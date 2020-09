Die Hilfswerke seien wegen des Lockdowns in mehrfacher Hinsicht gefordert gewesen. Sie hätten ihre Budgethilfen verstärkt und Menschen in prekären Lebenssituationen unterstützt. Dazu sei die Organisation neuer Angebote wie Einkaufshilfen oder Mithilfe beim Contac-Tracing gekommen.

Sorgen bereiteten ihnen jedoch die Finanzen. Denn jedes zweite Hilfswerk habe während des Lockdowns seinen Betrieb vorübergehend reduzieren müssen. Die selbst erwirtschafteten Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen seien zurückgegangen. Und jede zweite Hilfsorganisation befürchte, dass sie in Zukunft weniger Spenden erhalten werde.

Die Stiftung Zewo, schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen, hat mit einer repräsentativen Umfrage erstmals die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Hilfswerke untersucht, wie sie mitteilte. In Bezug auf ihre Arbeit würden die Hilfswerke zwar zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Höchststand bei den Neuinfektionen in Tschechien seit Beginn der Pandemie

Tschechien verzeichnet mit 2394 Neuinfektionen den zweithöchsten Tagesanstieg seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Damit erhöhte sich die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen seit dem ersten Fall in dem Land im März auf 53'158, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Tschechien gehört zu den europäischen Ländern, in denen sich das Virus derzeit am schnellsten ausbreitet, die Zahl der Neuinfektionen hat sich im September verdoppelt. Als Reaktion darauf haben die Behörden einige Massnahmen zur Eindämmung wieder eingeführt, wie das Tragen von Masken und ab Donnerstag strengere Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars.