Der Ticker startet um 6:34 Uhr

18:44 Italien verlängert viele Corona-Beschränkungen Italiens Regierung will viele Corona-Schutzmassnahmen wie die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen mindestens bis Ende Juli beibehalten. Das kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza in Rom an. In Italien muss man weiter eine Atemschutzmaske tragen, wenn man Bars, Restaurants, Geschäfte, Busse und Bahnen betritt. Es gelten zudem Abstandsregeln. Ausserdem bleiben Einreisen aus vielen Nicht-EU-Ländern entweder verboten, oder die Menschen müssen in eine zweiwöchige Quarantäne. Es bestehe das «Risiko, das Coronavirus aus dem Ausland zu importieren», zitierten italienische Nachrichtenagenturen Speranza im Senat, der kleineren der zwei Parlamentskammern. Deshalb blieben die Kontrollen an Flughäfen und in Häfen sowie bei Migrantenbooten streng, sagte er. Nach Medienberichten sollten die Öffnung von Diskotheken und der Start von Kongressen, die für Mitte Juli erwartet worden waren, auch mindestens bis Ende des Monats verschoben werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Folgen für Italiens Nachwuchs Wegen Corona noch länger im «Hotel Mamma» 13.07.2020 Mit Audio

18:04 Über 170 Zürcher Sportvereine haben Unterstützung beantragt Keine Wettkämpfe, Lager oder Sponsorenläufe: Den meisten Zürcher Sportvereinen gingen wegen Corona die Einnahmequellen verloren. Im März hatte die Kantonsregierung 2 Millionen Franken Soforthilfe zugesagt. Das Geld kommt aus dem Lotteriefonds. Fast 1.5 Millionen davon wurden inzwischen ausbezahlt. «Der Sport war in der Coronakrise noch wichtiger als sonst schon», sagte Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr (SP) vor den Medien. Er sei überzeugt davon, dass die Möglichkeit, Sport zu treiben in den vergangenen Wochen viele allfällige Folgeprobleme der Coronakrise vermieden habe, etwa im Bereich häuslicher Gewalt. 01:20 Video Sporthilfe im Kanton Zürich Aus Tagesschau vom 14.07.2020. abspielen

17:43 Europäer wollen stärkere Rolle der EU in der Coronakrise Mehr als zwei Drittel der EU-Bürger wollen nach einer Umfrage im Auftrag des EU-Parlaments, dass die Europäische Union bei der Bewältigung der Coronakrise eine grössere Rolle spielt. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer meint, dass die EU dafür mehr Geld brauche. Damit sollten vor allem die Folgen der Epidemie im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft abgefedert werden. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten ist nach wie vor unzufrieden mit dem Ausmass der Solidarität der EU-Mitgliedstaaten während der Coronakrise. Ausser in das Gesundheitswesen und die Stärkung der Wirtschaft soll die EU nach dem Willen der Befragten Corona-Hilfen auch in Beschäftigung und Soziales sowie die Bekämpfung des Klimawandels investieren.

16:51 Tausende in Israel irrtümlich in Quarantäne Israels Gesundheitsministerium hat eingestanden, dass Tausende Bürger nach der Wiederaufnahme der Handy-Überwachung offenbar grundlos in die Corona-Quarantäne geschickt wurden. Rund 12’000 Menschen, die angegeben hätten, unbegründet eine SMS vom Inlandsgeheimdienst Schin Bet erhalten zu haben, seien wieder aus der Heimquarantäne entlassen worden, sagte eine Vertreterin des Ministeriums vor einem Parlamentsausschuss. Im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen setzt Israels Regierung auch auf die Überwachung von Handys durch den Geheimdienst. Schin Bet hatte die umstrittene Massnahme zu Beginn der Krise angewandt, Israels höchstes Gericht verbot sie Ende April aber vorübergehend. Ende Juni wurde die Massnahme nach der Verabschiedung eines notwendigen Gesetzes neu gestartet.

16:29 Berset äussert sich verhalten optimistisch In den letzten zwei Wochen sind die registrierten Corona-Ansteckungen in der Schweiz deutlich angestiegen. Doch die Situation scheint sich stabilisiert zu haben. Die Zahlen sind sogar leicht rückläufig. Gesundheitsminister Alain Berset zeigt sich im SRF-Interview verhalten optimistisch. Doch eine Prognose will er angesichts der stark steigenden Fälle in vielen Ländern nicht wagen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gesundheitsminister zufrieden «Das Contact-Tracing funktioniert» 14.07.2020 Mit Video

16:21 Reduziertes Programm für den «14-juillet» in Frankreich Mit einer Zeremonie hat Frankreich am Nationalfeiertag Pflegekräften für ihren Einsatz im Kampf gegen Corona gedankt. Staatschef Emmanuel Macron, Regierungschef Jean Castex und Gäste – darunter Bundesrat Alain Berset – versammelten sich im Herzen von Paris. Wegen der Corona-Krise war das traditionelle Programm für den 14. Juli geändert worden. Die übliche Militärparade fiel erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Stattdessen gab es eine feierliche Zeremonie auf dem «Platz der Eintracht». Daran nahmen nur geladene Gäste teil, der Platz war hermetisch abgeriegelt. Unter den Gästen war auch der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. Er war neben Amtskollegen aus Deutschland, Luxemburg und Österreich von eingeladen worden. Dieser bedankte sich damit bei der Schweiz für die Aufnahme von 52 französischen Covid-19-Patienten in Schweizer Spitälern. Die Zeremonie endete mit einer Hommage an die Pflegekräfte. Etwa zwei Dutzend Pfleger sowie Ärzte versammelten sich auf dem Platz. Die Gäste erhoben sich, es gab Applaus, und die Nationalhymne wurde gesungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Frankreich feiert anders Schweizer Soldaten am Nationalfeiertag in Paris 14.07.2020 Mit Video

15:57 SNB-Präsident: Wirtschaftliche Erholung braucht Zeit Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie wird gemäss SNB-Direktionspräsident Thomas Jordan Zeit brauchen: Eine expansive Geld- und Fiskalpolitik sei daher weiterhin erforderlich. Gleichzeitig werde der starke Anstieg der Neuverschuldung auch Länder wie die Schweiz, die mit tiefen Staatsschulden in die Krise gekommen seien, «über Jahre hinaus» beschäftigen, mahnte er. Geld- und Fiskalpolitik hätten sich in der Schweiz gut ergänzt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, sagte Jordan in einer Rede. Die Erfahrungen hätten aber auch verdeutlicht, wie wichtig eine «klare Rollenverteilung» zwischen Geld- und Fiskalpolitik sei, betonte der SNB-Präsident. «Die Geldpolitik ist kein Allheilmittel und darf keine fiskal- und strukturpolitischen Entscheide treffen.» Die Verantwortung für diese Politikbereiche müsse auch im Fall einer Krise wie der Corona-Pandemie bei der Regierung liegen. Die Corona-Pandemie habe aber auch ein «altbekanntes Problem» verschärft, nämlich den Aufwertungsdruck auf den Franken. Längerfristig könnte zudem aufgrund der global steigenden Staatsschulden auch die Inflation wieder steigen, so Jordan.

15:24 Kommt in Frankreich bald die generelle Maskenpflicht? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht sich für eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen aus. «Ich empfehle allen Mitbürgern, die Maske so oft wie möglich zu tragen, wenn sie sich im Freien aufhalten, und noch mehr, wenn sie sich in einem geschlossenen Raum befinden», sagt Macron in einem Fernsehinterview. Das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen könnte «zum Beispiel» ab dem 1. August obligatorisch sein – man beobachte die Lage genau, so der Präsident. Macron reagiert damit auf führende Wissenschaftler, die eine Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen fordern. In Frankreich gilt bisher einzig im ÖV eine Maskenpflicht. Läden und andere Einrichtungen entscheiden selbst, ob die Menschen eine Maske tragen müssen. Ich empfehle allen unseren Mitbürgern, die Maske so oft wie möglich zu tragen.

14:43 Singapur rutscht in eine tiefe Rezession Singapurs Wirtschaft ist wegen der Coronakrise mit Rekordtempo eingebrochen. Im zweiten Quartal sei die Wirtschaftsleistung des Stadtstaates aufs Jahr hochgerechnet um 41.2 Prozent geschrumpft, teilt das Ministerium für Handel und Industrie mit. Singapurs Wirtschaft ist das zweite Quartal in Folge geschrumpft. Ökonomen sprechen von einer technischen Rezession. Wegen der konjunkturellen Erholung ist in den kommenden Quartalen aber mit besseren Wachstumsdaten zu rechnen. Legende: Reuters

13:41 Düstere Prognosen für Grossbritannien Wissenschaftler warnen in einer neuen Studie vor einer zweiten Coronavirus-Welle mit bis zu 120'000 Todesfällen im Vereinten Königreich. Demnach könnte der Höhepunkt im Januar und Februar 2021 erreicht werden. Bereits jetzt ist Großbritannien mit knapp 45'000 Coronatoten das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land Europas. Die Forscher warnen vor einem Zusammentreffen des nächsten Corona-Ausbruchs mit einer Grippewelle. Eine zweite Coronawelle dürfte schlimmer ausfallen als der erste. «Das Risiko kann verringert werden, wenn wir sofort handeln», teilen Experten mit. Das tut Grossbritannien auch: Pünktlich zum Erscheinen der Studie wurde eine Maskenpflicht angekündigt. Ab 24. Juli gilt in Supermärkten und anderen Geschäften in England eine Maskenpflicht.

12:46 BAG meldet 70 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 70 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Montag wurden 63 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Sonntag 85 und am Samstag 108. Insgesamt gab es bisher 33'016 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher starben 1688 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechnet entspricht das 19.7 Opfern. Im Durchschnitt der letzten 7 Tage wurden 88 Neuinfektionen gemeldet, das sind 7 Prozent weniger gemeldete Neuinfektionen als in den 7 Tagen davor. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4095 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das vier mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich bisher auf insgesamt 690'701. Bei 5.7 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:25 Uhrenkonzern Swatch trotz Millionenverlust optimistisch Die Coronakrise hat Swatch schwer getroffen. Der Umsatz des weltweit größten Uhrenherstellers brach im ersten Halbjahr 2020 um 43.4 Prozent auf 2.2 Milliarden Franken ein, wie Swatch mitteilt. Gleichzeitig hat der Schweizer Uhrenkonzern einen Verlust von 308 Millionen Franken verbucht. Swatch erwartet jedoch, dass sich die Situation im zweiten Halbjahr parallel zu den Lockerungen rasch verbessert. Die Nachfrage ziehe bereits wieder an, sodass im Gesamtjahr ein Betriebsgewinn erwartet werde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Im ersten Halbjahr Gewinn von Swatch massiv eingebrochen 14.07.2020 Mit Video

10:47 Asiatische Länder verschärfen Massnahmen Angesichts zunehmender Coronafälle ergreifen asiatische Staaten schärfere Massnahmen. In Japan ordnen die Behörden eine stärkere Infektionsüberwachung an: In Tokio wurden rund 800 Zuschauer einer Theateraufführung gesucht, nachdem 20 Ansteckungen auftraten. In Hongkong sind Zusammenkünfte auf vier Personen reduziert, Fitnessstudios und Vergnügungsstätten bleiben für eine Woche geschlossen. In der indischen Millionenstadt Bangalore beginnt ein für eine Woche geplanter Lockdown. Auf den Philippinen steht ein Teil der Hauptstadt Manila unter Lockdown. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, die Pandemie könne sich verschlimmern, falls die Staaten keine strikten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. «Zu viele Länder marschieren in die falsche Richtung», sagt Generaldirektor Tedros Ghebreyesus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2020 Mit Video

10:03 Uni Freiburg führt teilweise Maskenpflicht ein Die Uni Freiburg führt ab dem Herbstsemester eine Maskenpflicht ein. Grundsätzlich soll jeder zweite Sitz in den Hörsälen und Seminarräumen frei bleiben, zudem auch die vorderste Sitzreihe, um die Dozenten zu schützen. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt in Hör- und Seminarsälen Maskenpflicht. Das geht aus Richtlinien hervor, welche die Universität aufgrund eines Schutzkonzepts erlassen hat. Die schärferen Distanz- und Maskenregeln treten am 1. August in Kraft. Laut Radio Fr ist Freiburg damit die erste Schweizer Uni, an der Studenten eine Maske tragen müssen. Die Uni folgt damit den Leitlinien der Hochschulen-Rektorenkonferenz. Am Montag kommunizierte zudem Luzern als erster Kanton, dass nach den Sommerferien für Schüler von Gymnasien und Berufsfachschulen eine Maskenpflicht gelte.

9:22 Plastikvisiere bieten wenig Schutz, warnt eine Kantonsärztin In Graubünden ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sowie die Anzahl der Personen in Quarantäne wieder angestiegen. Laut Gesundheitsamt befanden sich am Sonntagabend 10 Personen in Isolation und 136 Personen in Quarantäne. Unter den Neuinfizierten sind auch Personen, die zum Schutz ein Plastikvisier – ein sogenanntes Face Shield – getragen haben. Es sei in Graubünden zu mehreren Ansteckungen gekommen, obwohl Betroffene ein solches Visier getragen hätten. Entsprechend rät Kantonsärztin Marina Jamnicki von der alleinigen Verwendung von Plastikvisieren ab, da diese ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln würden. Kann der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, werden Gesichtsmasken oder andere geeignete Massnahmen empfohlen. Legende: Keystone

8:14 Corona macht aus Pharma-Konkurrenten Partner Konkurrierende Pharmamultis gehen derzeit Hand in Hand, um an Medikamenten gegen das Coronavirus zu forschen. Vielversprechende Entwicklungen werden aus Ländern wie den USA oder Grossbritannien gemeldet, aber nicht aus der Schweiz – obwohl die Pharmaindustrie zu den tragenden Stützen der Schweizer Wirtschaft gehört. Geht es um Corona, sei die Welt jedoch ein Dorf, betont René Buholzer, Geschäftsführer des Branchenverbands Interpharma. Es brauche Kooperation, ein Alleingang sei für keine Firma möglich. Schliesslich werden Milliarden Dosen Impfstoffe und Medikamente gebraucht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Medikamente gegen Corona Pharmafirmen geben sich geeint 14.07.2020 Mit Audio

7:10 China verzeichnet Import- und Exportplus Die Öffnungsschritte anderer Volkswirtschaften nach den Corona-Beschränkungen haben Chinas Exporte im Juni überraschend in die Höhe getrieben. Daten der Zollbehörden zeigen, dass die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0.5 Prozent zugenommen haben. Im Mai hatte es noch ein Minus von 3.3 Prozent gegeben. Die Importe in die weltweit zweigrößte Volkswirtschaft stiegen ebenfalls – das erste Mal in diesem Jahr. Das Plus betrug 2.7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen Einbruch von zehn Prozent vorausgesagt, nachdem es im Mai noch ein Minus von 16.7 Prozent war.

5:46 Maskenpflicht beim Einkaufen in England In England gilt ab dem 24. Juli eine Maskenpflicht in sämtlichen Läden und Geschäften. Das berichten Nachrichtenagenturen. Wer sich nicht daran halte, soll mit einer Busse bestraft werden. Gesundheitsminister Matt Hancock will sich am Dienstag im Detail dazu äussern. Ein Regierungssprecher sagte, es gebe immer mehr Beweise dafür, dass das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen dazu beitrage, Menschen und ihre Umgebung vor dem Coronavirus zu schützen. Bisher gilt in England nur im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Legende: In Geschäften in England kommt man bald nur noch mit Maske hinein. Reuters

3:31 USA: Corona breitet sich unter Abschiebehäftligen aus Das Coronavirus breitet sich in den US-Abschiebehaftanstalten immer stärker aus. Laut Aussagen der privaten Betreiber der Flüchtlingslager sind mehr als 3300 der 22'580 Menschen in Abschiebehaft sowie 880 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Es habe Berichte von Angestellten über die Rationierung persönlicher Schutzausrüstung, unzureichende medizinische Versorgung und verzögerte Tests gegeben, erklärte die Vorsitzende des Senatsausschusses für Heimatschutz, Kathleen Rice bei einer Anhörung. Die US-Einwanderungsbehörde ICE äusserte sich nicht zu den Infektionszahlen und den Vorwürfen. Legende: Menschen in Abschiebehaft sind in den USA immer stärker vom Coronavirus betroffen. Reuters