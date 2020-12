Der Ticker startet um 5:44 Uhr

15:27 Pressekonferenz beendet Die Medienkonferenz auf Fachebene mit Experten des Bundes ist beendet. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und werden im Liveticker weiterhin über das Neueste zur Coronakrise berichten.

15:26 Unfallträchtige Pisten sperren Bergkantone suchen für Personen, die beim Skifahren verunfallten, Ersatzkapazitäten im Flachland. Ein Journalist fragt, ob es dafür Kapazitäten gebe. Kantonsarzt Hauri sagt, zum Problem könnten wohl insbesondere Schwerverletzte werden, etwa Menschen mit Kopfverletzungen. Für diese könnten die Kapazitäten fehlen. «Vielleicht müsste man deshalb besonders unfallträchtige Abschnitte für Wintersportler sperren. Man weiss ja, wo die meisten schweren Verletzungen passieren.» Es könne aber nicht das Konzept sein, Verletzte prinzipiell ins Flachland zu verlegen. Die Kapazitäten müssten lokal vorhanden sein.

15:15 Sind Schnelltests vor Weihnachten sinnvoll? Schnelltests vor Weihnachten: «Ich würde nicht wegen der Möglichkeit eines Schnelltests zusätzliche Risiken auf mich nehmen», sagt Ackermann. Die wichtigste Botschaft sei: «Man schützt seine Eltern und Grosseltern, wenn man nahe Kontakte vermeidet. Schnelltests könnten helfen, zu wissen, ob man schon infiziert ist.» Er selbst werde es an Weihnachten vermeiden, engen Kontakt zu seinem Vater zu haben und ihn draussen treffen. Man dürfe sich nicht wegen eines Schnelltests sicher fühlen, sagt auch Mathys. «Ein Schnelltest kann ein zusätzlicher Hinweis sein», so Mathys, aber man dürfe nicht aufgrund eines negativen Schnelltests – der auch falsch negativ sein könnte – alle anderen Massnahmen über Bord werfen. «Ein Schnelltest ist auch nur eine Momentaufnahme. Sie könnten auch danach noch mit dem Virus in Berührung kommen.»

15:10 Wie kann man die Menschen wieder mehr abholen? Viele Leute seien verunsichert und verwirrt. Was braucht es, um die Leute wieder mehr abzuholen, will ein Journalist wissen. Taskforce-Chef Ackermann sagt, es brauche einerseits klare Signale und Botschaften. Andererseits müssen die Behörden eine Perspektive aufzeigen: «Wir müssen den Leuten, die sehr hart von der Pandemie getroffen werden, aufzeigen, dass es eine Perspektive gibt. Dass zum Beispiel bereits in wenigen Monaten – etwa dank Impfungen – eine deutliche Entspannung eintreten kann.»

15:05 Gibt es ein behördliches Informations-Chaos? Viele Menschen sind verwirrt, fast täglich kommen neue Massnahmen auf den Tisch, so ein Journalist. Was sagen sie zum Vorwurf, die Behörden hätten kommunikativ ein Chaos angerichtet? Mathys kann diese Personen verstehen. «Ich gebe ihnen insofern recht. Man weiss nicht mehr, was genau wo gilt. Selbst mir ist manchmal nicht mal mehr klar, was in den Kantonen gilt, wenn ich mal eine Grenze überschreite.» Dass dies aber gleich ein behördliches Informations-Chaos ist, bezweifle er. «Es gäbe nun mal das System der Kantone in der Schweiz», meint auch Hauri. Aber in Zukunft müsse man überlegen, inwiefern solche dezentralen Kommunikationen vielleicht tatsächlich nicht mehr sinnvoll seien.

15:03 Befürworten Taskforce, BAG und Kantonsärzte die Schliessung von Läden wie im Frühling? Ackermann sagt deutlich, für die Taskforce sei klar, es brauche jetzt strikte Massnahmen, ähnlich wie im Frühling. Auch dem BAG sei gemäss Mathys klar, dass es jetzt weitere Massnahmen brauche, um die Spitäler zu entlasten. Welche Massnahmen das genau seien, müsse aber die Politik entscheiden. Kantonsarzt Hauri sieht es genau gleich wie Mathys: Es brauche jetzt deutliche Massnahmen und auch Schliessungen – ob es ein kompletter Lockdown sein müsse, überlässt auch er der Politik.

14:57 Heikle Ladenöffnungszeiten in Skiorten Eine Hörerfrage betrifft das Sonntagsverkauf-Verbot in den Feriendörfern. Vom 25. bis 27. Dezember seien die Läden zu, weshalb es am 28. Dezember zu einem riesigen Ansturm kommen könnte. Ob es da nicht sinnvoller wäre, die Läden offen zu lassen, um einen Ansturm zu vermeiden. «Die Schliessung am Sonntag macht aus einer gesamtschweizerischen Perspektive betrachtet Sinn», sagt Mathys. Die Kantone seien gefordert, auch in diesen Gebieten die nötigen Schutzkonzepte umzusetzen. «Es wird eine Herausforderung sein. Nun muss man auch abwarten, was der Bundesrat am Freitag entscheiden wird.»

14:56 Sind die Intensivstationen wirklich am Anschlag? Andreas Stettbacher schätzt auf Wunsch eines Journalisten nochmals die freien Betten in den Spitälern ein. «Es gibt regional sehr starke Unterschiede. Die Zahlen ändern sich auch schnell, da die Spitäler immer sofort versuchen neue Kapazitäten zu schaffen.» Ziel sei es, möglichst nie auf die letzten 20 Prozent der Reserve zurückgreifen zu müssen. «Denn dann ist das Personal extrem belastet.»

14:49 Was würden Sie heute als Politiker tun, Herr Ackermann? Ein Journalist fragt, was Martin Ackermann heute tun würde, wenn er sich vorstelle, er sei ein Schweizer Politiker. Es käme darauf an, wie viel Entscheidungskompetenz er hätte, meint Ackermann. In der Schweiz würden diese Entscheidungen nicht alleine getroffen. Aber: «Wenn ich heute eine Entscheidung für das Land treffen könnte, würde ich sehr weitgehende Massnahmen so schnell wie möglich einsetzen: Schliessungen von Restaurants, Schliessungen von nicht notwendigen Geschäften, strikte Anordnung zum Homeoffice.» 00:22 Video Martin Ackermann, Präsident Task Force: «Wenn ich entscheiden könnte, würde ich Restaurants und nicht essenziellen Läden schliessen sowie die strikte Durchsetzung von Homeoffice anstreben» Aus News-Clip vom 15.12.2020. abspielen

14:45 Fordert die Taskforce die Schliessung der Schulen? Ackermann betont: «Wir fordern nie etwas, wir stellen nur unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung.» Ackermann sagt dann, es wäre aus der Sicht der Taskforce sinnvoll, die Schulen nach den Feiertagen für eine Zeit geschlossen zu halten, damit Ansteckungen aus den Feiertagen nicht in die Schulen getragen würden. 00:32 Video Martin Ackermann, Präsident Task Force: «Schulen nach den Feiertagen für eine Zeit geschlossen halten» Aus News-Clip vom 15.12.2020. abspielen

14:41 Taskforce will grossflächige Schliessungen Berset habe letzte Woche kommuniziert, er wolle einen Lockdown um jeden Preis verhindern. Die Experten heute sagten aber, dass dieser nicht zu verhindern sei, fasst ein Journalist zusammen. Empfiehlt die Taskforce einen Lockdown, will er wissen. «Unserer Meinung nach braucht es sehr starke Massnahmen und grossflächige Schliessungen», sagt Martin Ackermann. «An den Feiertagen befürchten wir ein Zunehmen der engen Kontakte sowie mehr Mobilität. Aus wissenschaftlicher Sicht zählt jeder Tag.»

14:41 Verschiedene Szenarien für die Wirtschaft Nun spricht Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik, vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Das Seco hat heute den neuen Konjunkturausblick veröffentlicht. Es gibt dabei verschiedene Szenarien. «Wenn sich im Frühling vor allem wegen einer erfolgreich verlaufender Impfung die epidemiologische Lage stabilisiert, dann wird das BIP schneller wachsen, als in unserer letzten Prognose.» Sollte die Impfung nicht erfolgreich sein, und sich die epidemiologische Lage nicht beruhigen, dauere es einiges länger, bis sich die Wirtschaft wieder auf einem Niveau bewegen werde, wie vor der Krise.

14:34 Besinnlichkeit bei kleinen Feiern «Es gibt auch eine gute Botschaft. Die Feiertage können durchaus etwas Ruhe und Besinnlichkeit bringen», sagt Kantonsarzt Hauri weiter. Diese sollten sich alle, die nicht arbeiten müssen, gönnen. Es seien für einmal keine grossen Feste angesagt, sondern kleine, bescheidene Feiern.

14:33 Übertragungen vor allem bei Freunden und Familien Hauri spricht die häufigsten Übertragungsorte an. Die Infektionen könnten vor allem auf Treffen mit Familien und Freunden zurückgeführt werden. Aber auch beim Essen, wie zum Beispiel in Pausenräumen, oder beim lauten Sprechen bestehe erhöhte Ansteckungsgefahr. 00:40 Video Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug: «Es ist kaum zu vermeiden, wir müssen physische Kontakte noch weiter einschränken» Aus News-Clip vom 15.12.2020. abspielen

14:30 Vollgas für Impfzentren «Derzeit werden mit Vollgas Impfzentren eingerichtet», sagt Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Über ein elektronisches System würden die Personen erfasst und dann zur zweiten nötigen Impfung aufgeboten. So bald als möglich sollen auch die Ärzteschaft und Apotheken beteiligt werden. Das Ziel bleibe klar: Die Impfungen sollen ab Januar 2021 oder ab Eintreffen der Impfdosen bei den Kantonen begonnen werden können.

14:28 Ackermann fordert neue Massnahmen ähnlich wie letzten Frühling Martin Ackermann, Präsident Taskforce: «Die Taskforce kam zum Schluss, dass die am letzten Freitag neu eingeführten Massnahmen nicht ausreichen. Aus wissenschaftlicher Sicht sollten so schnell es geht neue Massnahmen – ähnlich dem Lockdown im Frühling – eingeführt werden. Nicht essenzielle Läden sollten geschlossen werden.» «Wir sehen keine Anzeichen für eine Verbesserung, wir müssen jetzt handeln. Es müssen immer mehr Operationen und Behandlungen verschoben werden, es leiden also auch Menschen, die nicht an Covid19 erkrankt sind.» Auch sei der Taskforce klar, dass viele Menschen bereits restriktive Massnahmen einhalten mussten. «Aber auch in der Westschweiz ist der R-Wert schon wieder sehr nahe an 1. Die Entwicklung zeigt überall nur in eine Richtung – nach oben.» Ackermann sagt, dass nun dringend gehandelt werden müsste, um in absehbarer Zeit wieder weniger von der Pandemie bestimmt leben zu können. «Jeder Tag zählt.» 00:36 Video Martin Ackermann, Präsident Task Force: «Es braucht ähnliche Massnahmen wie beim Lockdown» Aus News-Clip vom 15.12.2020. abspielen

14:22 Eine Auslastung von 80 Prozent der Intensivbetten gelte es zu vermeiden «Eine Auslastung von 80 Prozent der Intensivbetten bedeutet eine sehr hohe Auslastung des Intensivpflege-Personals. Das gilt es unbedingt zu vermeiden.» Die aktuelle Covid-Situation führe dazu, dass in stark betroffenen Kantonen Patienten verlegt werden müssten. «Mit rechtzeitigen Verlegungen können diese auch in zertifizierte Intensivplätze verlegt werden – solange es diese Reserveplätze noch gibt», so Stettbacher. Aktuell gäbe es noch wenige Reserven, aber man müsse dafür sorgen, dass das Gesundheitswesen entlastet werden könne.

14:18 78 Prozent der Intensivbetten ausgelastet Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst KSD, erklärt die Lage in den Spitälern. Bei den Intensivbetten gäbe es schweizweit noch eine Reserve von 238 Betten. Die Bettenauslastung sei insgesamt bei den Akutbetten 75 Prozent, bei den Intensivbetten gar 78 Prozent. In den letzten 10 Tagen seien 57 Prozent Covid-Patienten auf den Intensivstationen. «Patienten auf den Intensivstationen benötigen sehr hohe Ressourcen», führt Stettbacher aus.

14:16 Mathys: «Alle sollen so gut es geht mithelfen» Mathys weiter: «Zusammenfassen stellen wir fest, dass die Zahlen auf viel zu hohem Niveau wieder zu steigen beginnen. Die Spitäler und Gesundheitsinstitutionen sind am Anschlag, sie können ihre Arbeit nicht längerfristig auf diesem Niveau halten.» «Wir müssen deshalb die Kontakte senken. Das ist auch aus Sicht eines einfach gestrickten Epidemiologen wie mir klar, das hilft. Ich weiss zwar, dass man nicht alle Kontakte einschränken kann, aber ich bitte darum, dass alle so gut, wie es geht, mithelfen, dass wir möglichst gut durch die nächsten Wochen kommen. Nur die nötigsten Kontakte – und Masken tragen.»