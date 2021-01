Der Ticker startet um 6:00 Uhr

12:04 Spitex-Personal fordert raschen Zugang zu Impfungen Spitex-Mitarbeitende, die täglich engen Kontakt mit Risikogruppen sowie mit Covid-positiven Menschen haben, sollen rasch und unentgeltlich getestet und in erster Priorität geimpft werden. Diese Forderung hat der Dachverband Spitex Schweiz heute erhoben. «Das Kriterium für einen prioritären Zugang zur Covid-Impfung muss der tägliche nahe Kontakt zu Covid-Kranken und besonders gefährdeten Personen sein», schreibt Spitex Schweiz in einer Mitteilung. Mit breit angelegten Tests und Impfungen des Spitex-Personals könne dazu beigetragen werden, dass die Spital-externe Gesundheitsversorgung zu Hause weiterhin sichergestellt sei.

11:23 Merkel an Corona-Pressekonferenz: «Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase» Die Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht vor der Bundespressekonferenz in Berlin von einem «gespaltenen Bild» der Pandemie in Deutschland. «Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase.» Die Zahl der Neuinfektionen und auch die der Intensivpatienten gehe zurück, «das ist eine gute Nachricht». Die harten Einschnitte der vergangenen Monate zeigten Wirkung. Aber die Gefahr der mutierten Viren müsse man «sehr ernst nehmen», sagt Merkel. Es gehe jetzt um Vorbeugung. «Alles dient dem Ziel, die Pandemie dieses Jahr zu überwinden», führt Merkel fort. 00:07 Video Angela Merkel: «Alles dient dem Ziel, in diesem Jahr die Pandemie in den Griff zu bekommen» Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

10:36 Schweden verlängert Ausschankverbot – Lockerungen für Gymnasien Die Schwedinnen und Schweden dürfen in der Coronakrise zwar weiter ins Restaurant gehen, in Lokalen am späteren Abend aber weiter keinen Alkohol trinken. Das Ausschankverbot für alkoholische Getränke nach 20.00 Uhr wird um zwei Wochen bis zum 7. Februar verlängert, wie Regierungschef Stefan Löfven auf einer Pressekonferenz in Stockholm sagte. Schwedische Gymnasien, denen bislang der Distanzunterricht ans Herz gelegt worden ist, dürfen zudem ab Montag bestimmten Unterricht teils wieder vor Ort in der Schule geben. Er solle eine Kombination aus Fern- und Präsenzunterricht darstellen, sagt Ausbildungsministerin Anna Ekström. Voraussetzung ist, dass die Infektionslage in der jeweiligen Region dies zulässt. Die Empfehlung zum Arbeiten im Homeoffice wird ebenso verlängert wie diejenige zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Stosszeiten im öffentlichen Nahverkehr.

10:09 Bundesrat schlägt verkürzte Quarantäne bei negativen Tests vor Nach dem Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten gilt eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Der Bundesrat will sie nun auf sieben Tage verkürzen, wenn der Test auf das Virus negativ ausfällt. Das gleiche soll für die Einreise-Quarantäne gelten. Die Vorschläge für die Änderung der entsprechenden beiden Verordnungen sind bei den Kantonen in der Konsultation. Bei der Quarantäne nach dem Kontakt mit einer infizierten Person stellt der Bundesrat drei Varianten zur Diskussion: In einer ersten soll diese Kontaktquarantäne aufgehoben werden, wenn am siebenten Tag ein Test auf das Virus negativ ausfällt.

Variante zwei sieht vor, die Betroffenen aus der Quarantäne zu entlassen, wenn der Test am ersten Tag der Massnahme und am siebenten Tag negativ ist.

Die dritte Variante verlangt von den unter Quarantäne Stehenden zur Aufhebung der Massnahme einen negativen Test am fünften Tag nach dem letzten Kontakt zum Infizierten.

9:43 Kanton Zürich: Masken ab der 4. Klasse und Unterricht mit reduzierter Schülerzahl an den Mittelschulen Im Kanton Zürich werden die Schutzmassnahmen in den Schulen verstärkt. Die Massnahmen sollen dazu beitragen, dass die Ausbreitung der neuen Varianten des Coronavirus eingedämmt werden kann. Ab Montag bis Ende Februar gilt neu für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse der Primarstufe auf dem Schulareal, in den Schulgebäuden und im Unterricht eine Maskenpflicht. In Mehrjahrgangsklassen mit Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse gilt die Maskenpflicht bereits für Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse. Auf den Schwimmunterricht ist ab der 4. Klasse der Primarstufe zu verzichten. An den Mittelschulen soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler reduziert werden. Die kantonalen Mittelschulen, einschliesslich der kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene, sowie die kantonal anerkannten nichtstaatlichen Mittelschulen müssen bis spätestens am 1. Februar 2021 die Anzahl der täglich vor Ort anwesenden Schülerinnen und Schüler um rund die Hälfte reduzieren. Diese Massnahme gilt bis Ende Februar.

9:05 Nach Massentest in St. Moritz: rund 1 Prozent der St. Moritzer positiv Umfangreiche Tests im Nobelferienort St. Moritz haben ergeben, dass sich etwa ein Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus angesteckt hat. Bei den Angestellten zweier Fünf-Sterne-Hotels beträgt die Ansteckungsquote vier Prozent. Fast 3200 Tests auf das Coronavirus wurden von Montag bis Mittwoch in St. Moritz durchgeführt. Die Corona-Herde seien erfolgreich isoliert worden, meldeten die Bündner Behörden am Mittwoch. Gemäss den Ergebnissen der Tests steckte sich ein Prozent der Bevölkerung von St. Moritz mit dem Coronavirus an. Bei den Mitarbeitenden und Gästen zweier Fünf-Sterne-Hotels beträgt die Infektionsrate vier Prozent. Insgesamt wurden 53 Virusinfektionen festgestellt, 31 davon betreffen die mutierte Form. Das mutierte Virus sei insbesondere bei Hotelangestellten festgestellt und nicht auf Hotelgäste übertragen worden, meldeten die Behörden. Dies zeige, dass die Schutzkonzepte der Hotels funktionierten und das Testen von Mitarbeitenden eine sinnvolle und wirksame Massnahme sei. Grund für die Flächentests im Engadin, die zweiten nach jenen im Dezember, waren Coronafälle in den beiden Fünf-Sterne-Häuser «Badrutt's Palace» und «Kempinski». Das Gesundheitsamt ordnete bei beiden Hotels eine Quarantäne an, nachdem die südafrikanische Variante des mutierten Coronavirus entdeckt worden war.

8:03 Fluggesellschaft United Airlines bleibt tief in den roten Zahlen Die Coronakrise hat der US-Fluggesellschaft United Airlines auch zum Jahresende einen hohen Verlust eingebrockt. Die drei Monate bis Ende Dezember wurden unter dem Strich mit einem Minus von 1.9 Milliarden Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss in Chicago mitteilt. Vor einem Jahr hatte es noch einen Gewinn von 641 Millionen Dollar gegeben. Der Umsatz brach um 69 Prozent 3.4 Milliarden Dollar ein. Angesichts der Pandemie, die den Flugverkehr grösstenteils zum Erliegen brachte, fielen auch die Ergebnisse für das Gesamtjahr miserabel aus. United erlitt 2020 einen Verlust in Höhe von 7.1 Milliarden Dollar, nachdem die Airline im Vorjahr noch 3 Milliarden Dollar verdient hatte. Die Erlöse gingen um 65 Prozent auf 15.4 Milliarden Dollar zurück. Der Geschäftsbericht enttäuschte die Markterwartungen, die Aktie drehte nachbörslich ins Minus. Legende: Wegen der Coronakrise verzeichnet die Fluggesellschaft United Airlines grosse Verluste. Reuters

6:55 Noch kein Zulassungsprozess für Antikörper-Therapien gegen Corona in der EU In den USA bereits zugelassene Antikörper-Therapien gegen Covid-19 lassen in der EU weiter auf sich warten. Bislang läuft für keines der Mittel ein Zulassungsprozess bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA, wie aus Angaben auf der Behörden-Webseite hervorgeht. In den USA haben zwei solcher Therapien seit November eine Notfall-Zulassung. Sie basieren auf sogenannten monoklonalen Antikörper, die im Labor hergestellt werden und das Virus nach einer Infektion ausser Gefecht setzen. Die Mittel der Firmen Regeneron und Eli Lilly dürfen in den USA zur Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren eingesetzt werden, bei denen das Risiko besteht, dass sie schwere Covid-19-Symptome entwickeln. Am stärksten profitieren Regeneron zufolge Probanden, deren Immunsystem noch keine eigenen Antikörper gegen das Virus gebildet hat. Regeneron plant, gemeinsam mit dem Pharmakonzern Roche als Partner, auch in der EU Zulassungen zu beantragen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eli Lilly und andere Firmen dürften folgen. Legende: Das Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals hat seinen Hauptsitz in New York (USA) und wurde 1988 gegründet. Keystone

5:54 EDK-Präsidentin will derzeit keinen Fernunterricht Die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und Präsidentin der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, Silvia Steiner, warnt vor einer vorschnellen Einführung von Fernunterricht. Dies sagt sie in Interviews mit dem Zürcher «Tages-Anzeiger» sowie den «Zeitungen der CH-Media» vom Donnerstag. «Die Umstellung auf Fernunterricht muss als Ultima Ratio angesehen werden», betont sie gegenüber «CH-Media». Die Schliessung der Schulen habe weitreichende Konsequenzen auf die Gesundheit sowie auf die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen, mahnt Steiner im «Tages-Anzeiger». Viele Familien würden in Schwierigkeiten geraten, heisst es weiter. Die Schweiz sei derzeit eigentlich in einer recht guten Situation, wenn man auf die aktuellen Coronavirus-Daten schaue, sagt Steiner. Reiner Fernunterricht auf der Sekundarstufe II komme daher etwa in Zürich derzeit nicht infrage, erklärt sie gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Die Coronavirus-Schutzkonzepte an den Schulen seien auch in der Vergangenheit stetig weiterentwickelt worden und seien auf einem hohen Stand, betonte sie in den «CH-Media»-Zeitungen. Als zusätzliche Massnahmen könnte die Schweiz an Bildungseinrichtungen etwa auf eine Erweiterung der Maskenpflicht oder eine stärkere Lenkung beziehungsweise Ausdünnung der Schülerströme setzen. Legende: Silvia Steiner ist eine Schweizer Staatsanwältin und Politikerin der CVP. Sie ist amtierende Regierungsrätin des Kantons Zürich und Vorsteherin der Bildungsdirektion, sowie aktuelle Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Keystone

3:24 EU berät über Einreiseverbot aus Ländern mit Corona-Mutationen Schneller impfen, mehr Schutz vor den gefürchteten neuen Corona-Varianten: Bei einem Videogipfel suchen die EU-Staaten am Donnerstagabend eine gemeinsame Linie im weiteren Kampf gegen die Pandemie. Thema sind auch Vorschläge für einen europäischen Corona-Impfpass und damit möglicherweise verbundene Vorteile etwa beim Reisen. Nach einem Medienbericht beraten die EU-Mitgliedsländer zudem, Briten die Einreise zu verweigern und alle Passagier-Verbindungen zu kappen. Das sehe ein deutscher Vorschlag für die Europäische Union vor, berichtete die «Times» in der Nacht auf Donnerstag. Nach dem deutschen Vorschlag soll es möglich sein, befristet Einreisen und Verbindungen zu Nicht-EU-Mitgliedern zu blockieren, wenn dort die hochansteckenden Mutationen des Coronavirus verbreitet seien. In den 27 EU-Staaten sind die Impfungen später und langsamer angelaufen als in anderen Ländern. Es gibt bei weitem noch nicht genügend Impfstoff für alle Bürger. Dennoch hat die EU-Kommission ehrgeizige Ziele: Bis zum Sommer sollen 70 Prozent der Erwachsenen in der EU gegen das Virus immunisiert sein, bis März bereits 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre und des Pflege- und Gesundheitspersonals.

2:40 Experten: Viele Covid-Patienten sterben an unerkannter Blutvergiftung Viele Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus erkranken, sterben nach Darstellung von Experten an einer unerkannten Blutvergiftung (Sepsis). «Ein grosses Problem ist, dass viele Patienten, die sich mit einer unkomplizierten Covid-19-Erkrankung zu Hause kurieren wollen, nicht rechtzeitig bemerken, wenn diese in eine Sepsis übergeht», sagte der Chef der Sepsis-Stiftung, Konrad Reinhart, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe eine weit verbreitete Unkenntnis über Blutvergiftungen in der Bevölkerung, aber zum Teil auch beim medizinischen oder pflegerischen Personal.

1:58 Oxford/AstraZeneca: Corona-Impfstoff wird überarbeitet Wissenschaftler der Universität Oxford wollen ihren Corona-Impfstoff überarbeiten, damit dieser gezielt gegen die neuen, ansteckenderen Varianten des Virus eingesetzt werden kann. Das berichtet die Zeitung «Telegraph». Die Wissenschaftler erstellten eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Impfstoffes, hiess es. Es handelt sich um den Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca, der von der Universität Oxford mitentwickelt wurde.

0:41 US-Präsident Biden führt Maskenpflicht für Regierungsgebäude und Flugzeuge ein Der neue US-Präsident Joe Biden hat für die nächsten 100 Tage eine Maskenpflicht an allen Orten im Zuständigkeitsbereich des Bundes angeordnet. Wenige Stunden nach seiner Vereidigung am Mittwoch unterzeichnete Biden im Weissen Haus eine entsprechende Verfügung. Die Maskenpflicht erstreckt sich auf alle Bereiche, in denen die Bundesregierung Hoheitsgewalt hat. Das sind beispielsweise Gebäude von Bundesbehörden, Flugzeuge und Züge sowie Busse im Verkehr zwischen Bundesstaaten. Auch alle Mitarbeiter der Bundesregierung sind dazu verpflichtet. Biden hat den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu einem seiner wichtigsten unmittelbaren Ziele erklärt. Die Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump hatte das Tragen einer Maske nur empfohlen. Trump war immer wieder in die Kritik geraten, weil er selbst in der Regel auf eine Maske verzichtete und die Gefahr durch das Coronavirus kleinredete. Mittlerweile sind in den USA laut der Johns-Hopkins-Universität über 405'500 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das sind mehr Menschen als US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg gefallen sind (405'399). Legende: Reuters/Archiv

0:22 Coronavirus an Baselbieter Primarschule: Fernunterricht ab Freitag Wegen einer Häufung von Corona-Infektionen wird der Präsenzunterricht in dem Primarschulhaus Thomasgarten der Gemeinde Oberwil in Basel-Landschaft bis zum 5. Februar eingestellt. Von Freitag an gibt es flächendeckend Fernunterricht. Das teilte der kantonale Krisenstab mit. Bei mindestens 21 Kindern sei ein Corona-Speichel-Test positiv ausgefallen. Nun seien mehrere Klassen in Quarantäne. Ob es sich um eine mutierte Form des Virus handle, werde erst nächste Woche feststehen. Um solche Schulschliessungen zu verhindern, hat die Baselbieter Regierung eine Maskenpflicht für Schulkinder ab 10 Jahren beschlossen. Sie gilt ab Donnerstag.

22:45 Studierende in Frankreich protestieren In Frankreich haben Studierende gegen coronabedingte Einschränkungen an den Universitäten protestiert. Kundgebungen gab es in Strassburg und Paris. Die Studentinnen und Studenten fordern unter anderem die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, der – anders als an Schulen – derzeit mehrheitlich abgesagt ist. Geklagt wird auch über finanzielle Probleme, vor allem, weil viele Studentenjobs weggefallen sind. Premierminister Jean Castex hatte vergangene Woche angekündigt, dass Präsenzunterricht mit Einschränkungen wieder aufgenommen werden könne. Präsident Emmanuel Macron will morgen Donnerstag eine Universität bei Paris besuchen.

22:16 Schockiert über neusten Infektions- und Todeszahlen Der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich schockiert über den neuen Höchststand der Todeszahlen wegen Covid-19. Am Mittwoch wurden 1820 Verstorbene an einem Tag gemeldet, so viele, wie nie zuvor. Johnson fürchtet, dass die Todeszahlen wegen der ansteckenderen Virusvariante noch weiter steigen könnte. Der Regierung zufolge lag die Zahl der Neuinfektionen mit fast 39'000 Fällen ebenfalls höher als am Vortag. Inzwischen haben in Grossbritannien aber auch bereits 4.6 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

21:30 Kanton Bern erlaubt Kundgebungen mit maximal 5 Personen Der Kanton Bern hat die kantonale Covid-Verordnung den Vorgaben des Bundesrates angepasst und bis Ende Februar verlängert. Neu sind Kundgebungen auf maximal fünf Personen beschränkt. Dafür sind Unterschriftensammlungen für kantonale und kommunale Vorlagen wieder erlaubt. Auch der Fristenstillstand ist damit wieder aufgehoben. Im Strafvollzug gilt erneut ein Besuchsverbot. Davon befreit sind Anwältinnen und Anwälte sowie in Ausnahmefällen Behördenvertreter und Seelsorgende. Urlaube für Insassinnen und Insassen sind gestrichen. Zudem muss in allen Innenräumen eine Maske getragen werden. Neueintretende Häftlinge müssen zunächst in Quarantäne.

20:50 Dachverband der Lehrpersonen fordert besseren Corona-Schutz Wissenschaftlich ist umstritten, welche Rolle Schulen bei der Ausbreitung des Coronavirus spielen. Die meisten Schulen in der Schweiz sind weiterhin offen und viele Lehrkräfte verunsichert. Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer fordert nun einen besseren Schutz und eine Impfung. Am Präsenzunterricht soll festgehalten werden, aber ab dem 5. und 6. Klasse soll neu eine Maskenpflicht gelten. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission hat zwar Verständnis. Aber im Moment gebe es zu wenig Impfstoffe, weil zuerst die besonders gefährdeten Personen geimpft würden. Wenig Verständnis haben die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie, anders als in Deutschland oder Österreich, gar nicht Teil der nationalen Impfstrategie sind. 01:42 Video Dachverband der Lehrpersonen fordert besseren Corona-Schutz Aus Tagesschau vom 20.01.2021. abspielen

20:15 Kanton Freiburg erlaubt Wahlveranstaltungen Der Kanton Freiburg erlaubt mit Blick auf die Gemeindewahlen vom 7. März Wahlveranstaltungen mit bis zu 50 Personen. Der Staatsrat gleicht damit die Regeln an diejenigen im Kanton Waadt an, wo ebenfalls kommunale Erneuerungswahlen stattfinden. In Innenräumen dürfen sich für Wahlveranstaltungen bis zu 50 Personen versammeln, sofern das Schutzkonzept vom zuständigen Oberamtmann genehmigt wurde. An Informationsständen im Freien sind Ansammlungen von bis 20 Personen erlaubt. Essen und Trinken sind aber verboten. Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung gehören zu den vom Bundesrat in der Covid-Verordnung erlaubten Ausnahmen vom Veranstaltungsverbot.