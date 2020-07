Das Bundesamt für Gesundheit meldet für die Schweiz und Liechtenstein 92 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert. Gestern Donnerstag wurden 142 neue bestätigte Infektions-Fälle gemeldet, am Mittwoch 132 und am Dienstag 70. Insgesamt gab es bisher 33'382 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

Bei der Untersuchung ging es um die an ihrer gewölbten Form erkennbaren FFP-Atemschutzmasken. Diese schützen Personen vor Stäuben, Gasen, Dämpfen oder Aerosolen, die gesundheitsschädliche Stoffe oder Mikroorganismen enthalten. Die Masken werden vorwiegend im Bau, in der Landwirtschaft, im Gesundheits- aber auch im Hobbybereich verwendet.

Die unbürokratische Kreditvergabe im Zuge der Coronakrise lockt zunehmend auch Kriminelle an. Im Kanton Zürich sind bereits 50 Strafverfahren hängig. Es geht um Betrug, Urkundenfälschung und in einigen Fällen auch um Geldwäscherei. Allein seit Mitte Juni seien zwei Dutzend neue Untersuchungen eröffnet worden, bestätigte die Medienstelle der Kantonspolizei auf Anfrage Informationen der «Neuen Zürcher Zeitung» und des «Tages-Anzeigers».

Während des Corona-Ausbruchs in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist laut einer neuen Studie ein Grossteil der Fälle unentdeckt geblieben. Die Untersuchung chinesischer Wissenschaftler, die in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass in der ersten akuten Phase zwischen dem 1. Januar und dem 8. März bis zu 87 Prozent der Infektionen unter dem Radar geblieben sein könnten.

Die Massnahmen sollten am Freitagnachmittag (17 Uhr Ortszeit) in Kraft treten. Sie bedürfen nach Angaben der Regierung noch der Billigung durch das Parlament. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus war am Mittwoch in Israel auf ein Rekordhoch gestiegen. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden 1780 Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen beläuft sich gemäss der EU-Agentur ECDC auf 44'714. 380 Menschen sind daran gestorben.

Nach einem starken Anstieg der Infektionen setzt die israelische Regierung erneut auf Lockdown-Massnahmen. Wie die Regierung in der Nacht auf Freitag beschloss, gelten diese Regelungen künftig an Wochenenden im gesamten Land. Geschlossen bleiben müssen dann etwa Geschäfte, Einkaufszentren, Freiluftmärkte, Friseure, Büchereien, Museen und Touristenattraktionen. Ausgenommen bleiben Lebensmittelläden und Apotheken. Ab kommendem Wochenende sollen dann auch die Strände geschlossen bleiben. Ausgangsbeschränkungen soll es nicht geben, dafür gelten jedoch wieder Einschränkungen für Versammlungen.

Tatsächlich landeten alleine gestern in Zürich, Genf und Basel 16 Flugzeuge aus Risikoländern. Rechnet man sehr vorsichtig, reisten also nur schon auf dem Luftweg an einem Tag mindestens 1000 Personen aus Risikoländern ein. Seit längerem fordern die Kantone daher die Passagierlisten von Fluggesellschaften oder Busunternehmen. Der Bund klärt derzeit, ob das möglich ist – denn offen sind auch die Fragen des Datenschutzes.

Erste Zahlen aus einigen Kantonen zeigen: Hunderte Einreisende aus den 29 Corona-Risikoländern haben sich in die Quarantäne begeben. Diese Zahl sei erfreulich, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage: «Sie zeigt, dass sich viele verantwortlich verhalten. Die Zahl zeigt aber auch, dass viele sich nicht melden und sich wohl nicht in Quarantäne begeben.»

Fallzahl übersteigt 2-Millionen-Marke in Brasilien

In Brasilien haben sich über zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Donnerstag hervor. Im grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas starben bisher über 76'000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19. Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet.

Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich in dem Land mit 210 Millionen Einwohnern mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben, wie bislang bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind.

Nachdem Gouverneure und Bürgermeister Einschränkungen erlassen hatten, wurden diese inzwischen vielerorts wieder gelockert. So erlaubte etwa Rio de Janeiros Bürgermeister Marcelo Crivella am Donnerstag die Wiederöffnung touristischer Attraktionen und die Wiederaufnahme von Mannschaftssportarten am Strand von heute Freitag an.