektronisch.» Anders sehe es bei den klinischen Befunden der Angesteckten aus, welche die Ärzte zwingend ans BAG melden müssten. «Hier fehlen uns rund 40 Prozent der Daten, das heisst in 40 Prozent der Fälle, machen die Ärzte die geforderten Meldungen nicht.» Diese Daten seien aber wichtig, für die korrekte Einschätzung der Lage.

16:57 Gesundheitsdirektoren zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Bund Lukas Engelberger, der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sagt nach dem Treffen mit Alain Berset, dass die Kantone die Lager derzeit im Griff haben. Das Contact-Tracing funktioniere, die Kapazitäten und Schutzmittel seien vorhanden, die Spitäler seien gut vorbereitet. Auch sei die Zusammenarbeit mit dem Bund sehr gut, dass es ab und zu einen Austausch und Absprachen brauche sei normal und das funktioniere auch. Für Grossanlässe wünschen die Kantone sich eine einheitliche Umsetzung – aus epidemiologischen Gründen müsse es aber immer auch möglich sein, dass ein Kanton kurzfristig eine Bewilligung zurückzuziehen, ohne Schadenersatzpflichtig zu werden. Das unternehmerische Risiko liege bei den Veranstaltern.

16:45 Noch keine Entscheide zu Grossanlässen Die Vertreter von Bund und Kantonen haben über die Kriterien für die Bewilligung von Grossanlässen ab Anfang Oktober diskutiert. Die Kantone forderten nach Bekanntgabe des Lockerungsschrittes vom Bundesrat «griffige Rahmenbedingungen» für Anlässe ab 1000 Personen. Entscheide dazu wurden noch nicht gefällt. Das Departement des Innern (EDI) werde dem Bundesrat bis am 2. September die Bewilligungsanforderungen vorlegen, sagte Bundesrat Berset. Klar ist bereits: Spiele der nationalen Fussball- und Eishockeyligen sollen spezifisch geregelt werden. Ein Treffen mit Vertretern der Profiligen sowie Swiss Olympic habe bereits stattgefunden. Austausche mit weiteren Verbänden aus Sport und Kultur seien vorgesehen.

16:44 Bund und Kantone sehen die Situation unter Kontrolle Trotz steigender Corona-Fallzahlen sehen Bund und Kantone keinen Grund zur Besorgnis. «Die Situation ist unter Kontrolle, das Contact Tracing der Kantone funktioniert», sagen die Behörden nach dem gemeinsamen Treffen von heute. Die Lage werde aufmerksam verfolgt und könne sich kurzfristig ändern.

16:26 Medienkonferenz mit Alain Berset und Lukas Engelberger Bundesrat Alain Berset und Vertreterinnen und Vertreter der Kantone haben sich heute Nachmittag in Bern getroffen, um das weitere Vorgehen bei der Bekämpfung des Coronavirus zu besprechen. Im Anschluss an das Treffen findet eine Medienkonferenz mit Bundesrat Alain Berset und Regierungsrat Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) statt. Die Medienkonferenz ist für 16.30 Uhr angesagt, wir übertragen die Medienkonferenz in Kürze hier im Livestream.

15:40 Maskenpflicht an Uni und ETH Zürich Die Universität Zürich führt auf den 1. September eine Maskenpflicht ein. Sie gilt für alle frei zugänglichen Innenräume. Der neue Rektor Michael Schaepman informierte die Mitarbeitenden darüber heute in einer internen E-Mail. Die Maskenpflicht gelte in allen öffentlichen Innenräumen, also etwa in Korridoren, Lichthöfen, Toilettenanlagen und Gastrobereichen, schrieb Schaepman in der Info-Mail. Auch auf dem Weg von A nach B müsse ab September eine Maske getragen werden. Die Maske darf erst abgenommen werden, wenn ein Platz etwa im Büro, in einem Hörsaal oder in der Mensa eingenommen wurde. Auch die ETH Zürich führt eine Maskenpflicht ein. Sie gilt bereits ab kommendem Montag. Auch dort gilt sie in allen öffentlichen Räumen. Sobald man am Bestimmungsort angekommen sei, - ob Arbeitsplatz, Lernplatz oder Mittagstisch - könne die Maske abgenommen werden, teilte die ETH Zürich auf ihrer Website mit.

15:10 Unia gegen Entlassungen und für Lohngarantie Die Gewerkschaft Unia fordert vom Bundesrat hundert Prozent Lohnersatz und den Verzicht auf Kündigungen wegen des Coronavirus. Der Aufruf wurde heute dem Bundesrat übergeben. Unia hat mit den Verbänden des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds einen Appell lanciert, der von 20'153 Arbeitnehmenden unterzeichnet worden ist. Fast eine Million Menschen stünden in Kurzarbeit und erhielten nur 80 Prozent ihres üblichen Lohnes, teilte Unia mit. Doch eine Lohneinbusse von 20 Prozent sei für viele Arbeitnehmende nur schwer zu verkraften. Zudem seien die Hälfte der Kurzarbeitenden in Tieflohnbranchen beschäftigt. Der Bund garantiere Unternehmen in der Coronakrise 60 Milliarden Franken Staatshilfe, während viele Angestellte mit einer Lohneinbusse konfrontiert seien und die Arbeitslosenzahlen stiegen. Trotz Kurzarbeit nun Entlassungen vorzunehmen sei inakzeptabel, schreibt die Unia.

14:23 Erweiterte Maskenpflicht im Kanton Basel-Stadt Im Kanton Basel-Stadt gilt ab kommendem Montag 24. August in Verkaufslokalen und Einkaufszentren eine Maskentragpflicht. Dies hat der Regierungsrat Basel-Stadt aufgrund der steigenden Infektionszahlen beschlossen. Auch Mitarbeitende von Restaurationsbetrieben müssen neu zwingend eine Maske tragen. Eine Maskenpflicht gilt zudem auch auf dem Schulareal der Mittelschulen im nachobligatorischen Bereich (Gymnasien, FMS, Berufsfachschulen). Da in den Klassenzimmern der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, findet der Unterricht weiter ohne Masken statt. In der Deutschschweiz ist Basel-Stadt der erste Kanton, der diesen Schritt im Kampf gegen das Coronavirus unternimmt. Vor Basel-Stadt hatten die Kantone Waadt, Genf, Jura und Neuenburg eine Maskentragpflicht in Läden angeordnet.

13:14 Jugendreisebüro STA Travel ist zahlungsunfähig Die Coronakrise fordert ein weiteres Opfer in der Reisebranche: Die Reisebürokette STA Travel macht seine Filialen in der Schweiz dicht. Obwohl das Unternehmen in den letzten Monaten «einschneidende Massnahmen» umgesetzt habe, um das Geschäft durch die Krise zu führen, sei es nicht gelungen, die Zukunft des Reiseanbieters zu sichern. Gemäss einer Medienmitteilung, die der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, hat STA Travel deshalb Insolvenz angemeldet. Als Grund gab das Unternehmen die Unsicherheit der Konsumenten und weitere Restriktionen und Lockdown-Massnahmen, die «erwartungsgemäss bis 2021 andauern werden» an. Das Insolvenzverfahren betrifft gemäss der Mitteilung die Schweizer Eigentümergesellschaft des Reiseveranstalters, die STA Travel Holding AG. Das weltweite lokale Geschäft, das zum 1979 gegründeten britischen Mutterkonzern STA Travel Group gehört, könne jedoch weiterlaufen, heisst es im Communiqué. Weitere Angaben von STA Travel, zum Beispiel zu allfälligen Entlassungen, stehen derzeit noch aus.

12:34 266 bestätigte Neuinfektionen in der Schweiz und Liechtenstein Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die Schweiz und Liechtenstein 266 bestätigte Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Am Mittwoch waren es 311 gewesen, am Dienstag 197 und am Montag 128. Der Durchschnitt der bestätigten Fälle in der letzten Woche beträgt rund 226 Fälle pro Tag. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neuesten BAG-Zahlen 39'026 laborbestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz und in Liechtenstein liegt bei 1719. Hospitalisiert werden mussten seit Beginn der Pandemie 4468 Personen, 1877 befanden sich aufgrund der Kontaktrückverfolgung in Isolation, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne waren 6667 Personen, die mit Infizierten in Kontakt gewesen waren. 21'421 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 910'283. Bei 5.1 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:40 Schweizer Touristen kurbeln den Bergtourismus an Die Schweizer Bevölkerung gab in den Sommerferien in der Schweiz etwa ein Viertel mehr Geld aus als im Vorjahr. Die Debitkarten-Statistik des Schweizer Konsummonitorings zeigt, dass ländliche Gebiete stärker profitieren als Städte und Agglomerationen. Bergkantone gehören zu den Gewinnern. Am meisten profitiert hat die Gastronomie und Hotellerie. Ein Walliser Hotelier spricht sogar vom besten Sommer der letzten Jahre. 04:32 Video Bergkantone profitieren von der Coronakrise Aus 10vor10 vom 19.08.2020. abspielen

10:38 Schweizer Industrie erleidet grössten Rückgang seit 2009 Die Schweizer Industrie hat die Folgen der Coronakrise im zweiten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Produktion und Umsätze im sekundären Sektor sind zwischen April und Juni so stark gefallen wie seit 2009 nicht mehr. Mit Ausnahme der Pharmaindustrie waren alle Branchen davon betroffen. So ist die Produktion im gesamten sekundären Sektor, der sich aus Industrie und Bau zusammensetzt, im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7.7 Prozent gefallen. Der Umsatz sackte um 10.2 Prozent ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt. Dies ist der stärkste Rückgang seit dem zweiten Quartal 2009. Verschiedene Branchen wiesen ein prozentual zweistelliges Minus aus. Am stärksten waren Hersteller von EDV-Geräten und Uhren (-39.4 Prozent) betroffen. Aber auch die Textil- und Installationsindustrie erlitt Rückgänge von jeweils 30 Prozent. Das Baugewerbe produzierte im zweiten Quartal ebenfalls weniger. Hier kam die Produktion gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 Prozent zurück. Legende: Einzig die Pharmabranche blieb vom Produktions- und Umsatzrückgang verschont. Im Bild der Hauptsitz von Lonza im Wallis. Keystone

9:13 Deutschland verzeichnet Rekord an Neuinfektionen seit Ende April Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1707 neue Corona-Infektionen. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 26. April mit 1737 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an. Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Vor zwei Wochen waren es noch 578'000 Tests wöchentlich, aktuell wird wöchentlich bereits mehr als 875'000mal getestet.

6:59 Die Corona-Regeln an beliebten Ferienzielen in der Übersicht Die Infektionszahlen gehen in vielen Ländern wieder nach oben, viele Länder verschärfen ihre Massnahmen. Doch was gilt aktuell bei Reisen? Wo muss ein Formular ausgefüllt werden, wo gilt Quarantäne- und wo Maskenpflicht? Ein Überblick. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Reisen trotz Virus Corona-Regeln an beliebten Ferienzielen: Was gilt wo? 19.08.2020 Mit Video

6:28 Mexiko will russischen Impfstoff testen Die mexikanische Regierung will die dritte und entscheidende Testphase des russischen Coronavirus-Impfstoffkandidaten «Sputnik V» mit tausenden Freiwilligen unterstützen. Dies schrieb der mexikanische Aussenminister Marcelo Ebrard auf Twitter. Er habe bei Gesprächen mit dem russischen Botschafter das Interesse daran bekundet, grossangelegte Studien am Menschen durchzuführen, «um den Impfstoff so bald wie möglich in Mexiko zu haben». Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erklärte sich zudem bereit, den neuen Coronavirus-Impfstoff freiwillig als Erster zu testen, falls er sich als wirksam erweise.