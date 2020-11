«Ich würde nicht mehr ins Spital in die Intensivstation gehen, ich würde im Altersheim bleiben.» Das sagt der 87-jährige Senior Hansruedi Hartmann. Wenn die Kapazitätsgrenzen in den Intensivstationen erreicht würden, könnte Menschen über 85 die Intensivpflege verweigert werden. Die «Rundschau» hat Rentnerinnen und Rentner getroffen, die von der Regelung betroffen sein könnten.

9:20

Auch in Russland steigen die Corona-Fallzahlen konstant an. Für heute meldet das russische Gesundheitsministerium 20'498 Neuinfektionen. Das liegt leicht unter dem am Freitag verzeichneten Rekord von 20'582 neuen Fällen. An oder mit dem Virus starben 286 weitere Personen. Russland hat nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Infektionsfälle weltweit, aber deutlich weniger Todesfälle.