Der Ticker startet um 5:34 Uhr

11:11 Eventveranstalter bieten sich als Contact-Tracer an Der grösste Eventveranstalter der Schweiz, die in Basel ansässige Act Entertainment, hat dem Kanton Basel-Stadt angeboten, als Contact Tracer zu arbeiten. In der Eventbranche laufe kaum etwas, sagt Firmeninhaber Thomas Dürr. Daher erhalte sein Team Kurzarbeitsentschädigung vom Staat. Statt nur herumzusitzen und Staatsgelder zu beziehen, könne sein Team auch als Contact Tracer arbeiten. Ihre Arbeit als Eventorganisatoren sei sehr ähnlich: Man telefoniere den ganzen Tag mit den unterschiedlichsten Leuten. Fingerspitzengefühl sei dabei nötig – gleich wie beim Contact Tracing. Der Kanton Basel-Stadt prüft das Angebot. Derzeit würden sich viele Freiwillige melden, heisst es beim Basler Gesundheitsdepartement.

10:43 Sondersession in Bern hat begonnen – mit mulmigen Gefühlen In Bern treffen sich die Nationalräte zu einer zweitägigen Sondersession. Debattiert wird vor allem die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft und die Wirtschaft. Hauptthema ist ein allfälliger Mieterlass für Geschäfte, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Zünglein an der Waage dürften die Mitteparteien CVP und GLP spielen. Die Sondersession wird laut den Parlamentsdiensten trotz steigender Fallzahlen wie geplant durchgeführt werden. Die Verwaltungsdelegation hat für das Bundeshaus ab sofort eine generelle Maskentragpflicht beschlossen. Verschiedene Parlamentarier kritisieren die Durchführung der Session. So lässt GLP-Nationalrat Martin Bäumle den «TagesAnzeiger» wissen, dass er den Debatten im Bundeshaus fernbleibt. Auch andere Politiker reisen mit einem mulmigen Gefühl nach Bern. Der Solothurner CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt verglich die Sondersession mit einem Super-Spreader-Event.

10:22 Kleinere Lernfortschritte bei Primarschülern nach Homeschooling Zürcher Forscher haben die pandemiebedingten Folgen der Schliessung der Primar- und Sekundarschulen im Frühling anhand von Daten untersucht. Demnach halbierte sich der Lernfortschritt der jüngeren Schüler und die Unterschiede zwischen den Kindern nahmen deutlich zu. Bisher spekulierten Fachleute darüber etwa anhand von Beobachtungen während Schulschliessungen wegen Unwettern, Kriegen oder den Sommerferien. Wissenschaftler der Universität Zürich (UZH) liefern nun Daten, wie sich die Schulschliessungen während der Corona-Pandemie auf Kinder auswirkten. Sie analysierten die Lernkurven von mehr als 20'000 Grund- und Sekundarschülern aus der Deutschschweiz in Deutsch und Mathematik unmittelbar vor und während der Schulschliessungen im März und April. Die Wochen während des Unterrichts zu Hause wirkten sich demnach nicht auf die Lernfortschritte und deren Unterschiede zwischen den Sekundarschülerinnen und -schülern aus. Demgegenüber halbierte sich der Lernfortschritt bei Primarschülern. Noch viel erschütternder sei jedoch die Erkenntnis, dass die Lerngeschwindigkeiten bei Primarschülern während den Schulschliessungen deutlich auseinanderdrifteten. Davor stiegen die individuellen Lernkurven etwa im selben Tempo an. Wieso die Heterogenität bei Primarschülern dermassen stark zugenommen hat, darüber lasse sich nur spekulieren, so die Forscher. Denn aus datenschutzrechtlichen Gründen liefert die Studie keine Informationen zum sozioökonomischen Status der Kinder. Dennoch wäre es gut möglich, dass Kinder aus bildungsnahen Haushalten eher zu Hause unterstützt wurden oder zumindest einen genügend grossen und ruhigen Arbeitsplatz für den Fernunterricht zur Verfügung hatten. Für den Fall, dass Schulschliessungen im Zuge der Corona-Pandemie wieder unumgänglich werden würden, plädiert der Forscher dafür, wenigstens die sozial schwächer gestellten Primarschülerinnen und -schüler in kleinen Gruppen in Schulzimmern zu unterrichten.

9:16 Merkel: Pandemie «betrifft uns alle» Bundeskanzlerin Angela Merkel macht im Deutschen Bundestag die dramatische Entwicklung in der Pandemie deutlich und rechtfertigt die am Mittwoch vereinbarten Massnahmen. Ginge die Entwicklung so weiter, wäre die Intensivmedizin schon bald überfordert, sagt Merkel und fügt mit Blick auf die Pandemie hinzu: «Wir befinden uns in einer dramatischen Lage, sie betrifft uns alle.» Merkel sagt, Ziel der Massnahmen sei eine «systematische Reduzierung der Kontakte». Begegnungen müssten massiv reduziert werden, so Merkel und nennt eine Marke von 75 Prozent. Nur so könne die Ansteckungsgefahr gesenkt werden. Eine populistische Verharmlosung dagegen «wäre unverantwortlich». Merkel mahnt zu einer sachlichen und auf Fakten basierten Debatte. «Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus». Dadurch werde letztlich Menschenleben in Gefahr gebracht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Shutdown im November Deutschland ergreift drastische Massnahmen gegen das Coronavirus 28.10.2020 Mit Video

8:54 Tschechien meldet fast 13'000 Neuinfektionen und 128 Tote In Tschechien verzeichnen die Behörden 12'977 Neuinfektionen binnen eines Tages. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf 297'013. Das Land, in dem rund 10.7 Millionen Menschen leben, kämpft mit einer der am schnellsten steigenden Infektionsrate in Europa. 128 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 2675 Todesfälle.

8:23 Der harte Kurs hat mit Merkels Autorität zu tun Peter Voegeli, reagiert Deutschland viel härter auf die gestiegenen Corona-Zahlen? «Ja, das stimmt», so der SRF-Korrespondent in Berlin. «Wenn man die Zahl der Neuinfektionen vergleicht, zeigt sich, dass Deutschland im Verhältnis viel weniger Ansteckungen hat als die Schweiz.» Für ihn ist klar, dass der harte Kurs mit Merkels Autorität zu tun hat. «Es gibt in jedem Land sensible Themen, die den Nerv treffen. In Deutschland ist das die Gesundheit.» Die Menschen würden auf die neuen Regeln nun mit einem gedämpften Unmut reagieren, so Voegeli. Gedämpft deshalb, weil die Unternehmen eine grosszügige Entschädigung von der Regierung erhalten. Die ganze Einschätzung von Voegeli finden Sie hier im Audio. Audio Strikte Regeln in Deutschland: Berlin-Korrespondent Peter Voegeli schätzt ein 05:08 min abspielen. Laufzeit 05:08 Minuten.

7:58 Wieder gewaltsame Proteste in Italien In Italien ist es am Mittwochabend in mehreren Städten zu neuen Protesten gegen die verschärften Corona-Bestimmungen der Regierung gekommen. In der norditalienischen Stadt Verona gingen nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa rund 500 Menschen vornehmlich aus dem rechtsradikalen Spektrum auf die Strasse. Sie warfen mit Glas und kippten vor Lokalen Tische und Stühle um. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt. Legende: Bereits seit dem Wochenende kam es in Italien bei Demonstrationen gegen die Regierung mehrfach zu Gewalt. Keystone

7:28 National League hält Betrieb bis 1. Dezember aufrecht Die National League wird ihren Spielbetrieb vorläufig bis zum 1. Dezember aufrechterhalten. Danach soll eine neue Lagebeurteilung vorgenommen werden. Den Entscheid fällten die Vertreter der Klubs nach einer Telefonkonferenz und dem Beschluss des Bundesrates, die Zuschauerzahl auf 50 Personen zu beschränken.

7:04 Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter rasch aus Das Robert-Koch-Institut verzeichnete am Donnerstag erstmals mehr als 16'000 Neuinfektionen an einem Tag, nachdem es am Mittwoch noch knapp 15'000 waren. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI 16'774 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Seit Ausbruch wurden damit insgesamt 481'013 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 89 auf 10'272 – auch das ist ein deutlicher Anstieg. Legende: Im Kampf gegen die Infektionswelle wird im November das öffentliche Leben in der Bundesrepublik drastisch eingeschränkt. Darauf hatten sich am Mittwoch Bund und Länder geeinigt. Keystone

6:43 USA: Stimmzettel in zwei Bundesstaaten dürfen nach Wahltermin ankommen Das Oberste Gericht der USA lässt in zwei wichtigen Bundesstaaten per Post abgeschickte Stimmzettel zählen, die nach dem Wahltermin am 3. November eintreffen. In Pennsylvania sollen die Briefwahlunterlagen noch gelten, wenn sie bis zu drei Tage später eintreffen. In North Carolina sind es sogar neun Tage. Das Oberste Gericht liess nun diese Entscheidung in Kraft treten. Legende: Präsident Donald Trump und die Republikaner wollen, dass nur bis zum 3. November zugestellte Stimmzettel gezählt werden. Keystone

6:14 Tegnell in Schweden: «Es ist ein schwieriger Herbst» Schweden – mit der ausgiebig diskutierten Corona-Strategie – hat steigende Infektionszahlen. Am Mittwoch kamen in der Datenbank der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten 2128 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden hinzu – nach Angaben des Senders SVT war das der höchste Tageswert seit Pandemiebeginn. Bereits in der vergangenen Woche war die Zahl der neuen Corona-Fälle um 70 Prozent im Vergleich zur Vorwoche in die Höhe geschossen. «Auch in Schweden verschlechtert sich die Lage», bilanzierte der Staatsepidemiologe Anders Tegnell am Dienstag. Die steigenden Zahlen liessen sich teils auf eine ausgeweitete Infektionsverfolgung und vermehrte Tests zurückführen, aber es gebe auch eindeutig eine zunehmende Ausbreitung der Infektionen. Tegnell machte klar: «Es ist ein schwieriger Herbst – und es wird wohl noch schwieriger, bevor das hier vorbei ist.» Legende: Anders Tegnell ist für viele das Gesicht des schwedischen Sonderwegs. Keystone

6:09 Reichen die beschlossenen Regeln, Herr Bundesrat? Bereits heute treten die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft. SRF News hat bei Bundesrat Alain Berset nachgefragt, ob die beschlossenen Regeln denn auch reichen. «Wir hoffen, dass es reicht. Es könnte reichen, wenn alle mitmachen», sagt Berset. Das ganze Interview finden Sie hier. 03:25 Video Alain Berset im Interview Aus News-Clip vom 28.10.2020. abspielen

6:00 Mehr als 44 Millionen Corona-Fälle Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 44.16 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 1.169 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit mehr als 8.8 Millionen bestätigten Fällen und knapp 227'000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien. Legende: Auch in Indien wurden über 8 Millionen Corona-Fälle registriert. Keystone