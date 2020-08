Der Ticker startet um 5:24 Uhr

15:22 BAG empfiehlt Babys die saisonale Grippe-Impfung Kommt zu den steigenden Corona-Fallzahlen im Winter auch noch die Grippesaison dazu, könnte dies das Schweizer Gesundheitssystem belasten oder gar zu Engpässen führen. Deshalb empfiehlt der Bund eine breite Grippe-Impfung. Schon Kinder ab sechs Monaten sollen gegen die saisonale Grippe geimpft werden, so die Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Vor allem, wenn ihre Grosseltern oder andere Menschen in ihrem Umfeld zur Risikogruppe gehören. Die Massnahme gilt als umstritten, wird von vielen Kinderärztinnen und Kinderärzten jedoch begrüsst. Mehr dazu im Beitrag der «Tagesschau am Mittag»: 01:50 Video Umstrittene Impfempfehlung für Babys Aus Tagesschau vom 24.08.2020. abspielen

14:29 Swiss verschärft Maskenpflicht Die Lufthansa verschärft die Maskenpflicht an Bord ihrer Maschinen. Dabei gelten die Neuerungen für alle Lufthansa-Gesellschaften und also auch für die Swiss, wie diese auf Anfrage von SRF bestätigt. «Bis anhin haben Fluggäste, die ohne Maske fliegen wollen, nur ein ärztliches Attest vorweisen müssen» erklärt Karin Müller, Head of Media Relation. «Neu müssen diese ein Formular der Swiss ausfüllen.» «Zusätzlich müssen Fluggäste, die ohne Maske fliegen wollen, einen negativen Corona-Test vorlegen, der zum geplanten Abflug nicht älter als 48 Stunden sein darf», führt Müller aus. Legende: Fluggäste, die ohne Maske mit der Swiss fliegen wollen, müssen künftig einen negativen Corona-Test vorlegen. Keystone

13:48 Neuseeland verlängert Lockdown in Auckland Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in der Millionenmetropole Auckland bis Sonntag angekündigt. Die Einschränkungen gelten seit dem 12. August und hätten eigentlich am Mittwoch enden sollen. Vor zwei Wochen waren in der Stadt vier Mitglieder einer Familie positiv auf das Virus getestet worden, nachdem zuvor 102 Tage lang keine lokalen Infizierungen bestätigt worden waren. Damit galt Neuseeland als einer der erfolgreichsten Staaten im Kampf gegen Sars-CoV-2. Seither kamen aber täglich wieder neue Infektionen hinzu. In Auckland mit seinen 1.7 Millionen Einwohnern sind die Schulen und alle nicht notwendigen Geschäfte geschlossen. Die Bürger sind aufgefordert, soweit wie möglich zu Hause zu bleiben. Am Montag wurden neun neue Fälle bestätigt. Damit hat Neuseeland seit Beginn der Krise 1332 Infektionen verzeichnet, 22 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Ausbruch in Neuseeland Korrespondent: «Die Disziplin der Neuseeländer ist bemerkenswert» 17.08.2020 Mit Audio

13:25 Rund 172 beteiligen sich an Corona-Impfstoffinitiative An der weltweiten Corona-Impfstoffinitiative Covax der Weltgesundheitsorganisation WHO wollen sich rund 172 Länder beteiligen. So lange es nur ein begrenztes Angebot gebe, sei es zunächst wichtig, diejenigen mit einem Impfstoff zu versorgen, die weltweit dem höchsten Risiko ausgesetzt seien, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in einer Pressekonferenz. Die Initiative soll einen fairen Zugang zu möglichen Covid-19-Impfstoffen gewährleisten. Es seien jedoch dringend weitere Mittel erforderlich, und die Länder sollten jetzt verbindliche Verpflichtungen eingehen, forderte Ghebreyesus. Die Schweiz hat sich schon früh für Covax eingesetzt und ist heute Co-Vorsitzende der Initiative. Verbindliche Regeln in Covax-Initiative

13:08 Bayern zieht bei Corona-Massnahmen Zügel an Bayern verschärft seine Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Zur Rechtfertigung verwies Ministerpräsident Markus Söder auf steigende Infektionszahlen. Die Gründe für eben diese seien zurückkehrende Urlauber, zurückkehrende Angehörige von Familienbesuchen in Ost- und Südosteuropa und Leichtsinn. Bayern werde die Kontrollen zur Einhaltung etwa der Maskenpflicht ausweiten und seine Bussgelder für Verstösse gegen Hygienemassnahmen erhöhen. Söder rief andere Bundesländer auf, ebenso zu handeln. Bayerns Ministerpräsident plädierte ferner dafür, keine neuen Grossveranstaltungen wie etwa Fussballspiele mit Zuschauern zuzulassen. Und auch eine generelle Masken-Pflicht am Arbeitsplatz müsse diskutiert werden. Angesichts der steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen wollen Bund und Länder diese Wochen auf mehreren Ebenen beraten, wie in Deutschland weiter vorgegangen werden soll. Die Entwicklung ist besorgniserregend. Corona ist wieder auf dem Sprung zu einer exponenziellen Entwicklung.

12:17 157 Neuinfektionen in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb eines Tages 157 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Sonntag waren es noch 276 Neuansteckungen gewesen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 40'060 laborbestätigte Fälle. Im Vergleich zum Vortag kam es zu fünf neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4495 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg seit Sonntag um eines auf 1721. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steck zurzeit 1739 Personen in Isolation und 5740 standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 15'033 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne. So entwickeln sich die Fallzahlen in der Schweiz Neueste Zahlen des BAG

11:56 Nur zwei neue Fälle in Basel-Stadt Der Kanton Basel-Stadt hat heute Momtag zwei neue mit dem Coronavirus infizierte Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Die Zahl der Neuinfektionen war damit im Stadtkanton so tief wie seit Tagen nicht mehr. Letztmals waren am 10. August lediglich zwei neu Fälle registriert worden. Seither gab es jedoch Tage mit bis zu 20 Neuinfektionen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Regierung letzten Donnerstag eine Maskentragpflicht ab dieser Woche angeordnet. Sie gilt für baselstädtische Läden und Einkaufszentren sowie an weiterführenden Schulen ausserhalb der Klassenzimmer.

11:32 Frankreich will britische Quarantäne-Regeln erwidern Frankreich reagiert auf die Quarantäne für seine Staatsbürger in Grossbritannien mit einer ähnlichen Massnahme. «Für Reisende, die aus dem Vereinigten Königreich zurückkehren, wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen restriktive Massnahmen geben, die vom Ministerpräsidenten und dem Verteidigungsrat beschlossen werden», kündigte Europa-Staatssekretär Clement Beaune im Fernsehsender «France 2» an. Britische Frankreich-Reisende müssen künftig bestätigen, dass sie nicht an Covid-19-Symptomen leiden oder in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren, hatte die Regierung in London am Freitag angekündigt. Zudem müssen Frankreich-Rückkehr seit 15. August in eine 14-tägige Quarantäne. Die britische Regierung hat die Massnahmen mit steigenden Corona-Fälle in Frankreich begründet. Wir werden die Reziprozität als Mittel haben, damit unsere britischen Freunde die Grenze nicht einseitig schliessen.

10:17 Zürcher Arbeitsmarkt schwächelt – Regierung reagiert Das Coronavirus hat die Lage auf dem Zürcher Arbeitsmarkt deutlich verschlechtert. Der Regierungsrat soll deshalb eine Strategie ausarbeiten, wie Arbeitslose besser umgeschult werden können. Der Kantonsrat hat am Montag ein entsprechendes dringliches Postulat von Grünen, SVP und SP diskussionslos überwiesen. Der Regierungsrat wiederum zeigte sich bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen und wird nun innerhalb von vier Wochen Stellung dazu beziehen. Gefordert wird mit dem Vorstoss unter anderem eine Strategie für die berufliche Umorientierung von Arbeitslosen. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie hat sich der vormals stabile Zürcher Arbeitsmarkt verändert. Die Kurzarbeit hat in den vergangenen Monaten zwar einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert. Ende August laufen aber viele Kurzarbeitsverträge aus. Es ist noch nicht klar, in welchem Umfang diese erneuert werden oder ob es im Herbst zu einem verzögerten Stellenabbau kommen wird. Ende Juli waren 27'465 Personen Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosigkeit betrug 3.2 Prozent, das sind 1.2 Prozentpunkte mehr als im Juni des Vorjahres. Audio Aus dem Archiv: Trügerische Stabilität auf dem Zürcher Arbeitsmarkt 08:29 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 10.08.2020. abspielen. Laufzeit 08:29 Minuten.

9:35 Frankreich rechnet mit markantem Wirtschaftseinbruch Die französische Regierung geht ungeachtet der Erholung in den vergangenen Wochen weiter von einem heftigen Konjunktureinbruch wegen der Corona-Krise aus. «Vorerst» rechne er weiterhin mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr von elf Prozent, sagte Finanzminister Bruno Le Maire. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der nach Deutschland zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone war im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise im Rekordtempo von 13.8 Prozent eingebrochen. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte um 10.1 Prozent. Legende: Nebst Corona zeichneten sich aufs Jahresende hin noch zusätzliche Unsicherheiten ab, so Lemaire. Darunter der Brexit, die US-Wahlen und der neuen chinesischen Fünfjahresplan. Die Unwägbarkeiten würden die Welt und Frankreich belasten. Keystone

8:56 Profiteur der Krise: Just Eat Takeaway Der erst jüngst aus Just Eat und Takeaway.com fusionierte Essenslieferdienst Just Eat Takeaway mit Sitz in Amsterdam gehört zu den Profiteuren der Corona-Pandemie. In den ersten sechs Monaten 2020 kam das Unternehmen auf 257 Millionen Bestellungen, das sind fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mitteilte. Besonders stark seien dabei die Bestellungen im zweiten Quartal ausgefallen. Grossbritannien, Deutschland, Kanada, die Niederlande, Australien und Brasilien schnitten besonders stark ab, sagte Unternehmenschef Jitse Groen. Essenslieferdienste haben dank der Corona-Pandemie auch in der Schweiz Aufwind erfahren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gastronomie in Corona-Zeiten Essen zu Hause: Lieferdienste im Aufwind 31.05.2020 Mit Audio

8:08 Viele Schweizer Kinder Süchten verfallen Kinder und Jugendliche trifft die Corona-Pandemie nach Ansicht von Yvik Adler, Co-Präsidentin der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, besonders hart. Sie seien während der Gesundheitskrise auf sich selbst zurückgeworfen worden, erläuterte Adler gegenüber Tageszeitung «Blick» vom Montag. Manche Familien hätten dies nicht auffangen können, da beide Eltern trotz des Lockdowns hätten arbeiten müssen. In Konsequenz hätten viele Kinder und Jugendliche Verhaltenssüchte entwickelt. Sie gamten die ganze Zeit. Aber auch Essstörungen hätten zugenommen. Legende: Erwachsene kämen zu Adler in die Praxis, weil sie unter Angsterkrankungen, Depressionen und Paarproblemen litten. Wegen des Lockdowns gebe es mehr Trennungen. Einige Anwälte rechneten mit einer höheren Scheidungsrate. Keystone

7:32 Deutsche Bahn erhöht Präsenz von Sicherheitskräften Die Deutsche Bahn wird in den Abendstunden ihre Präsenz von Sicherheitskräften an Stationen erhöhen. Das berichtet die Zeitung «Bild» in ihrer Montagausgabe. Demnach soll das zusätzlich eingesetzte Personal die Einhaltung der Maskenpflicht an den Bahnhöfen kontrollieren. Die Massnahme wird dem Blatt zufolge von der Bahn als nötig erachtet, da bei einer ersten Masken-Kontrolle mit Video-Kameras auf sechs Hamburger S-Bahnhöfen Verstösse festgestellt wurden. Maske tragen ist keine unverbindliche Empfehlung, sondern Pflicht. Es ist deshalb für uns nicht hinnehmbar, wenn sich Einzelne nicht an die Regeln halten.

7:06 Novartis-Chef realistisch im Kampf gegen Corona Die Welt werde noch länger mit dem Virus leben müssen, sagte Novartis-Konzernchef Vas Narasimhan in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Letzten Frühling habe es einen kurzen Moment der Hoffnung gegeben. Damals habe es so ausgesehen, dass es bei einer einzigen Welle von Ansteckungen bleibe. Jetzt aber sei klar, dass die Pandemie andauere – sicher dieses und vermutlich bis weit in das nächste Jahr hinein. «Die Frage ist: Wann sind wir beim Impfstoff und bei den Behandlungsmethoden so weit, dass die Welt mit dem Virus leben kann», fasste Narasimhan zusammen. Legende: «Wir gehen nicht davon aus, dass das Virus plötzlich verschwindet oder genügend Leute immun sind», sagte Novartis-CEO Narasimhan in der «NZZ». Keystone

6:20 Ab heute gilt im Kanton Basel-Stadt Maskenpflicht in den Läden In Basel-Stadt muss man ab heute beim Einkaufen in Läden und Einnkaufszentren eine Gesichtsmaske tragen. Am Freitag hatten Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Kantonsarzt Thomas Steffen «besorgt» darauf hingewiesen, dass der Stadtkanton auf die Bevölkerungszahl umgerechnet über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt liege. Das sei der Grund, warum Basel-Stadt ab heute Montag als erster Deutschschweizer Kanton die Maskenpflicht auf Einkaufsgeschäfte und ausweitet. Die Maskenpflicht gilt für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren. Vor Basel-Stadt haben bereits die Kantone Waadt, Genf, Jura und Neuenburg eine Maskentragepflicht in Läden eingeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Masken, ID-Pflicht, App Diese Corona-Sonderregelungen gelten in den einzelnen Kantonen 31.07.2020 Mit Video

5:47 Corona sorgt für Platzmangel an den Schweizer Universitäten In Zürich und Basel rechnet man wegen der Pandemie mit rund zehn Prozent mehr Studierenden, weil niemand ein Zwischenjahr inlegen will. Für diese höhere Zahl hat es jedoch wegen der Abstandsregeln viel weniger Plätze. In Basel musste man deshalb reagieren und setzt zu zwei Dritteln auf Onlineunterricht. «Das bedeutet für die Studierenden, dass sie doch eine Zeit lang noch zu Hause bleiben und zu Hause studieren und somit weniger sozialen Kontakt haben», sagt die Rektorin der Uni Basel Andrea Schenker-Wicki. Das bedauere sie. Man haben ein Schutzkonzept zusammen mit den Experten und den Behörden ausgearbeitet. Um diesen Onlineunterricht möglichst gut gestalten zu können, hat die Universität Basel über 100'000 Franken in neue Technik investiert. An der Uni Freiburg greift man hingegen zum Absperrband. Ziel sei trotz Corona möglichst viel Präsenzunterricht – häufig mit Masken. «Dies um die Eigenarten der universitären Bildung und Ausbildung zu gewährleisten,» erklärt Astrid Epiney, die Rektorin der Universität Freiburg. Ziel sei es auch, den Studierenden zu ermöglichen, dass sie Fähigkeiten wie vernetztes Denken, Argumentieren und die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen erwerben können.