Der Ticker startet um 6:41 Uhr

21:46 Passagierdaten direkt von den Airlines Weil der Bund zu lange brauche, um Daten über Rückkehrende aus Risikoländern den Kantonen zu übermitteln, besorgt sich der Kanton Zürich die Passagierdaten direkt bei den Airlines. Der Bund ist darüber wenig erfreut. Neben den Kantonen Bern und Aargau lässt sich auch der Kanton Thurgau nun von der Zürcher Kantonspolizei Passagierdaten von Personen liefern, die aus Covid-Risikoländern am Flughafen Zürich eingereist sind. Der Kanton Zürich erhebt diese Daten seit Mittwoch, um die Einhaltung der Quarantänepflicht überprüfen zu können. 02:05 Video Zürich versorgt andere Kantone mit Passagierdaten Aus Tagesschau vom 07.08.2020. abspielen

20:30 EU streicht Marokko von der Liste sicherer Staaten Die Europäische Union nimmt Marokko von der Liste sicherer Staaten, bei denen es keine Vorbehalte gegen auch nicht notwendige Reisen gibt. Damit gibt es aus EU-Sicht nur noch zehn sichere Staaten: Australien, Kanada, Georgien, Japan, Neuseeland, Ruanda, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay.

19:44 Norwegen verschiebt Entscheidung über grössere Veranstaltungen Norwegen drückt bei der Lockerung von Corona-Massnahmen auf die Bremse. Eine Entscheidung darüber, ob sich ab dem 1. September bei öffentlichen Veranstaltungen nun 500 statt bisher 200 Menschen versammeln dürften, werde zunächst verschoben, teilte die Regierung mit. Zudem werde der Alkoholausschank in Bars und Restaurants landesweit vorübergehend eingeschränkt. «Niedrige Infektionszahlen haben uns möglicherweise vergessen lassen, wie ernst es ist», sagte der norwegische Gesundheitsminister Bent Høie. Auf einen ähnlichen Entscheid wartet die Eventbranche in der Schweiz: Bis Ende August gilt ein Verbot für Grossveranstaltungen. Ob diese danach zugelassen werden oder die Entscheidung auch verschoben wird, wird sich zeigen. Bundesrat Berset hatte sich am Dienstag diesbezüglich in einem Interview mit SRF vage gehalten. Legende: Wer aus der Schweiz nach Norwegen einreist, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Keystone

18:36 Trotz Schweizer Gästeboom fehlen am Titlis die Touristen Im Feriengebiet Engelberg-Titlis kann der Boom bei den Schweizer Gästen den dramatischen Rückgang bei den ausländischen Gästen nicht ersetzen. Es fehlten rund 70 Prozent der Gäste, erklärte Norbert Patt, CEO der Titlis Bahnen, zu Keystone-SDA. Seit dem 6. Juni können die Bergbahnen wieder fahren. Für die Titlis-Bahnen war der Juni dennoch eine schwierige Zeit. Während des Lockdowns sei ein Tag schöner als der andere gewesen, dann sei das schlechte Wetter gekommen, sagte Patt. Auch der Umsatz im Juli kann das nicht wieder wettmachen. Legende: Die Schlange sieht nicht nach Flaute aus, und dennoch: Mit den Schweizer Gästen habe man im gut besuchten Juli nur ein Drittel des sonstigen Gesamtvolumens erreicht. Keystone

17:14 Slowenien setzt Schweiz auf die gelbe Liste Slowenien hat die Schweiz auf die gelbe Liste gesetzt. Dies bedeutet eine obligatorische Quarantäne von 14 Tagen für alle von der Schweiz ins Land einreisenden Personen. Davon ausgenommen sind slowenische Bürgerinnen und Bürger sowie Personen mit permanenten Aufenthaltsbewilligungen. Slowenien treffe diese Entscheidung auf der Grundlage von Expertenanalysen der Situation in der Schweiz, teilt die slowenische Botschaft in der Schweiz in einem Tweet mit. Auch Norwegen hat schon beschlossen, die Schweiz auf die Rote Liste zu setzen. Dies bedeutet eine obligatorische zehntägige Quarantäne für alle Reisenden, die aus der Schweiz in das skandinavische Land einreisen.

16:58 Erste Schulen schliessen wieder – über 1000 gemeldete Corona-Fälle in Deutschland In Deutschland steigen die Corona-Zahlen weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete den zweiten Tag in Folge über 1000 Neuinfektionen. Insgesamt gab es damit in Deutschland 214'000 Infektionen. In Mecklenburg-Vorpommern mussten kurz nach Ferien-Ende schon erste Schulen wegen Corona-Fällen wieder schliessen. Wie in der Schweiz wird auch in Deutschland das Virus zunehmend bei Ferienrückkehrern entdeckt. Ab Samstag greift für Rückkehrer aus Risikogebieten die Testpflicht, um neue Fälle schneller isolieren zu können.

15:28 Schweizer Fussballliga lehnt Darlehensverträge ab Zur finanziellen Unterstützung in Coronazeiten hat der Bundesrat den nationalen Sportverbänden des Fussballs und Eishockey Darlehen zugesichert. Die vom Bundesamt für Sport (BASPO) ausgearbeiteten Verträge lehnt die Swiss Football League (SFL) nun ab. So wollen die SFL-Klubs «fairere» Bedingungen für die Darlehen und kämpfen für Vertragsanpassungen. Insbesondere die Haftung der SFL für das gesamte Darlehen und die Höhe der geforderten Sicherheiten ist der Liga ein Dorn im Auge. Sie fordert den Bundesrat nun auf, die Sportförderungsverordnung anzupassen. Die Klubs seien infolge der hohen Einnahmeausfälle in einer sehr angespannten finanziellen Lage, insbesondere, wenn auch im September mit reduzierter Zuschauerkapazität gerechnet werden müsse, schreibt die SFL in einer Mitteilung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Veto gegenüber dem Baspo SFL-Klubs lehnen Darlehensverträge ab 07.08.2020 Mit Video

14:53 Verdacht auf Betrug bei Corona-Krediten im Kanton Zug Im Kanton Zug haben die Strafverfolgungsbehörden 20 Strafverfahren wegen mutmasslichen Betrugs eröffnet. Die Deliktsumme beträgt rund 3.8 Millionen Franken. Die Ermittlungen richteten sich gegen 22 Personen wegen Delikten wie Betrug, Urkundenfälschung oder Geldwäscherei, hiess es in der Mitteilung. Es handle sich um 19 Männer und 3 Frauen verschiedener Nationalitäten. Ein bandenmässiges Vorgehen sei in diesen Fällen nicht festgestellt worden, sagte ein Behördensprecher auf Anfrage. Es seien etwa falsche Angaben über die Umsatzhöhe der Unternehmen gemacht worden, um bei den Banken einen Covid-Kredit zu erhalten. Auch seien Gelder für Zwecke verwendet worden, die nicht den gesetzlichen Grundlagen entsprechen, aufgrund derer die Notkredite ausgerichtet worden seien. In einigen Fällen sei es gelungen, Bankkonten mit namhaften Geldbeträgen zu sperren. Oftmals seien die gewährten Kredite jedoch umgehend auf ein ausländisches Bankkonto transferiert worden. Auch bei der Kurzarbeitsentschädigung stiessen die Ermittler auf mögliche Betrügereien. In einigen Fällen sei Kurzarbeitsentschädigung für nicht mehr oder gar nie angestellte Mitarbeitende bezogen worden, hiess es in der Mitteilung. Zudem seien teilweise schon über längere Zeit keine Sozialabgaben bezahlt worden.

14:26 Maskenpflicht im Freien in Marseille In Teilen der französischen Hafenstadt Marseille gilt ab Samstag auch eine Maskenpflicht im Freien. Die Anordnung gelte bis zum 30. August, teilen die Behörden der zweitgrössten Stadt Frankreichs mit. Damit solle die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Angesichts steigender Infektionszahlen wird erwartet, dass in den kommenden Tagen auch in der Hauptstadt Paris ähnliche Massnahmen angekündigt werden. Legende: Reges Treiben: Ein Strand in Marseille Ende Juli. Keystone

13:27 Australien hält Grenzen geschlossen Australien will seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie vorläufig weiter geschlossen halten. Es werde noch «einige Monate» dauern, bis wieder Ausländer einreisen dürften, sagte Premierminister Scott Morrison. «Wir haben beschlossen, dass die internationalen Reisebeschränkungen für Ankünfte in Australien in ihrer derzeitigen Form fortgesetzt werden sollen», so Morrison. Er hoffe aber, dass die Regeln «irgendwann in der Zukunft» geändert werde könnten. Das Einreiseverbot für internationale Besucher gilt seit März, als Australien etwa 700 Fälle verzeichnete. Mittlerweile hat das Land insgesamt mehr als 20'000 Infektionen registriert, 266 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nur Australier und Menschen mit permanentem Wohnsitz dürfen seither noch ins Land. Zudem gilt auch ein Ausreiseverbot für Australier.

12:21 BAG meldet 161 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 161 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus.. Am Mittwoch waren es 181 neue Covid-19-Infizierte gewesen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neusten BAG-Zahlen 36'269 laborbestätigte Fälle. Gleichzeitig meldete das BAG im Vergleich zum Vortag acht neue Hospitalisationen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um drei auf neu 1712. Die Zahl der durchgeführten Covid-19-Tests beläuft sich bisher auf insgesamt 829'158. Bei 5 Prozent (43'343) dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:20 Fliegerschiessen auf der Axalp abgesagt Der Bund hat das traditionelle für den 13. und 14. Oktober 2020 geplante Fliegerschiessen auf der Axalp abgesagt. Wegen der engen Platzverhältnisse könnten die Corona-Schutzmassnahmen für das Publikum nicht eingehalten werden, schreibt das VBS. Die Flugvorführungen der Schweizer Luftwaffe auf der Axalp waren schon im vergangenen Jahr abgesagt worden. Grund waren entdeckte Risse an Landeklappen der F/A-18C/D Hornet. Das Schiessen mit Bordkanone sowie die Vorführung der Flugeigenschaften der F/A-18 gehören zu den Hauptattraktionen des Fliegerschiessens auf der Axalp. Legende: Zieht viele Gäste an: Das Fliegerschiessen, die traditionelle Flugschau der Schweizer Armee. Im Bild eine Aufnahme von 2018. Keystone

10:22 Masken zum Teil auch an Berner Schulen Auch im Kanton Bern startet am Montag das neue Schuljahr – mit Präsenzunterricht. Kann der Abstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden, sollen dabei auf Sekundarstufe Masken getragen werden, wie die Bildungsdirektion mitteilt. Möglich seien aber auch andere Schutzmassnahmen, etwa Trennwände. Bei der Volksschule werden keine Masken verlangt, die Hygienevorschriften müssten aber nach Möglichkeit eingehalten werden. Über die Situation in weiteren Kantonen: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantone uneins vor Schulbeginn Maskenpflicht in der Schule: die Übersicht 07.08.2020 Mit Video

9:43 Geringerer Stromverbrauch während Lockdown Wegen des partiellen Corona-Lockdown ist der Stromverbrauch in der Schweiz im März und April deutlich zurückgegangen. Die Schweiz verbrauchte fünf respektive zwölf Prozent weniger Strom als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Das teilte das Bundesamt für Energie (BFE) mit. Demnach wurden im April 2020 insgesamt gut 4300 Gigawattstunden Strom benötigt.

8:46 Bund sichert sich möglichen Corona-Impfstoff Die Schweiz hat den Vorkaufsvertrag für einen möglichen Corona-Impfstoff mit der US-Firma Moderna unterzeichnet, wie der Bund mitteilt. Die Schweiz erwirbt damit 4.5 Millionen Impfdosen eines möglichen Impfstoffs. Die Schweiz erhält die Impfdosen, sobald der Impfstoff die klinische Testphase erfolgreich durchlaufen hat und für die Schweiz zugelassen ist. Weil voraussichtlich zwei Impfdosen nötig sein werden, würden die versprochenen Impfungen für 2.25 Millionen Personen reichen. Parallel zum Vertrag mit Moderna sei die Schweiz mit weiteren Unternehmen im Gespräch, heisst es in der Mitteilung weiter. Für die Beschaffung eines Impfstoffes hat der Bundesrat insgesamt 300 Millionen Franken gesprochen. Bereits am Dienstag hat BAG-Direktor Pascal Strupler in der SRF-Sendung «Club» den Kauf angekündigt. Moderna werde wahrscheinlich das Unternehmen sein, das als erstes einen Impfstoff gegen das Coronavirus habe. 03:07 Video BAG-Direktor kündigt im SRF-«Club» Vertragsunterzeichnung an Aus News-Clip vom 04.08.2020. abspielen

7:49 Israel lockert Beschränkungen am Wochenende Nach einem leichten Abflachen der Corona-Infektionen hat Israels Regierung eine Lockerung von Einschränkungen an Wochenenden beschlossen. Nach einer Mitteilung beschloss das Kabinett, dass Geschäfte an Wochenenden wieder normal öffnen dürfen. Auch das Benutzen öffentlicher Spielplätze ist dann wieder erlaubt. Zuvor hatten bestimmte Geschäfte vom Freitagnachmittag bis zum Sonntagmorgen schliessen müssen. Ein Kabinettsausschuss hatte die Lockerungen auf den Weg gebracht. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel nach einem starken Anstieg seit Ende Mai zuletzt leicht zurückgegangen.

4:23 Mehr als eine Million Corona-Fälle in Afrika In Afrika gibt es inzwischen mehr als eine Million verzeichnete Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das ergab eine auf Behördenangaben beruhende Statistik der Nachrichtenagentur AFP. Dennoch ist Afrika weiterhin deutlich weniger von der Pandemie betroffen als andere Kontinente. Nur in Ozeanien gibt es weniger erfasste Infektionsfälle. Die am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchten Länder des afrikanischen Kontinents sind Südafrika, Ägypten und Nigeria. In Südafrika sind mehr als die Hälfte aller auf dem Kontinent verzeichneten Ansteckungsfälle aufgetreten. In dem Land gab es bis Donnerstagabend rund 538'000 Infektionen und etwa 9600 Todesopfer. In der weltweiten Statistik der Infektionsfälle liegt Südafrika an fünfter Stelle hinter den USA, Brasilien, Indien und Russland. In Ägypten wurden bis Donnerstagabend rund 95'000 Ansteckungs- und 4630 Todesfälle gezählt, in Nigeria fast 45'000 Infektionen und 927 Todesopfer. AFP über das Ergebnis seiner Afrika-Analyse #BREAKING Over a million COVID-19 cases in Africa: AFP count pic.twitter.com/YO4NYNhoF1 — AFP news agency (@AFP) August 6, 2020

4:08 Düstere Prognose für die USA Bis Dezember könnten nach einem weithin beachteten Modell in den USA insgesamt fast 300'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus sterben. Das wären rund 140'000 Tote mehr als derzeit. Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis 1. Dezember mit rund 228 000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle am Donnerstag. Das Modell des Instituts, Link öffnet in einem neuen Fenster befürchtet nun bis 1. Dezember 295'000 Tote. Vor der jüngsten starken Zunahme der Neuinfektionen in den USA hatte das Modell bis 1. November noch mit rund 230'000 Toten gerechnet. «Wir erleben in den Vereinigten Staaten eine Achterbahnfahrt», erklärte Institutsdirektor Christopher Murray. Sobald die Infektionen in einem Gebiet dramatisch ansteigen, tragen die Menschen Masken und befolgen die nötigen Vorsichtsmassnahmen, sobald sich die Situation entspanne, verflüchtige sich aber auch die Vorsicht wieder, kritisiert Murray. «Das führt natürlich zu mehr Infektionen. Und der womöglich tödliche Kreislauf beginnt wieder von vorne», sagte er. Die Studie des IHME The United State's #COVID19 death toll is expected to reach nearly 300,000 by December 1; however, consistent mask-wearing beginning today could save about 70,000 lives.



Read the press release ➡️ https://t.co/EV9alHxulupic.twitter.com/YEZ9q3J4LB — Institute for Health Metrics and Evaluation (@IHME_UW) August 6, 2020

4:03 Facebook: Home-Office-Frist bis Sommer 2021 Das weltgrösste Internet-Netzwerk Facebook gestattet seinen Mitarbeitenden, noch bis mindestens Juli 2021 wegen der Coronavirus-Pandemie von zu Hause aus zu arbeiten. Ausserdem bekommen die Beschäftigten zur besseren Ausstattung jeweils 1000 Dollar, wie eine Firmensprecherin mitteilte. Damit folgt Facebook anderen Technologie-Konzernen wie Google und Twitter, die ähnlich vorgehen. Facebook zufolge ist es unwahrscheinlich, dass viele Büros in den USA und Lateinamerika wegen der dort hohen Corona-Infektionszahlen noch dieses Jahr wieder öffnen können. Facebook: Home-Office-Frist verlängert Facebook extends its work from home policy until July 2021, as well as giving employees an additional $1,000 for home office needs (Rob Price/Business Insider) https://t.co/8xmTZOeV0y — iTech News (@iTechNews1_) August 6, 2020