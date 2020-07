Der Ticker startet um 5:45 Uhr

20:22 Alain Berset über die neuen Regeln Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz wieder stärker aus. Als Präventionsmassnahmen hat der Bundesrat deshalb ab Montag eine Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr beschlossen und die Einreisebestimmungen verschärft. Im Gespräch betont Bundesrat Alain Berset, das sich die Menschen in der Schweiz bisher sehr gut verhalten haben, nun aber neben Empfehlungen auch wieder einige Pflichten dazu kommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Maskenpflicht und Quarantäne Ist die Eigenverantwortung gescheitert, Herr Berset? 01.07.2020 Mit Video

19:49 Maskenpflicht in Deutschland längst etabliert In der Schweiz ist die Maskenpflicht seit Wochen ein heiss diskutiertes Thema. In den Nachbarländern aber ist sie längstens etabliert. Beispielsweise in Deutschland. Vor den Geschäften sind Plakate zu lesen, welche einem das Maskentragen nahelegen. Für die vielen Schweizerinnen und Schweizer, welche nach Deutschland gehen, ist das ungewohnt, was wiederum bei den Deutschen für Unmut sorgt. Immer wieder beschweren sich Einheimische, dass Schweizer renitent und stur seien und das Gefühl hätten, die Maskenpflicht gelte für sie nicht. 03:30 Video Unmut in Deutschland Aus Schweiz aktuell vom 01.07.2020. abspielen

19:26 Horrorszenario für Schweizer Tourismus Falls die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ein Jahr andauern, könnte dem Schweizer Tourismus laut der Uno mehr als 31 Milliarden Franken entgehen. Weltweit geht die Uno für den Tourismus von einem 3-Billionen-Loch aus. Die 31 Milliarden Franken entsprechen 5 Prozent des schweizerischen Bruttoinlandproduktes (BIP), wie aus den am Mittwoch von der Uno-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) publizierten Schätzungen hervorgeht. Weltweit würde der Ausfall 4 Prozent des BIP ausmachen. Untersucht wurden drei Szenarien: eine Dauer der Einschränkungen von vier, acht oder zwölf Monaten. Für den Schweizer Tourismus ergibt das im besten Fall mindestens 11 Milliarden weniger Einkünfte bei vier Monaten und schlimmstenfalls bis zu 31 Milliarden weniger bei 12 Monaten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona stoppt Tourismus Hotelübernachtungen brechen im April um über 90 Prozent ein 08.06.2020 Mit Video

18:52 «Die Coronakrise ist auch eine Krise der Gesellschaft» Am Mittwoch haben die Präsidentin des Nationalrats Isabelle Moret und der Präsident des Ständerats Hans Stöckli den Tessiner Grossen Rat besucht. Vor den Medien dankte Stöckli dem Tessin für das Erwirken des sogenannten Krisenfensters. Für eine nächste Krise müsse man in Bern daraus Lehren ziehen. «Die Coronakrise ist auch eine Krise der Gesellschaft», hielt Hans Stöckli in Bellinzona fest. «Und sie ist noch nicht vorbei.» Nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Tessiner Grossen Rats Daniele Caverzasio und den beiden Vizepräsidenten besichtigten Moret und Stöckli die örtliche Alarmzentrale. Legende: Stöckli (2.v.l.) sowie Moret (5.v.l.) bei ihrem Besuch im Kanton Tessin. Keystone

18:37 Hospitalisierungsquote im Kanton Bern gestiegen Im Kanton Bern ist die Zahl der hospitalisierten Corona-Kranken seit Montag von 2 auf 7 gestiegen. Das teilte der Kanton Bern am Mittwoch auf seiner Website mit. In den letzten 24 Stunden wurden zwei weitere Ansteckungen bekannt. Betroffen sind Menschen in Bern und Ostermundigen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kanton Bern 97 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt 1939 Personen wurden positiv getestet. Am Berner Inselspital ist seit Montag wieder der Covid-Track in Betrieb. Er war zu Beginn der Pandemie installiert worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Fallzahlen Die Zahlen aus den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis 11.05.2020 Mit Audio

18:12 Hohe Sterblichkeit in Alters- und Pflegeheimen soll untersucht werden Mehr als die Hälfte der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Schweiz haben sich in Alters- und Pflegeheimen ereignet. Deshalb fordern nun über 100 Medizinethikerinnen und -ethiker in einem Appel in der Schweizerischen Ärztezeitung eine wissenschaftliche Untersuchung dieser hohen Sterblichkeitsrate in den Langzeitinstitutionen. Die Corona-Pandemie habe die hohe Verletzlichkeit von Menschen in Pflegeeinrichtungen gezeigt. Die einschneidenden Einschränkungen hätten für viele Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, von Heimen für psychisch Erkrankte oder Behinderte und von Alterssiedlungen zu grossen Einbussen an Lebensqualität und gesundheitlichen Verschlechterungen geführt. Die Abschottung habe aber nicht verhindern können, dass sich über die Hälfte der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Alters- und Pflegeheimen ereigneten. Die Gründe dafür seien nur zum Teil bekannt.

17:58 Nach der Fasnacht auch keine Herbstmesse in Basel Die Basler Herbstmesse ist abgesagt worden- die Ansteckungsgefahr sei zu gross, teilte die Regierung des Kantons Basel-Stadt mit. Mit bis zu 100'000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag sei eine Messe in der Basler Innenstadt unverantwortlich, heisst es. Die Basler Herbstmesse hätte von Ende Oktober bis Mitte November gedauert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kein Grossanlass Basler Regierung sagt Herbstmesse wegen Corona ab 01.07.2020 Mit Audio

17:38 Berg- und Seilbahnen sind froh um klare Regeln «Wir sind froh, dass es eine klare Regelung gibt,» sagt Sepp Odermatt. Er ist Direktor des Verbandes Seilbahnen Schweiz und Präsident der Zentralschweizer Transportunternehmungen. Bis jetzt galten bei den Berg- und Seilbahnen die unterschiedlichsten Schutzkonzepte, damit die Distanz eingehalten werden konnte. Mit der Maskenpflicht entfallen diese, und es sei wieder möglich, mehr Leute mit den Bahnen zu befördern. Jede Seilbahn müsse nun selber schauen, wie sie mit der Situation umgehen will. «Freude haben wir nicht, wir möchten den Gästen ein uneingeschränktes Erlebnis bieten, das sie in vollen Zügen geniessen können», sagt Berno Stoffel von den Walliser Bergbahnen. Nun sei mit der Maskenpflicht eine Einschränkung da. Aber die Fahrt auf einen Berg dauere ja meistens nicht lang. Weniger als eine Viertelstunde, während der man eine Maske tragen müsse, das sei sicher erträglich. Audio Berg- und Seilbahnen sind froh um klare Regelungen 03:09 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 01.07.2020. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

17:23 350 Schüler im Kanton Jura vorzeitig in den Sommerferien Für 240 Schüler der Sekundarschule in Bassecourt (JU) haben die Sommerferien vorzeitig begonnen. Ein Lehrer ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der betroffene Lehrer ist in Quarantäne und die Nachverfolgung der Infektion sei in Arbeit, sagte der jurassische Regierungspräsident und Erziehungsdirektor Martial Courtet gegenüber den lokalen Radiosender Radio Fréquence Jura (RFJ). Schülerinnen und Schüler seien nicht betroffen. Alle Eltern seien informiert worden. Vorsichtshalber seien auch mehrere andere Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden. Angesicht der Umstände sei der Ferienbeginn zwei Tage vor dem offiziellen Beginn logisch, erklärte Courtet. Gleiches Szenario einen Tag zuvor in Les Breuleux in den Freibergen: Auch dort wurde ein Lehrer der Sekundarschule positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Lehrerinnen und Lehrer wurden in Quarantäne geschickt. Die 112 Schülerinnen und Schüler konnten frühzeitig in die Sommerferien.

17:04 BLS begrüsst Bundesratsentscheid Nun ist es offiziell: Ab nächsten Montag gilt in der Schweiz in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Masken-Pflicht. Diesen Entscheid begrüsst auch die BLS, wie Sprecherin Helene Soltermann bestätigt: «Den einheitlichen Entscheid begrüssen wir sehr, da die BLS mit ihren Zügen durch sieben verschiedene Kantone fährt.» Verschiedene kantonale Regelungen wären kompliziert gewesen. Wichtig in den kommenden Tagen sei es, die Kunden über alle Kanäle zu informieren. «Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Leute», so Soltermann. Aktuell würde nur eine Minderheit der BLS-Kunden eine Maske tragen, aber: «Die Züge werden wieder mehr genutzt.» Deshalb hoffe man, dass die Kunden die bundesrätliche Verordnung befolgen würden. Audio BLS erleichtert 01:26 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 01.07.2020. abspielen. Laufzeit 01:26 Minuten.

16:53 Kanton Bern führt Registrierungspflicht in Discos und Clubs ein Wer im Kanton Bern eine Bar, eine Disco oder einen Club besuchen will, muss sich ausweisen können und registrieren lassen. Das hat der Regierungsrat im Grundsatz entschieden. Die genaue Art der Registrierung soll eine Verordnung regeln, die derzeit erarbeitet und kommende Woche der Regierung zum Entscheid unterbreitet wird. Wenn sich Betriebe nicht an die Registrierungspflicht halten, müssen sie mit der Schliessung rechnen.

16:29 Berset: Armee keine Option für Contact-Tracing Wäre es eine Möglichkeit, die Armee für das Contact-Tracing einzusetzen? «Das ist keine Option», so Berset. Es sei aber tatsächlich eine Herausforderung, jeweils genügend Personen für das Contact-Tracing zu organisieren. Die ganze Organisation brauche Zeit. «Angesichts der steigenden Fallzahlen müssen sich die Kantone bereits jetzt auf die nächsten Wochen vorbereiten.»

16:22 BAG: «Man muss die Relationen sehen» Stefan Kuster vom BAG gibt seine Einschätzung zu den absoluten Zahlen von heute 137 positiven Testresultaten. Es gebe weiterhin nur einen sehr kleinen Anteil von positiven Tests. Über die letzten 7 Tage betrage dieser Wert 1 Prozent. Es seien vor allem die in den Medien bekannten lokalen Ausbrüche, die zu diesen Fallzahlen beitrügen: «Man muss die Relationen sehen» – es gelte den Trend zu beobachten. 00:19 Video Stefan Kuster: «Man muss man die Relation mit der Anzahl der Tests sehen» Aus News-Clip vom 01.07.2020. abspielen

16:16 Abschreckende Wirkung bei einer Quarantäne-Ankündigung Reisende aus Risikogebieten sollen in Quarantäne gehen. Ein Journalist möchte wissen, wie die Schweiz das Ganze kontrollieren könne. «Wir gehen davon aus, dass eine Quarantäne-Ankündigung bereits eine abschreckende Wirkung hat», sagt Bundesrat Ueli Maurer. Zurzeit sei man an den Grenzen von den Kapazitäten her gut aufgestellt. 00:16 Video Ueli Maurer: «Die Quarantäne-Ankündigung wird eine abschreckender Wirkung haben» Aus News-Clip vom 01.07.2020. abspielen

16:10 SBB und Postauto: Keine zusätzliches Personal SBB-Chef Vincent Ducrot erklärt, dass kein zusätzliches Personal vorgesehen sei. «Die Transportpolizei patrouilliert und sie werden sicher mehr Dienste leisten, um die Umsetzung der Massnahmen zu kontrollieren.» Auch bei Postauto sollen nicht zusätzliche Mitarbeiter für die Kontrolle der Masken-Pflicht eingesetzt werden, sagt Christa Hostettler, Leiterin Verkauf bei Postauto. 00:32 Video Vincent Ducrot (SBB): «Es ist kein zusätzliches Personal vorgesehen» Aus News-Clip vom 01.07.2020. abspielen

16:02 Zuversicht beim Contact-Tracing Stichwort Contact-Tracing: Man habe den Kantonen bereits im April mitgeteilt, dass sie sich vorbereiten müssten, sagt Berset. Man habe die Teststrategie auch mehrmals angepasst. «Jetzt in der Realität sieht man, wie es geht. Es ist sehr aufwändig für die Kantone, und es verbessert sich jeden Tag und derzeit ist es noch machbar», erklärt Berset. Auch Stefan Kuster, Delegierter Covid-19 beim BAG, erklärt, dass man zuversichtlich sei, dass die Kantone die höheren Fallzahlen bewältigen könnten. 00:28 Video Alain Berset: «Das Contact-Tracing der Kantone verbessert sich jeden Tag» Aus News-Clip vom 01.07.2020. abspielen

15:56 «Die Liste mit den Risikogebieten wird jeden Monat angepasst» Eine weitere Frage dreht sich um die Quarantänepflicht für gewisse Reisende. «Die Liste mit den Risikogebieten wird jeden Monat angepasst.» Man habe deshalb als Reisender auch eine gewisse Planungssicherheit, so die Bundespräsidentin. Weitere Details müssten noch besprochen werden, ergänzt Gesundheitsminister Alain Berset. 00:25 Video Simonetta Sommaruga: «Die Liste der Risikogebiete wird monatlich angepasst» Aus News-Clip vom 01.07.2020. abspielen

15:54 Maskenpflicht reine Präventionsmassnahme Gebe es denn überhaupt Zahlen, die zeigten, dass es im ÖV zu Ansteckungen kam, fragt ein Journalist. Man habe solche Zahlen nicht, sagt Berset. In einem Drittel der Fälle kenne man trotz Contact-Tracing die Infektionsquellen nicht. Im öffentlichen Verkehr könne man aber nicht alle Beteiligten ermitteln und der Abstand könne dort nicht eingehalten werden. Für Sommaruga ist klar: Die Maskenpflicht ist eine Präventionsmassnahme und nicht beschlossen aufgrund eines spezifischen Gefahrenherds. Bei anderen spezifischen Gefahrenherden wie einem Club gebe es Sicherheitskonzepte.