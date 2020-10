Der Ticker startet um 5:36 Uhr

18:45 Maskenpflicht im Freien in Bulgarien In Bulgarien sind Masken ab Donnerstag auch auf den Strassen verpflichtend. «Wir gehen davon aus, dass die Infektionen zurückgehen, wenn alle die Regeln strikt befolgen», sagt Gesundheitsminister Kostadin Angelow. Bulgarien meldet 1024 neue Fälle, die in den letzten 24 Stunden bestätigt wurden – so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie im März. In dem Land mit sieben Millionen Einwohnern gibt es 30'527 Infektionen und 1008 Todesfälle. Legende: Ab Donnerstag Pflicht: Eine Frau mit Maske in Bulgariens Hauptstadt Sofia. Keystone

18:04 Spitäler für steigende Hospitalisierungen gerüstet Mit den rasant steigenden Corona-Fallzahlen in der Schweiz kommt vielerorts die Frage auf, ob die Spitäler für allenfalls steigende Hospitalisierungen gerüstet sind. Die Situation sei noch unter Kontrolle und die Spitäler seien bereit, sagte Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin des Spitalverbands H+ auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nervosität gebe es nicht. Natürlich könne es aber in einzelnen Institutionen anders aussehen. So hatten in den vergangenen Tagen die Kantone Schwyz und Wallis auf ihre bald kritische Lage in den Spitälern hingewiesen. Die Erfahrungen der ersten Welle hätten gezeigt, dass die Kapazitäten genügen sollten, sagte Büttikofer. 1000 Intensivpflegestellen mit entsprechend ausgerüsteten Betten und ausgebildetem Personal stehen grundsätzlich zur Verfügung.

17:41 Maskentragpflicht in Baselbieter Schulen ausgeweitet Ab Mittwoch müssen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe ausserhalb der Unterrichtsräume eine Maske tragen. Für Erwachsene gilt auf sämtlichen Arealen der Primar- und Sekundarschulen eine Maskentragpflicht. Die Maskentragpflicht ausserhalb der Unterrichtsräume gelte für Sekundarschülerinnen und -schüler, weil sich dort die Klassen vermischen würden und die Rückverfolgbarkeit der Kontakte nicht gewährleistet werden könne, teilte die Baselbieter Bildungs-, Kultur-, und Sportdirektion mit. Während des Unterrichts dürfen die Jugendlichen ihre Masken aber ablegen. Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe dürfen ihre Masken in Unterrichts- und Besprechungszimmern hingegen nur ablegen, wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann.

17:09 Zürcher Silvesterzauber abgesagt Auch der erste Grossanlass vom neuen Jahr in Zürich findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. In der Silvesternacht werde es kein grosses Feuerwerk geben, sagte Mediensprecher Ueli Heer von Zürich Tourismus gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» von Radio SRF. Sie hätten schweren Herzens entschieden, den Silvesterzauber abzusagen. «Es ist leider im Moment nicht zu verantworten, 150'000 bis 200'000 Personen am Seebecken zu versammeln. Das geht in diesen Zeiten nicht.» Zürich Tourismus will aber eine Silvesterfeier in anderer Form organisieren. Was genau geplant ist, gibt die Organisation in zwei Wochen bekannt.

17:03 Contact-Tracing-Team im Wallis stösst an seine Grenzen Das Walliser Contact-Tracing-Team hat angesichts der rapide steigenden Coronavirus-Ansteckungen Mühe, mit der Entwicklung mitzuhalten. Es ruft Infizierte dazu auf, enge Kontaktpersonen persönlich zu warnen. «Dies erlaubt es uns, keine Zeit zu verlieren und so schnell wie möglich alle Betroffenen zu warnen, damit sie sich in Quarantäne begeben und im Falle von Symptomen getestet werden können», sagte Nicolas Troillet, Leiter der Walliser Einheit für übertragbare Krankheiten. Die betroffenen Personen würden zwar vom Contact-Tracing-Team kontaktiert, aber wahrscheinlich erst einige Tage später, sagte er weiter. Gegenwärtig registriert der Kanton Wallis mehr als 250 bestätigte Fälle pro Tag. «Jeder dieser Fälle hatte engen Kontakt mit durchschnittlich vier Personen», sagte Troillet. Er schätzt die Zahl der Personen im Wallis, die sich in Quarantäne begeben müssen, auf um die 1000 pro Tag.

16:44 Nur wenige Weihnachtsmärkte in diesem Jahr Gemütlich mit dem Glühwein in der Hand von Stand zu Stand schlendern und an weihnachtlich dekorierten Ständen Geschenke für die Liebsten aussuchen: Das ist voraussichtlich im Advent 2020 nur an wenigen Orten oder unter eingeschränkten Bedingungen möglich. Doch es gibt sie, die Orte und Möglichkeiten. Hier eine Übersicht: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz O du frustrierende: Weihnachtsmärkte werden reihenweise abgesagt 20.10.2020 Mit Audio

16:38 Milliardenverlust bei Lufthansa auch im dritten Quartal Die Coronakrise hat bei der Lufthansa auch im dritten Quartal zu einem milliardenschweren Verlust geführt. Von Juli bis September sei ein bereinigter Betriebsverlust von 1.26 Milliarden Euro angefallen. Dies teilte der Swiss-Mutterkonzern auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das Minus fiel damit nicht mehr so hoch aus wie im zweiten Quartal, da sich der Luftverkehr im Juli und August etwas erholt hatte. Mit einer positiven Entwicklung des Geldflusses rechnet Lufthansa erst gegen Ende des kommenden Jahres. Angekündigt sind eine deutliche Reduzierung der Flotte sowie der Belegschaft.

16:11 Appenzell Ausserrhoden führt Maskenpflicht für Lernende ein Appenzell Ausserrhoden führt ab Mittwoch auch für Lernende die Maskenpflicht auf dem Schulareal ein. Die neue Regelung gilt ab der Sekundarstufe 1. Mit dieser Vorsichtsmassnahme solle eine mögliche Schulschliessung vermieden werden. Auch sollen Jugendliche und Lehrpersonen durch das Tragen der Masken sensibilisiert werden, dass Covid-19 weiterhin herausfordernd sei. Auf Masken kann verzichten werden, wenn am Arbeitsplatz im Schulzimmer gearbeitet wird, der Abstand von 1.5 Metern beim Essen oder Trinken eingehalten wird oder in der Pause eine sportliche Aktivität ohne lange und nahe Kontakte ausgeübt wird, wie es weiter heisst.

16:06 Ischgl wappnet sich für die neue Saison Der österreichische Wintersportort Ischgl, im März Hotspot bei der Verbreitung der Corona-Pandemie, will in der bevorstehenden Saison eines der sichersten Ziele im Alpenraum sein. «Die Erfahrungen des vergangenen Winters bestimmen unser Handeln für die Zukunft», betonten die Tourismus- und Seilbahn-Verantwortlichen. So habe die Silvrettaseilbahn AG zuletzt rund 700’000 Euro in Gesundheits- und Sicherheitsstandards investiert. Kameras sollen sofort über Gruppen-Bildung beim Anstehen aufklären. Zudem sollen Wartezeiten vorhergesagt und mit Kaltvernebelungsgeräten die Seilbahn-Kabinen desinfiziert werden. Das System zum Testen von Gästen, Mitarbeitern und Einheimischen werde derzeit ausgebaut. Après-Ski werde es in diesem Winter in der bisher bekannten Form nicht geben. Legende: Geplant ist der erste Skitag in Ischgl am 26. November. Keystone

15:35 St. Gallen will Grossveranstaltungen beibehalten Die St. Galler Regierung will Grossveranstaltungen wie die Spiele des FC St. Gallen und der Rapperswil-Jona Lakers nicht verbieten. Die Veranstalter hätten sehr gute Schutzkonzepte vorgelegt, sagte Gesundheitsdirektor Bruno Damann an einer Medienkonferenz. Es gebe bis jetzt keinen Corona-Fall, der sich an einem solchen Sportanlass angesteckt habe. Weiter festhalten will die St. Galler Regierung am Tanzverbot, das sie am Freitag ausgesprochen hat. Auch mit Maske sei der Ausstoss an Aerosolen beim Tanzen gross und somit eine erhöhte Ansteckungsgefahr gegeben. In den Volksschulen sollen Erwachsene auf den Verkehrsflächen – nicht in den Schulzimmern – Masken tragen. Dies empfiehlt die Regierung den Gemeinden. Ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler. Bildungsdirektor Stefan Kölliker begrüsste dies. Das sei gut für die Schulqualität. «Oberstes Ziel ist und bleibt Präsenzunterricht, und zwar maskenfrei.» Für die Kulturschaffenden verspricht die St. Galler Regierung mehr Unterstützung. Sie können neu auch finanzielle Hilfe beantragen für ihren Aufwand bei Verschiebungen, Absagen oder eingeschränkten Durchführungen – sogenannte Transformationsprojekte. Dieses Vorgehen basiert auf dem nationalen Covid-19-Gesetz.

15:15 Medienkonferenz beendet Das war die letzte Frage, damit ist die Medienkonferenz beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir halten Sie in diesem Ticker weiterhin über die aktuellen Entwicklungen in der Coronakrise auf dem Laufenden.

15:15 War die Prognose im Sommer zu positiv? Ein Journalist sagt, es sei wichtig, dass die Behörden reinen Wein einschenken würden und fragt sich, ob die Prognose im Sommer nur dazu da war, um Mut zu machen? «Frühere Epidemiologen haben gesagt, man weiss erst am Schluss einer Pandemie, was wirklich Sache war. Ich glaube, man kann immer nur im Moment antizipieren, wie es weiter geht. Zum reinen Wein einschenken gehört auch, dass wir uns in einem komplexen System Schritt für Schritt weiterbewegen und dies kommunizieren, wie wir es tun», sagt Kantonsarzt Steffen. Auch er habe Aussagen gemacht, die daneben lägen und im Sommer habe man vielleicht etwas zu positiv kommuniziert. Das sei aber auch wegen der positiven Situation damals gewesen, das gehöre dazu. 00:30 Video Thomas Steffen «Ich glaube, man kann immer nur im Moment antizipieren, wie es weiter geht.» Aus News-Clip vom 20.10.2020. abspielen

15:09 Fehlt den Schweizern den Mut für «Circuit Breakers»? Ein Journalist fragt nochmals nach den kurzen Lockdowns, den «Circuit Breakers», es klinge so, als ob sich die Schweiz diese nicht überlege. «Die Circuit Breakers werden natürlich im Moment geprüft», sagt Kuster. «Es wird jede mögliche Massnahme überprüft, die helfen kann, das Virus einzudämmen.»

15:08 Wie soll man die Positivitätsrate einordnen? Hinter der hohen Positivitätsrate könnte eine hohe Dunkelziffer stecken. «Ja, die Situation erfreut uns gar nicht», sagt Kuster. Eine deutlich tiefere Positivitätsrate wäre ihm lieber, sagt Kuster. Der Journalist hakt nach: Wie bringt man diese Zahl herunter? «Mehr testen, damit die Positivitätsrate sinkt, ist keine Lösung. Mehr testen, damit wir mehr Fälle finden, die wir adäquat behandeln können – das wäre der Weg», sagt Kuster.

15:07 Skilager werden schwieriger umsetzbar Ein Journalist fragt nach einem praktischen Beispiel für eine Quarantäne-Situation im Kindergarten. «Beim Kindergarten wäre zum Beispiel die Situation einer positiven Lehrperson, eines positiven Kindes und einigen weiteren Kindern mit Symptomen eine solche Situation, um einen Kindergarten und die Kinder in Quarantäne zu schicken», antwortet Kuster.

Auch fragte der Journalist nach der Umsetzbarkeit von Skilagern. Dazu sagt Steffen: «Diese Lager werden kritischer. Man kann ein Lager gut organisieren, wenn man genügend Schlafräume und Abtrennungen findet und Schutzkonzepte erarbeitet. Aber vielen Lehrpersonen wird das auch zu aufwendig. »

15:04 Wann funktioniert die Covid-App länderübergreifend? «Wir bemühen uns sehr, die Covid-App in all unsere Kampagnen zu integrieren», sagt Kuster. Ob und wann die App auch international funktionieren werde – die sogenannte Interoperabilität – kann Kuster nicht beantworten. Er werde das nachliefern.

15:02 Kantone und Bund haben genügend Schutzmaterial «Kantone und Bund haben sich sehr intensiv materiell auf diese zweite Welle vorbereitet», sagt Andreas Stettbacher auf die Frage eines Journalisten nach Schutzmaterial. Er sei stolz, dass er sagen könne, die Kantone hätten genügend Reserven. «Und auch auf der Seite des Bundes haben wir genug, wir haben 40 Tage dieser wichtigen Güter, manchmal auch länger bei bestimmten Güter, vorrätig.» Sie seien insgesamt schweizweit 80 bis 100 Tage gut bedient. Eine Ausnahme seien die unsterilen Untersuchungshandschuhe. Dort hätten Bund und Kantone noch Nachholbedarf. 00:06 Video Andreas Stettbacher: «Kantone und Bund haben sich sehr intensiv materiell auf diese zweite Welle vorbereitet» Aus News-Clip vom 20.10.2020. abspielen

15:00 Wann können Unternehmen mit Härtefall-Unterstützung rechnen? Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch hat angekündigt, die Vernehmlassung zu den Härtefall-Unterstützungen werde noch in diesem Jahr erfolgen. Zu langsam sei man aber nicht vorgegangen – man sei schlicht mit einer noch nie dagewesenen Situation konfrontiert gewesen. Ineichen-Fleisch geht davon aus, dass die Verordnung im Februar umgesetzt werden kann.

15:00 Zweiwöchiger Lockdown, ist das eine gute Idee? Ein Journalist fragt, ob es möglicherweise einen zweiwöchigen, kurzen Lockdown brauche, um die Infektionen zu senken. Ist das eine gute Idee? «Im Moment gibt es Länder, die sich das überlegen», sagt Stefan Kuster. Es handle sich dabei um eine kurze Phase des Lockdown, um die Ansteckungsketten zu durchbrechen, sogenannte «Circuit Breakers». «Zu dem Zeitpunkt, an dem man wieder aufhört, sieht man aber noch keine Resultate. Ich stelle es mir schwierig vor, mit dem Lockdown aufzuhören, wenn die Ansteckungen noch nicht sinken», sagt Kuster weiter. Auch Kantonsarzt Steffen sagt, solche kurzzeitigen Timeouts seien nicht ausgeschlossen, man habe aber auch noch nicht genügend Erfahrung, ob sich sowas wirklich lohne. 01:00 Video Stefan Kuster: «Ich stelle mir einen kurzen Lockdown schwierig vor – vor allem wie man wieder raus kommt» Aus News-Clip vom 20.10.2020. abspielen