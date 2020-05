Der Ticker startet um 6:31 Uhr

11:47 Braucht es für die App eine gesetzliche Grundlage? Felix Uhlmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, erklärt auf Anfrage von SRF News, dass staatliches Handeln immer eine gesetzliche Grundlage braucht – auch wenn die App danach auf einer freiwilligen Basis genutzt werden kann. «Der Erlass eines dringlichen Bundesgesetzes ist richtig.» Unklar findet er aber, weshalb eine Zwischenlösung bis zum Erlass des Gesetzes nicht möglich sein soll. «Der Bundesrat hat während der Corona-Zeit viele Verbote erlassen. Er hätte als mildere Massnahme auch Verbote aufheben können unter der Bedingung, dass man die App nutzt.» Gemäss Uhlmann hätte die Regierung die App beispielsweise vorschreiben können, um die Einschränkungen zu minimieren. So hätten vielleicht Coiffeure-Besuche stattfinden können, mit der Bedingung, dass der Kunde die App installiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gesetz für Tracing-App Die Corona-App kommt erst im Sommer 06.05.2020 Mit Audio

11:40 So sieht es weltweit aus Weltweit sind mehr als 3.6 Millionen Infektionen gemeldet – rund ein Drittel davon in den USA. Die USA haben demzufolge mit 1.2 Millionen Infektionen den Höchstwert. Rund 70'000 Personen sind dort an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Weltweit sind es fast 260'000 Opfer. In Europa hat Grossbritannien die meisten Toten zu beklagen: mehr als 29'500. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 05.05.2020 Mit Video

11:26 Hollywood: Corona wird für die Traumfabrik zum Albtraum Los Angeles hat die Coronapandemie bislang relativ gut überstanden. Die Traumfabrik Hollywood steht jedoch still – nichts geht mehr. Dies betrifft nicht nur Hollywoodstars, sondern alle Angestellten im Filmbusiness. 07:14 Video Hollywood in der Corona-Krise Aus 10vor10 vom 05.05.2020. abspielen

11:03 Aggressionen gegen Senioren Seniorinnen und Senioren gehören zur Risikogruppe, so betont der Bundesrat immer wieder. Darum sollen sie möglichst zu Hause bleiben. In letzter Zeit gibt es immer mehr Argwohn gegenüber älteren Menschen, wenn sie sich ausserhalb ihrer vier Wände aufhalten. Ist die Solidarität zwischen Jung und Alt in Schieflage? Bea Heim, Co-Präsidentin des Schweizerischen Seniorenrates, nimmt Stellung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Erhitzte Gemüter wegen Corona «Es kommt vor, dass Senioren bespuckt werden» 06.05.2020 Mit Video

10:47 Unterstützung für ÖV Das Parlament will, dass der Bund zusammen mit Kantonen und Transportunternehmen eine Vorlage zur Abschwächung der Ertragsausfälle im öffentlichen Verkehr ausarbeitet. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einer entsprechenden Motion zugestimmt. Der Entscheid in der kleinen Kammer fiel mit 35 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Kommissionssprecher Stefan Engler (CVP/GR) sagte, dass der Vorstoss zwar nicht dringlich sei und der Bundesrat bereits eine Analyse versprochen habe. Es handle sich also um einen Appell sowie «einen Dank an alle, die den Service public in der Krisenzeit aufrechterhalten haben». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag 3 der «Corona-Session» Kunden müssen auf Geld von Reisebüros warten 06.05.2020 Mit Video

10:41 Kunden müssen auf Geld von Reisebüros warten Der Nationalrat will der Reisebranche einen speziellen Zahlungsaufschub gewähren. Die vom Rat an der ausserordentlichen Session angenommene Motion verlangt, dass Kundinnen und Kunden ihre Forderungen gegenüber Reisebüros und Veranstaltern erst ab Oktober wieder geltend machen können. Der Aufschub soll den Unternehmen erlauben, Rückerstattungen erst dann einzuleiten, wenn sie ihrerseits die Gelder von den Fluggesellschaften und Hotels erhalten haben. Wir zeigen die ausserordentliche Session im Livestream.

10:33 Super League und Challenge League: Mehrheit der Profis für Saisonabbruch «Die Profispieler der Super League und Challenge League sprechen sich bei der aktuellen Informationslage mehrheitlich für einen Abbruch der Meisterschaft aus», heisst es in einer Mitteilung der Spielergewerkschaft SAFP. Zunächst wolle man aber in jedem Fall das Trainings- und Spielkonzept der Liga prüfen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Umfrage der Gewerkschaft SAFP Spieler sind mehrheitlich für Saison-Abbruch 06.05.2020 Mit Video

10:06 Regeln für Covid-19-Kredite werden nicht weiter angepasst Die Bedingungen für Covid-19-Überbrückungskredite bleiben unverändert. Der Ständerat hat am Mittwoch Vorschläge gebodigt, die Unternehmen mehr Zeit für die Rückzahlung der Kredite einräumen und den Zins bei Krediten bis 500'000 Franken von null Prozent über das erste Jahr hinaus festsetzen wollten. Der Nationalrat hatte die Vorschläge noch genehmigt. Mit dem Nein des Ständerats sind sie aber nun vom Tisch. 140'000 Bürgschaften sind bislang abgeschlossen worden. Das Kreditvolumen beläuft sich auf 19 Milliarden Franken. Das ist ein Grossteil der rund 200'000 Bürgschaften, mit welchen der Bundesrat gerechnet hatte, wie Maurer im Nationalrat gesagt hatte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag 3 der «Corona-Session» Kunden müssen auf Geld von Reisebüros warten 06.05.2020 Mit Video

9:36 Ich habe ein Abo. Was nun? Fitnesscenter, Hallenbäder, Museen, Zoos: Viele Anbieter bieten nach dem Lockdown eine Abo-Verlängerung an. Sämtliche angefragten Fitnesscenter geben an, den Kundinnen und Kunden einen kostenlosen Unterbruch für die Zeit des Lockdowns zu gewähren. Auch Städte und Gemeinden, welche für einen Grossteil der Hallenbäder zuständig sind, verlängern Jahres- und Saisonabos meist automatisch um die Anzahl Tage, welche das Abo nicht verwendet werden konnte. Auch bei Tierparks sind Verlängerungen möglich. Bei Kultureinrichtungen heisst es, die Solidarität sei spürbar: So geben etwa das Opernhaus Zürich und das Theater Basel an, viele würden auf eine Verlängerung von Jahreskarten verzichten. So geht es auch dem Kunsthaus Zürich. Auch Fussballfans mit Saisonkarten mussten auf viele Spiele ihrer Idole verzichten. Der FC St. Gallen hat sich für diese etwas einfallen lassen: Wer freiwillig auf eine Rückerstattung verzichtet, wird im Kybunpark am Rand des Spielfelds namentlich verewigt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unterbruch wegen Coronavirus Was passiert nach der Zwangspause mit meinem Abo? 06.05.2020 Mit Audio

9:34 Auch Zurich Pride findet nicht statt Die nächste Grossveranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Organisatoren der Zurich Pride haben die diesjährige Veranstaltung abgesagt.

9:20 Conte macht Italienern Hoffnung auf Sommerurlaub Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt der Zeitung «Il Fatto Quotidiano», er sei zuversichtlich, dass seine Mitbürger diesen Sommer Urlaub machen könnten. Er sei hoffnungsvoll, dass man die Covid-19-Kurve unter Kontrolle halten werde. Conte kündigt an, dass das neue Konjunkturpaket im Volumen von etwa 55 Milliarden Euro bis Ende der Woche genehmigt werde. Legende: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte glaubt an den Sommerurlaub für seine Landsleute. Keystone

9:04 Air-Glaciers: Massiver Stellenabbau droht Das Walliser Flugunternehmen Air-Glaciers plant den Abbau von bis zu 40 Prozent seines Personals. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Flugunternehmen in der Krise Bei Air-Glaciers droht massiver Stellenabbau 06.05.2020 Mit Audio

9:00 USA: Coronavirus-Arbeitsgruppe soll aufgelöst werden Die US-Regierung will die Corona-Arbeitsgruppe im Weissen Haus auflösen. Sie könne Ende Mai oder Anfang Juni aufgelöst werden, was ein Zeichen des «enormen Fortschritts» im Kampf gegen das neuartige Coronavirus sei, sagte Vizepräsident Mike Pence. Wenn die von ihm geleitete Gruppe aufgelöst werde, würden die beteiligten Behörden, darunter der Katastrophenschutz (Fema), die Federführung übernehmen, sagte Pence. Zweck der Corona-Arbeitsgruppe («Task Force») war es unter anderem, die nötigen Behörden der Regierung zu mobilisieren und deren Handeln zu koordinieren. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, erklärte, man könne die Wirtschaft nicht über die Gesundheit stellen. «Wenn wir das Virus nicht besiegen, werden wir nie zur vollen wirtschaftlichen Stärke zurückkommen und zahllose Leben verlieren», mahnte er. Die Zahl der Neuinfektionen müsse zurückgehen und es brauche mehr Corona-Tests, forderte Biden über Twitter.

8:35 Tag 3 der ausserordentlichen Session Auch heute beschäftigt sich das Parlament ausschliesslich mit der Bewältigung der Coronakrise. Zunächst debattiert der Ständerat. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag 3 der «Corona-Session» Kunden müssen auf Geld von Reisebüros warten 06.05.2020 Mit Video

8:02 Gastro-Konzept: Das sagen die SRF-User Ab Montag bereits wieder ins Restaurant – oder nicht? Das Schutzkonzept für Gastro-Betriebe spaltet die Bevölkerung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SRF-User zum Gastro-Konzept «Trinke meinen Kaffee auch weiterhin auf dem Balkon» 06.05.2020 Mit Audio

7:27 Airbnb streicht massiv Stellen Der Zimmervermittler Airbnb entlässt wegen der Coronavirus-Krise ein Viertel seiner Angestellten. Weltweit seien rund 1900 Mitarbeiter betroffen, teilte Airbnb-Chef Brian Chesky in einem Blog-Eintrag mit. Die Stellenstreichungen seien nötig, damit das Unternehmen bis zum Ende der aktuellen Krise überleben könne. Airbnb ist wie die gesamte Tourismusbranche schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffen. Das Reisen sei weltweit zum Stillstand gekommen, klagte Chesky. Neben den Stellenstreichungen will Airbnb auch seine Investitionen in Verkehr, Hotels und andere Bereiche ausserhalb seines Kerngeschäfts reduzieren. Anfang April hatte Airbnb noch frisches Kapital eingesammelt – vor allem für Investitionen nach der Coronakrise. Investoren investierten demnach eine Milliarde Dollar in Airbnb. Teile des Gelds sollen nach Unternehmensangaben in einen Unterstützungsfonds für die sogenannten Superhosts gehen, also sehr gut bewertete Gastgeber, die Hilfe benötigen. Das meiste Geld war demnach aber für den Neustart nach der Krise gedacht. Airbnb kündigte unter anderem an, Angebote für Langzeitaufenthalte, etwa für Studierende oder Geschäftsleute, auszuweiten. Legende: Airbnb-Chef Brian Chesky hat keine guten Nachrichten für einen Teil seiner Angestellten. Keystone

7:16 Corona-App startet als Testversion Eigentlich hätten die Entwickler der Corona-App schon am nächsten Montag starten wollen – vorerst kommt bloss eine Testversion. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gesetz für Tracing-App Die Corona-App kommt erst im Sommer 06.05.2020 Mit Audio

6:39 Zirkus Knie beantragt Kurzarbeit Zirkus Knie hat Kurzarbeit beantragt. Dies sagte Fredy Knie in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Mittwoch. «Bei den Artisten ist allerdings noch nicht klar, ob Kurzarbeit akzeptiert wird», erklärte er. Gleichzeitig sagte Fredy Knie, dass die Situation in der Zirkusgeschichte noch nie so schlimm wie derzeit während der Coronavirus-Krise gewesen sei. «In unserem Gründungsjahr 1919 musste die damalige Freiluftarena wegen der Spanischen Grippe – die ein Jahr zuvor, 1918, am schlimmsten grassierte – drei Monate geschlossen werden. Sonst haben wir immer gespielt», sagte der Zirkuspatron. Legende: Das Knie-Zirkuszelt bleibt vorerst leer. Keystone

6:37 Kolumbien verlängert Ausgangsbeschränkungen In Kolumbien werden die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie ein drittes Mal verlängert – um weitere zwei Wochen bis am 25. Mai. Wie Präsident Iván Duque bekannt gab, dürfen ab dem 11. Mai aber unter 18-Jährige das Haus dreimal pro Woche für eine halbe Stunde verlassen, um Sport zu treiben. Auch für die Wirtschaft soll es weitere Lockerungen geben. So dürfen unter anderem Auto- und Möbelhäuser unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Kolumbien zählt bislang über 8'600 bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. 378 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben.