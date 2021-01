Der Ticker startet um 5:32 Uhr

19:26 Bidens Stabschef rechnet mit 500'000 Toten in den USA Der künftige Stabschef des designierten US-Präsidenten Joe Biden rechnet mit 500'000 Corona-Toten im nächsten Monat. Im Februar dürfte die Marke erreicht werden, sagt Ron Klain in einem Online-Interview mit der Zeitung «Washington Post». Laut einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten haben sich in den USA 23.1 Millionen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind demnach 388'467.

19:09 Mehr als zwei Millionen Corona-Tote Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als zwei Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Weltweit gab es demnach bislang mehr als 93 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus. Experten gehen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. In unserem Artikel sehen sie die Lage in den einzelnen Ländern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 15.01.2021 Mit Video

18:42 Grossbritannien verschärft Einreiseregeln Grossbritannien verschärft ab Montagfrüh seine Einreiseregeln. Alle Reisenden benötigten ein negatives Testergebnis und müssten sich unmittelbar nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben, kündigt Premierminister Boris Johnson an. Diese dauere zehn Tage, könne mit einem weiteren negativen Test aber auf fünf Tage verkürzt werden. Bislang gab es für einige Länder Ausnahmen ohne Quarantäne. Dies wird ab Montag 05.00 Uhr (MEZ) aufgehoben. Damit solle die Einschleppung von Corona-Varianten vermieden werden, sagt Johnson. Johnson bezeichnete den Druck auf das Gesundheitssystem als «aussergewöhnlich». In einigen Krankenhäusern müssten Krebsoperationen verschoben werden und Krankenwagen vor der Tür in der Schlange stehen, sagte Johnson am Freitag in London. «Dies ist nicht die Zeit für das kleinste bisschen Entspannung.» Legende: Keystone

18:31 Impfaktion der Mitglieder des Bundesrats hat begonnen Die Impfaktion der Mitglieder des Bundesrats hat am Freitag begonnen. Regierungssprecher André Simonazzi bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der Tamedia-Portale. Wer sich bereits hat impfen lassen, wird nicht bekanntgegeben. Vor Wochenfrist hiess es, dass alle Mitglieder des Bundesrats sich impfen liessen, sobald der zweite Impfstoff zugelassen sei. Mit der Zulassung des Moderna-Impfstoffs ist dies in der Zwischenzeit geschehen. Legende: Keystone

18:09 Tessin verhängt Besuchsverbot in Altersheimen und Spitälern Das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales hat ein Besuchsverbot in Altersheimen, Spitälern und Behindertenheimen verhängt. Das Verbot gilt ab Samstag. Grund dafür sei die britische Coronavirus-Mutation. Mit der Massnahme sollen weitere Coronavirus-Ausbrüche werden, hiess es weiter. Für Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen gilt erneut ein Ausgehverbot. Zahnärzte, Hausärzte sowie Spitäler dürften Altersheimbewohner nur noch in Ausnahmefällen aufsuchen, heisst es weiter. In einem Altersheim in Balerna war es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Neu- und Wiederansteckungen mit dem Coronavirus gekommen. Aufgrund einer Analyse konnten die Tessiner Behörden feststellen, dass die britische Coronavirus-Mutation zum Ausbruch geführt hatte.

17:50 199 Fälle von Corona-Mutationen – Neue Quarantäne-Empfehlungen In der Schweiz sind bisher 199 Fälle der mutierten Varianten des Coronavirus gefunden worden. Davon konnten 147 der britischen Variante zugeordnet werden. Sieben Viren gehörten zur Variante aus Südafrika, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Und bei 45 Fällen sei im Virusmaterial eine Mutation gefunden worden, die aber nicht genüge, um sie eindeutig einer der beiden Linien zuordnen zu können. Die Untersuchungen seien aber nicht repräsentativ, da nur bei Verdacht geprüft wird. Weiter schlägt das BAG vor, dass wegen der hohen Übertragbarkeit neu auch Personen unter Quarantäne gestellt werden sollen, die Kontakt hatten zu Menschen, die in engem Kontakt zu mit der neuen Coronavirus-Mutation Infizierten standen. Das empfiehlt das BAG den Kantonen.

17:39 Zürcher Kulturschaffende sollen unbürokratisch zu Geld kommen Künstlerinnen und Künstler, die wegen der Corona-Pandemie in existentielle Not geraten sind, sollen im Kanton Zürich einfacher an Hilfsgelder kommen als bis anhin. Die zuständige Regierungsrätin Jaqueline Fehr (SP) hat ein entsprechendes Entschädigungsmodell ausarbeiten lassen. Das neue Modell sieht vor, dass Kulturschaffende befristet bis Ende April ein Ersatzeinkommen von monatlich 3840 Franken erhalten – das entspricht 80 Prozent eines angenommenen monatlichen Schadens von 4800 Franken. Von diesen 3840 Franken abgezogen werden alle Zahlungen, die die Kulturschaffenden aus anderen Quellen bekommen, beispielsweise aus der Erwerbsersatzentschädigung. Das neue Modell basiert auf Vertrauen: Kulturschaffende deklarieren diese Zahlen selber. Die Fachstelle Kultur werde aber Stichproben durchführen, wie es in der Mitteilung heisst. Falschangaben hätten strafrechtliche Konsequenzen. Das Modell schaffe Gerechtigkeit, heisst es weiter, da Grossverdiener unter den Kulturschaffenden nichts erhalten würden. Diese werden für abgesagte Veranstaltungen separat entschädigt. Legende: Keystone / Archiv

17:21 Kommission legt Bundesrat Strauss von Corona-Massnahmen vor Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) empfiehlt dem Bundesrat, weitere Massnahmen in der Pandemie zu treffen. Sie unterbreitet der Regierung ein Schreiben mit verschiedenen Empfehlungen, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Die Empfehlungen der SGK-N sind vielfältig: Wer auf dem Luftweg in die Schweiz einreisen will, soll mit einem aktuellen Test nachweisen müssen, dass er oder sie nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Zudem soll der Bund für alle Personen in Alters- und Pflegeheimen einmal pro Woche einen freiwilligen Test finanzieren. Um die Liquidität von Unternehmen sicherzustellen, die von Massnahmen gegen die Epidemie betroffen sind, soll der Bundesrat die Covid-Kredite unverzüglich reaktivieren. Die Kredite sollen nicht zu einer neuen Verschuldung führen. Legende: Keystone / Archiv

17:04 Widerstand gegen Testpflicht in schweizerisch-deutscher Grenzregion In der schweizerisch-deutschen Grenzregion soll die von der deutschen Bundesregierung beschlossene Testpflicht von Grenzpendlern alle 48 Stunden nicht gelten. Das fordert die Hochrheinkommission (HRK), der die Kantone Aargau, Schaffhausen und das deutsche Bundesland Baden-Württemberg angehören. Im kleinen Grenzverkehr sollten weiterhin Ausnahmen möglich sein. Die von der deutschen Bundesregierung erlassenen neuen Test- und Einreiseregeln könnten «starke negative Auswirkungen» auf die deutsch-schweizerische Grenzregion zur Folge haben, teilte die HRK mit. Für die 60'000 Pendlerinnen und Pendler aus Baden-Württemberg, die in der Schweiz arbeiten, würden die neuen Regeln einen verpflichtenden Covid-Test alle 48 Stunden vor Einreise bedeuten. Gemäss HRK käme dies «einer faktischen Grenzschliessung» gleich. Die Regelung träfe besonders die Mitarbeitenden im Gesundheits- und Pflegesektor hart.

16:40 Deutsche Parlamentarier fordern Klarheit über die Wirkung der Massnahmen Deutsche Bundestagsabgeordnete von SPD und CSU fordern Klarheit darüber, wie wirksam die Einschränkungen sind. Forschungsministerin Anja Karliczek solle endlich Untersuchungen über die Wirkung der Massnahmen anstossen, sagt die SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas dem «Spiegel». «Wir müssen detaillierter wissen, was die Massnahmen für das Infektionsgeschehen bedeuten und wie sie wirken.» Der CSU-Abgeordnete Michael Kuffer sagt dem Magazin, eine Überprüfung sei sinnvoll. «So bekommen wir ein noch genaueres Bild, welche Massnahmen wie wirksam sind, und können damit auch präziser beurteilen, welche Einschränkungen wirklich notwendig sind.» Legende: Keystone / Archiv

16:03 Situation in Wengen bleibt «unberechenbar» Im Berner Oberländer Tourismusort Wengen bleibt die Lage aus epidemiologischer Sicht «angespannt und unberechenbar», meldet der Kanton Bern. Am Mittwoch und Donnerstag waren 567 Schnelltests durchgeführt worden, davon resultierten 3 positiv. Bei 47 PCR-Tests stehen die Resultate noch aus. Auch andere Skigebiete sollen mehr Tests durchführen, so der Kanton Bern. Der Kanton möchte allgemein trotz sinkender Coronazahlen mehr Massentests durchführen. Ein erster Massentest fand nach den Weihnachtsferien im Berner Jura statt. Berufsschüler in St. Imier konnten sich freiwillig testen lassen. Von 184 Tests war keiner positiv. In ein paar Tagen werden alle ein zweites Mal getestet. Legende: Keystone / Archiv

15:52 Madrid verschärft die Schutzmassnahmen und verlängert den Lockdown Wegen anziehender Infektionszahlen verschärft in Spanien nach anderen Regionen nun auch Madrid die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die nächtliche Ausgehsperre werde ab Montag um eine Stunde vorgezogen, teilte die Regierung der Hauptstadtregion mit. Restaurants, Cafés und Bars müssen dann schon um 23 Uhr – statt wie bisher um Mitternacht – schliessen. Die Verschärfung der Massnahmen gilt den Angaben zufolge vorerst für zwei Wochen. Ab Montag werden zudem weitere fünf Gemeinden und sechs kleinere Bezirke Madrids für zwei Wochen abgeriegelt. Damit erhöht sich die Zahl der abgesperrten Gebiete, die man nur mit triftigem Grund verlassen oder betreten darf, auf insgesamt 19 Gemeinden und 47 kleinere Bezirke. Betroffen sind insgesamt 1.3 Millionen der insgesamt 6.7 Millionen Bewohner der Region. «Das sind harte, aber notwendige Massnahmen», sagte der stellvertretende regionale Gesundheitsminister Antonio Zapatero. Die Zahl der Neuinfektionen sei innerhalb von nur einer Woche um 51 Prozent gestiegen. Legende: Die Regionalregierung Madrids riegelt auch kleiner Bezirke der Hauptstadt ab. Keystone

15:31 Neue Quarantäneregeln im Kanton Bern Der Kanton Bern weitet seine Quarantäneregeln aus. Neu müssen nicht nur jene Leute in Quarantäne, die direkten Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, sondern auch die Kontakte dieser Kontaktpersonen. Grund für die strengeren Regeln sind die mutierten Coronaviren, die sich im Kanton Bern verbreiten. Diese Regeln gelten aber nur, wenn ein Verdacht auf das mutierte Coronavirus vorliegt. «Es braucht eine viel geringere Virenmenge, um Leute anzustecken. Darum müssen wir auch kürzere Kontakte und Kontakte zu Kontakten ausfindig machen,» sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion. Liegt ein Verdacht auf das mutierte Virus vor, muss die Person mit dem positiven Test zusätzlich auf die Mutation getestet werden. Erst bei einem negativen Entscheid dürfen die Kontakte der Kontakte die Quarantäne wieder verlassen.

15:05 Das BAG meldet 2396 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2396 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2535 . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'869 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 66 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 47 Verstorbenen . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 2'148 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 89.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 79.0 Prozent.

14:09 Pfizer senkt vorübergehend Impfstoff-Lieferungen für Europa Der US-Pharmakonzern Pfizer wird vorübergehend die Liefermenge seines gemeinsam mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes an europäische Länder senken. Grund sei ein Hochfahren der Produktionskapazitäten. Das macht die norwegische Gesundheitsbehörde publik: «Die zeitweise Senkung wird alle europäischen Länder betreffen.» Es sei nicht klar, wie lange es daure, bis Pfizer wieder die maximale Produktionskapazität erreichen werde. Pfizer teilte mit, die Produktionsanlagen würden ausgebaut, um mehr Impfdosen herzustellen. Dies werde aber vorübergehende Auswirkungen auf die Lieferungen von Ende Januar bis Anfang Februar haben. Im Werk im belgischen Puurs könne es bei Aufträgen und Lieferungen daher zu Schwankungen kommen. Ende Februar und März stünde dann aber mehr Impfstoff zur Verfügung. Legende: Damit die Kapazitäten ausgebaut werden können, muss die Impfstoffproduktion bei Pfizer vorübergehend etwas gedrosselt werden. Reuters

14:01 St. Gallen: Mittel- und Berufsschulen kehren zum Präsenzunterricht zurück Nach zwei Wochen Fernunterricht kehren die St. Galler Mittelschulen und Berufsfachschulen am Montag wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Es bestehe kein Anlass, diese Schulen vorsorglich im Fernunterricht zu belassen, teilt der Kanton mit. Mit dem Fernunterricht seit Anfang Jahr sollten die Schulen dazu beitragen, Ansteckungen nach den Festtagen zu vermeiden. Aufgrund der leicht rückgängigen Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Kanton dürfe davon ausgegangen werden, dass dies funktioniert habe, heisst es. Trotz rückläufiger Fallzahlen gab der Bundesrat am Mittwoch landesweite Verschärfungen bekannt. Er tat dies präventiv, um einer möglichen dritten Pandemiewelle nach Virusmutationen vorzubeugen. Die Schulen sind nicht von diesen Massnahmen betroffen. Die Kantone sprachen sich bisher aber gegen nationale Schulschliessungen aus. Denn die Folge könnten «nachhaltige pädagogische und soziale Kollateralschäden» sein, befürchtet das St. Galler Bildungsdepartement laut dem Communiqué.

12:53 Uri: Alle impfwilligen Pflegeheim-Bewohner sind geimpft Der Kanton Uri hat in den beiden ersten Wochen der Corona-Impfkampagne alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime geimpft. Insgesamt hätten rund 700 Personen die erste Dose des Pfizer/Biontech-Impfstoffs erhalten, teilen die Behörden mit. Jetzt würden die Einwohnerinnen und Einwohner, die älter als 75 Jahre alt seien, sowie Erwachsene mit sehr schweren chronischen Krankheiten geimpft. Lediglich Impfwillige aus diesen Bevölkerungsgruppen könnten sich im Kantonsspital unter der Nummer 041 875 50 70 anmelden.

11:26 Studien: Schutz nach Corona-Infektion könnte monatelang halten Eine Corona-Infektion könnte neuen Studien zufolge monatelang vor einer Neuansteckung mit dem Virus schützen. Forscher aus den USA etwa konnten auch mehr als ein halbes Jahr nach einer Infektion Antikörper gegen einen wichtigen Virus-Baustein – das sogenannte Spike-Protein – im Blut nachweisen, wie sie im Fachblatt «Science» schreiben. Und eine Studie aus England kommt zu dem Schluss, dass eine Covid-Erkrankung mindestens fünf Monate lang einen gewissen Schutz bietet. Allerdings weisen die Forscher darauf hin, dass auch immune Menschen das Virus übertragen könnten. Studien zur Immunität über noch längere Zeiträume sind bislang nicht möglich, da das Virus erst seit einem guten Jahr bekannt ist.

10:34 Umfrage: 67 Prozent der Deutschen wollen sich impfen lassen Die Impfbereitschaft in Deutschland steigt einer Umfrage zufolge: Mittlerweile wollen sich laut ZDF-Politbarometer zwei Drittel der Bevölkerung (67 Prozent) impfen lassen. Ende November war es nur die Hälfte gewesen (51 Prozent). Zehn Prozent hätten angegeben, sie wollten sich nicht impfen lassen (20 Prozent Ende November). Hingegen sei die Kritik am Ablauf der Impfungen gestiegen: 58 Prozent seien mit dem bisherigen Verlauf eher unzufrieden. Zudem wächst der Rückhalt für die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nach der Verschärfung im Dezember sei jetzt wieder eine Mehrheit von 51 Prozent (plus 16 Prozentpunkte im Vergleich zum Anfang Dezember) der Meinung, dass die aktuell geltenden Massnahmen gerade richtig seien. Nur noch 28 Prozent (minus 21) plädierten für eine Verschärfung. 18 Prozent (plus 5) hielten sie für übertrieben.