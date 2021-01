Der Ticker startet um 6:03 Uhr

19:11 Italien erwägt juristische Schritte gegen Pfizer Italien könnte gegen den Impfstoffhersteller Pfizer vor Gericht ziehen. Pfizer habe weitere Reduzierungen der Impfstoff-Lieferungen angekündigt und könne auch die bekannte Lücke von 29 Prozent nicht wie geplant in der kommenden Woche ausgleichen, sagt der Covid-Beauftragte der Regierung in Rom, Domenico Arcuri. Deshalb sei darüber debattiert worden, welche Möglichkeiten es in «zivil- und strafrechtlichen Gerichtsständen» gebe. Entsprechende Schritte würden in den kommenden Tagen eingeleitet. Pfizer hatte vergangene Woche überraschend erklärt, dass es im belgischen Werk die Produktion für eine Kapazitätsausweitung drosseln müsse. Legende: In den nächsten Tagen sollen Schritte gegen Pfizer eingeleitet werden, sagt der italienische Covid-Beauftragte Domenico Arcuri. Reuters

18:07 Spitäler haben 19'000 Eingriffe verschoben Landesweit sind seit November bei etwa 19'000 Patientinnen und Patienten geplante medizinische Eingriffe verschoben worden. Grund ist die zweite Welle der Covid-19-Pandemie. Diese brachte die Intensivstationen an die Grenze. Normalisieren dürfte sich die Lage bei den Intensivbetten erst ab dem 10. Februar, wie die Taskforce des Bundes in einem Bericht festhält. Üblicherweise liegen auf den Intensivstationen rund 600 Patienten. Dieser Durchschnitt überstieg im November die Schwelle von 865. Damit überstieg er die Zahl der in der Schweiz zertifizierten Intensivbetten mit garantierter Versorgungsqualität. Zur Bewältigung der Pandemie stellten die Spitäler zusätzliche, nicht zertifizierte Betten bereit. So verfügt die Schweiz aktuell gemäss der Task Force über rund 1400 betriebsfähige Betten.

17:22 Russland will EU-Zulassung für «Sputnik V» Russland strebt eine Registrierung seines Corona-Impfstoffes «Sputnik V» in der Europäischen Union an. Ein entsprechender Antrag sei bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht worden, teilt der staatliche Direktinvestmentfonds in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet. Mit einer Prüfung werde nächsten Monat gerechnet. Bereits ab Freitag will sich Russland die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von «Sputnik V» von der Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilen lassen. Der Wirkstoff war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests ausgestanden hatten. In Russland laufen Impfungen mit «Sputnik V» bereits seit Anfang Dezember.

16:14 Neue Quarantäneliste des BAG Ab 1. Februar stehen 16 weitere Länder und Regionen neu auf der Liste der Länder, bei deren Einreise eine Quarantänepflicht gilt. Von den Nachbarländern sind dies das deutsche Bundesland Thüringen, das österreichische Salzburg, die französische Region Provence-Alpes-Côte d'Azur und die italienischen Regionen Emilia-Romagna und Friuli-Venezia Giulia. Laut Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gilt die Quarantänepflicht für die Einreise in die Schweiz für 36 Staaten und Gebiete. Nur noch bis 21. Januar gilt hingegen eine Quarantänepflicht für Reisende aus Dänemark, Kroatien, Serbien, Luxemburg und Georgien.

15:52 Virus-Mutation bereits seit Oktober in der Schweiz Das BAG registriert bis heute in der Schweiz und in Liechtenstein 479 Infektionen mit mutierten Coronaviren. Mit der britischen Variante steckten sich 281 Personen an, wie das BAG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt. Der südafrikanischen Mutation liessen sich zwölf Infektionen zuordnen, bei 186 Proben ist die Mutationslinie unklar. Die britische Virus-Variante ist Ende Oktober erstmals in der Schweiz aufgetaucht – in einer Probe aus dem Kanton Waadt, bestätigt das BAG. Bislang gingen die Behörden aufgrund von Abwasserproben von einem ersten Auftreten der Variante im Dezember aus. Am meisten Ansteckungen mit Mutationen gab es bislang im Kanton Bern (109). Die Mutationen sind in 18 Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein verbreitet. Die Zahlen seien jedoch mit Vorsicht aufzunehmen und nicht repräsentativ, schränkt das BAG ein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ständiger Wettlauf Corona-Mutationen: Werden die Karten laufend neu gemischt? 19.01.2021 Mit Video

15:30 Fernunterricht für Aargauer Mittel- und Berufsfachschüler Der Aargauer Regierungsrat hat entschieden, den Präsenzunterricht der Sekundarstufe II vom 25. Januar bis Ende Februar 2021 auszusetzen. Das verkündet er derzeit an einer Medienkonferenz. Konkret sind die Schülerinnen und Schüler der Aargauer Kantonsschulen, Diplommittelschulen, Maturitätsschulen und Berufsmittelschulen betroffen. Während die Lehrbetriebe teilweise geschlossen oder die Lernenden im Homeoffice seien, kämen die jungen Erwachsenen in Ausbildung weiterhin in grossen Schulen zusammen, schreibt die Staatskanzlei. Ausserdem seien viele Schülerinnen und Schüler in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und hätten teils weite Anreisewege. Aus Sicht des Regierungsrates sind die erweiterten Massnahmen des Bundes nur zielführend, wenn damit die Ansteckungszahlen markant gesenkt werden können. Im Sinne einer konsequenten Umsetzung der bundesrätlichen Massnahmen habe man sich für den Fernunterricht entschieden. Zwar habe sich die Lage im Aargau entspannt, es bestünden aber nach wie vor Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Virus-Mutationen.

14:37 Ist es an der Zeit Sek und Gymi, auf Fernunterricht umzustellen? Zu dieser Frage habe man die Kantone und den Erziehungsdirektoren nach ihrer Meinung gefragt, antwortet Guy Parmelin. «Es ist derzeit nicht nötig, die Schulen zu schliessen. Denn wir konnten mit den bisherigen Massnahmen grössere Virus-Ausbrüche an den Schulen verhindern.» Die Taskforce entwerfe derzeit eine Priorisierung, es sei ein ständiges Abwägen. Derzeit liege die Entscheidungskompetenz für allfällige Schulschliessungen bei den Kantonen, so Parmelin.

14:21 Parlament hat mehr Mittel für Arbeitslosenkasse bereit gestellt Wie viel kosten die heute beschlossenen Erleichterungen zum Bezug der Kurzarbeit zusätzlich? Das Parlament habe im Covid-19-Gesetz im Dezember zusätzliche Milliarden für die Arbeitslosenversicherung gesprochen, antwortet Guy Parmelin. Man sehe erst am Ende der Abrechnungsperiode, ob diese Mittel in der Arbeitslosenversicherung reichen werden. Man wolle auch verhindern, dass dann auch die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhöht werden müssten, dies aufgrund der im Arbeitslosen-Versicherungs-Gesetz vorgesehenen Schuldenbremse, schliesst Parmelin seine Ausführungen. Man rechne für 2021 mit circa 4 bis 5 Milliarden zusätzlichen Ausgaben für die Kurzarbeit, ergänzt Boris Zürcher, Leiter Direktion für Arbeit beim Seco. 01:07 Video Zürcher: «Für 2021 rechnen wir mit circa 4 bis 5 Milliarden zusätzlichen Ausgaben für die Kurzarbeit» Aus News-Clip vom 20.01.2021. abspielen

14:18 Müssen Lernende zwingend ins Homeoffice? Auch Lernende erhalten nun Kurzarbeitsentschädigung. Es sei jedoch vielerorts schwierig, Lernende ins Homeoffice zu schicken. Kann man sie von der Homeofficepflicht ausnehmen, fragt ein Journalist. «Das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Besonders Lernende in geschlossenen Betrieben wie in der Gastrobranche können derzeit nicht ausgebildet werden. Der Bundesrat sucht allerdings gemeinsam mit den Kantonen nach Lösungen. Die Abklärungen in weiteren Bereichen laufen noch», antwortet Guy Parmelin.

14:12 Parmelin: «Überlegen uns auch, Covid-Kredit-Programm zu reaktivieren» Erwerbsausfall, Härtefall-Regelung und die Kurzarbeitsentschädigung – das seien die bewährten wirtschaftlichen Hilfemassnahmen in der Coronakrise im Moment. Der Bundesrat überlege sich aber auch – wie bereits kommuniziert – die Covid-Kredite zu reaktivieren. Das werde zur Zeit abgeklärt, erläutert der Wirtschaftsminister. Bezüglich der Kurzarbeit hat der Bundesrat heute weitere Massnahmen in Kraft gesetzt – gestützt auf die rechtlichen Möglichkeiten, die das Parlament dem Bundesrat gab.

14:06 Parmelin: «Die Virusmutationen breiten sich weiter aus» Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet die Medienkonferenz. «Die Schweizer Bevölkerung hält die neuen Corona-Massnahmen, die seit zwei Tagen in Kraft sind, gut ein. Ich möchte mich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern dafür bedanken und weiss, dass viele unter der Pandemie leiden. Doch die Fallzahlen sind immer noch zu hoch. Die Virusmutationen breiten sich weiterhin aus, wir stellen heute doppelt so viele Fälle fest wie vor einer Woche.» Auch die Impfstrategie bleibe eine Herausforderung, so Parmelin. «Es ist weiterhin unser Ziel, dass sich eine möglichst grosse Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner impfen lässt. Es müssen sich so viele wie möglich impfen lassen.» 00:22 Video Parmelin: «Ich möchte allen Einwohnern der Schweiz danken.» Aus News-Clip vom 20.01.2021. abspielen

14:00 Willkommen zur Medienkonferenz mit Bundespräsident Guy Parmelin Der Bundesrat hat heute eine Erweiterung der wirtschaftlichen Massnahmen im Bereich der Kurzarbeit entschieden: Anspruch auf Kurzarbeit auch für temporär Beschäftigte und Lernende, befristet bis Ende Juni 2021.

Karenzfrist wird rückwirkend per Anfang September 2020 und bis Ende März 2021 aufgehoben. Bisher galt eine gesetzliche Wartefrist von einem Tag.

Maximale Bezugsdauer von Kurzarbeit wird temporär aufgehoben. Dies bei mehr als 85 Prozent Arbeitsausfall während vier Abrechnungsperioden. Damit sollen weitere Hürden zum Einsatz von Kurzarbeitsentschädigung abgebaut, die Liquidität der Unternehmen verbessert und Unternehmen beim Erhalt ihrer Arbeitsplätze unterstützt werden, begründet der Bundesrat seinen Entscheid.

13:10 Taskforce ist gegen Schulschliessungen, Brasilien neu auf der Quarantäneliste Die Erziehungsdirektoren und die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes raten derzeit von flächendeckenden Schulschliessungen ab. «Mit den bisher ergriffenen Massnahmen konnten an den Schulen grössere Ausbrüche verhindert werden», schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das Innendepartement (EDI) prüft nun mögliche Szenarien für die Sekundarstufen I und II – falls sich die Lage verschlechtert. Ein Verbot des Präsenzunterrichts habe weitreichende negative Folgen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sowie auf deren Bildungsverläufe, hält die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) gemäss Mitteilung fest. Auch für die Taskforce überwiegen die Vorteile einer Umstellung auf Fernunterricht deren Nachteile erst bei einer gefährlichen epidemiologischen Situation und nur auf Sekundarstufe I und II. Ausserdem steht Brasilien neu seit heute auf der Quarantäneliste des Bundes. Denn nebst den beiden Virusmutationen aus Grossbritannien und Südafrika wurde auch in Brasilien eine deutlich ansteckendere Variante festgestellt. Für Brasilien gilt zudem auch ein Einreiseverbot.

12:49 Medienkonferenz des Bundes um 14 Uhr Heute um 14 Uhr informiert der Bundesrat nach seiner Sitzung über mögliche neue Massnahmen bezüglich Corona-Pandemie. Vor die Medien tritt unter anderem Bundespräsident Guy Parmelin, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Erwartet werden unter anderem weitere Entscheide zur Kurzarbeit. Wir übertragen die Medienkonferenz hier im Liveticker.

12:37 Angestellte der Aargauer Kantonsspitäler erhalten mehr Lohn Die Sozialpartner des Gesamtarbeitsvertrages hätten sich auf eine Lohnverbesserung geeinigt, heisst es in einer Mitteilung. Entsprechend erhalten die Angestellten der Aargauer Kantonsspitäler ab diesem Jahr im Durchschnitt 0.5 Prozent mehr Lohn. Zu den Kantonsspitälern gehören das Kantonsspital Aarau, das Kantonsspital Baden und die Psychiatrischen Dienste Aargau. Die Lohnerhöhung sei ein Zeichen der Wertschätzung und eine Moralspritze für die Zukunft, werden die Chefs der drei Spitäler in der Mitteilung zitiert. Die Mitarbeitenden erhalten individuelle Lohnerhöhungen, die nach den im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehenen Regeln festgelegt werden. Dazu gehören etwa die Mitarbeiterbeurteilung, die berufliche Erfahrung oder die bisherige Position im Lohnband. Legende: Alle Angestellten der drei Aargauer Kantonsspitäler erhalten ab diesem Jahr im Durchschnitt 0.5 Prozent mehr Lohn. Keystone

11:54 Indien gibt Impfstoffe kostenlos an andere Länder Indien will eigens produzierte Corona-Impfstoffe kostenlos an andere Länder abgeben. Zunächst sollen die Nachbarländer Bhutan, Malediven, Bangladesch, Nepal und Myanmar sowie die Seychellen mit den Hilfsgütern beliefert werden, hiess es aus dem Aussenministerium in Neu- Delhi. In den Empfängerländern wolle Indien auch das Impfpersonal schulen. Aussenminister Subrahmanyam Jaishankar twitterte entsprechend: «Die Apotheke der Welt wird liefern, um die Covid-Herausforderung zu meistern.» Indien wird oft als die «Apotheke der Welt» bezeichnet, da im zweitbevölkerungsreichsten Land nach eigenen Angaben rund die Hälfte aller Impfstoffe weltweit hergestellt werden. In Indien sind bislang zwei Impfstoffe zugelassen, die vor Ort produziert werden.

11:22 Graubünden ändert Impfplan wegen Lieferenpässen Weil nicht genügend Impfstoffe gegen das Coronavirus geliefert werden können, ändert der Kanton Graubünden seine Impfstrategie. Injektionen erhalten zuerst Personen im Alter von über 75 Jahren sowie Erwachsene mit schweren chronischen Krankheiten. Dies entspricht den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, wie der Kantpon mitteilte. Die Impftermine werden nach der Anmeldung durch die Zentren zugewiesen und bestätigt. Es bestehe keine freie Terminwahl. Der Pharmakonzern Pfizer könne die zugesagte Menge an Corona-Impfstoffen nicht wie geplant liefern. Von den 3000 zugesprochenen Impfdosen hat das Gesundheitsamt am Montag lediglich 1000 erhalten. Die zweiten Dosen für die schon geimpften Personen in den Alters- und Pflegeheimen sind zwar gesichert. Allerdings zeitigt der Engpass Auswirkungen auf die dezentrale Impf- und Teststrategie.