15:41 Sozialwerke mit Verlust von vier bis fünf Milliarden Die Sozialwerke AHV, IV und Erwerbsersatzordnung (EO) büssen wegen der Covid-19-Pandemie zwischen 2020 und 2030 zwischen vier und fünf Milliarden Franken ein. Längerfristig kommt es aber nicht zu erheblichen Einbussen. Das geht aus den Finanzperspektiven für die Versicherungen hervor, die das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Donnerstag vorlegte. Das Amt geht davon aus, dass die Covid-19-Krise die Wirtschaft nur kurzfristig beeinträchtigen und mittelfristig geringfügige Konsequenzen haben wird.

15:32 Irans Präsident weiterhin gegen Lockdown Trotz eines dramatischen Anstiegs der täglichen Corona-Neuinfektionen im Iran ist Präsident Hassan Ruhani weiterhin gegen einen Lockdown im Land. «Ein Lockdown steht – wie eine komplette Aufhebung der Lockerungen – bis auf weiteres nicht auf der Agenda», sagte Ruhani am Donnerstag. Vielmehr sollten die Bürger ihren Lebensstil dem Coronavirus anpassen, betonte der Präsident nach Angaben seiner Webseite. Binnen 24 Stunden starben erneut fast 150 Corona-Patienten. Damit liegt die Zahl der Toten aktuell bei 11'106 und die der Infizierten bei 232'863, wie eine Ministeriumssprecherin im Staatsfernsehen sagte. Experten und das Gesundheitsministerium fordern daher strengere Massnahmen, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen zu verhindern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 30.06.2020 Mit Video

15:15 Kanton Aargau führt ebenfalls Ausweispflicht ein «Nach den Lockerungsschritten der letzten Wochen haben wir seit neun Tagen im Aargau eine deutliche Zunahme von Neuinfektionen verzeichnet», erklärt Kantonsärztin Dr. Yvonne Hummel an einer Medienorientierung des Regierungsrates. Seit dem 24. Juni 2020 kam es zu 75 Neuinfektionen von Personen im Kanton Aargau. Ein Grossteil davon ist auf die Superspreader-Ereignisse in Zürich und Spreitenbach zurückzuführen. Zur Verhinderung einer zweiten Welle spielt das Contact-Tracing eine zentrale Rolle. Die Identifikation von Kontaktpersonen sowie die Kontaktaufnahme durch die Contact-Tracer kann nur erfolgen, sofern die Angaben der Präsenzlisten korrekt sind. Der Kanton Aargau führt zu diesem Zweck ab Freitagabend wie im Kanton Zürich eine Ausweispflicht für Bar- und Clubbesuche ein. Audio Neuer Regeln für Zürcher Nachtclubs 02:59 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 01.07.2020. abspielen. Laufzeit 02:59 Minuten.

14:57 Auch Marcel Salathé begrüsst Maskentragpflicht Jetzt also doch: Ab Montag gilt in der Schweiz im Öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Nach langem Zögern hat sich der Bundesrat gestern zu diesem Schritt entschieden. Seine wissenschaftlichen Berater empfehlen schon länger eine Maskenpflicht überall dort, wo eine Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten nicht mehr möglich ist. Marcel Salathé, Mitglied der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes und Mitentwickler der Swiss-Covid-App, begrüsst die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr. Grundsätzlich sei eine Schutzmaske überall dort sinnvoll, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne und die Rückverfolgbarkeit nicht gegeben sei. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Maskentragen auch in andere Bereiche des öffentlichen Lebens ausdehnt werden könnte. Audio Wie bekommen wir das Virus in den Griff, Marcel Salathé? 24:43 min, aus Tagesgespräch vom 02.07.2020. abspielen. Laufzeit 24:43 Minuten.

14:36 Weitere Personen in Olten in Quarantäne Im Fall der positiv auf Covid-19 getesteten Personen mit Besuchen in mehreren Bars und Restaurants in Olten SO sind weitere 36 Personen in Quarantäne geschickt worden. Insgesamt befinden sich nun rund 340 Personen in der zehntägigen Quarantäne. Das Contract-Tracing-Team habe 13 weitere Personen aus den Restaurationsbetrieben kontaktiert, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Diese Personen seien mit der infizierten Person an einem Tisch gesessen. Sie hätten so den Sicherheitsabstand nicht einhalten können. Im Arbeitsumfeld der infizierten Person seien ausserdem 22 Personen unter Quarantäne gestellt worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Fall in Olten 300 Personen in Quarantäne 01.07.2020 Mit Audio

14:12 SwissCovid App ist auf 970'485 Geräten aktiviert In den letzten 24 Stunden waren 970'485 SwissCovid Apps aktiviert. Das sind 41'576 mehr als in den 24 Stunden davor. Die App fürs Smartphone soll bei der Nachverfolgung von Coronafällen helfen. Damit haben ungefähr 9 Prozent der Schweizer Mobilfunkkundinnen und -kunden die App aktiviert.

13:33 Gibt es genügend Masken? Gibt es überhaupt genügend Masken, jetzt, da der Bundesrat diese für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs für obligatorisch erklärt hat? Die beiden Grossverteiler Migros und Coop erklären auf Anfrage von SRF, dass sie mehr als genug Masken an Lager hätten. Auch auf einen allfälligen Ansturm seien sie vorbereitet. Ähnlich tönt es auch bei den Apotheken: Es seien genug Masken vorhanden. Und die Armeeapotheke meldet, Bund und Kantone hätten derzeit 200 Millionen Masken an Lager. Fazit: Masken gibt es derzeit mehr als genug. Audio Gibt es genügend Masken für alle? 04:37 min, aus Rendez-vous vom 02.07.2020. abspielen. Laufzeit 04:37 Minuten.

12:28 BAG meldet 116 neue Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 116 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'967 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mitteilte. Am Mittwoch wurden 137 neue Fälle gemeldet, am Dienstag waren es 62 und am Montag waren dem BAG noch 35 neue Ansteckungen gemeldet worden. Bisher starben gemäss Angaben vom Mittwoch 1686 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Die Rate der positiven Tests der vergangenen 7 Tage beträgt unverändert zu gestern 1 Prozent.

12:03 Kein Steuerabzug für Ferien in der Schweiz Zwei Motionen aus den Reihen der SVP fordern einen Steuerabzug für Ferien in der Schweiz. Der Bundesrat ist zwar ebenfalls für eine Förderung des Inlandtourismus, lehnt aber die vorgeschlagenen fiskalischen Massnahmen ab. Der Oberwalliser SVP-Nationalrat Franz Ruppen möchte, dass Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die ihre Ferien in der Schweiz verbringen, die Kosten für touristische Aufenthalte in der Schweiz während einer befristeten Zeit von den Steuern abziehen können. Der Tessiner SVP-Ständerat Marco Chiesa will, dass Steuerzahlende ihre in der Schweiz anfallenden Hotelkosten von den Steuern abziehen können. Der Bundesrat lehnt die Vorstösse ab, wie er in seiner Antwort schreibt. Die Regierung und das Parlament hätten in den vergangenen Monaten bereits gehandelt und verschiedene Notmassnahmen verabschiedet. Dazu gehört auch ein von den eidgenössischen Räten genehmigter Kredit von 40 Millionen Franken zur Förderung des Tourismusangebots. Ein weiterer Anreiz sei nicht notwendig.

11:32 Bald keine Quarantäne mehr bei Einreise nach Grossbritannien Die britische Regierung will einem Zeitungsbericht zufolge ihre Quarantäne-Vorschriften für Reisende aus dem Ausland aufheben. «The Telegraph» berichtet, dass die derzeit gültigen Quarantäneregeln für 75 Länder bald beendet werden sollen. Das betreffe fast alle EU-Länder sowie die britischen Territorien, einschliesslich Bermuda und Gibraltar sowie die Länder Türkei, Thailand, Australien und Neuseeland. Seit Anfang Juni müssen sich alle die nach Grossbritannien einreisen 14 Tage in Quarantäne begeben.

10:46 KMU trotz Krise mittelfristig optimistisch Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz sind von der Coronakrise stark getroffen worden. Dennoch bleiben viele Firmen mittel- und längerfristig zuversichtlich: Mit Blick auf die nächsten drei Jahre bezeichnet die Hälfte der Unternehmen in einer Umfrage ihre Lage mehr als als gut bis sehr gut. Die Coronakrise habe die Umsätze der KMU im In- und Ausland zurückgehen lassen, heisst es in der am Donnerstag publizierten «Mittelstandsstudie 2020» des Beratungsunternehmen Kearney, von Swiss Export sowie von Raiffeisen. Zwar erwarten knapp die Hälfte der befragten Unternehmen für 2020 sinkende Umsätze, zwei Drittel der Unternehmen glauben aber, dass die Corona-Pandemie ihr Geschäft nur über einen Zeitraum von knapp zwölf Monaten beeinflussen wird. Immerhin 56 Prozent der KMU beurteilten die künftige wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens mit Blick auf die nächsten drei Jahre als «gut oder sehr gut» nach 62 Prozent im Vorjahr.

9:43 Stadt Bern will illegale Partys früh unterbinden Die Polizei soll in der Stadt Bern illegale Partys im öffentlichen Raum frühzeitig unterbinden. Mit dieser Massnahme reagiert die Stadtregierung auf eine illegale Party vor der Berner Reitschule vom letzten Wochenende. Hunderte feierten in der Nacht auf vergangenen Sonntag auf der Berner Schützenmatte an einer lautstarken Party ohne jegliche Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus. Die Polizei löste den Rave nicht auf, weil ein Eingreifen zu einer Eskalation hätte führen können. Die Berner Stadtregierung will darum, dass solche unerlaubten Menschenansammlungen schon gar nicht erst entstehen können, wie sie heute mitteilt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Jungen feiern ohne Schutz So will die Stadt Bern künftig illegale Partys verhindern 02.07.2020 Mit Audio

9:12 Maskenpflicht im ÖV: «Das Zugpersonal ist keine Polizei» Beim SBB-Personal sei man zufrieden mit dem Bundesratsentscheid zur Maskenpflicht im ÖV, ist sich Barbara Spalinger von der Bahngewerkschaft SEV sicher. Sie schränkt aber ein: «Das Zugpersonal ist keine Polizei, und wird es auch in Zukunft nicht sein können.» So könne ein Zugbegleiter zwar einen Fahrgast dazu auffordern, eine Maske aufzusetzen – das sei aber schon alles. Anderer Meinung ist der Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglistaler. Wer sich weigere eine Maske zu tragen, könne aus dem Zug begleitet und gebüsst werden. Doch Bahngewerkschafterin Barbara Spalinger widerspricht. Das sei nicht Aufgabe des Zugpersonals, sondern wenn schon, der Bahnpolizei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahme im ÖV «Das Zugpersonal ist keine Polizei» 02.07.2020 Mit Audio

8:22 Kantonsärzte fordern generelle Maskenpflicht Nicht nur im Zug und Bus, sondern überall im öffentlichen Raum soll eine Maske getragen werden müssen – dies wünschen die Schweizer Kantonsärzte. Eine generelle Maskenpflicht wäre jetzt angezeigt, sagt Rudolf Hauri. Er ist Präsident der Vereinigung der Schweizer Kantonsärztinnen und -ärzte: «Epidemiologisch gesehen wäre auf jeden Fall eine Ausweitung auf den gesamten öffentlichen Raum denkbar und das würden wir auch begrüssen.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nicht bloss im ÖV Kantonsärzte fordern eine generelle Maskenpflicht 02.07.2020 Mit Audio

7:46 Israel: regionaler Lockdown nach Rekordanstieg der Neuinfektionen Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 966 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Eintageswert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert stammt mit 819 vom 3. April. Heute wurden daher neue Beschränkungen verkündet. Verschiedene Viertel in Lod bei Tel Aviv sowie in der Hafenstadt Aschdod sollten für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. Auch in den Palästinensergebieten soll von Freitag an ein fünftägiger Lockdown in Kraft treten. In Israel und den Palästinensergebieten war die Pandemie zunächst glimpflich verlaufen. Nach Lockerungen sind die Zahlen der Infizierten jedoch seit gut einem Monat stark angestiegen.

7:22 Turbulenzen auf dem Hypothekarmarkt Die Coronakrise sorgt auf dem Schweizer Hypothekarmarkt für Turbulenzen. Nach einer starken Verteuerung des Richtzins für zehnjährige Festhypotheken gegen Ende März, rutschten die Preise in den Monaten April und Mai wieder ab. Das stellt das Vergleichsportal Comparis in seinem jüngsten Hypotheken-Barometer fest. Die weitere Entwicklung bleibe schwierig abzuschätzen.

6:20 ÖV Zürich: Gratismasken und Kontrollen Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich VBZ werden am Montag zum Start der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, Masken an die Fahrgäste verteilen. «Solche Aktionen werden wir noch einige machen», sagt der zuständige Stadtrat Michael Baumer. Wie aber wollen die VBZ kontrollieren, dass ihre Fahrgäste auch wirklich alle eine Maske tragen? Bussen verteilen geht nicht, dafür fehlt die rechtliche Grundlage. Michael Baumer kann sich aber vorstellen, dass die Zürcher Trams und Busse nur noch Menschen befördern, die eine Maske tragen. «Allerdings geht es uns nicht darum, Leute hinaus zu spedieren». Vielmehr werde man die Leute bitten, eine Maske zu tragen. Wie genau die Einhaltung kontrolliert wird, ob dies etwa durch Billettkontrolleure geschieht, werden die VBZ noch entscheiden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Knackpunkt Kontrolle Nehmen Zürcher Trams bald nur noch Fahrgäste mit Maske mit? 02.07.2020 Mit Audio

5:50 Djokovic spendet für Kampf gegen Coronavirus Novak Djokovic hat mehr als 40'000 Euro an die schwer von der Pandemie getroffene Stadt Novi Pazar in Serbien gespendet. Der Tennis-Star hatte es bei dem von ihm organisierten Adria Tour an Vorsicht fehlen lassen. Wie der serbische Sender SportKlub TV am Mittwoch berichtete, soll das Geld den Behörden in der südwestserbischen Stadt im Kampf gegen das neuartige Coronavirus helfen. Ende Juni hatte die Stadtregierung von Novi Pazar den Notstand ausgerufen. Auch Djokovic war Ende Juni positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Angesteckt hatte er sich bei einer von ihm selbst organisierten Tennistour in Belgrad und im kroatischen Zadar. Die Show-Turnierserie war wegen fehlendem Schutzkonzept stark kritisiert worden.

2:22 Spieler des FC St. Gallen positiv getestet Boris Babic, Spieler des FC St. Gallen, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Stürmer war aus familiären Gründen nach Serbien gereist und wurde nach seiner Rückkehr in die Schweiz positiv auf das Virus getestet. Er befindet sich nun für vierzehn Tage in häuslicher Quarantäne. Einer Mitteilung seines Vereins zufolge zeigt Babic keine Symptome. Der Spieler habe seit seiner Heimkehr keine Kontakte mit anderen Spielern, Trainern oder Staff gehabt. Er werde von den Mannschaftsärzten betreut. Babic befindet sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining und gehört damit zurzeit nicht zum Trainings- und Spielkader.