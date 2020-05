#环球时报Editorial : #Pompeo 's anti-China bluff strategy reveals all-or-nothing mentality to fool #US voters https://t.co/Xr9VFQRi3J pic.twitter.com/VtAfaEmG1y

Die Tageszeitung unter der Schirmherrschaft der Kommunistischen Partei Chinas reagierte damit auf ein Interview Pompeos vom Sonntag, in dem dieser erklärte hatte, es gebe eine Menge Hinweise darauf, dass das Virus aus einem chinesischen Labor in der Hauptstadt der Provinz Hubei stamme.

Die staatliche Zeitung «China Global Times» verurteilt die Vorwürfe der USA, wonach das neuartige Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stamme. «Die Trump-Regierung führt weiterhin einen beispiellosen Propagandakrieg, während sie versucht, die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu behindern», heisst es in einem Leitartikel am Montag. US-Aussenminister Mike Pompeo habe keine Beweise dafür, dass das Virus seinen Ursprung in dem Labor in Wuhan habe. Er «bluffe». Die Vereinigten Staaten werden in dem Artikel aufgefordert, entsprechende Beweise offen zu legen.

3:14

Ausgehverbot in der Türkei beendet

Nach einer dreitägigen weitgehenden Ausgangssperre in der Millionenmetropole Istanbul und 30 weiteren Städten und Provinzen in der Türkei dürfen die Menschen ihre Häuser wieder verlassen. Das Ausgehverbot ist am Sonntag um Mitternacht abgelaufen. Die Massnahme war seit Freitag, einem Feiertag, in Kraft. Während es am Freitag noch halbtags Einkaufsmöglichkeiten gab, mussten die Einwohner, bis auf wenige Ausnahmen, am Wochenende ganz zu Hause bleiben. Die Menschen schienen sich weit überwiegend daran zu halten. Die türkischen Behörden erlassen regelmässig in 31 Städten und Provinzen Ausgangssperren übers Wochenende. Zudem gilt ein Ausgehverbot für Menschen ab 65 Jahren und - mit Ausnahmen - für unter 20-Jährige.

Die türkische Regierung will nach Medienberichten heute Montag über eine eventuelle Lockerung des Ausgehverbots für Menschen ab 65 Jahren beraten. Das Innenministerium hatte zudem angekündigt, eine Reisebeschränkung, die seit einem Monat für 31 Städte und Provinzen gilt, neu zu bewerten. Gemäss Gesundheitsminister Fahrettin Koca wurden in der Türkei bislang rund 126'000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, etwa die Hälfte davon sind wieder genesen. Rund 3400 Menschen sind demnach an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.