Der Ticker startet um 7:44 Uhr

20:03 Unterstützung der Bundesrats-Beschlüsse Ab Montag wird in einer ausserordentlichen Session über die Corona-Beschlüsse des Bundesrats debattiert. Die Parteien haben sich heute in Position gebracht – und scheinen die Entscheide der Landesregierung grundsätzlich zu unterstützen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ausserordentliche Session Unterstützung für die Corona-Politik des Bundesrats 02.05.2020 Mit Audio

19:47 Neue Antikörper-Zahlen aus New York In Teilen der Millionenmetropole New York könnte bereits mehr als jeder vierte Mensch mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Das geht aus neuen vorläufigen Zahlen einer ersten Antikörper-Studie hervor, die der Gouverneur des Bundesstaats, Andrew Cuomo, vorgestellt hat. Demnach seien im besonders heftig betroffenen und eher ärmeren Stadtteil Bronx bei zufälligen Stichproben bei 27.6 Prozent der Getesteten Antikörper festgestellt worden. Im reicheren Manhattan war dies bei 17.3 Prozent der Stichproben der Fall. Insgesamt wurden in der Stadt New York bei 19.9 Prozent der Überprüften die Antikörper gefunden, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus entstehen.

19:27 Frankreich will Ausnahmezustand verlängern In der Corona-Krise will Frankreich den Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich um zwei Monate bis zum 24. Juli verlängern. Die Mitte-Regierung verständigte sich in Paris auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der kommende Woche im Parlament debattiert werden soll. Das sagte Gesundheitsminister Olivier Véran nach einer Kabinettssitzung. Véran kündigte zudem eine zweiwöchige Quarantäne für nach Frankreich kommende Menschen an, die keine Covid-19-Symptome haben.

19:00 China und die Coronakrise: Der Haussegen hängt vielerorts schief «Die Epidemie ist wie ein Spiegel, der einem zeigt, wer jemand wirklich ist. Ich will die Scheidung», schreibt eine Weibo-Nutzerin. Wann es endlich vorbei sei, fragt eine andere Nutzerin. «Er ist den ganzen Tag zu Hause. Ich halte das nicht mehr aus.» Auf der chinesischen Mikroblog-Plattform Weibo liessen die Chinesinnen und Chinesen während des Lockdowns ihrem Frust freien Lauf. Für den Schanghaier Scheidungsanwalt Qin Tao ist das keine Überraschung. In den Monaten Februar und März seien 70 Prozent der Anfragen, die er erhalten habe, auf die Viruskrise zurückgegangen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Kater in China Nach dem Lockdown die Trennung 02.05.2020 Mit Audio

18:26 Bundespräsidentin Sommaruga zu Besuch im Tessin Sie habe auf ihrem Tessin-Besuch unter anderem das neue Paketzentrum der Post in Cadenazzo besucht. «Am Beispiel der Post haben wir in dieser Krise gesehen, wie wichtig solche Infrastrukturen sind», sagte die Bundespräsidentin. Neben der Post habe sie sich auch dem Tourismus im Südkanton gewidmet. Dieser Sektor, der wichtig sei für die ganze Schweiz, gehe durch eine besonders schwierige Zeit. Am 24. Mai fände eine Sitzung der Tourismusverantwortlichen statt, um die Zukunft zu planen, denn diesen Sommer brauche es eine Koordination im Bereich des Tourismus. Unter anderem werde der Bundesrat Schweiz Tourismus mehr Geld für Werbung zur Verfügung stellen, verriet Sommaruga. 01:02 Video Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Tessin Aus News-Clip vom 02.05.2020. abspielen

18:02 Privatleute kaufen immer mehr Hühner – wegen der Pandemie Ein unerwarteter Nebeneffekt der Corona-Krise. Seit der Corona-Pandemie habe er deutlich mehr Kunden, sagt Markus Wüthrich, Geschäftsführer einer Junghennen-Zucht im Kanton Freiburg. Immer mehr Privatleute würden sich eigene Hühner zu tun – was den Unternehmer an seine Kapazitätsgrenzen bringe. Audio Wegen Corona? Mehr Privatleute wollen eigene Hühner halten 04:59 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 02.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:59 Minuten.

17:53 Sachsen-Anhalt lockert als erstes Bundesland Kontaktbeschränkungen Von Montag an dürfen fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung beschloss. Bisher war nur die Begleitung durch einen Menschen oder durch mehr Angehörige des eigenen Haushalts erlaubt. Zudem muss es in Sachsen-Anhalt künftig keinen triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen. Von Montag an dürfen ausserdem alle Einzelhandelsgeschäfte unabhängig von der Grösse ihrer Verkaufsfläche wieder öffnen, sie müssen aber Auflagen einhalten. Das Bundesland ist bisher wenig durch Coronavirus-Fälle betroffen. Legende: SRF

17:23 Französische Regierung rechtfertigt Auswahl von Medienberichten Die französische Regierung hat einen neuen Online-Auftritt gerechtfertigt, auf dem sie ausgewählte Medienberichte über die Corona-Krise zur Lektüre empfiehlt. Es kursierten falsche und gefährliche Informationen, die Regierungswebsite mit den Artikeln erleichtere Bürgern hingegen den Zugang zu geprüften Informationen, machte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Samstag nach einer Kabinettssitzung in Paris deutlich. Das Projekt «Désinfox Coronavirus» gilt als umstritten. Redaktionen und Journalisten schätzten es nicht, dass die Regierung Informationen mit einer Art Qualitätslabel versehe, schrieb die Tageszeitung «Le Figaro». Ndiaye sagte, das Medien-Angebot der Regierung ende, wenn die Gesundheitskrise vorbei sei. Es gebe Kriterien für die Auswahl der Berichte – so müssten die Medien seit mindestens zwei Jahren eine eigene Rubrik für das sogenannte Fact-Checking haben. Ausserdem müssten die Berichte frei zugänglich sein.

17:03 «Ich bin nie nötig gewesen, es hatte immer genügend Pflegepersonal» Die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg ist kontrovers. Wird hier eine bestens funktionierende Armee unter Beweis gestellt oder ist es lediglich teure Propaganda? Auch bei Soldaten an der Front gibt es Unmut: Sie hätten kaum etwas zu tun in den Spitälern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: In Überzahl und unterfordert Ist der Corona-Armeeeinsatz nur teure Werbung? 02.05.2020 Mit Audio

16:45 Finanzkommissionen fordern bei Luftfahrt-Hilfe Umweltauflagen Die Finanzkommissionen von National- und Ständerat sind mit den Luftfahrt-Krediten einverstanden. Sie wollen die Finanzhilfe aber an Sozial- und Umweltauflagen knüpfen, wie die Parlamentsdienste am Samstag mitteilten. Sie wollen die Freigabe der Kredite an die Bedingung knüpfen, dass in der künftigen standortpolitischen Zusammenarbeit mit den Flugverkehrsunternehmen die Klimaziele des Bundesrates kontrolliert und weiterentwickelt werden. In einer weiteren Rahmenbedingung will die Ständeratskommission die Unternehmen verpflichten, mit den Sozialpartnern sozialverträgliche Lösungen zu suchen, sofern ein Personalabbau unvermeidlich wird. Die Nationalratskommission verlangt Umschulungsspläne für Entlassene. 01:51 Video Unterstützung für Schweizer Airlines Aus Tagesschau vom 29.04.2020. abspielen

16:31 Corona-Reproduktionszahl in Schweden unter 1 Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen geht nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde in Schweden zurück. Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell bestätigte im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass die sogenannte Reproduktionszahl seit einigen Tagen unter 1 liege. «Das bedeutet, dass die Pandemie allmählich abebben wird», erklärte Tegnell am späten Freitagabend in dem Sender. Eine Zusammenstellung der schwedischen Gesundheitsbehörde zeigt, dass die Reproduktionszahl im Land seit dem 10. April relativ stabil bei rund 1.0 lag. Am 1. April hatte sie demnach noch 1.40 betragen, am 25. April – dem letzten bislang veröffentlichten Wert – nach mehrtägigem Rückgang nur noch 0.85. Schweden geht im Kampf gegen die Corona-Krise einen international beachteten Sonderweg.

16:03 Umfrage zur Corona-Krise Mit den Lockerungen der Schutzmassnahmen ist die Corona-Pandemie in der Schweiz in eine neue Phase getreten. Freuen Sie sich auf die Lockerungen? Befürchten Sie eine neue Ansteckungswelle? Wie zufrieden sind Sie mit dem Vorgehen des Bundesrates? Nehmen Sie teil an der dritten SRG-Befragung zur Corona-Krise. Hier geht es zur Umfrage. , Link öffnet in einem neuen Fenster Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 3. SRG-Umfrage zur Coronakrise Wie geht es Ihnen und was halten Sie von den Lockerungen? 02.05.2020

15:54 Trotz Versammlungsverbot - Demo auf dem Bundesplatz Vor dem Bundeshaus haben etwa 300 Leute für die Grundrechte auch in Zeiten von Corona demonstriert. Die Demo trotzte dem wegen Corona geltenden Versammlungsverbot. Die Polizei liess die Personen zuerst gewähren. Mit einem Absperrband brachten Polizeibeamte die Demonstrantinnen und Demonstranten langsam dazu, sich vom Bundesplatz wegzubewegen. Zuvor seien die Teilnehmenden wiederholt aufgefordert worden, den Platz zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bei den Kundgebungsteilnehmenden seien anschliessend Personenkontrollen durchgeführt worden. Ihnen drohe eine Anzeige. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gegen Einschränkungen Corona-Demo auf dem Bundesplatz 02.05.2020 Mit Audio

15:25 Grosse Läden öffnen in Österreich wieder In Österreich sind im Zuge weiterer Lockerungen von Corona-Auflagen seit Samstag auch grosse Geschäfte wieder geöffnet. In mehreren Regionen blieb der grosse Ansturm auf die Läden jedoch aus. «Es fängt gut an, aber wir sind weit von der Normalität entfernt», zitierte der Sender ORF den Handelschef der Wiener Wirtschaftskammer, Rainer Trefelik. Während Baumärkte, Gartencenter und kleine Geschäfte bereits am 14. April wieder öffnen durften, mussten grosse Einzelhändler und Einkaufszentren warten. Nun dürfen alle Geschäfte und fast alle Dienstleister wie Friseure wieder öffnen. Am 15. Mai folgen dann die Restaurants, Ende Mai die Hotels. Die Hygieneregeln wie ein Mindestabstand und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Geschäften sowie öffentlichen Verkehrsmitteln gelten weiter. 00:44 Video In Österreich gehen die Meinungen über Ladenöffnungen auseinander Aus News-Clip vom 02.05.2020. abspielen

14:57 Merkel ruft zu Zusammenarbeit bei Impfstoff auf Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel setzt für die Bewältigung der Corona-Krise auch auf mehr Tempo bei der Entwicklung eines Impfstoffes. In ihrer wöchentlichen Videoansprache rief sie zu mehr internationaler Zusammenarbeit gegen die Pandemie auf. «Wir wissen, dass sie überall schwere Schäden auch unserem wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Leben zufügt. Deshalb müssen wir mit Hochdruck und grosser Konzentration daran arbeiten, dieses Virus einzudämmen und dann auch zu besiegen, indem wir einen Impfstoff entwickeln», sagte sie. Auf einer Geberkonferenz am 4. Mai, zu der die EU-Kommission eingeladen hat, werde sich Deutschland mit einem «deutlichen finanziellen Beitrag beteiligen». Es fehlten geschätzt acht Milliarden Euro für die Entwicklung eines Impfstoffes.

14:42 Höchstwert bei den Corona-Infizierten in Russland Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Russland hat einen neuen Rekord erreicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 9623 neue Fälle hinzugekommen – so viele wie nie zuvor. Damit gibt es nun landesweit mehr als 124’000 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1222 Menschen mit dem Virus. 15’000 erholten sich wieder. Am stärksten betroffen ist die Millionen-Metropole Moskau. Dort sind derzeit etwa 62'600 Infektionen nachgewiesen. Die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweiz und weltweit So entwickeln sich die Coronavirus-Fallzahlen 23.03.2020 Mit Video

13:47 Fraktionen tagen heute für die ausserordentliche Corona-Session Ab nächster Woche meldet sich das Parlament zur ausserordentlichen Corona-Session zurück. Für vier Tage versammeln sich die Räte in den umgebauten Hallen der Bern Expo. Bereits jetzt tagen die einzelnen Fraktionen im Hinblick auf die Session. Die Themen der Traktandenliste sind brisant und schon jetzt zeichnet sich ein Kraftakt mit dem Bundesrat ab. Diverse Nachtragskredite müssen bewilligt werden: Gemeint sind jene Ausgaben zur Stützung der Wirtschaft, wie zum Beispiel die milliardenschweren Bürgschaften für die Unternehmen. Für grosse Diskussionen dürfte auch die Staatshilfe für die Luftfahrt sorgen. 00:48 Video Fraktionssitzung vor Corona-Session Aus Tagesschau vom 02.05.2020. abspielen

13:24 Kredite für Swiss und Edelweiss – Bund äussert seine Erwartungen Der Bundesrat und die Banken greifen den beiden Airlines Swiss und Edelweiss unter die Arme und stellen maximal 1.5 Milliarden Franken als Kredit zur Verfügung. Denn die Schweiz soll auch nach der Corona-Krise schnell und ohne Unterbruch an das internationale Luftfahrtnetz angebunden sein. Das unterstrich der Direktor der eidgenössischen Finanzverwaltung Serge Gaillard im Interview mit Radio SRF. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kredit für Swiss und Edelweiss «Das Geld darf nicht ins Ausland abfliessen» 02.05.2020 Mit Audio

13:07 Blutplasma als Corona-Medizin? Eine Impfung und nachweislich wirksame Medikamente gegen Covid-19 fehlen. Mit Blutplasma von genesenen Patienten wollen zum Beispiel Basler Mediziner an Corona Erkrankte heilen. Bereits wurden 9 Patienten behandelt und es gibt erste Erfolge, doch die Bestätigung der Wirksamkeit steht noch aus. Mehr zum Thema hören Sie in der heutigen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins von Radio SRF 2 Kultur. Audio Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse aus aller Welt 27:44 min, aus Wissenschaftsmagazin vom 02.05.2020. abspielen. Laufzeit 27:44 Minuten.