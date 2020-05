Der Ticker startet um 6:11 Uhr

12:58 Jetzt triffts auch den 1. August In die Listen der Absagen reihen sich allmählich die ersten Feiern zum im Sommer bevorstehenden Nationalfeiertag ein. Der Kanton Basel-Stadt hat heute den Ausfall der Bundesfeier am Rhein am 31. Juli bekannt gegeben, die jeweils mit ihrem Feuerwerk über 100'000 Personen anlockt. Auch die Feier am 1. August auf dem Bruderholz in Riehen entfällt.

12:48 Bleibt auch der Weltcupwinter auf der Strecke? Ski-Legende Marco Büchel hat erhebliche Zweifel, dass es kommenden Winter Weltcup-Rennen geben wird. Das sagte der Liechtensteiner, der heute auch für die FIS arbeitet, in einem Podcast von skionline.ski. «Es ist absolut undenkbar, dass wir vor der Entdeckung eines Impfstoffs Zuschauer zulassen können. Diese Abstandsregeln sind einfach nicht durchsetzbar. Wir werden ausschliesslich Geisterrennen fahren. Die Frage ist: Können sich das die Veranstalter leisten?» Hinzu komme, dass schon jetzt klar sei, dass die Chancengleichheit nicht gewährleistet werden könne, so der ehemalige Abfahrer. Wegen der Reisebeschränkungen könnten viele Nationen und Hersteller ihre aktuell anstehenden Materialtests in Übersee nicht durchführen. Die einzige für Sommertrainings taugliche Abfahrtspiste Europas liegt in Zermatt. «Das könnte das Bild verzerren, das ist für mich nicht ganz in Ordnung», sagte Büchel. Er sehe «keine Möglichkeit, wie man für Gerechtigkeit sorgen könnte». Legende: «Geisterrennen» ohne Zuschauereinnahmen wären für die Veranstalter ein Disaster. Zumal viele von ihnen wie beispielsweise Wengen ohnehin mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Keystone

12:39 Weltausstellung in Dubai findet erst 2021 statt Im Herbst hätte in Dubai die Expo 2020 stattfinden sollen. Nun hat das zuständige Internationale Büro der Weltausstellung in Paris die Verschiebung um ein Jahr bekanntgegeben. Bereits vor Ende einer Abstimmung unter den Mitgliedsstaaten wurde die dafür nötige Zweidrittelmehrheit erreicht. Die Ausstellung soll zwischen Oktober 2021 und März 2022 stattfinden.

Als erstes von mittlerweile 190 Teilnehmerländern hatte die Schweiz ihre Teilnahme an der ersten Expo in einem islamischen Land zugesagt. Der Schweizer Pavillon sollte unter dem Titel «Reflections» mit interaktiven Elementen die Natur, Kultur und Innovationskraft der Schweiz bewerben.

12:29 Zweiter Tag in Folge weniger als 100 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 76 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit liegt die Zahl der registrierten Neuansteckungen am zweiten Tag in Folge unter 100. Allerdings sind die registrierten Fallzahlen an Wochenenden regelmässig tiefer als an Wochentagen. Insgesamt gibt es laut dem BAG bisher 29'981 laborbestätigte Corona-Fälle. 1477 Infizierte sind demnach gestorben. Insgesamt wurden bisher 282'750 Tests durchgeführt, 12 Prozent davon waren positiv.

12:15 Frauenlauf findet definitiv nicht sattt Der zunächst von Mitte Juni auf den 23. August verschobene Berner Frauenlauf findet heuer nicht statt. Die angemeldeten Teilnehmerinnen bleiben für die für den 13. Juni des kommenden Jahres geplante Austragung 2021 registriert.

12:10 Kanton Zürich stoppt Desinfektionsmittel-Produktion Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Zürcher Kantonsapotheke mangels ausreichender Vorräte in der Schweiz 26'000 Liter Desinfektionsmittel selbst produziert. Diese Produktion wird nun per Mitte Mai wieder eingestellt. Die Kantonsapotheke habe zusätzlich einen Pandemievorrat an Desinfektionsmitteln anlegen können, heisst es in deiner Mitteilung des Kantons.

11:43 Bauarbeiten im Tessin sind wieder erlaubt Im Südkanton beginnt der Baulärm wieder: Die Wiederaufnahme der Arbeit auf den Baustellen ist aber nicht ganz einfach.

11:42 Corona-Krise bringt Boom bei Heimelektronik Die Corona-Krise hat dem Heimelektronikmarkt wegen Online-Schulunterricht und Homeoffice einen Boom beschert. Das meldet der GfK Markt Monitor Schweiz. Produkte wie PC, Monitore, Peripheriegeräte, Drucker und PC-Kameras boomten gerade im März. Auch das Home-Entertainment mit Video-Spielkonsolen liegt stark im Trend. Legende: Keystone

11:26 Frankreich greift der Air France unter die Flügel Frankreich darf der Fluggesellschaft Air France in der Corona-Krise mit sieben Milliarden Euro in Form von Kreditgarantien und eines Kredits als Anteilseigner helfen. Die EU-Kommission billigte die Liquiditätshilfen am Montag unter anderem mit dem Hinweis, dass ohne staatliche Unterstützung die Insolvenz der Airline drohen könnte. Frankreich habe nachgewiesen, dass alle anderen Möglichkeiten, Geld an den Finanzmärkten aufzunehmen, geprüft und ausgeschöpft worden seien. Der französische Staat ist mit 14.3 Prozent an der Gruppe Air France/KLM beteiligt. Genehmigt wurde zum einen eine staatliche Garantie von bis zu 90 Prozent für Darlehen von bis zu vier Milliarden Euro. Der nachrangige Kredit des französischen Staats als Anteilseigner sei nach den Regeln des EU-Vertrags gebilligt worden. Demnach ist Staatshilfe möglich, wenn sonst eine ernste Störung der gesamten Wirtschaft eines Mitgliedsstaats zu befürchten wäre, erklärte die EU-Kommission. Legende: Keystone

11:07 Historischer Höchststand: Nie hatte Österreich mehr Arbeitslose In Österreich ist die Arbeitslosigkeit im April aufgrund der Corona-Krise stark angestiegen und hat einen neuen historischen Höchststand erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer stieg im Vorjahresvergleich um 58.2 Prozent auf 571'000 Menschen, teilte der Arbeitsmarktservice (AMS) mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 5.5 Prozentpunkte auf 12.8 Prozent. Betroffen waren alle Altersgruppen, in allen Branchen und in allen Bundesländern. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank um ein Drittel. Die Covid-19-Krise habe seit Mitte März zu einem «extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit» geführt, so der AMS.

10:46 Corona-Betrugsmasche: Angebliche Lieferkosten für Pakete entpuppen sich als Abo-Falle Zurzeit kursieren viele Mails mit der Aufforderung, man müsse Lieferkosten für ein Paket bezahlen. Vorsicht: Falle!

10:33 Auftakt zur «Corona-Session» Heute beginnt die ausserordentliche Session in Bern. Die Eröffnungsrede hat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga gehalten.

9:58 Trübe Aussichten auf dem Arbeitsmarkt Die kurzfristigen Aussichten auf dem Schweizer Arbeitsmarkt haben sich wegen der Corona-Pandemie klar verschlechtert. Ausser der Versicherungsbranche gehen alle Sektoren der Wirtschaft von einem markanten Stellenabbau in den kommenden Monaten aus. Der sogenannte Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), Link öffnet in einem neuen Fenster weist für das zweite Quartal 2020 einen Wert von -19.9 Punkten auf. Im vergangenen Quartal lag er noch bei 2.9 Punkten. Gegenwärtig liege der Vorlaufindikator somit tiefer als während des Höhepunkts der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, teilte die KOF mit. Aktuell sei der Beschäftigungsindikator für das Gastgewerbe, das aufgrund der Corona-Pandemie von einer kompletten Schliessung betroffen ist, am stärksten eingebrochen. Doch auch in fast allen anderen Branchen haben sich die Beschäftigungserwartungen stark verschlechtert. Hervorzuheben seien der Detailhandel und der Bausektor. Obwohl beide Sektoren nur von einer Teilschliessung betroffen seien, gingen diese Unternehmen von einem starken Personalabbau in den nächsten Monaten aus, hiess es. Der einzige Wirtschaftsbereich mit weiterhin positiven Beschäftigungserwartungen sei der Versicherungssektor, schrieb die KOF.

9:45 So sieht es weltweit aus Fast 245'000 Menschen sind bislang weltweit an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mehr als 3.5 Millionen Infektionsfälle sind weltweit gemeldet. Einige Länder wie Italien, Spanien und Österreich haben aber ab heute ihre Massnahmen gelockert.

9:11 US-Vorwürfe gegen China belasten Ölpreis Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 26.21 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1.36 Dollar auf 18.42 Dollar nach. Händler verweisen auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik von US-Präsident Donald Trump in Richtung China wegen der Coronakrise. Das habe Sorgen wegen eines neuen Handelsstreits geweckt. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China zudem scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Ein erneuter Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl zusätzlich dämpfen. Vor allem die Sorge vor einer anhaltenden Angebotsschwemme an Rohöl lastet laut Händlern weiter auf den Preisen. Zudem würden sich weiterhin Investoren aus dem Ölmarkt zurückziehen. Zuletzt etwas gestiegene Hoffnungen, dass die Massnahmen der Regierungen und Notenbanken zur Stützung der Konjunktur zu einer Stabilisierung der Ölpreise führen könnten, halfen in diesem Umfeld nicht.

8:43 Balkonien wird zum grünen Paradies Seit der Coronakrise kennt wohl jeder die eigenen vier Wände so gut wie nie zuvor. Dazu gehört auch der Balkon. Wie du ein grünes Paradies zum Verweilen schaffst - und etwas Gutes für die Insekten tust. 02:23 Video So wird dein Balkon eine grüne Oase Aus SRF News vom 04.05.2020. abspielen

8:05 Lockerungen starten: Das ändert sich ab heute in Österreich Von heute an sind in Österreich Besuche in Alters- und Pflegeheimen eingeschränkt möglich. Zudem beginnt für rund 100'000 Schüler der Abschlussklassen der Alpenrepublik wieder der reguläre Unterricht. Nach dem Stufenplan der Regierung sind danach Mitte Mai die Grundschulen und Unterstufen dran; alle anderen folgen Anfang Juni. Im Land sind inzwischen alle Geschäfte und fast alle Dienstleister wieder geöffnet. Am 15. Mai folgen die Restaurants, Ende Mai Hotels. Doch die Hygieneregeln gelten weiter, wie ein Mindestabstand von einem Meter und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln.

7:52 Die wichtigsten Fakten zum Start der ausserordentlichen Session Politisieren mit zwei Metern Abstand: Am heutigen Montag beginnt in Bern die Corona-Sondersession der Eidgenössischen Räte. Das Wichtigste dazu in Kürze:

7:39 So wird Moskau desinfiziert Viereinhalbtausend Teams mit mehr als 70'000 Angestellten besprühen grossflächig Aussen- und Innenräume in der russischen Hauptstadt. 00:44 Video Moskau desinfiziert die ganze Stadt Aus SRF News vom 04.05.2020. abspielen