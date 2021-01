Der Ticker startet um 5:39 Uhr

17:00 Langzeitfolgen: Noch Monate nach Covid-Erkrankung zu wenig Luft Eine Schweizer Studie unter der Leitung des Inselspitals, Unispitals Bern und unter Mitwirkung der Uni Bern hat festgestellt: Auch noch Monate nach einer schweren Covid-19-Erkrankung kann die Sauerstoffaufnahme der Lunge beeinträchtigt sein. Im Vergleich zu gesunden Menschen wiesen Studienteilnehmer mit einem schweren Verlauf nach vier Monaten noch eine verminderte Sauerstoffaufnahme von mindestens einem Fünftel auf. Die nachgewiesenen Veränderungen der Lunge seien ein deutliches Warnsignal, heisst es. Eine Covid-19-Erkrankung sei nach einer Akutphase längst noch nicht überwunden. Noch unklar ist, ob sich die Lungen dieser Patienten wieder vollständig erholen werden, oder ob die Schäden langfristig bestehen bleiben. Die meisten der besonders betroffenen Patienten gehörten zu einer Risikogruppe: Ältere Menschen, Übergewichtige oder Menschen mit Bluthochdruck. Doch es hätte auch schwere Fälle mit langwierigen Verläufen unter den Patienten gehabt, die nicht zu einer Risikogruppe gehörten, sagte Pneumologin und Internistin Manuela Funke-Chambour vom Inselspital Bern. Die Forschenden der «Swiss national Covid-19 lung study» weisen mit Nachdruck darauf hin, dass Patienten auch nach der Akutphase dringend medizinisch betreut und begleitet werden müssen. Für die Studie im Fachmagazin «European Respiratory Journal», Link öffnet in einem neuen Fenster wurden die Daten von 113 Patientinnen und Patienten ausgewertet. Von diesen wiesen 66 einen schweren bis kritischen Krankheitsverlauf auf, 47 einen milden bis mässig schweren, wie das Inselspital mitteilte. Legende: Nach schweren Verläufen fand die Forschungsgruppe häufig Hinweise auf gefangene Luft in den Luftbläschen der Lunge. Das weise darauf hin, dass die kleinsten Bronchien von den Schäden betroffen sein könnten. Diese Hypothese müsse jedoch noch weiter untersucht werden. Keystone

15:53 Bündner Regierung spricht von bundesrätlicher «Hiobsbotschaft» Nach der Ankündigung des Bundesrates, die Schliessung von Restaurants sowie Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen bis Ende Februar zu verlängern, spricht die Bündner Regierung von einer «Hiobsbotschaft». Eine Verlängerung der Schliessungen würde den Tourismuskanton Graubünden mit voller Wucht treffen, schrieb die Bündner Regierung in einer Mitteilung. Der Kanton werde mitten in der volkswirtschaftlich bedeutenden Wintersaison getroffen. Die Hauptlast trage der Tourismussektor. Graubünden hat den Bund nach Angaben der Kantonsregierung mehrfach aufgefordert, rasch zusätzliche Hilfe für die besonders betroffenen Branchen zur Verfügung zu stellen. Graubünden sei bereit, ergänzend zu den Bundesmassnahmen weitere Unterstützungshilfen zu leisten. Die Bündner Regierung möchte bundesweite Lösungen, die vom Bund mitfinanziert werden. Kantonale Alleingänge seien nicht zielführend. Kantons‐ und Bundesmassnahmen müssten Hand in Hand gehen, es brauche eine faire Aufteilung der finanziellen Lasten.

15:26 SP fordert rasche Hilfe für die Gastro-Branche Viele Gastrobetriebe können nicht von den Härtefallregelungen profitieren, weil sie die vom Bund festgelegten Voraussetzungen nicht erfüllen. Die Luzerner und die St.Galler SP fordern die Kantone deshalb zum Handeln auf. Die Luzerner Regierung prüft nun, wie sie Branchen, für deren Betriebe wegen der Pandemie eine Schliessung angeordnet wurde, zusätzlich unterstützen kann – und wo bei den Massnahmen des Bundes allenfalls Lücken bestehen. Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) will am kommenden Donnerstag detaillierter auf die zusätzliche Unterstützung der behördlich geschlossenen Betriebe eingehen. In St.Gallen teilte die SP mit, die Kantonsregierung habe am Dienstag erklärt, dass sie von sich aus keine abweichende Regelung erlassen werde. Man suche eine Lösung «im parlamentarischen Prozess». Für die SP dauert dies zu lange. Sie schlägt Hilfsmassnahmen im Dringlichkeitsrecht vor, die die Regierung der vorberatenden Kommission vorlegen könnte.

14:55 Die meisten Berner Schulen starten am Montag mit Präsenzunterricht Die Berner Volks-, Berufsfach- und Mittelschulen starten am Montag grundsätzlich mit Präsenzunterricht ins neue Jahr. Auf Distanz ausgebildet werden hingegen vorerst bis Ende Januar Lernende in Gesundheits- und Sozialberufen im deutschsprachigen Kantonsteil. Der Wechsel zum Distanzunterricht in diesen Ausbildungen erfolgt, weil Kanton und Arbeitgeber so die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren- und Behinderteninstitutionen zusätzlich schützen wollen. Das teilte die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion am Donnerstag mit. In den Mensen der Berufsfach- und Mittelschulen gelten aber am Montag die strengeren Massnahmen für Betriebskantinen. Zudem darf ab Montag an diesen Schulen auch mit grossem Abstand nicht mehr gesungen werden. Im Sport gilt es auch im Freien, Abstand zu halten. Die Schutzkonzepte seien also leicht verschärft worden, heisst es. Die Hochschulen verbleiben weiterhin im Fernunterricht.

14:24 Mehr Sozialhilfebezüger erwartet – teils wegen Corona Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) hat ihre überarbeiteten Prognosen für die nächsten zwei Jahre in Bern den Medien vorgestellt. Die Langzeitfolgen der Krise seien schwer abzuschätzen. Aber es sei davon auszugehen, dass ein Teil der Menschen im Land mittel- und langfristig Unterstützung bräuchten. In den nächsten zwei Jahren könnte die Zahl der von Sozialhilfe abhängigen Menschen um 21 Prozent steigen gegenüber 2019. Die Kosten der Sozialhilfe könnten demnach um 821 Millionen Franken steigen. In ihrem Referenzszenario rechnet die Skos bis 2022 mit rund 57'800 zusätzlichen Menschen in der Sozialhilfe, rund 21 Prozent mehr als 2019. Die Sozialhilfequote würde von derzeit 3.2 auf 3.8 Prozent steigen. 00:47 Video Corona-Pandemie in der Schweiz: Mehr Sozialhilfe-Empfänger erwartet Aus Tagesschau vom 07.01.2021. abspielen

14:18 Mutiertes Virus erstmals im Kanton Aargau festgestellt Im Kanton Aargau sind 346 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Wie die Kantonsbehörden weiter mitteilten, wurde bislang bei einer Person eine der neuen, hochansteckenden Virusvarianten nachgewiesen. Insgesamt sind 294 Personen nach einem Aufenthalt in Grossbritannien oder Südafrika in Quarantäne. Vor dem Aargauer Fall waren in der Schweiz 46 Fälle des mutierten Coronavirus aus Grossbritannien und Südafrika in der Schweiz nachgewiesen worden. Sie tauchten in zehn Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein auf. Mit Aargau erhöht sich die Zahl der Kantone auf elf.

13:55 Tschechien verlängert Shutdown Tschechien hat die bestehenden Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verlängert. Die höchste Corona-Warnstufe der Regierung gilt vorerst bis zum 22. Januar. Weitere Verschärfungen seien nicht ausgeschlossen, sagte Gesundheitsminister Jan Blatny in Prag. Derzeit dürfen sich maximal zwei Personen in der Öffentlichkeit treffen. Geschäfte des nicht-alltäglichen Bedarfs, Hotels, Restaurants und Kultureinrichtungen sind geschlossen. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Derweil meldete der EU-Mitgliedstaat den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den neuen Corona-Fällen. Die Behörden verzeichneten 17'668 Positiv-Tests innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es knapp 795'000 Infektionen und 12'621 Todesfälle. Tschechien hat rund 10.7 Millionen Einwohner. Legende: Die fast leere Karlsbrücke in Prag am Montag, 4. Januar 2021. Keystone

13:34 BAG meldet knapp 4000 Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3975 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3337. Das sind 0 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 16.9 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 17 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'410 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 24 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 75 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 54 Verstorbenen. Das sind 25 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 2611 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 92.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 78.0 Prozent.

13:01 Banken rechnen mit mehr Kreditausfällen Die Schweizer Banken wappnen sich wegen der Virus-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft für steigende Kreditausfälle. Drei Viertel der Institute rechnet kurzfristig mit einem sprunghaften Anstieg der Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kredite an kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU), wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Beraters EY bei 100 Banken hervorgeht. Im Vorjahr waren es nur zwölf Prozent. Auch im Geschäft mit Wohnbaufinanzierungen sei die Skepsis gestiegen. So gingen 36 (Vorjahr sieben) Prozent der Banken von steigenden Ausfällen in den kommenden sechs bis zwölf Monaten aus. Die Regionalbanken dürften am härtesten von den Ausfällen getroffen werden, weil sie stark im KMU-Geschäft engagiert seien und nicht über ein Handelsgeschäft verfügten, das diesen Einbruch abfedern könne.

12:36 Flugverkehr sinkt durch Coronakrise auf Niveau der 80er Jahre Die Coronakrise hat den Flugverkehr in Deutschland mehr als halbiert. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) teilte am Donnerstag mit, sie habe 2020 insgesamt 1,46 Millionen Starts, Landungen und Überflüge kontrolliert und damit 56 Prozent weniger als im Vorjahr. Dieses Niveau sei so niedrig wie vor der Wiedervereinigung Ende der 80er Jahre. Die Reisebeschränkungen im Kampf gegen die Pandemie hätten vor allem den Passagierverkehr getroffen, erklärte DFS-Betriebsgeschäftsführer Dirk Mahns. Auch nach der erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus und der Aufnahme erster Impfungen in einzelnen Ländern rechnet die DFS nicht damit, dass sich der Luftverkehr rasch wieder erholt. «Es wird voraussichtlich bis 2025 dauern, bis das alte Niveau wieder erreicht wird», erklärte Mahns. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Swiss-Chef zur Luftfahrtskrise Thomas Klühr, dürfen bald nur noch Geimpfte an Bord der Swiss? 12.12.2020 Mit Audio

12:15 Tokio erneut im Corona-Notstand Japan hat wegen wieder stark gestiegener Corona-Neuinfektionen (über 7000 Fälle binnen 24 Stunden) für den Grossraum Tokio erneut den Notstand ausgerufen. Das gab Regierungschef Yoshihide Suga am Donnerstag bekannt. Ein Lockdown ist die ab Freitag bis 7. Februar geltende Massnahme jedoch nicht: Restaurants und Bars in Tokio sowie den angrenzenden Präfekturen Chiba, Saitama und Kanagawa sollen ab 19.00 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken und schon um 20.00 Uhr schliessen. Wer kooperiert, bekommt Finanzhilfen. Firmen, die sich nicht daran halten, droht dagegen, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Auch Fitnesshallen und Kaufhäuser sollen die Öffnungszeiten kürzen. Die Bürger sind zudem aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben und vor allem nicht nach 20.00 Uhr auszugehen. Anders in anderen Ländern sieht der Notstand jedoch keine Geldbussen bei Zuwiderhandlungen vor. Trotz der Ausbreitung des Virus ist Suga weiter entschlossen, im Sommer «sichere» Olympische Spiele abzuhalten. Er sei optimistisch, dass die Stimmung im Volk steigen werde, sobald die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Diese sollen Ende nächsten Monats zunächst für Mitarbeiter im medizinischen Bereich beginnen. Legende: Jährlich besuchen mehr als drei Millionen Menschen den Meiji-Schrein während der ersten drei Tage des neuen Jahres und beten hier für Gesundheit und eine gute Zukunft. Keystone

11:56 Gesundheitsfachpersonen haben kein erhöhtes Risiko, am Coronavirus zu erkranken Blutuntersuchungen von knapp 5000 Personen im Tessin zeigen: Gesundheitsfachpersonen haben kein erhöhtes Risiko, am Coronavirus zu erkranken. Gemäss der Studie des Tessiner Spitalverbundes EOC ist die Arbeit der Spitex-Mitarbeitenden am gefährlichsten. Demnach wurden bei 19 Prozent der untersuchten Gesundheitsfachpersonen, die Hausbesuche absolvieren, Sars-CoV-2-Antikörper im Blut nachgewiesen. Bei jenen ohne Hausbesuche betrug der Anteil nur acht Prozent. Insgesamt seien bei zehn Prozent der Gesundheitsfachpersonen Antikörper gefunden worden, hält der EOC in einem am Donnerstagmorgen verschickten Communiqué fest. Eine weitere Studie, welche das Antikörpervorkommen in der Bevölkerung untersucht, wies Ende September bei den 20- bis 64-Jährigen eine sogenannte Seroprävalenz (=Häufigkeit spezifischer Antikörper im Blut) von elf Prozent nach.

10:53 Zürcher Skigebiete können wieder öffnen Die Volkswirtschaftsdirektion hat für alle neun Skigebiete im Kanton Zürich eine Bewilligung erteilt. Wegen der Covid-19-Pandemie mussten die Zürcher Skigebiete ihren Betrieb per 22. Dezember 2020 einstellen. Wie der Kanton am Donnerstag mitteilte, wird ihnen per 9. Januar nun aber erlaubt, wieder zu öffnen. lm Gegensatz zu den grossen Skigebieten im alpinen Raum würden die Zürcher Skilifte primär von der lokalen Bevölkerung genutzt. Es entstünden auch keine Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen, da es keine Gondeln gibt. Legende: SRF

10:42 46 Fälle von mutierten Coronaviren in der Schweiz Bis am Donnerstag sind 46 Fälle des mutierten Coronavirus aus Grossbritannien und Südafrika in der Schweiz nachgewiesen worden. Sie tauchten in zehn Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein auf. Am meisten mutierte Fälle meldete der Kanton Waadt mit zwölf, gefolgt von Genf mit zehn, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt gab. Sieben mutierte Virenfälle gab es in Zürich, sechs im Wallis und vier in Bern. Das Tessin meldete zwei Infektionen, je eine Basel-Landschaft, Graubünden, St. Gallen, Schwyz und das Fürstentum Liechtenstein. Am Mittwoch hatte das BAG über 37 bestätigte Infektionen mit den Virus-Mutationen berichtet und am Dienstag über 28. Das Virus aus Südafrika war am 1. Januar zum ersten Mal im Tessin bestätigt worden.

10:35 Bern: Personen ab 75 können sich ab Freitag für die Impfung anmelden Der Kanton Bern startet am kommenden Montag, 11. Januar mit der Impfung gegen das Coronavirus. Zunächst werden laut Mitteilung nur Personen ab 75 Jahren zur Impfung zugelassen. Es würden vorerst 20'000 Termine zur Verfügung stehen. Dafür können sich über 75-jährige Bernerinnen und Bernern ab morgen auf einer Internetseite , Link öffnet in einem neuen Fensteranmelden. Alternativ ist ab morgen auch die Telefonnummer 031 636 88 00 erreichbar. Später würden dann weitere Personen zur Terminbuchung und Impfung zugelassen. Eine Registrierung sei schon vorher möglich. Der Kanton Bern informiere laufend und bitte um Geduld. Bei 20'000 Terminen für rund 105'000 über 75-jährige Bernerinnen und Berner würden einige für den Impftermin etwas länger warten müssen, heisst es in der Mitteilung weiter.

10:13 Moderna-Impfstoff könnte Jahre schützen «Das Alptraumszenario, das im Frühjahr in den Medien beschrieben wurde, also dass ein Impfstoff nur ein oder zwei Monate wirkt, ist, denke ich, vom Tisch», sagte Moderna-CEO Stephane Bancel auf einer von der Finanzdienstleistungsgruppe Oddo BHF organisierten Veranstaltung. Er sei überzeugt, dass der Covid-19-Impfstoff seiner Firma das Potenzial habe, mehrere Jahre zu schützen. Für eine definitive Aussage dazu brauche es aber noch mehr Daten. «Der durch den Impfstoff erzeugte Antikörperabfall beim Menschen geht sehr langsam voran. Wir glauben, dass unser Impfstoff Schutz potenziell für ein paar Jahre bietet.» Bancel fügte an, seine Firma sei daran, den Beweis zu erbringen, dass ihr Impfstoff auch gegen Mutationen des Coronavirus wirksam ist. Moderna hatte gestern die Zulassung für die EU erhalten. In der Schweiz steht eine Zulassung noch aus.

9:09 3788 Impfungen in Basel Gestern haben im Kanton Basel-Stadt 3788 Personen ihre erste Impfung erhalten. Dies schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Am Mittwochnachmittag seien zudem Bewohnende in zwei weiteren Pflegeheimen geimpft worden. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hofft in der Mitteilung, dass in den kommenden Tagen ein weiterer Impfstoff die Zulassung in der Schweiz erhält und der Kanton Basel-Stadt in der Folge auch weitere Impfdosen erhält.

7:24 Kuehne+Nagel übernimmt Vertrieb von Moderna-Impfstoff Der Schweizer Logistik-Konzern Kühne+Nagel übernimmt den Vertrieb des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna. Gemäss einer Vereinbarung der beiden Firmen werde man Impfstoffdosen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika sowie in Teilen Amerikas transportieren, heisst es in einer Mitteilung. In Europa komme dabei eine Flotte von rund 200 speziellen Pharmatransportfahrzeugen von Kühne+Nagel zum Einsatz. Dank dieser könne man garantieren, dass in allen Phasen des Transports und der Lagerung die erforderliche Temperatur von -20°C aufrechterhalten werde, hiess es weiter. Finanzielle Details zum Deal zwischen Kühne+Nagel und Moderna wurden keine genannt. Die Ankündigung folgt auf die Erteilung einer bedingten Marktzulassung für den Covid-19-Impfstoff von Moderna durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) diese Woche. Legende: Detlef Trefzger ist CEO von Kuehne+Nagel. Keystone

6:49 Mehr als 256'000 neu gemeldete Corona-Fälle in den USA Die USA verzeichnen mehr als 256'000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt damit auf 21.22 Millionen. Mindestens 4008 weitere Menschen starben, insgesamt gibt es damit mehr als 361'000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.