Der Ticker startet um 3:50 Uhr

0:50 Deutsche Bildungsverbände schlagen Alarm Die deutsche Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verlangt eine frühzeitige Entscheidung, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. «Es ist abzusehen, dass die Lockdown-Massnahmen über den 10. Januar hinaus verlängert werden müssen», sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Lehrer, Schüler und Eltern bräuchten Konzepte rechtzeitig, um sich auf die Situation einstellen zu können. «Ansagen am Freitag, die am Montag umgesetzt sein sollen, darf es nicht mehr geben», kritisierte Tepe. Es müssten tragfähige Konzepte für unterschiedliche Szenarien entwickelt werden, forderte die GEW-Chefin. «Dazu gehört, sich endlich von der Schimäre des bedingungslosen Offenhaltens der Schulen zu verabschieden.» Die Schulen müssten auf Wechselunterricht umstellen. Nur so könne das Recht auf Bildung aufrechterhalten werden und nur so könne es gelingen, insbesondere ohnehin benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht zu verlieren. «Prüfungen und Tests, die zurzeit nicht viel mehr als soziale Ungleichheiten widerspiegeln, sollen ausgesetzt werden», forderte GEW-Chefin Tepe. Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, forderte «dringend Aussagen», wie Prüfungen durchgeführt und bewertet werden sollen. Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, sagte dem RND: «Die Kultusministerien müssen die realen Daten erheben, wie viel Unterricht in diesem Schuljahr und im letzten Schuljahr im Vergleich zu den letzten Schuljahren bisher ausgefallen ist. Daraus müssen Konsequenzen für Prüfungen und für die Förderung von Schülerinnen und Schülern gezogen werden.» Audio Schulen: Wie weiter nach den Weihnachtsferien? 03:23 min, aus Echo der Zeit vom 21.12.2020. abspielen. Laufzeit 03:23 Minuten.

0:36 Weihnachtsbotschaft: Joe und Jill Biden danken Corona-Helfern Der künftige US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben in einer Weihnachtsbotschaft den vielen Helfern in der Corona-Pandemie gedankt. «Wir wissen, dass es ein sehr schweres Jahr für so viele in unserem Land war», sagte Biden in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Viele Menschen hätten Probleme, eine Arbeit zu finden, Essen auf den Tisch zu stellen oder die Miete zu bezahlen. «Wir sind denjenigen sehr dankbar, die für uns alle ihr Leben in Gefahr bringen. Und wir danken den Wissenschaftlern und Forschern, die am unglaublichen Durchbruch bei den Impfstoffen gearbeitet haben», sagte Jill Biden. Auch die kommende Vize-Präsidentin Kamala Harris erinnerte in ihrer Grussbotschaft an die Opfer während der Corona-Krise. «Ich denke an alle Familien, in denen es - wie Joe immer sagt - einen Stuhl am Tisch gibt, der dieses Jahr leer bleibt», sagte sie und wünschte den Betroffenen Kraft. Bidens und Harris' Amtseinführung ist am 20. Januar. Amtsinhaber Donald Trump twitterte am Freitag in Grossbuchstaben: «MERRY CHRISTMAS!» und veröffentlichte auf der Webseite des Weissen Hauses einen Gruss-Text. Darin dankte auch er Militär, Polizei und Menschen im Gesundheitswesen. Grussbotschaft von Joe und Hill Biden (engl.) From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1 — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020

0:29 Für die Niederlande ist Deutschland jetzt Risikogebiet Die Niederlande erklären Deutschland nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin zum Risikogebiet. Ab dem 29. Dezember 2020 müssen alle Flugreisenden beim Einchecken einen negativen PCR-Test vorweisen, wenn sie in die Niederlande fliegen wollen. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff. In den Niederlanden angekommen, wird dringend empfohlen, sich in eine zehntägige Hausquarantäne zu begeben. Audio Aus dem Archiv: Scharfer Lockdown in den Niederlanden 21:52 min, aus 4x4 Podcast vom 15.12.2020. abspielen. Laufzeit 21:52 Minuten.

0:21 Neue Virus-Variante erreicht Frankreich In Frankreich ist erstmals eine Person positiv auf die neue, in Grossbritannien entdeckte Variante des Coronavirus getestet worden. Der Mann aus der Stadt Tours sei am 19. Dezember aus Grossbritannien zurückgekehrt und befinde sich in Quarantäne, teilt das französische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Er sei aus London eingereist und habe Symptome entwickelt, es gehe ihm aber gut. Die britische Regierung hatte vor rund einer Woche die Entdeckung einer Corona-Mutation öffentlich gemacht. Diese soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisherige Variante. Zahlreiche Staaten hatten daraufhin Flugverbote und Reisebeschränkungen für Passagiere aus Grossbritannien verhängt. 02:50 Video Aus dem Archiv: Neue Virus-Variante entdeckt Aus Tagesschau vom 20.12.2020. abspielen

0:04 Österreich startet dritten Lockdown In Österreich beginnt heute Samstag der dritte Lockdown. Viele Geschäfte müssen drei Wochen schliessen. Ausserdem gelten bis mindestens Mitte Januar Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Mit der Massnahme will das Land die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Zuletzt war das öffentliche Leben von Mitte November bis Anfang Dezember heruntergefahren worden. Seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gefallen. In den vergangenen sieben Tagen wurden rund 160 Fälle pro 1000000 Einwohner gezählt. Damit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Gegensatz zu den vergangenen Monaten inzwischen unter den aktuellen Werten in Deutschland. 00:49 Video Corona-Krise: Österreich geht erneut in den Lockdown Aus 10 vor 10 vom 18.12.2020. abspielen

22:29 Impfstoffe quer durch Europa unterwegs In Italien und in Griechenland sind am Weihnachtstag die ersten Ladungen Impfstoffe gegen Covid-19 eingetroffen. So sind 9750 Impfdosen von Pfizer/Biontech aus Belgien über den Brenner nach Rom transportiert worden, eskortiert von Fahrzeugen der Carabinieri. Ab Sonntag soll in Rom mit einer Impfkampagne begonnen werden. In Italien unterstützt das Militär die Verteilung der Impfstoffe ins ganze Land mit Flugzeugen, Helikoptern und Fahrzeugen, wie das Verteidigungsministerium Mitte der Woche mitgeteilt hatte. Auch in Griechenland sind 9700 Impfstoffdosen eingetroffen. Sie kamen mit einem Lastwagen aus Bulgarien. Die Polizei hatte den Transport bis ins rund 600 Kilometer entfernte Athen begleitet.

22:06 Auch Safari-Anbieter von Pandemie betroffen Der Jahreswechsel ist die Zeit, in der viele gerne verreisen, Aber wegen der Corona-Pandemie spüren Tourismusdestinationen den Einbruch bei den Buchungen deutlich. Zum Beispiel gehören in Südafrika Safaris zu den wichtigsten touristischen Einnahmequellen. Aber das Geschäft ist um 75 Prozent eingebrochen. Aber die Anbieter versuchen, sich über Wasser zu halten. 02:14 Video Corona bremst auch Safari-Anbieter aus Aus Tagesschau vom 24.12.2020. abspielen

19:58 Türkei will Corona-Test von allen Einreisenden Die Türkei fordert den Nachweis von negativen Coronavirus-Tests von allen Einreisenden von kommendem Montag an. Passagiere ohne Test dürften nicht an Bord von Flugzeugen mit Ziel Türkei kommen, erklärt Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Zudem müssten sich Passagiere aus Grossbritannien, Südafrika und Dänemark darüber hinaus nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben.

19:40 Spezielle Weihnachten auch bei der Caritas Aussergewöhnlich sind in diesem Jahr viele Feiern auch in der Schweiz – etwa in Zürich bei der Caritas. Normalerweise gibt es hier ein grosses Bankett, edle Getränke, ausgesuchte Speisen – für die Ärmeren und Ärmsten. Auch in Corona-Zeiten hat die Caritas Zürich ihren traditionellen Anlass nicht abgesagt – aber es war anders als sonst. 01:26 Video Weihnachten für die Ärmeren Aus Tagesschau vom 24.12.2020. abspielen

18:16 Unterstützung für festsitzende Lastwagenfahrer in Dover Die britische Regierung will den riesigen Lastwagen-Stau in Dover in der Grafschaft Kent möglichst rasch aufzulösen. Zu den bereits 300 Soldaten im Einsatz hat das Verteidigungseinen nun 800 weitere aufgeboten, um die Chauffeure auf das Coronavirus zu testen. Auch Polen schickte ein 60-köpfiges medizinisches Team der Armee nach Dover, die beim Testen helfen sollten. Michal Dworczyk, Chef der Regierungskanzlei, schrieb auf Twitter, Polen habe 15’000 Corona-Tests zur Verfügung gestellt und zudem Lebensmittel an Chauffeure verteilt. Tausende Fernfahrer, darunter viele Polen, stecken seit vergangenem Sonntag fest, nachdem Frankreich wegen der neuen Coronavirus-Variante seine Grenze komplett geschlossen hatte. Erst am Mittwoch wurde eine Einigung erreicht, wonach die Chauffeure sich einem Schnelltest unterziehen müssen, bevor sie in Grossbritannien losfahren können. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps hatte am Donnerstag mitgeteilt, mehr als 2300 Fahrer seien bereits getestet worden, davon hätten nur drei ein positives Ergebnis gehabt. Grant Schapps, Verkehrsminister Grossbritanniens

17:13 Führender Oppositionspolitiker von Mali stirbt an Covid19 Der malische Oppositionsführer Soumaila Cissé ist in Paris verstorben. Dies teilte seine Familie mit. Cissé starb laut seinem Sohn mit 71 Jahren nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Malis Übergangspräsident Sem Ba N'Daw sprach der Familie und den Anhängern Cissés sein Beileid aus und sagte, Millionen Malier stünden unter Schock. Der Tod von Cissé führt zu Unsicherheit in der Politik Malis. Cissé wurde im März, während des Wahlkampfes für die Parlamentswahl in dem westafrikanischen Land, entführt und erst im Oktober wieder freigelassen. Vermutet wird, dass islamistische Terroristen dahinter steckten. Bei den vergangenen drei Präsidentenwahlen war er auf den zweiten Platz gekommen und hatte nach Ansicht vieler die besten Chancen, die Wahl im übernächsten Jahr zu gewinnen. Legende: Malis Oppositionsführer Soumaila Cissé. Er ist in Frankreich verstorben. Reuters

16:41 Weihnachten improvisieren – mit Abstand und frischer Luft Ob Heiligabend oder Weihnachtstag, wie gewohnt feiern, das geht in diesem Jahr nicht. Improvisation ist gefragt. Und so haben viele, um stundenlanges Beisammensein zu Hause zu vermeiden, ihre Weihnachtsfeier nach draussen verlegt. Zum Beispiel in den Wald. Ein Augenschein der Tagesschau. 03:14 Video Weihnachten feiern während der Corona-Pandemie Aus Tagesschau vom 24.12.2020. abspielen

15:16 Neue Virusvariante: Taskforce will schärfere Massnahmen Für die Taskforce des Bundes im Kampf gegen das Coronavirus erhöht sich angesichts der neuen ansteckenderen Virusvariante die Dringlichkeit von strengen Massnahmen. Auch sei ein umgehender Ausbau der kantonalen Test- und Tracing-Kapazitäten notwendig. Nach dem erstmaligen Nachweis der neuen Virusvariante in der Schweiz in zwei Proben, würden grosse Anstrengungen unternommen, um zu analysieren, ob das Virus allenfalls schon in der Schweiz weiter verbreitet sei, schreibt die Taskforce in einer Stellungnahme. Seine Ausbreitung würde es schwieriger machen, die Epidemie in der Schweiz zu kontrollieren. Die Taskforce hatte bereits Mitte Monat kommuniziert, dass aus ihrer Sicht strenge, flächendeckende Massnahmen angezeigt sind. Das Auftauchen der wahrscheinlich noch ansteckenderen Virusvariante erhöhe diese Dringlichkeit zusätzlich, schreibt die Taskforce nun. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Strengere Regeln Corona-Task-Force empfiehlt dringliche Massnahmen 25.12.2020 Mit Video

13:56 Erhöhte Gefahr für Wildtiere – durch Wintertouristen Allein, in prächtiger Winterkulisse – abseits der Pisten. Gerade jetzt über die Feiertage, wo viele Skigebiete geschlossen sind und andere gemieden werden, ist diese Art von Sport begehrter denn je. Zum Missfallen der Wildhüter. Sie fürchten um die Tiere, deren Lebensraum verschneite Hänge und Wälder sind und die durch eigenwillige Wintersportler gestresst werden könnten. Deshalb wird vielerorts kontrolliert. Die Reportage der Tagesschau. 01:36 Video Wintertouristen stören Wild in Ruhezonen Aus Tagesschau vom 25.12.2020. abspielen

12:47 Dänemark macht über Silvester dicht Im Kampf gegen hohe Infektionszahlen bleibt der Grossteil des Einzelhandels in Dänemark von nun an für mehrere Tage geschlossen. Vorläufig bis zum 3. Januar müssen Warenläden im nördlichsten deutschen Nachbarland weitgehend dicht bleiben, darunter auch Geschäfte mit einer Fläche von weniger als 5'000 Quadratmetern. Supermärkte, Lebensmittelläden, Apotheken und Spezialgeschäfte mit medizinischer Ausrüstung dürfen geöffnet bleiben. Seit dem Herbst ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Dänemark konstant auf immer neue Höchststände angestiegen. Im europäischen Vergleich ist die Neuinfektionszahl zuletzt auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet fast doppelt so hoch gewesen wie in Deutschland. Legende: Auf der Oresund-Brücke zwischen Kopenhagen und Schweden herrscht aktuell wenig Verkehr. Die Grenze ist weitgehend zu. Reuters

10:58 Immer noch hunderte Lastwagenfahrer in England «gestrandet» Obwohl Frankreich die Grenze zu Grossbritannien wieder geöffnet hat, müssen zahlreiche Lastwagenfahrer den ersten Weihnachtstag in Südostengland in ihren Kabinen verbringen. Zwar ist bisher hunderten Fahrzeugen die Freigabe erteilt worden. Doch für die Einreise nach Frankreich ist ein negativer Corona-Test erforderlich, und die Abfertigung dauert an. Die britische Regierung will weitere Hundertschaften Soldaten in die Grafschaft Kent rund um den Hafen Dover am Ärmelkanal schicken, die bei den Tests helfen sollen. Von bisher 2367 Tests bei Lkw-Fahrern seien 3 positiv ausgefallen, teilte die britische Regierung am Donnerstagabend mit. «Wir müssen die Situation in Kent, die durch die plötzliche Auferlegung von Covid-Beschränkungen durch die französische Regierung verursacht wurde, so schnell wie möglich lösen», sagte Verkehrsminister Grant Shapps. «Unser Ziel ist, dass ausländische Fahrer so schnell wie möglich nach Hause zu ihren Familien kommen.» 00:29 Video Lastwagen-Fahrer in Dover warten auf Weiterfahrt Aus News-Clip vom 24.12.2020. abspielen

9:47 «Querdenker» bittet Anhänger, auf Proteste zu verzichten Einer der Gründer der sogenannten «Querdenker»-Bewegung in Deutschland will vorerst nicht mehr zu Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen aufrufen. In einer Video-Botschaft empfiehlt Michael Ballweg anderen «Querdenker»-Gruppen, vorerst auf Proteste zu verzichten. Die Demonstrationen am 30. und 31. Dezember seien von der Stadt Berlin verboten worden, so Ballweg und sagt in der Videobotschaft: «Ich möchte euch bitten, das Verbot der Demonstrationen in Berlin zu akzeptieren.» Konkrete Gründe nennt Ballweg nicht. Er fügt aber an, mit dem Rückzug im Winter sollten «Kräfte für den Frühling gesammelt werden».

8:38 Mitternachtsmessen im Zeichen von Corona Die Mitternachtsmessen wurden in der Schweiz wegen des Coronavirus vor leeren Rängen abgehalten. Dutzende Kirchen in allen Landesteilen der Schweiz übertrugen sie im Internet, via Lokalradio oder im Regional-TV. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren nur maximal 50 Menschen pro Gottesdienst zugelassen und es galten Hygienemassnahmen. Auch Papst Franziskus feierte in Rom die traditionelle Mitternachtsmesse im Petersdom unter Corona-Hygienebedingungen. Bei der Messe anlässlich der Geburt von Jesus Christus erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche an die Nächstenliebe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weihnachtsmesse in Rom Papst erinnert an Nächstenliebe im Corona-Jahr 24.12.2020 Mit Video

7:37 Wer aus GB in die USA fliegt, braucht einen negativen Corona-Test Die Vereinigten Staaten von Amerika werden von Flugreisenden aus Grossbritannien künftig einen negativen Covid-19-Test verlangen. Das schreibt die Nachrichtenagentur AP mit Berufung auf eine Mitteilung der amerikanischen «Zentren für die Krankheitskontrolle und Prävention», kurz CDC. Fluggäste aus dem Vereinigten Königreich müssten der Fluggesellschaft demnach innerhalb von drei Tagen nach ihrer Reise einen negativen Corona-Test vorlegen, so die CDC. Diese Regel werde am Freitag unterzeichnet und am Montag in Kraft treten. Weiter schreibt die Behörde, dass der Flugverkehr aus Grossbritannien in die USA um 90 Prozent reduziert worden sei. Die USA sind damit das nächste Land, das aufgrund der neuen Corona-Variante in Grossbritannien weitere Reisebeschränkungen ankündigt.